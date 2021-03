Flyer der Stadtverwaltung fordert Eltern auf, 3-Jährige in Einzelquarantäne zu stecken, wenn sie mit COVID infiziert sind

lifesitenews.com

Heftige Online-Reaktionen von empörten Eltern sowie das Rampenlicht der Medien zwangen eine große regionale Gemeinde in Ontario zu zugeben, dass sie einen „Fehler“ bei der Herausgabe eines Flyers gemacht hat, der Eltern anweist, ihre Kinder für einen Zeitraum von 14 Tagen zu Hause in Einzelquarantäne zu halten, wenn das Kind von der Schule oder der Kinderbetreuung entlassen wurde, nachdem es COVID-19 ausgesetzt war.

Die Region Peel, zu der die Städte Brampton, Mississauga und Caledon in Ontario gehören, hatte im Dezember ein Flugblatt herausgegeben, in dem sie Eltern darüber informierte, was zu tun ist, wenn ihre Kinder, die die Schule oder die Kinderbetreuung besuchen, entlassen werden, weil ein Mitschüler an COVID-19 erkrankt ist.

„Das Kind muss sich selbst isolieren“, heißt es in dem Flyer, „das heißt, in einem separaten Schlafzimmer bleiben, in einem separaten Raum getrennt von anderen essen, ein separates Badezimmer benutzen.“ Die Richtlinien würden für Kinder im Alter von drei Jahren gelten, die eine Kinderbetreuung besuchen.

Die Toronto Sun veröffentlichte am Samstag einen Bericht über die Richtlinien und interviewte Experten, die sie als schädlich und nicht wissenschaftlich unterstützt kritisierten.

„Das ist eine grausame Strafe für ein Kind, vor allem für jüngere Kinder, 4-10 Jahre alt,“ Dr. Susan Richardson, ein Mikrobiologe und Arzt für Infektionskrankheiten, sagte der Sun.

„Ein Kind bis zu 14 Tage lang auf diese Weise von seinen Eltern und Geschwistern abzuschneiden, könnte erhebliche und lang anhaltende emotionale und psychologische Auswirkungen haben“, fügte sie hinzu.

Richardson sagte, dass die Richtlinien nicht von der Wissenschaft unterstützt werden.

„Ein asymptomatisches Kind in einem Klassenzimmer, in dem ein Kind positiv getestet wird, hat ein sehr geringes Risiko, sich anzustecken“, sagte sie der Sun. „Am wichtigsten ist, dass wir die Tatsache aus den Augen verlieren, dass, wenn er/sie sich während der Quarantäne zu Hause mit COVID anstecken sollte, sie und ihre Geschwister ein extrem geringes Risiko haben, als Folge davon schwer zu erkranken.“

In dem Flyer heißt es weiter, dass, wenn das eingeschlossene Kind sein Zimmer verlassen muss, „es eine Maske tragen und 2 Meter Abstand zu anderen Kindern halten sollte.“ Andere Kinder in der Familie müssen ebenfalls von dem eingeschlossenen Geschwisterkind getrennt werden und für 14 Tage zu Hause bleiben.

Dr. Tess Clifford, die Leiterin der Psychologischen Klinik an der Queen’s University, sagte der Sun, dass solche Richtlinien nicht „praktisch möglich“ sind und „höchstwahrscheinlich Kindern schaden, die ohnehin schon unter erheblichem Leid leiden, weil sie zu Hause bleiben müssen.“

Dr. Martha Fulford, eine Ärztin für Infektionskrankheiten an der Hamilton Health Science, die sich auf Pädiatrie spezialisiert hat, sagte der Sun, dass die Richtlinien „schockierend“ seien.

„Ich verstehe nicht, wie ein Gesundheitspersonal sich so weit von den Grundlagen der öffentlichen Gesundheit und des Nicht-Schadens entfernt hat, dass sie denken, dass es in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist, ein Kind für 14 Tage in einem Raum einzusperren“, sagte sie.

Eltern waren empört über die Richtlinien.

„Meine 10-jährige Enkelin wurde heute von der Schule nach Hause geschickt, weil ein Kind in ihrer Klasse positiv getestet wurde. Das Gesundheitsamt hat ihre Mutter angewiesen, sie 14 Tage lang in ihrem Zimmer zu halten, ohne Kontakt zum Rest der Familie“, schrieb eine Mutter auf Twitter.

„Klingt für mich nach Kindesmissbrauch. Es gibt eine $5K Geldstrafe für die Nichteinhaltung,“ fügte sie hinzu.

Die Region Peel twitterte heute Morgen jedoch, dass sie einen „Fehler“ in dem Flyer gemacht habe und es ihr „leid tut.“

„We made a mistake. Wir haben einen Flyer darüber herausgegeben, was Eltern und Erziehungsberechtigte tun sollten, wenn ihr Kind nach einer COVID-19-Exposition von der Schule nach Hause geschickt wird, und wir haben ein wichtiges Detail ausgelassen.“

Der Tweet der Peel Region besagte, dass spezifische Details über eine Betreuungsperson, die sich mit dem Kind isoliert, auf ihrer Website zu finden waren, aber nicht in dem Flyer.

„Es ist keine Überraschung, dass es die Leute verärgert und verwirrt.

Auf der Website der Region heißt es, dass eine „Betreuungsperson möglicherweise mit dem Kind isoliert werden muss, wenn es Unterstützung beim täglichen Leben benötigt, z. B. beim Baden, Füttern und Anziehen. Wenn Sie sich um ein Kind kümmern, ist es wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, um sich selbst und andere im Haus zu schützen.“

Diese Richtlinien berücksichtigen jedoch nicht die statistischen Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene „kein hohes Risiko für signifikante negative medizinische Folgen, einschließlich Todesfälle“ durch eine COVID-19-Infektion haben.

Eine im Juli 2020 in den USA veröffentlichte Studie von Ealy, McEvoy und Gupta et al. (Children’s Health Defense) ergab, dass Kinder eine Heilungswahrscheinlichkeit von 99,9577% bei COVID-19-Infektionen haben.

„Diese Daten legen nahe, dass extreme Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Altersgruppe von 0 bis 19 Jahren möglicherweise mehr schaden als nützen“, so die Forscher in ihrer Schlussfolgerung.

„Politische Entscheidungen für Governance und Bildung sollten immer gegen die sehr reale Möglichkeit von schwerem emotionalem Stress, psychologischer Belastung und verkümmerter sozialer Entwicklung abgewogen werden, die dadurch entstehen, dass junge amerikanische Bürger daran gehindert werden, die Schule persönlich zu besuchen, oder strenge Schutzmaßnahmen auferlegt werden, um den physischen Kontakt während des Schulbesuchs zu begrenzen“, fügten sie hinzu.

Die Eltern in den sozialen Medien waren von der Entschuldigung der Peel Region nicht beeindruckt.

„Kein Elternteil, der bei klarem Verstand ist, würde sein Kind isolieren und auf diese ‚medizinischen Fachleute‘ hören. …..Das ist ein Witz geworden…..wegen der Art und Weise, wie Sie uns herumkommandiert haben …! wir sind fertig,“ schrieb ein Twitter-Nutzer.

Ein anderer Twitter-Nutzer reagierte auf die Entschuldigung von Peels Region: „Du willst mir sagen, dass wir glauben sollen, dass du es nicht bemerkt hättest, wenn wir dich nicht dabei erwischt hätten, wie du diesen Mist machst & es ständig retweetet hättest? Bitte … Sie wurden gerade erwischt. Null Glaubwürdigkeit & wir sind jetzt fertig mit Ihren ‚Empfehlungen‘.“