Akten zeigen: EU-Beamter plante, „Widerstand zu organisieren“ gegen Ungarns Orbán

Kit Klarenberg

Während die EU versucht hat, den Ukraine-Stellvertreterkrieg zu verlängern, eingefrorene russische Vermögenswerte zu enteignen und den Block um jeden Preis zu erweitern, stellte sich Viktor Orbáns Ungarn bei jeder Gelegenheit dagegen. Nun, da seine Unterstützung ins Wanken gerät, zeigen durchgesickerte Dokumente, dass ein hochrangiger EU-Beamter eine langfristige verdeckte Kampagne zu seinem Sturz plante.

Ein hochrangiger Beamter der Europäischen Union hat laut durchgesickerten Dokumenten, die von The Grayzone eingesehen wurden, seit mindestens 2019 heimlich versucht, den ungarischen Präsidenten Viktor Orbán zu entfernen. Die Akten zeigen, dass im Januar 2019 der Internationale Koordinator der EU-Generaldirektion Migration und Inneres, Márton Benedek, einen „Projektvorschlag“ verfasste, der darauf abzielte, „ein dauerhaftes Koordinationsforum zu entwickeln, um Widerstand gegen das Orbán-Regime zu organisieren“. Neben seiner Rolle bei der europäischen Grenzschutzagentur leitet Benedek derzeit auch die „Zusammenarbeit“ Brüssels mit Libyen.

Benedeks Anti-Orbán-Projektvorschlag kann hier gelesen werden.

Auslöser für Benedeks Plan waren „beispiellose regimekritische Demonstrationen in Ungarn und unter im Ausland lebenden Ungarn“ gegen umstrittene Gesetzesvorhaben, die es Unternehmen erlauben sollten, Beschäftigte zu Überstunden zu zwingen und die Auszahlung ihrer Löhne über längere Zeit zu verzögern. Tausende gingen vor und nach der Umsetzung auf die Straße.

Laut Benedek habe die Empörung über das, was er als „Sklavengesetz“ bezeichnete, „eine kleine Gruppe von rund 30 politischen, gewerkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Führungspersonen dazu gezwungen, ihre Aktivitäten zu koordinieren, sich auf eine Reihe von Mindestzielen und Finanzierungsprinzipien zu einigen und gemeinsam zukünftige Aktionen zu planen“. Daraus sei „ein ad-hoc-Koordinationsforum“ entstanden, das sich „im Laufe der Zeit zu einem entstehenden politischen Koordinierungsgremium entwickeln könnte, das glaubwürdig in der Lage wäre“, Orbáns Herrschaft herauszufordern.

Benedeks Vorschlag, den Widerstand gegen das sogenannte „Sklavengesetz“ zu bündeln und dessen Gegner in eine einzige politische Bewegung zu integrieren, war wahrscheinlich eine Reaktion auf die souveränitätsfreundlichen Positionen Orbáns und seiner Fidesz-Partei, die sich konsequent dafür eingesetzt haben, nationale Vetorechte der Mitgliedstaaten zu bewahren und eine weitere Erweiterung des Blocks zu verhindern – sehr zum Missfallen Brüssels.

An dem „ad-hoc-Koordinationsforum“ beteiligten sich zahlreiche NGOs, von denen viele beschuldigt wurden, Gelder von George Soros’ Open Society Foundations zu erhalten. Die OSF verlegte ihr ungarisches Büro im April 2018 nach Berlin, nachdem Orbáns Regierung zahlreiche Maßnahmen ergriffen hatte, um die Aktivitäten und den Einfluss ausländisch finanzierter NGOs im Land einzuschränken. Die Aktivitäten der OSF in Budapest sind seither streng gehütet. Dennoch zeigen die jüngsten verfügbaren Zahlen, dass Soros’ persönliche Regimewechsel-Operation allein im Jahr 2021 8,9 Millionen US-Dollar nach Ungarn pumpte.

Die Quelle, die die Akten beschafft hat, sagte The Grayzone, der Vorschlag sei bei den Open Society Foundations eingereicht worden, konnte jedoch keinen Beweis dafür liefern, dass die von Soros geführte Organisation die Dokumente erhalten oder ihnen zugestimmt habe.

In dem Dokument schrieb Benedek, er hoffe, „einige Ideen zu entwickeln, um dieses Forum in eine schlagkräftige Einheit zu verwandeln, die in der Lage ist, kollektive Aktionen zu planen und durchzuführen“ – im Vorfeld der Wahlen, die 2019 und 2022 in Ungarn stattfinden sollten. Benedek betonte die Notwendigkeit umfangreicher Finanzierung, um „Ergebnisse zu liefern“, nicht zuletzt, weil die Organisation einer einzigen „großen Demonstration in Budapest“ rund 11.000 US-Dollar koste. Die damals laufenden Proteste stützten sich auf Crowdfunding sowie auf ungarische politische Parteien – die staatliche Finanzierung erhalten –, um „Lücken“ im „Projektmanagement“ zu schließen.

