Abgeordnete der Ukraine: „Wir kämpfen nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die neue Weltordnung“.

Die ukrainische Abgeordnete Kira Roedik von der liberalen und pro-europäischen Partei Holos sagte am Sonntag auf Fox News, dass sie und ihr Team in Kiew bleiben, um zu kämpfen. „Wir sind Teil des Widerstands. Wir sind bewaffnet. Wir sind bereit zu kämpfen.“

„Wir haben acht Jahre lang gegen Putin gekämpft“, fügte Roedik hinzu. „Dies ist ein entscheidender Moment, denn wir wissen, dass wir nicht nur für die Ukraine kämpfen. Wir kämpfen für die Neue Weltordnung, für die demokratischen Länder. Wir wussten, dass wir der Schutzschild für Europa sein würden. Wir wussten, dass wir nicht nur die Ukraine schützen würden. Wir schützen all die Länder, die folgen werden, wenn wir scheitern. Deshalb dürfen wir nicht scheitern“.

Ukrainian MP says she's fighting not just for the Ukraine but for the New World Order. Let that sink in…. pic.twitter.com/UK1oKvHRep

Vor einigen Tagen veröffentlichte die Abgeordnete ein Foto, auf dem sie mit einer Kalaschnikow posiert. Sie schrieb, dass sie den Umgang mit einer Kalaschnikow lernt und sich darauf vorbereitet, die Waffen in die Hand zu nehmen. Der Beitrag wurde mehr als 300.000 Mal geliked.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/UbF4JRGlcy