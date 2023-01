Ukraine beschießt Krankenhaus bei Lugansk mit HIMARS-Raketen

Die ukrainische Armee hat ein Krankenhaus bei Lugansk mit Raketen aus einem amerikanischen HIMARS-Raketenwerfer beschossen. Das Gebäude wurde schwer beschädigt, es gab 14 tote und 24 verletzte Zivilisten.

Am 28. Januar hat die ukrainische Armee ein Krankenhaus in der Nähe von Lugansk mit aus den USA gelieferten HIMARS-Raketen beschossen. Dabei sind 14 Zivilisten getötet und 24 verletzt worden, das Gebäude wurde schwer beschädigt. Bilder davon finden Sie hier und hier. Das russische Verteidigungsministerium meldete:

„Am 28. Januar dieses Jahres beschossen die ukrainischen Streitkräfte gegen 7.30 Uhr in Novoaidar, Volksrepublik Lugansk, das Gebäude des Bezirkskrankenhauses gezielt mit HIMARS-Mehrfachraketenwerfern aus US-Produktion.

In der medizinischen Einrichtung in Novoaidar hatten zivile und militärische Ärzte die Bevölkerung und die Soldaten über viele Monate hinweg medizinisch versorgt.

Durch den Einschlag von hochexplosiven Splittergranaten in das Gebäude wurden 14 Patienten getötet und 24 Patienten und medizinisches Personal unterschiedlich schwer verwundet.“