Zu Benedeks „vorgeschlagenen Handlungssträngen“ gehörte die Schaffung „einer gemeinnützigen Organisation, die in Ungarn registriert ist (für operative Tätigkeiten) und eines Finanzvehikels, das möglicherweise in Österreich registriert ist“. Ein Vorstand aus Vertretern politischer Parteien, Gewerkschaften und NGOs „könnte die politische Steuerung für zukünftige Aktionen übernehmen“.

Benedek wollte eine möglichst breite Anti-Orbán-Koalition aufrechterhalten und warnte davor, „zu schnell zu kontroversen Projekten überzugehen“, etwa zur Vereinigung von Oppositionsparteien für die Europawahlen. Da diese Wahlen „in einem vollständig proportionalen System ausgetragen werden“, sei es „durchaus rational“, dass Parteien „mit eigenen Listen antreten“.

Stattdessen blickte Benedek auf die „Organisation kollektiver Aktionen“ und einen „dauerhaften Widerstand gegen das Orbán-Regime“ bei strittigen innenpolitischen Themen im Vorfeld der ungarischen Kommunalwahlen 2019 und der nationalen Wahlen 2022. Die Operation würde „Vorwahlen, Informationskampagnen, Mobilisierungskampagnen, Wahl-Debatten und gemeinsame Fundraising-Aktivitäten“ umfassen, schrieb er.

Der hochrangige EU-Funktionär schloss mit der Überlegung, dass seine vorgeschlagene Organisation sich letztlich zu einer Schattenregierung entwickeln könnte, die dem ungarischen Präsidenten die Macht entreißt. „Langfristig könnte die vorgeschlagene gemeinnützige Organisation auch … die politischen Grundlagen (und ein Schattenkabinett) einer vereinten politischen Front gegen das Orbán-Regime entwickeln.“

Ein gescheiterter Testlauf zum Sturz Orbáns?

Zu diesem Zeitpunkt war Benedek bereits seit vielen Jahren intensiv in anti-Orbán-Aktivismus in Ungarn eingebunden, während er gleichzeitig in einer Reihe hochrangiger EU-Posten im Zusammenhang mit der Erweiterung des Blocks und den Beziehungen zu Beitrittskandidaten arbeitete. Ein offizielles Profil zeigt, dass er „den Visaliberalisierungsdialog der Europäischen Kommission“ mit dem abtrünnigen Staatsgebilde Kosovo leitete, „Rechtsstaatsreformen auf dem Westbalkan überwachte“ und „die internen Sicherheitspolitiken der EU während der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft“ 2011 koordinierte.

Benedeks entschlossene Intrigen gegen Orbán stellen eindeutig einen Interessenkonflikt dar. Im Oktober 2012 – dem Jahr, in dem Orbáns Auseinandersetzungen mit Brüssel deutlich eskalierten – gründete Benedek mit anderen die Partei Együtt („Gemeinsam“). Als progressive liberale Partei versuchte sie, eine extrem breite politische Koalition in Ungarn zu schmieden. Együtt hatte das ausdrückliche Ziel, die Macht zu übernehmen und alle Reformen rückgängig zu machen, die Fidesz seit dem Amtsantritt zwei Jahre zuvor umgesetzt hatte. Ihre Führung rief Parteien jeder ideologischen Couleur dazu auf, sich ihrer Sache anzuschließen.

Trotz anfänglichen Medienhypes, der Együtt als wichtigste Oppositionskraft Ungarns und damit als Bedrohung für Orbáns Macht darstellte, scheiterte die Partei kläglich. Nachdem sie von der politischen Rechten des Landes rundweg abgelehnt worden war, bildete sie eine Koalition mit vier grünen, liberalen und sozialdemokratischen Parteien. Das reichte 2014 für drei Abgeordnete im 199-Sitze-Parlament in Budapest; vier Jahre später schrumpfte diese Zahl auf nur noch einen. Der einzige Abgeordnete lief umgehend zu einer anderen Partei über, und Együtt löste sich auf.

