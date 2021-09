Biden verlässt Afghanistan und steuert in die falsche Richtung

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben aus 20 Jahren Krieg nichts gelernt

Am 31. August akzeptierte Joe Biden in weiser Voraussicht das Unvermeidliche und kündigte den endgültigen Abzug aller offenen Militärpräsenzen in Afghanistan an.

Der vielleicht wichtigste Teil der Rede hatte mit der Zukunft zu tun, und hier war Biden unmissverständlich:

„Und das ist das Entscheidende, was man verstehen muss: die Welt verändert sich. Wir befinden uns in einem ernsthaften Wettbewerb mit China. Wir haben es mit den Herausforderungen an mehreren Fronten mit Russland zu tun. …. Wir müssen die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit stärken, um diesen neuen Herausforderungen und dem Wettbewerb des 21. Jahrhunderts zu begegnen.“

Eines der Hauptmotive für den Rückzug aus Afghanistan besteht darin, den USA mehr Spielraum zu verschaffen, um China und Russland zu Fall zu bringen. Und dies soll kein friedlicher „Pivot“ sein. Die USA haben beide Länder mit Militärbasen umzingelt, und der von Obama/Hillary/Biden eingeleitete „Pivot to Asia“ sieht vor, dass das Ziel von 60 % der amerikanischen Seestreitkräfte in der Nachbarschaft Chinas liegt.

Der endgültige Sumpf

Nach dem Rückzug aus Afghanistan fragt sich die entschlossen ahnungslose Mainstream-Punditokratie: haben die USA aus diesem jüngsten Fiasko etwas über die Grenzen ihrer Macht gelernt? Haben sie Bidens Rede nicht gelesen? Das haben sie eindeutig nicht.

Wenn die USA nicht in der Lage waren, eine unbedeutende Macht wie Afghanistan (oder Vietnam) zu besiegen, wie stehen dann die Chancen, dies mit Mächten wie Russland und China zu tun? Und wohin könnte das angesichts der Atomwaffenkapazität dieser Mächte führen? Wie viele Kubakrisen oder schlimmeres werden wir in diesem neuen Kalten Krieg noch erleben müssen, bevor ein einziger Zwischenfall nicht nur zu einem endlosen Krieg, sondern zu einem Krieg führt, der die Welt beendet?

Lassen Sie uns deutlich sein. Biden hat das Richtige getan, als er den Krieg beendete, und er sollte das Gleiche in Syrien, im Irak und anderswo tun. Er hat jedoch das Richtige nicht nur aus dem falschen Grund getan, sondern aus einem sehr bösartigen Grund, der zu größeren Problemen und schwerwiegenderen Gefahren führen wird.

Leider wird diese Gefahr von den Politikern, Experten und Think-Tankern nicht beachtet. Ebenso traurig ist, dass zu viele Liberale zu diesem neuen Kalten Krieg schweigen oder ihn als neuen Kreuzzug für „Demokratie und Menschenrechte“ bejubeln. Aber ein Teil der Opposition kommt aus einer Ecke, die sich mit der Realität auseinandersetzen muss, nicht mit Ideologie oder Wahlkampfdemagogie.

Die Wirtschaftsrealisten schlagen zurück

Am Tag nach Bidens Rede veröffentlichte die New York Times auf der Titelseite des Wirtschaftsteils einen Artikel mit dem Titel „Unternehmen drängen Biden, eine Handelspolitik für China zu entwickeln: … Unternehmen wollen, dass das Weiße Haus die Zölle auf chinesische Waren fallen lässt und Klarheit über eine kritische Handelsbeziehung schafft“. So heißt es in dem Artikel:

Die Ungeduld der Unternehmen mit dem Vorgehen der Regierung wächst. Unternehmensführer sagen, dass sie Klarheit darüber brauchen, ob amerikanische Unternehmen in der Lage sein werden, Geschäfte mit China zu machen, das einer der größten und am schnellsten wachsenden Märkte ist. Wirtschaftsverbände behaupten, dass ihre Mitglieder durch die Zölle, die die Kosten für amerikanische Importeure in die Höhe getrieben haben, einen Wettbewerbsnachteil erleiden.

Patrick Gelsinger, der Vorstandsvorsitzende von Intel, sagte letzte Woche in einem Interview: „Für mich ist es keine Politik, sondern ein Wahlkampfslogan zu sagen: ‚Lasst uns hart gegen China vorgehen‘. Es ist an der Zeit, sich an die eigentliche Arbeit zu machen und eine echte Politik der Handelsbeziehungen und des Engagements in Bezug auf Geschäftsexporte und Technologie mit China zu entwickeln.“

Anfang August schickte eine Gruppe einflussreicher US-Wirtschaftsgruppen einen Brief an Frau Yellen und Frau Tai (die kürzlich zur US-Handelsbeauftragten ernannt wurde), in dem sie die Regierung aufforderten, die Handelsgespräche mit China wieder aufzunehmen und die Zölle auf importierte chinesische Waren zu senken.“

Die von Biden in seiner Rede verschwiegene Grausamkeit

Biden trauerte zu Recht um die 2.461 Amerikaner, die in Afghanistan getötet wurden. Aber er versäumte es, die Hunderttausenden von Afghanen zu erwähnen, die als direkte Folge des Krieges getötet wurden, Hunderttausende weitere als Folge von Krankheiten und Unterernährung und die Millionen von Binnenvertriebenen und weitere Millionen als externe Flüchtlinge. Statt einer Entschuldigung Bidens und dem Angebot von Wiedergutmachung kam die Nachricht, dass die USA afghanische Auslandsguthaben in Höhe von über neun Milliarden Dollar einfrieren, die dieses hungernde, in Trümmern liegende Land benötigt.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben offenbar nichts gelernt, weder was die Grenzen ihrer Macht noch die Moral ihrer Außenpolitik angeht, wenn man Bidens Rede und sein Handeln als Anhaltspunkt nimmt. Es wird, gelinde gesagt, nicht leicht sein, dies zu ändern, aber wir haben keine andere Wahl. Wenn wir versagen, erwartet uns unvorstellbares Unheil.