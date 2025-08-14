Achsenmächte

Dieser Blogbeitrag dokumentiert, wie man aus „Nichts“ mittels Panikmache einen Goldesel ins Leben ruft.

Oder warum der längste Fluss der Erde der „Main-Stream“ ist.



Im Wissensmagazin Scinexx vom 30. April 2021 findet sich ein Artikel „Klimawandel verschiebt die Erdachse“. Das hört sich dramatisch-endzeitlich an.

„Klimawandel“ suggeriert ja gezielt, dass menschgemachtes CO2 Schuld sei. Also der Mensch. Und obwohl „Wandel“ sprachlich die Richtung nach oben sowohl auch nach unten zulässt, ist natürlich getrimmterweise immer „nach oben“ gemeint.

Es wird berichtet, dass von Forschern neu untersucht und quantifiziert wurde, welchen Einfluss der Mensch auf das Massengleichgewicht der Erde und damit die Lage Erdachse hat.

Aus dem Kontext heraus vermutet der Leser, dass nicht