Trotz der katastrophalen Ergebnisse und der Tatsache, dass die Parteiführung gezwungen war, fast eine halbe Million US-Dollar an staatlichen Wahlkampfgeldern wegen miserabler Wahlergebnisse zurückzuzahlen, ließ sich Benedek nicht entmutigen. In einem Interview von 2017 bezeichnete er Vorwürfe, seine Familie habe unrechtmäßig von der hohen EU-Position seiner Mutter profitiert, als „Fidesz-Lüge“. Dass er gleichzeitig ein hohes Gehalt aus Brüssel für sensible Spitzenarbeit bezog und zu Hause Oppositionspolitik betrieb, blieb von seinen Interviewern unerwähnt.

Dabei hätte dies Anlass zu erheblichem kritischem Interesse geben müssen. Nach den formalen Regeln sollen EU-Beamte unparteiisch und politisch neutral sein. Sie müssen persönliche oder politische Interessen erklären, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, und vor externen Tätigkeiten die Zustimmung ihrer Vorgesetzten einholen. Man könnte annehmen, dass Benedeks offen parteiische politische Kampagnen – verdeckt wie offen – verboten wären, es sei denn, sie wären auf höchster Ebene des Blocks abgesegnet worden.

In dem geleakten „Projektvorschlag“ von 2019 prahlte Benedek damit, dass „eine Online-Community, die der Unterzeichner selbst aufgebaut hat“, Teil des anti-Orbán-„Koordinationsforums“ gewesen sei. Diese Gruppe, „Hazajöttünk túlórázni“ („Wir sind nach Hause gekommen, um Überstunden zu machen“), habe das Interesse Tausender ungarischer Emigranten geweckt, die zusammenkamen, als sie „Demonstrationen gegen das Orbán-Regime in 35 Städten in Europa, Nordamerika, Asien und Australien“ organisierte. Wie diese Aktionen finanziert wurden und ob die EU dabei irgendeine Rolle spielte, bleibt unklar.

Während Együtts Kreuzzug zur Entmachtung Orbáns krachend scheiterte, bot die Erfahrung klare Lehren für zukünftige Herausforderer. Die erste davon war, dass die Ungarn überwiegend rechts eingestellt sind, was praktisch jede explizit progressive, liberale Bewegung zum Scheitern verurteilt. Zweitens – und ebenso wichtig – sei, wie Benedek in seinem „Projektvorschlag“ festhielt, dass Wahlen zum Europäischen Parlament unter Verhältniswahlrecht stattfinden, was es kleineren Parteien erheblich erleichtert, in Brüssel durchzubrechen als bei nationalen Wahlen. Jüngste politische Entwicklungen deuten darauf hin, dass Együtts Zeitgenossen aus diesen Bemühungen gelernt und sich entsprechend angepasst haben.

EU-„Widerstands“-Ambitionen durch Tisza erfüllt?

Im März 2024 explodierte eine bis dahin weitgehend unbekannte Figur namens Péter Magyar auf der politischen Bühne Budapests, als er heimliche Tonaufnahmen seiner Ex-Frau, der ehemaligen Justizministerin Judit Varga, veröffentlichte. Diese enthüllten, dass hochrangige Regierungsvertreter versucht hatten, die Strafverfolgung eines Staatsbeamten wegen Korruption zu sabotieren. Varga war im Monat zuvor gemeinsam mit der ungarischen Präsidentin Katalin Novák zurückgetreten, nachdem sie die Begnadigung des stellvertretenden Leiters eines Waisenhauses unterzeichnet hatte, der in die Vertuschung von Pädophilie verwickelt war.

Seitdem hat Varga wiederholt behauptet, Magyar sei körperlich gewalttätig gewesen und sie habe die belastenden Aussagen unter Zwang gemacht. Sie warf ihm unter anderem vor, sie ohne ihr Einverständnis in einem Raum eingeschlossen, sie während ihrer Schwangerschaft gewaltsam gegen eine Tür gestoßen und in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht zu haben. Im April 2024 wurde ein Polizeibericht veröffentlicht, der offenlegte, wie Magyar versucht hatte, gewaltsam das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder an sich zu reißen, während er verschiedene Drohungen gegen Varga aussprach. Er bestreitet die Authentizität des Berichts.

Diese Enthüllungen verhallten jedoch nahezu ungehört, während Magyars Stern unaufhaltsam aufstieg. Er wurde nahezu über Nacht Vorsitzender der Partei Tisza (Respekt und Freiheit) und von den Mainstream-Medien umgehend zum „Oppositionsführer“ ernannt. Obwohl Tisza 2020 gegründet wurde, hatte sie zuvor an keinen Wahlen teilgenommen oder öffentlich Wahlkampf betrieben. Bei der Europawahl im Juni 2024 erzielte Tisza jedoch fast 30 Prozent der Stimmen und sieben Sitze. Heute liegt die Partei in vielen landesweiten Umfragen deutlich vor Orbáns Fidesz.

