Afrika: Umweltinstitut fordert Bill Gates auf, die Finanzierung von Technologien der grünen Revolution und von gentechnischen Saatgut für den Kontinent einzustellen

Gates Foundation, stoppt die Finanzierung der industriellen Landwirtschaft im südlichen Afrika

In einem offenen Brief an die Bill & Melinda Gates Foundation erklärt das Southern Africa Faith Communities‘ Environment Institute, dass Gates Hunger und Armut anheizt, indem es landwirtschaftliche Methoden finanziert, die Kleinbauern und die Umwelt nicht schützen.

Ein Umweltinstitut afrikanischer Glaubensgemeinschaften fordert die Bill & Melinda Gates Foundation auf, die Finanzierung von Technologien der grünen Revolution und von gentechnisch verändertem Saatgut für den Kontinent einzustellen und stattdessen natürliche Methoden zu unterstützen, die Afrika helfen, Nahrungsmittelsuffizienz zu erreichen und seine Umwelt zu schützen.

In einem offenen Online-Brief, der auch um Unterschriften bittet, sagt das Southern Africa Faith Communities‘ Environment Institute (SAFCEI), dass die Stiftung Hunger und Armut anheizt, indem sie Anbaumethoden finanziert, die Kleinbauern und die Umwelt nicht schützen.

Die Gates-Stiftung sagte, sie arbeite daran, dass sich afrikanische Kleinbauern aus der Armut befreien können.

Die Bedenken von SAFCEI kommen zu einem Zeitpunkt, an dem humanitäre Organisationen weiterhin davor warnen, dass Millionen von Menschen in Afrika zunehmend mit Hunger und Armut konfrontiert sind, teilweise aufgrund von Klimawandel, Konflikten und in jüngster Zeit der COVID-19-Pandemie.

„Dies ist ein mutiger und starker Aufruf, der im Einklang mit den Prinzipien der katholischen Soziallehre der Solidarität, der bevorzugten Option für die Armen und der Sorge für unser gemeinsames Haus steht“, sagte Allen Ottaro, Gründer und Geschäftsführer des katholischen Jugendnetzwerks für ökologische Nachhaltigkeit in Afrika, dem Catholic News Service in einer Reaktion auf die Petition. „Sie ist solidarisch mit den afrikanischen Kleinbauern, die Gefahr laufen, langfristig die Souveränität über ihre Nahrungsmittelproduktion zu verlieren, sowie den Verlust einer Vielzahl von nährstoffreichen Nahrungspflanzen.“

Das Institut der Glaubensgemeinschaften sagte, dass die Gates-Stiftung Projekte finanziert, die den Anbau einer bestimmten Art von Nutzpflanzen auf großen Feldern auf Kosten von Mischkulturen fördern, eine Praxis, die von Kleinbauern in Afrika seit vielen Jahren angewandt wird.

Außerdem, so das Institut, verwenden die Projekte beim Anbau der einen Kulturpflanze schwere Maschinen, große Mengen fossiler Brennstoffe, kommerzielle Düngemittel und Pestizide in den Ansätzen, die als umweltzerstörend gelten. Gleichzeitig werden große Landflächen für den Anbau erworben, wodurch viele einfache Bauern ohne Ackerland dastehen. Diese Maßnahmen beeinträchtigen die Fähigkeit der Menschen, mit den Herausforderungen der Ernährung umzugehen und die Umwelt, den klimatischen Veränderungen standzuhalten.

„Wir fordern die Gates Foundation auf, damit aufzuhören, eine grüne ‚Revolution‘ zu forcieren, die Technologien und Saatgut aufzwingt, die von Unternehmen mit Eigeninteressen kontrolliert werden. Stattdessen sollte sie sich Kleinbauern auf der ganzen Welt ansehen und von ihnen lernen, die daran arbeiten, alternative Nahrungsmittelsysteme aufzubauen, die sozial gerecht und ökologisch nachhaltig sind“, sagte das Institut der Glaubensgemeinschaften, dem einige katholische Organisationen angehören.

