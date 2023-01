Das Schweigen brechen: Überwiegen die Nachteile von mRNA-Impfstoffen die der Vorteile?

Als jemand, der die Sicherheit und Wirksamkeit der „injizierbaren“ Covid-Impfstoffe schon immer in Frage gestellt hat, habe ich lange und intensiv darüber nachgedacht, warum nicht mehr Ärzte ihre Bedenken geäußert haben, warum so viele die dokumentierten Nebenwirkungen nicht zu kennen scheinen und warum so wenige Alarm schlagen.

Um diese Frage zu beantworten, habe ich mit dem renommierten britischen Kardiologen und Herzgesundheitsaktivisten Dr. Aseem Malhotra gesprochen, der das Schweigen gebrochen hat.

Der „doppelzüngige“ Malhotra hatte das Programm ursprünglich unterstützt, bis ihn eine Reihe von Ereignissen dazu veranlasste, den Beweisen auf den Grund zu gehen. Was er dabei entdeckte, alarmierte ihn und führte zur Veröffentlichung von zwei evidenzbasierten, von Fachleuten begutachteten Arbeiten sowie zur Forderung nach der sofortigen Aussetzung der Einführung von Covid mRNA. Er erzählt seine Geschichte:

Obwohl ich zu den größten Kritikern der Pharmaindustrie gehöre, konnte ich nicht ahnen, dass diese Impfstoffe, diese neuen Impfstoffe, Schaden anrichten könnten. Ich gehörte also schon sehr früh zu den Ersten, die zwei Dosen des Pfizer-Impfstoffs erhielten, und half im Januar 2021 in einem Impfstoffzentrum aus. Etwa einen Monat später unterhielt ich mich mit einer Freundin, der Filmregisseurin Gurinder Chadha, die Impfstoffe ablehnte. Ich sagte zu ihr: „Hören Sie, traditionelle Impfstoffe sind immer noch eine der sichersten pharmakologischen Interventionen in der Geschichte der Medizin. Das heißt aber nicht, dass alle Impfstoffe völlig sicher sind. Kein Medikament ist völlig sicher. Aber wenn man sie mit anderen pharmakologischen Interventionen vergleicht, über die ich gesprochen und für die ich mich eingesetzt habe, unter anderem Diabetes-Medikamente, Blutdrucktabletten oder Statine, dann sind sie viel, viel sicherer.“

In einem Interview mit Good Morning Britain erläuterte Malhotra seinen Standpunkt.

Ich sagte: „Es gibt rationale Gründe für die zögerliche Haltung gegenüber Impfstoffen und irrationale Gründe. Die rationalen Bedenken sind, wenn man sich anschaut, was die Pharmaindustrie jahrelang getan hat – sie wurde bei vielen Gelegenheiten des Betrugs für schuldig befunden – und verschriebene Medikamente sind die dritthäufigste Todesursache nach Herzkrankheiten und Krebs.“ Ich war also offen und hatte Mitleid mit Menschen, die bei Impfstoffen zögerten. Und ich sagte: „Meiner Meinung nach sind die traditionellen Impfstoffe nach dem derzeitigen Stand der Dinge die sichersten.“

Sechs Monate später erlitt mein Vater einen unerklärlichen … Herzstillstand. Die Obduktion ergab keinen Sinn, er war ein sehr fitter Mann, aber er hatte sehr starke Verengungen in zwei seiner Herzkranzgefäße. Ich kannte seine kardiologische Vorgeschichte in- und auswendig, da wir einige Jahre zuvor eine Bildgebung bei ihm durchgeführt hatten. Ich ertappte mich dabei, wie ich dachte: „Moment mal, er hat ein schnelles Fortschreiten der koronaren Herzkrankheit, obwohl es ihm während des Lockdowns wirklich gut geht, er 10.000 Schritte am Tag geht und sich gesund ernährt. Das ergibt keinen Sinn.“ Und ich konnte es damals nur auf Stress zurückführen, einen anderen Grund konnte ich mir nicht vorstellen.

In den darauffolgenden Monaten brachten neue Daten Malhotra zu der Frage, ob der Impfstoff mit dem Tod seines Vaters in Verbindung steht. Den Anfang machte eine in Circulation (8. November 2021) veröffentlichte Zusammenfassung des US-amerikanischen Herz-Thorax-Chirurgen Dr. Steven Gundry, der mehrere hundert seiner Patienten nach der mRNA-Impfung (Moderna/Pfizer) beobachtete. Gundry stellte fest, dass die mit dem Herzkrankheitsrisiko korrelierenden Entzündungsmarker in die Höhe schossen. Im Durchschnitt erhöhte diese Veränderung das Risiko dieser Menschen, innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, von 11 Prozent auf 25 Prozent. Dieser Anstieg des Risikos ist enorm.

Das nächste Ereignis ließ bei Malhotra die Alarmglocken schrillen.

