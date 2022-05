Affenpocken: Wie hat sich die Politik der WHO in 45 Jahren verändert?

Die Affenpocken sind wieder in den Schlagzeilen, denn es werden Fälle außerhalb Afrikas gemeldet. Mit Stand vom 30. Mai 2022 gibt es weltweit 257 bestätigte Fälle. Es handelt sich jedoch nicht um ein neues Virus. Es gibt es bereits seit 1958, und der erste gemeldete Fall von Affenpocken außerhalb Afrikas war 2003. Als 1977 in Zaire die Affenpocken ausbrachen, empfahl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) keine Impfung gegen Affenpocken, da der Pockenimpfstoff auch gegen Affenpocken schützt. Im Jahr 2022 hat sich die Haltung der WHO gegenüber den Affenpocken geändert.

Die Affenpocken sind eine seltene Krankheit, die vor allem in West- und Zentralafrika vorkommt und durch Nagetiere wie Ratten, Mäuse und Eichhörnchen übertragen wird. Wenn Sie von einem infizierten Tier gebissen werden oder mit ihm in Kontakt kommen, können Sie sich mit dem Virus anstecken.

Die Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt durch Berühren von Kleidung, Bettzeug oder der Haut eines Menschen mit Affenpockenausschlag. Das Virus kann auch durch Husten, Niesen oder andere Körperflüssigkeiten übertragen werden.

Nach der Ansteckung dauert es im Allgemeinen 5 bis 21 Tage, bis die ersten Symptome auftreten. Zu diesen Symptomen gehören:

Hitzewallungen

Kopfschmerzen

Schmerzen in den Muskeln

Rückenschmerzen

Geschwollene Drüsen

Schüttelfrost und Erschöpfung

Ein bis fünf Tage nach Auftreten der ersten Symptome beginnt der Ausschlag. Er beginnt in der Regel im Gesicht und breitet sich auf andere Körperteile aus. Nach Angaben der WHO sind Affenpocken eine selbstbegrenzende Krankheit mit einer Sterblichkeitsrate von 3 bis 6 %. Die Symptome dauern 2-4 Wochen.

Ein 45-jähriger Werdegang

Als 1977 in Zaire die Affenpocken ausbrachen, empfahl die WHO zur Begrenzung der Krankheitsübertragung die Schulung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens und die Verbreitung von Gesundheitsbotschaften: Den Kontakt mit wilden Tieren auf ein Minimum zu beschränken und den Kontakt mit infizierten Menschen auf eine einzige Person zu beschränken, die zuvor infiziert war oder die Pockenimpfung erhalten hatte.

In den siebziger Jahren empfahl die WHO die Pockenimpfung nicht, weil sie der Meinung war, dass der Pockenimpfstoff wirksam genug sei, um vor den Affenpocken zu schützen. Der Pockenimpfstoff wurde 1796 eingeführt, und bis 1967 waren 80 % der Menschen weltweit geimpft. Im Jahr 1980 waren die Pocken ausgerottet.

Nach der COVID-19-Pandemie sind die Empfehlungen der WHO umfassender. Die Reaktion der WHO im Bereich der öffentlichen Gesundheit umfasst nun Folgendes:

Untersuchungen der öffentlichen Gesundheit in den Ländern, die Affenpockenfälle gemeldet haben

Genomische Sequenzierung

Impfung gegen Affenpocken

Isolierung der Patienten, bis der Ausschlag abklingt, der Schorf abfällt und sich darunter neue Haut bildet

Stärkung des Bewusstseins in den betroffenen Gemeinden.

Impfung und Behandlung

Ein Impfstoff (MVA-BN) wurde 2019 zugelassen, Tecovirimat 2022. Beide sind jedoch nicht allgemein verfügbar. Laut Erklärung der WHO können die Länder den Pockenimpfstoff gemäß ihren nationalen Richtlinien verwenden, insbesondere für Personen, die in engem Kontakt mit infizierten Personen stehen, wie z. B. medizinisches Personal.

MVA-BN

Das modifizierte Vaccina-Virus Ankara (MVA) ist ein System, das für Impfstoffe gegen Pocken und die Entwicklung von Impfstoffen gegen andere Krankheiten und Krebs verwendet wird. MVA ist eine Impfstofftechnologieplattform von Bavarian Nordic (MVA-BN). Der zugelassene Pockenimpfstoff wird unter den Namen Jynneos (oder Imvamune und Imvanex) vertrieben. Im Vergleich zu den bisherigen Pockenimpfstoffen macht der MVA-BN-Impfstoff die Viren unfähig, sich in den geimpften Personen zu vermehren.

Tecovirimat, das unter dem Markennamen TPOXX von SIGA Technologies, Inc. vertrieben wird, ist ein antivirales Mittel zur Behandlung von Pocken. Eine Tablette enthält 200 mg, die empfohlene Dosierung beträgt 600 mg für 14 Tage. Das Medikament hemmt die virale Reifung des Virus. TPOXX wurde von der FDA im Jahr 2018 für die orale und im Jahr 2022 für die intravenöse (IV) Anwendung zugelassen. Bei der intravenösen Anwendung empfehlen Ärzte jedoch, auf orales Tretamnet umzusteigen, sobald es vertragen wird. Wenn das Medikament als Infusion verabreicht wird: Die Dosis wird angepasst:

Wenn die Person 3-35 kg wiegt, werden 6 mg/kg intravenös über einen Zeitraum von 6 Stunden alle 12 Stunden über 14 Tage verabreicht.

Wenn die Person 35-120 kg wiegt, werden 200 mg intravenös über einen Zeitraum von 6 Stunden alle 12 Stunden über 14 Tage verabreicht.

Wiegt die Person mehr als 120 kg, wird 14 Tage lang alle 12 Stunden über einen Zeitraum von 6 Stunden 300 mg intravenös verabreicht.

Dr. Richard Pebody, Leiter des Teams für hochgefährliche Krankheitserreger bei der WHO Europa, wies darauf hin, dass eine Massenimpfung in Ländern außerhalb Afrikas nicht dringend erforderlich ist. Die Fälle außerhalb Afrikas stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit Reisen nach Afrika, so Pebody: Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, müssen die Menschen auf ihre Hygiene achten, insbesondere auf regelmäßiges Händewaschen und ein sicheres Sexualverhalten.