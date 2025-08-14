Der schnelle Vormarsch der russischen Truppen im Raum Pokrowsk im Südosten des Donbass, der sich diese Woche ereignete, gilt schon jetzt als der größte Erfolg Moskaus im Ukraine-Krieg in diesem Jahr.

Alex Männer

Nur wenige Tage vor dem Beginn des bilateralen Gipfeltreffens zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska ist Russland im Krieg gegen die Ukraine offenbar der größte militärische Erfolg im Verlauf des Jahres gelungen.

Laut dutzenden übereinstimmendenMedienberichtendurchbrachen die russischen Streitkräfte in dieser Woche die ukrainische Verteidigung im Raum der Stadt Pokrowks (in Russland trägt diese Stadt den Namen Krasnoarmejsk) im Südosten des Donbass und drangen mehr als zehn Kilometer weit richtung Westen vor. Bei diesem beispiellosen Vormarsch erlangten sie unter anderem die Kontrolle über eine