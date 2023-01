Emmanuel Macron: Europa muss sich entscheiden, ob es China oder der „Vasall“ der Vereinigten Staaten sein will

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte am Donnerstag, Europa befinde sich angesichts des Ukraine-Konflikts in einer „beispiellosen Krise“ und müsse sich entscheiden, ob es ein „Vasall“ Chinas oder der Vereinigten Staaten sein wolle. Der Kontinent müsse sich entscheiden, ob er frei bleiben oder vollständig von China oder den Vereinigten Staaten abhängig werden wolle, sagte er weiter.

„Europa ist von den direkten und indirekten Folgen dieses Krieges zutiefst betroffen“, erklärte der französische Staatschef in einem Interview mit der spanischen Zeitung El Pais.

Laut Macron muss sich Europa erst noch entscheiden, ob es „zum Vasallen eines der beiden“ werden oder den Weg der Freiheit und Solidarität einschlagen will. In wirtschaftlicher Hinsicht ist es die Polarität“ zwischen den Vereinigten Staaten und China, die die Welt bestimmt.

Die Antwort lautet „ein wirtschaftlich, technologisch und militärisch souveränes Europa“, auch wenn Europa bisher nicht in der Lage war, eine vollständige Antwort auf diese Frage zu geben. Ein wirklich mächtiges Europa, um es anders auszudrücken“, betonte der französische Präsident.

Macron ist der Meinung, dass die Krise, die Europa derzeit durchmacht, auch darauf zurückzuführen ist, dass der Kontinent die Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges noch nicht vollständig „verdaut“ hat. Nach dem Ende des Kalten Krieges habe sich die EU in der Hoffnung auf eine schnelle Osterweiterung beeilt, dass „die Probleme gelöst seien“, so der französische Präsident. „Wir müssen wissen, wie wir ihnen zuhören können“, sagte er und fügte hinzu, dass Osteuropa eine größere nationale Autonomie innerhalb der EU anstrebe und dass die EU nun zwei Gruppen von Nationen mit unterschiedlichen Perspektiven für ihre Zukunft habe.

Macron ist jedoch der Meinung, dass diese Krise alle westlichen Demokratien betrifft, nicht nur Europa. Sie erleben „eine Art Müdigkeit, einen Verlust an kollektiven Bezügen“. Das globale kapitalistische System selbst sei in Schwierigkeiten, weil es den Menschen nicht mehr helfe, sich aus der Armut zu befreien, sondern die „Ungleichheiten in die Höhe treibe“, was zu einer „Gewissenskrise der Demokratien“ führe.

Der französische Präsident setzt sich seit langem für die Entwicklung einer engeren politischen Gemeinschaft in Europa ein, die demokratische Ideale teilt und in den Bereichen Energie, Verkehr und Sicherheit eng zusammenarbeitet. Außerdem hat Macron darauf bestanden, dass Europa eine „strategische Autonomie“ gegenüber dem von den USA geführten Militärblock anstreben und seine Abhängigkeit von der NATO verringern sollte.