Prince Papa, Programmkoordinator der Globalen Katholischen Klimabewegung in Afrika, sagte, dass Unternehmungen in der Landwirtschaft, in der Technologie oder in der gesamten Wirtschaft die Schöpfung in den Mittelpunkt ihrer gewünschten Ergebnisse stellen sollten.

„Die Ressourcen sollten auch in den Händen von Kleinbauern und den Geringsten in der Gemeinschaft konzentriert werden. Das bedeutet nicht, dass Gewinne allein ’schlecht‘ sind, sondern dass eine Neubewertung vorgenommen werden sollte, wenn neue Informationen eintreffen, um die treibende Kraft hinter der Entwicklung neu zu bewerten“, sagte Papa in einer Antwort auf den Brief.

Gleichzeitig sagte Ottaro, dass Afrika einer der Kontinente ist, der am meisten von der Klimakrise betroffen ist. Er sagte, dass die reiche Artenvielfalt zwar helfen kann, klimabedingte Schocks zu absorbieren, dass aber die industrielle Landwirtschaft dieses Polster abbaut. Dies schwäche die Widerstandsfähigkeit der lokalen Wirtschaft und der Lebensmittelversorgungsketten, wie die Pandemie zeige.

„Die Bedrohung der Artenvielfalt und die Bodendegradation“ als Folge der großflächigen Landwirtschaft sind nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für künftige Generationen besorgniserregend“, sagte Ottaro und betonte gleichzeitig, dass stark zentralisierte Lebensmittelversorgungssysteme anfällig für Störungen sein können und Preiserhöhungen oft die Armen am meisten treffen.

Er verwies auf jüngste Grenzstörungen in Ostafrika, wo Kenia, Uganda und Tansania COVID-19-Tests oder Testzertifikate von Fahrern und Besatzungen verlangten, was zu Verzögerungen bei der Lieferung von Lebensmitteln führte. Dies führte zu einem Anstieg der Preise für bestimmte Lebensmittel, wie frisches Obst und Gemüse.

SAFCEI – zu dem christliche, muslimische, jüdische, hinduistische, Baha’i- und afrikanische traditionelle Glaubensrichtungen gehören – sagte, dass der weit verbreitete Hunger in der Region während der COVID-19-Krise ein systematisches Versagen des derzeitigen profitorientierten Systems aufgezeigt habe.

In einer Antwort auf den Brief des Instituts, der am 23. Februar offiziell veröffentlicht werden sollte, sagte die Gates Foundation, dass sie durch ihre landwirtschaftliche Entwicklungsinitiative daran arbeitet, Kleinbauern Zugang zu einer breiten Palette von Ressourcen und Innovationen zu verschaffen, die sie benötigen, um ihre Lebensgrundlage zu verbessern und sich und ihre Familien aus der Armut zu befreien.

„Wir tun dies, indem wir mit Partnern zusammenarbeiten, um Kleinbauern dabei zu helfen, Ackerbau und Viehzucht produktiver zu machen, die Ernährung zu verbessern und Bäuerinnen zu stärken“, heißt es in einer kurzen Erklärung der Stiftung, die dem Catholic News Service vorliegt. „Unsere Arbeit orientiert sich an dem, was Kleinbauern und lokale Landwirtschaftsbetriebe sagen, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein, und an den Prioritäten, die ihre Regierungen in ihren nationalen Agrarinvestitionsplänen festgelegt haben.“

Die Stiftung sagte, sie glaube, dass es viele Wege gebe, um eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion zu erreichen.

„Afrikanische Landwirte sollten, wie Landwirte überall, in die Lage versetzt werden, aus einer Reihe von Innovationen zu wählen, die ihnen helfen, sich an stressige Bedingungen wie hohe Temperaturen, Dürren, Überschwemmungen, Schädlinge und Krankheiten anzupassen, die sich durch den Klimawandel weiter verschärfen“, sagte die Stiftung.