Innerhalb von zwei Wochen nach diesem Abstract kontaktierte mich ein Informant von einer angesehenen Einrichtung in dem Land und sagte, dass eine Gruppe von Forschern zufällig durch Bildgebungsstudien herausgefunden hatte, dass mRNA-Impfstoffe das Herzinfarktrisiko durch Entzündungen erhöhen, aber der leitende Forscher sagte, dass sie diese Ergebnisse nicht veröffentlichen würden, weil dies die Finanzierung durch die Pharmaindustrie beeinträchtigen könnte.

Daraufhin fühlte ich mich verpflichtet und wandte mich an GB News und sagte: „Es gibt eine Zusammenfassung in Circulation, aber auch etwas anderes, das ich gehört habe“, und ich sprach darüber in GB News. Dieses Interview ging viral … und ich warf Fragen auf und sagte: „Wir müssen das untersuchen.“

Die Gegenwehr war groß.

Eine sehr angesehene medizinische Einrichtung, der ich angehöre, erhielt eine Reihe anonymer Beschwerden von Ärzten, dass ich den medizinischen Berufsstand in Verruf bringe, und dass ich, da ich mit ihnen in Verbindung stehe, sie in Verruf bringe. Ich wurde daraufhin aufgefordert, formell zu antworten“, erzählt er. Malhotra antwortete und kam mit einer Verwarnung davon.

Diese Erfahrung machte ihm klar, wie schwierig es sein würde, die Dinge öffentlich zu machen, und so beschloss er, die Beweise selbst kritisch zu bewerten.

Als ich die Daten aufschlüsselte, wurde mir klar, dass der Schaden des mRNA-Impfstoffs den Nutzen massiv überwiegt. Es war nicht einmal knapp! Und das auf der höchsten Qualitätsstufe von Daten, die wir je haben werden.

Die Beweise stammen aus den ursprünglichen randomisierten Doppelblind-Kontrollstudien, die zur Zulassung von Pfizer und Moderna durch die Aufsichtsbehörden weltweit geführt haben. Malhotra erklärt: „In einer Neuanalyse der ursprünglichen Studien mit dem Wuhan-Stamm kamen namhafte Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses – z. B. eines Krankenhausaufenthalts, einer Behinderung oder eines lebensverändernden Ereignisses – höher ist als bei der Behandlung mit Covid. Das bedeutet im Wesentlichen, dass der mRNA-Impfstoff wahrscheinlich niemals für irgendjemanden hätte zugelassen werden dürfen.

Er fährt fort:

Die Daten der randomisierten Kontrollstudie zeigten ein Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von mindestens 1 zu 800 innerhalb von zwei Monaten. Wahrscheinlich ist es im weiteren Verlauf noch viel höher, denn einer der Mechanismen ist eine beschleunigte Herzerkrankung. Mein Vater starb sechs Monate nach der zweiten Dosis des Impfstoffs. Viele Menschen werden noch Monate nach der Impfung tot umfallen und Herzinfarkte erleiden, weil der Impfstoff die koronare Herzkrankheit beschleunigt. Aber andere Impfstoffe wurden aus weitaus geringeren Gründen zurückgezogen: Der Impfstoff gegen die Schweinegrippe wurde 1976 zurückgezogen, nachdem es in 1/100.000 Fällen zu einem Guillain-Barre-Syndrom gekommen war; der Impfstoff gegen Rotaviren wurde 1999 zurückgezogen, weil er in 1/10.000 Fällen eine Form des Darmverschlusses (Intussuszeption) verursachte; hier sind es mindestens 1/800. Es ist also ein klarer Fall. Die Frage ist: Warum haben sie es nicht zurückgezogen? Manche sagen: „Es war eine Notfallzulassung“. Nun, es ist kein Notfall mehr.

Das wirft die Frage auf: Wenn die Beweise nun so eindeutig sind, warum wird dann weiterhin geschwiegen? Nun, ich bin froh, dass Sie gefragt haben. In einem Folgeartikel werde ich die Faktoren untersuchen, die zu dem großen Schweigen beitragen – Hinweis: Es ist nicht nur AHPRA – und wie wir von hier aus weitermachen können.

Ermutigend ist, dass das Schweigen, wenn man den jüngsten Ereignissen Glauben schenken darf, (langsam) gebrochen wird. In den letzten Wochen traten Ärzte in den Mainstream-Medien auf und äußerten Bedenken über die Sicherheit von Jabs, darunter die Australierin Dr. Kerryn Phelps, und Malhotras jüngste Wahrheitsbombe, die er in einer BBC-Live-Sendung fallen ließ, wurde auf Twitter millionenfach aufgerufen. Danke Elon.

Zu ihnen gesellen sich weitere renommierte Professoren und Kliniker, die Alarm schlagen und die Regierungen auffordern, „die Impfungen zu stoppen“.

Dr. Julie Sladden setzt sich leidenschaftlich für Transparenz im Gesundheitswesen ein. Wenn Sie ihre vom Koffein inspirierte Arbeit unterstützen möchten.