Von Beginn von Magyars kometenhaftem Aufstieg an stießen seine politischen Aktivitäten auf intensives Interesse westlicher Medien; Proteste, die er regelmäßig anführt, erhielten flächendeckende Berichterstattung. Zu keinem Zeitpunkt wurden offensichtliche Fragen gestellt, ob Magyars abruptes Auftreten als designierter ungarischer Regierungschef ein organisches Phänomen war oder wie seine Aktivitäten finanziert wurden. Trotz wiederholter Versprechen hat Magyar der Öffentlichkeit bislang keine detaillierten Finanzberichte vorgelegt. Stattdessen behauptet er, Tisza stütze sich auf „Mikrospenden“ gewöhnlicher Bürger sowie auf die Großzügigkeit des populären lokalen Anti-Regierungs-Akteurs Ervin Nagy.

Unmittelbar nach der Übernahme der Führung von Tisza bereiste Magyar Städte und Dörfer im ganzen Land. Die spektakuläre Kampagne sah ihn häufig auf großen Bühnen mit konzerttauglicher Tontechnik auftreten, begleitet von Videografen und professionellem Sicherheitspersonal. Zudem wurde Magyar von hochentwickelten PR- und Social-Media-Kampagnen sowie von einem liberal geprägten lokalen Mainstream-Medienumfeld unterstützt, das zunehmend verzweifelt wirkt, ihn rechten Wählern schmackhaft zu machen.

2024 veröffentlichte der ungarische Politikwissenschaftler Zsolt Enyedi ein typisches Profil von Magyars Partei, in dem er Tiszas „meteorhaften“ und „beispiellosen“ Aufstieg bewunderte, zugleich aber einräumte, dass ihr „ideologisches Profil“ „amoroph“ sei – was noch milde ausgedrückt ist.

Obwohl er sich als konservativ bezeichnet, sind Magyars Positionen in vielen Fragen unklar. So besuchte er etwa die Ukraine und bezeichnete Moskau als „Aggressor“ im Stellvertreterkrieg, während Tisza für Resolutionen des Europäischen Parlaments stimmte, die mehr Waffen für Kiew forderten. Die Parteivertreter trugen demonstrativ T-Shirts mit ukrainischer Flagge, als sie der Rede Wolodymyr Selenskyjs im November 2024 im Plenum applaudierten.

Magyar versprach zudem, das EU-Verbot russischer Energieimporte zu übernehmen – eine Position, die von der überwältigenden Mehrheit der Ungarn abgelehnt wird. Zur weiteren Verwirrung unterstützt Tisza zugleich die Weigerung der Regierung, Waffen nach Kiew zu liefern, sowie den EU-Beitritt der Ukraine. Magyar räumte ein, dass er es vermeide, klare Positionen zur Ukraine einzunehmen, da das Thema unter den inländischen Wählern „spaltend“ sei. Gezielt kritische Fragen zu seiner Neigung zum Zickzackkurs führten dazu, dass der Tisza-Chef Live-TV-Interviews verließ.

Ungarn am Rand der EU-Unterwerfung?

In einem Politikfeld ist Magyar jedoch konsequent, eindeutig und in scharfem Gegensatz zu Fidesz: der EU. Er definiert sich als ausgesprochen pro-europäisch, unterstützt die Einführung des Euro sowie eine stärkere EU-Integration und Föderalisierung. Sollte er an die Macht kommen, würde Budapest kein Störfaktor mehr für die Pläne Brüssels sein. Es dürfte den Ukraine-Stellvertreterkrieg „so lange wie nötig“ unterstützen, wie es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wiederholt zugesagt hat, und die verbleibenden Reste nationaler Souveränität der Mitgliedstaaten beseitigen.

Seit Ende 2022 hat die EU Ungarn wegen angeblicher „Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit“ Milliarden Euro vorenthalten. Um Zugang zu diesen enormen Summen zu erhalten, müsste Fidesz umfangreiche Reformen in acht verschiedenen Politikbereichen durchführen. Magyar hingegen hat behauptet, die Mittel würden sofort freigegeben, sobald er sein Amt antrete und Budapest ein „vollwertiges Mitglied der EU“ werde – ein zentrales Versprechen von Tisza, das die Popularität der Partei im Vorfeld der ungarischen Parlamentswahlen im April stark ansteigen ließ.

Sollten sich die aktuellen Umfragetrends bestätigen, könnte Márton Benedeks verdeckter Plan, „Widerstand zu organisieren“ und Orbán „glaubwürdig herauszufordern“, nun tatsächlich erfüllt werden.