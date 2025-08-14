Spiez in der Schweiz – wo die WHO schon mal die nächste Pandemie probt

Wenn die WHO eine Pandemie-Übung plant, stellt sich nicht die Frage, ob, sondern wann der Ernstfall kommt. Wer die Geschichte von Event 201, Clade X und Crimson Contagion kennt, weiss: Solche „Simulationen“ sind nicht nur Planspiele, sie sind Generalproben, bei denen Strukturen, Zugriffsroutinen und Machtverhältnisse eingeübt werden, lange bevor die Öffentlichkeit überhaupt merkt, was gespielt wird.

Die Schweiz schafft Fakten

Am 6. August 2025 hat die Schweiz der WHO ihren Fahrplan für das Pathogen Access and Benefit-Sharing System (PABS) überreicht. Darin enthalten: eine hochbrisante Einladung zu einer Pandemie-Simulation im WHO-BioHub des Spiez-Labors, terminiert zwischen dem 3.–7. November und dem 1.–5. Dezember 2025,