Drei von der CDC, der britischen Regierung und der Universität Oxford veröffentlichte Studien zeigen, dass die Covid-19-Impfstoffe nicht wirken

Eine Absolventin der Yale University, die auch einen Doktortitel der Princeton University und einen MD-Titel der John Hopkins University School of Medicine erworben haben, hat eine Arbeit veröffentlicht, in der sie zu dem Schluss kommt, dass die Einführung eines Impfstoffs in der Öffentlichkeit schädlich und schädigend ist, da es hervorragende wissenschaftliche Forschungsarbeiten gibt, die eindeutig belegen, dass die Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung von Covid-19 nicht verhindern.

Nina Pierpont (MD, PhD) veröffentlichte am 9. September ein Papier, in dem sie verschiedene Studien analysierte, die im August 2021 veröffentlicht wurden und die belegen, dass die angebliche Delta-Covid-19-Variante den derzeit angebotenen Covid-19-Impfungen ausweicht und daher eine Infektion oder Übertragung von Covid-19 nicht verhindert.

Die promovierte Medizinerin erklärt in ihrem veröffentlichten Papier, dass Impfstoffe zwei Ziele erreichen sollen

die geimpfte Person vor der Krankheit zu schützen die geimpften Personen davor zu bewahren, die Infektion auf andere zu übertragen.

Die Doktorin der Medizin schreibt jedoch, dass die Herdenimmunität durch die Impfung nicht erreicht wird, da neue Forschungen in verschiedenen Bereichen zeigen, dass die mutmaßliche Delta-Variante sehr hohe Viruslasten produziert, die in der geimpften Bevölkerung genauso hoch sind wie in der ungeimpften Bevölkerung.

Daher, so Dr. Nina Pierpont, sind Impfvorschriften, wie sie jetzt im Vereinigten Königreich für das gesamte Personal von Pflegeheimen gelten, nicht gerechtfertigt, da die Impfung von Einzelpersonen die Ausbreitung der angeblich vorherrschenden Delta-Covid-19-Variante nicht stoppt oder auch nur verlangsamt.

Daraus schließt der Mediziner, dass die natürliche Immunität viel mehr Schutz bietet als eine Impfung, da alle Schweregrade der Covid-19-Erkrankung ein gesundes Maß an natürlicher Immunität hervorrufen.

Nine Pierpont (MD, PhD) zitiert drei Studien, deren Ergebnisse und Daten ihre Schlussfolgerungen stützen, darunter eine Studie, die am 6. August 2021 im „Morbidity and Mortality Weekly Report“ des Centre for Disease Control (CDC) veröffentlicht wurde, eine weitere Studie, die am 10. August 2021 von der Universität Oxford veröffentlicht wurde, und eine letzte Studie, die am 24. August 2021 veröffentlicht wurde und vom britischen Ministerium für Gesundheit und Soziales finanziert wurde.