Älteste Tageszeitung der Welt stellt Nutzen und Schaden von mRNA-COVID-19-Impfstoffen infrage

Die Mainstream-Medien tauchen ihre kollektiven Zehen immer tiefer in das heiße Wasser der Qualität und Kritikalität der mRNA-Impfstoffe, als die neueste Wochenzeitschrift, der Anglo Spectator, es wagt, „das Schweigen zu brechen“ und infrage zu stellen, ob die mit den MRNA-Impfstoffen verbundenen Schäden den Nutzen überwiegen. Julie Sladden schreibt für die australische Ausgabe des britischen Magazins über Politik, Kultur und Zeitgeschehen, das auf das Jahr 1828 zurückgeht und damit buchstäblich die älteste noch existierende Wochenzeitschrift in der englischsprachigen Welt ist, wenn nicht sogar in der ganzen Welt. Das Blatt, das dem Milliardär Frederick Barclay’s Press Holdings gehört (dem auch der Daily Telegraph gehört), fragt sich in seinem jüngsten Meinungsartikel laut, warum Ärzte nicht zumindest eine gewisse Besorgnis über die Sicherheit der „COVID-19-Injektionsmittel“ geäußert haben. Warum, so fragt Frau Sladden, schlagen so wenige die Alarmglocken? Nun, Sladden begab sich auf umstrittenes Terrain, zumindest was die organisierte Medizin betrifft, indem sie mit dem einzigartigen Dr. Aseem Malhotra sprach. Der Spectator berichtet, dass der bereits vollständig geimpfte Dr. Malhotra zu 100 % hinter dem Massenimpfungsprogramm stand, bis er seinen Vater verlor, wahrscheinlich durch eine schwere kardiovaskuläre Reaktion, und daraufhin eine Reihe von evidenzbasierten, von Fachleuten begutachteten Artikeln veröffentlichte, in denen er die sofortige Aussetzung der Massenimpfung forderte. Artikel auf Deutsch übersetzt, hier zu finden.

Der Rest ist Geschichte, denn der charismatische, hochkompetente und stadtbekannte Malhotra beginnt, eine Person nach der anderen zu gewinnen, egal ob es sich dabei um einen Arzt, eine Krankenschwester oder einen Journalisten handelt. Was ist mit den Politikern, die weiterhin öffentliche Gelder in Massenimpfungsprogramme pumpen, obwohl die vorherrschenden Varianten, die jetzt im Umlauf sind, tiefgreifend mutiert sind, sodass der aktuelle Impfstoff von fragwürdigem Wert ist. Ja, sie mag älteren Menschen und anderen, die ein hohes Risiko für die derzeit im Umlauf befindlichen Omikron-Varianten haben, helfen, aber was ist mit großen Kohorten gesunder Menschen unter 40 Jahren, von denen die meisten in den meisten Industrieländern bereits geimpft wurden?

Im Spectator Australia von dieser Woche lässt Malhotra seine persönliche und tragische Geschichte mit den COVID-19-mRNA-Impfstoffen Revue passieren, zu der auch der Tod seines Vaters gehört, eines prominenten Arztes, der sich vor der COVID-19-Impfung in bester Verfassung befand.

Einen Überblick über die Berichterstattung von TrialSite über den britischen Kardiologen finden Sie unter „Top UK Cardiologist: Be on the Right Side of History & Put an End to the Vaccine Mandates„.

