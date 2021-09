KÜNDIGEN SIE NICHT IHREN JOB

americasfrontlinedoctors: Angesichts der zunehmenden Anforderungen und der immer näher rückenden „Fristen“ sollten Sie Ihren Job nicht kündigen. Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn Ihr Chef sagt, Sie müssten kündigen. Bringen Sie Ihren Chef dazu, Sie zu entlassen, und unterschreiben Sie nichts, was etwas anderes besagt, und stimmen Sie nichts zu. Lassen Sie sich nicht auf einen „freiwilligen Rücktritt“ ein. Wenn Sie entlassen werden, haben Sie Anspruch auf Arbeitslosengeld. Alles andere bedeutet, dass Sie keinen Anspruch haben.

Wenn Sie entlassen werden, geben Sie die Kosten wieder an den Arbeitgeber weiter und erhalten oder erkämpfen Sie Arbeitslosengeld. Lassen Sie sie die Last spüren, die mit ihren Entscheidungen verbunden ist. Nutzen Sie alle staatlichen Gelder, die für die Unterstützung der Arbeitsunwilligen aufgewendet wurden. Nutzen Sie alle Instrumente und Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, einschließlich des rechtswidrigen Mandats der CDC, die Mieten zu stoppen, usw. Wir vermuten, dass Sie diese Systeme normalerweise nicht in Anspruch nehmen würden, aber dies sind außergewöhnliche Zeiten.

In den letzten 18 Monaten haben wir beobachtet, wie die Kommunisten in Amerika die Definition einfacher Wörter radikal verändert haben, um uns unsere Rechte zu nehmen. Wörter wie „Impfstoff“, „Herdenimmunität“ und „Fälle“ wurden von den Kommunisten buchstäblich neu definiert, um diese Machtübernahme zu unterstützen. Indem sie die traditionelle Definition von nur vier Wörtern änderten, gelang es diesen Usurpatoren, in den Köpfen der Medien und der Öffentlichkeit einen beängstigenden globalen Notfall zu schaffen. Lassen Sie nicht zu, dass diese Tyrannen das, was von Ihren Rechten noch übrig ist, zerstören. Stimmen Sie nicht zu, entlassen zu werden.

Wir sind bei der „Delta“-Variante angelangt. Die letzte Variante ist der Totalitarismus.

Bleiben Sie stark. Sie sind der Held, auf den Sie gewartet haben.