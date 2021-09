Afghanistan: NATO-Staat Dänemark lässt seine Verbündeten im Stich

Von Lucas Leiroz: Er wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Mitten in der Afghanistan-Krise taucht ein neues kontroverses Thema auf. Offenbar wird in Europa ein System geschaffen, um die humanitäre Verantwortung für die Asylbewerber aus dem zentralasiatischen Land „auszulagern“. Interessanterweise befinden sich diese Flüchtlinge gerade deshalb in einer derartigen Notlage, weil sie an der Beteiligung ausländischer Truppen an dem Konflikt mitgewirkt haben, weshalb es für die westlichen Staaten dringend erforderlich sein sollte, sie aufzunehmen, und nicht etwas, das „ausgelagert“ wird und sie noch verwundbarer macht.

Kürzlich wurde eine Regelung angeprangert, nach der Dänemark seine Verantwortung für afghanische Dolmetscher, die seine Soldaten während der Jahrzehnte, in denen das Land am Afghanistankrieg beteiligt war, unterstützten, auslagert. Dänemark hat im Rahmen der NATO Truppen nach Zentralasien entsandt und im Laufe der Jahre Tausende von Soldaten eingesetzt, von denen 43 auf dem Schlachtfeld starben. Während der von den USA geführten Operationen, an denen dänische Soldaten beteiligt waren, dienten mehrere afghanische Einheimische als Dolmetscher, um den Ausländern die Arbeit zu erleichtern. Diese Dolmetscher trugen die Uniform der Truppen, für die sie arbeiteten, und standen ihnen während des gesamten Konflikts zur Verfügung, wobei sie eine bestimmte Seite des Krieges einnahmen. Im Prinzip sollte dies Grund genug sein, dass diese Dolmetscher von den Staaten, denen sie geholfen haben, jegliche Unterstützung erhalten, aber das ist derzeit nicht der Fall.

Das angeprangerte System weist darauf hin, dass das Vereinigte Königreich der Empfängerstaat von mindestens 23 afghanischen Dolmetschern ist, die von den dänischen Streitkräften während des Krieges eingesetzt wurden. Nach Angaben der dänischen Medien, die sich auf anonyme Quellen im dänischen Verteidigungsministerium berufen, sollen diese Dolmetscher eine Genehmigung erhalten haben, auf britischem Boden zu leben. Die Medienagentur nannte nicht den Betrag, den der dänische Staat an das Vereinigte Königreich für die Aufnahme der Flüchtlinge gezahlt hat, aber es wird vermutet, dass es sich um einen beträchtlichen Betrag handelt. Es wurde mitgeteilt, dass die Berechnung auf der Grundlage der bisherigen Kosten für die Bewertung der Dokumente und die Evakuierung der Flüchtlinge sowie der künftigen Kosten für ihre Integration, einschließlich der Sozialleistungen für fünf Jahre, vorgenommen wurde.

Auf den ersten Blick könnte man argumentieren, dass die Flüchtlinge ihr Recht aufrechterhalten haben, indem sie nur das Zielland gewechselt haben, aber in Wirklichkeit ist dies ein illegales Manöver nach den Normen des internationalen Rechts. Die Dolmetscher waren im Krieg in dänischer Uniform tätig und erhielten von Kopenhagen bezahlte Gehälter, so dass Dänemark dafür verantwortlich ist, ihnen Asyl zu gewähren. Es ist für kein Land rechtmäßig, humanitäre Hilfe zu verweigern, und dies wird noch verschärft, wenn ein Staat ausländische Staatsbürger bei Operationen einsetzt, die ihre körperliche Unversehrtheit in ihrem Heimatland gefährden könnten, und sich dann einfach weigert, sie aufzunehmen. Und genau das ist hier der Fall.

Der dänische Staat hat einen Weg gefunden, seine Politik der Verweigerung humanitärer Visa für afghanische Dolmetscher zu verschleiern. Von den 23, die bereits eine Aufenthaltsgenehmigung für das Vereinigte Königreich erhalten haben, wurde zwölf zuvor die Einreise nach Dänemark verweigert. Außerdem hat Kopenhagen während des gesamten Krieges 195 Dolmetscher beschäftigt – 139 von ihnen haben bereits eine Aufenthaltsgenehmigung für Dänemark beantragt, aber nur fünf haben ein Visum erhalten. Es besteht ein deutliches dänisches Desinteresse an der Aufnahme von Flüchtlingen, die sich gerade deshalb in dieser Situation befinden, weil sie Dänemark geholfen haben. Sie durch hohe Zahlungen an die Empfängerstaaten in andere Länder zu schicken, ist nur eine Möglichkeit, ihnen die Zuflucht zu verweigern, ohne einen großen Skandal in der öffentlichen Meinung zu verursachen.

Poul Hauch Fenger, ein Anwalt und Spezialist für Asylrecht, der für das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte gearbeitet hat, kommentierte: „Ich habe noch nie ein ähnliches System gesehen, weder in meiner Arbeit bei der UNO und der EU noch als Anwalt in Dänemark (…) Dänemark zahlt sich selbst aus der rechtlichen Verantwortung für die Dolmetscher, da wir einen Betrag zahlen, um sie ins Vereinigte Königreich zu schicken, das damit die humanitäre Verantwortung übernimmt, die sonst bei uns läge“.

Es ist klar und offensichtlich, dass Dänemark die grundlegenden Regeln der Europäischen Union nicht einhält und seine rechtlichen Verpflichtungen gegenüber Menschen verletzt, die aufgrund der dänischen Rolle im Krieg in ihrem eigenen Land in Lebensgefahr geraten sind. Nur ein kleiner Teil der Dolmetscher ist im Vereinigten Königreich angekommen, viele von ihnen befinden sich noch auf afghanischem Boden und warten auf eine völlig ungewisse Zukunft. Was wird geschehen, wenn London sich weigert, sie aufzunehmen? Es ist unwahrscheinlich, dass die Taliban afghanische Bürger dulden, die ausländische Streitkräfte unterstützt haben – mit Sicherheit werden diese Dolmetscher inhaftiert oder vielleicht sogar getötet. Und der dänische Staat müsste sich für dieses Verbrechen vor den internationalen Gerichten verantworten, denn wenn er seiner humanitären Verantwortung nachgekommen wäre, hätte er das Leben der Dolmetscher gerettet.

Wenn ein Land nicht in der Lage ist, all jenen zu helfen, die seinen Streitkräften in einem Krieg gedient haben – seien es Einheimische oder Ausländer -, sollte es sich einfach aus dem Kampf zurückziehen, erst recht, wenn es sich um eine freiwillige militärische Zusammenarbeit handelt, wie es bei der dänischen Beteiligung am Afghanistan-Krieg der Fall war. Wenn ein Staat in einen Konflikt verwickelt ist, muss er die humanitären Kosten der Kämpfe tragen, und dazu gehört auch der Schutz ausländischer Bürger, die mit seinen Truppen zusammengearbeitet haben.