20 Jahre Krieg und Terror

„Jede Nation, in jeder Region, muss jetzt eine Entscheidung treffen“, erklärte Präsident George W. Bush in seiner Kongressrede zehn Tage nach den Anschlägen vom 11. September. Entweder ihr seid auf unserer Seite oder ihr seid auf der Seite der Terroristen“. Der darauf folgende Krieg hatte einen großen Plan. In diesem Krieg ging es um mehr als nur darum, Osama bin Laden und Al Qaida zu erwischen. Amerikas Ziel war es, den Nahen Osten neu zu gestalten.

Zwei Jahre nach dem 11. September schien es, als hätten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten wie das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien die Oberhand gewonnen. Die Anglosphäre hatte Kabul und Bagdad befreit. Die Israelis besiegten die zweite Intifada der Palästinenser. Präsident Bush und der britische Premierminister Tony Blair hatten Jassir Arafat zugunsten des Karriere-Kleptokraten Makmoud Abbas an den Rand gedrängt. Das Defense Policy Board des Pentagon unter der Leitung des Neokonservativen Richard Perle sprach offen über die Beschlagnahme saudischer Ölfelder wegen der Mitschuld des Königreichs an den Anschlägen vom 11. September.

Doch bis 2006 geriet Präsident Bushs großer Plan für einen Wandel im Nahen Osten ins Stocken. In Afghanistan sind die Taliban nie wirklich verschwunden. Bis zum Ende des Jahres wurden mehr als 3000 Menschen bei Kämpfen getötet. Die vom Iran unterstützte Hisbollah kämpfte bis zum Stillstand gegen Israel, und die Hamas übernahm den Gazastreifen, nachdem die Israelis 2005 abgezogen waren. Nach der anfänglichen Befreiung des Irak entwickelte sich das Land zu einem dreifachen Bürgerkrieg, und die Operation Iraqi Freedom zog sich immer weiter in die Länge.

Der langfristige Feind im Irak war eine Troika aus Saddam-Überlebenden in der sunnitischen Provinz Anbar und in Bagdad, von Iranern unterstützten schiitischen Milizen im Süden und al-Qaida. In den fünf Jahren des Krieges erlernten die Vereinigten Staaten die Kunst der Aufstandsbekämpfung neu. So wurde eine irakische Verfassung geschrieben und ratifiziert, Wahlen abgehalten und eine Regierung gebildet. Die sunnitischen Aufständischen bildeten im Sommer 2006 die Anbar Awakening und wandten sich gegen al-Qaida. Im neuen Jahr verlegte Präsident Bush fünf Brigaden in den Raum Bagdad, um die Stadt ein für alle Mal zu sichern. Gleichzeitig übernahm die wiederaufgebaute irakische Armee nach und nach das Feld. Im März 2008 ließ die schiitisch geführte Regierung diese Armee auf die vom Iran unterstützten schiitischen Milizen in Basra los und zwang sie an den Verhandlungstisch. Der Irakkrieg war gewonnen.

Aber zu welchem Preis? In den fünf Jahren des Krieges haben die Vereinigten Staaten etwa 4 500 Tote und 40 000 Verwundete zu beklagen. Etwa 150.000 Iraker wurden in diesem Krieg getötet. Präsident Bush und Premierminister Tony Blair behaupteten, Saddam besitze riesige Bestände an Massenvernichtungswaffen. Dies war nicht der Fall, und diese Tatsache untergrub den Krieg und das Vertrauen in beide Führer. Bush und Blair sind beide Parias in ihren eigenen politischen Parteien.

In den letzten 20 Jahren hat der Iran seinen Einfluss im Nahen Osten langsam ausgebaut. Der demokratische Irak unterhält heute enge Beziehungen zu den Mullahs in Teheran. Die Islamische Republik ist auch eng in Assads baathistisches Syrien verwickelt. Über Syrien und den Libanon bewaffnet der Iran seinen Stellvertreter, die Hisbollah. Die Terrororganisation verfügt über eine ausgebildete Armee von Tausenden und ein Raketenarsenal von Zehntausenden. Es scheint, dass sich ein existenzieller Krieg zwischen Israel, der Hisbollah und dem Iran anbahnt.

Die Reste der Aufständischen im Irak zogen sich zurück, organisierten sich neu und wurden schließlich zu ISIS. Im Jahr 2014 eroberte ISIS weite Teile des Irak und Syriens, bis sie von einer Allianz der Bequemlichkeit besiegt wurde, zu der auch irakische sektenartige Gruppen, die Syrische Arabische Armee und die Vereinigten Staaten gehörten. Heute befinden sich Überreste des ISIS in Afghanistan. Der „Arabische Frühling“ von 2011 stürzte Syrien in einen blutigen Bürgerkrieg. In Ägypten stürzten Revolutionäre Präsident Mubarak und wählten die Muslimbruderschaft an die Spitze des Landes, nur um diese Regierung dann vom Militär stürzen zu lassen.

Trotz des ganzen Geredes über Sümpfe und endlose Kriege haben die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten eine Methode des Krieges gefunden, die funktioniert. In Afghanistan schlossen sich amerikanische Spezialeinheiten und paramilitärische Teams der CIA mit der Nordallianz der Anti-Taliban-Rebellen zusammen. Ihre Waffen waren die tragbaren SOFLAM-Laser, mit denen Luftmunition auf das Ziel gelenkt werden konnte, und Aktenkoffer mit Bargeld zur Bestechung lokaler Warlords. Die Vereinigten Staaten setzten dieses System 2006-2007 erneut ein, als Äthiopien die islamistische Terrororganisation al-Shabab in Somalia stürzte. Und im Jahr 2003 nahmen einige Brigaden amerikanischer Fallschirmjäger in Zusammenarbeit mit der kurdischen Peshmerga-Miliz den Nordirak von Saddam ein.

Nachdem es den Israelis nicht gelungen war, die Hisbollah im Libanon zu vernichten, entwickelten sie Wunderwaffen wie das panzermontierte Raketenabwehrsystem Trophy. Der Raketenbeschuss der Hamas wird aus der Luft von Abfangjägern des Typs Iron Dome abgefangen. Israel hat Arrow-Batterien zur Abwehr ballistischer Raketen für den Fall eines iranischen Angriffs entwickelt und in Betrieb genommen. Mossad-Agenten haben tonnenweise Dokumente aus iranischen Atomanlagen geschmuggelt und sogar den Leiter des iranischen Atomprogramms ermordet. Israel hat einen verdeckten Krieg gegen die iranische Infrastruktur in Syrien geführt und dabei Hunderte von Zielen bombardiert. Die israelischen Verteidigungskräfte haben endlos für den Stadt- und Gebirgskampf gegen die Hisbollah trainiert. Der nächste Krieg wird bis zum Äußersten gehen.

Zwanzig Jahre nach Präsident Bushs harten Worten gegen den Terror hat sich Amerika aus Afghanistan zurückgezogen und Hunderte von Amerikanern, afghanische Verbündete und militärische Ausrüstung im Wert von 85 Milliarden Dollar zurückgelassen. Die Taliban machen eine große Show daraus, in amerikanischen Uniformen und Fahrzeugen zu paradieren. Viele von ihnen wurden in den Iran verfrachtet. Amerikas Abzug aus Afghanistan ist wie Dünkirchen, nur ohne die triumphale Evakuierung.