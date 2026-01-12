Col. Douglas Macgregor: Russland hört nicht mehr zu und vertraut den USA nicht mehr

In diesem Gespräch analysiert Colonel Douglas Macgregor schonungslos die aktuelle geopolitische Lage. Er erklärt, warum Russland den USA und dem Westen längst nicht mehr zuhört und vertraut, zerlegt die Illusionen hinter den jüngsten „Friedens-Shows“ in Paris und warnt vor den fatalen Folgen eines massiv aufgeblähten US-Verteidigungshaushalts. Ein offenes, illusionsfreies Gespräch über Realpolitik, Vertrauensverlust und die Gefahr eines selbstzerstörerischen Kurses – direkt und ohne Umschweife.

Col. Douglas Macgregor:

Alle kommen jetzt in diese Situation, wo sie behaupten, wir seien einem Friedensabkommen so nahe – mehr als 90 % des Weges seien schon geschafft. Das haben sie bei ihrer Feier und der Pressekonferenz nach dem Treffen gesagt. Nun, heute hatte Fredz einen seltenen Moment, in dem er tatsächlich die Wahrheit darüber gesagt hat, was in Paris nicht erreicht wurde.

Macgregor:

Das war eine reine Fernsehshow. Das Ganze war so inszeniert, um die europäischen Völker von der moralischen Überlegenheit ihrer Führer zu überzeugen.

Wir sind die Moralischen. Wir versuchen, das hier zu beenden, wir haben eine Einigung erzielt und wir sind bereit, all diese Dinge zu tun.

Es fiel kein einziges Wort über Russland oder Russlands legitime nationale Sicherheitsinteressen. Kein Wort über die Realität vor Ort auf dem Schlachtfeld und das militärische Kräfteverhältnis. All das wurde komplett ignoriert – bis Mattz die Aussage macht:

„Wir wollen eine langfristige Lösung, aber ohne die Unterstützung Russlands, ohne die Zustimmung Russlands, ist all das bedeutungslos.“

Da hat er recht.

Aber wir haben viele Abkommen geschlossen. Wir haben viele Dokumente unterschrieben. Wir hatten wunderbare Fototermine. Und das hat den Leuten ein gutes Gefühl gegeben, besonders denen ganz oben. Es hat die Illusion erzeugt, dass etwas Sinnvolles passiert wäre.

Es ist alles irrelevant. Es macht überhaupt keinen Unterschied.

Es ist so ähnlich wie der Krieg gegen die Drogen. Erinnern Sie sich daran? Der war ja unglaublich erfolgreich, oder? War da überhaupt jemand wirklich ernsthaft dabei?

Wir könnten Stunden über dieses Thema reden, aber worüber sprechen wir weltweit?

Wir wollen all diese Drogen stoppen, die in unser Land kommen – aber was tun wir in den Ländern anderer Menschen? Wie sind wir in den Drogenhandel, den Menschenhandel an anderen Orten involviert?

Niemand will da hinschauen.

Die CIA ist eine unabhängige, gesetzlose Behörde. Spricht irgendjemand darüber, sie unter Kontrolle zu bringen? Nein. Im Gegenteil – sie singen das CIA-Themenlied:

Es ist der Dschungel, und wir mögen den Dschungel, und wir können den Dschungel beherrschen. Gebt uns einfach mehr Geld, und wir werden den Dschungel weiter beherrschen.

Und genau so ist es mit dem Verteidigungshaushalt.

Macgregor (fortfahrend):

Donald Trump glaubt, dass seine Spezialoperationen ein Abbild unserer größeren militärischen Macht sind.

Wir sind die Besten. Niemand kann uns stoppen. Niemand kann uns widersprechen.

Aber wir wissen alle, Dan, dass das nicht stimmt.

Militärische Macht ist umfassend. Sie umfasst alles – von der Produktionsbasis, der Fähigkeit zum schnellen Aufbau, den Millionen Menschen, die darin dienen, was für Menschen das sind, welche Ausbildung sie haben, welche Führung sie haben, welche Technologie sie einsetzen können. Das ist ein sehr großes Thema.

Was wir in der Ukraine sehen, ist Krieg. Echter, ehrlicher Krieg. Und wir schenken dem nicht viel Aufmerksamkeit.

Wenn Sie versuchen würden, einen dieser Hubschrauber des Special Operations Aviation Regiments über das ukrainische Schlachtfeld zu fliegen – niemand würde je wieder gesehen werden. Wir reden hier von sehr fragilen Einheiten in der Spezialeinheiten-Community.

Jeder mit Erfahrung in Spezialoperationen wird ehrlich zu Ihnen sein.

Er wird sagen:

Außer Sie können perfekte Aufklärung garantieren, absolute Gebietsfreiheit, keine feindliche Luft- oder Raketenabwehr, keine Entdeckung – dann können wir nicht gehen.

Das sagen sie Ihnen ganz klar.

Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem, was Sie und ich gemacht haben, und dem, was heute in Spezialoperationen passiert.

Niemand hat zu uns gesagt:

„Wir wollen, dass ihr X, Y und Z macht.“

Und wir haben nicht geantwortet:

„Okay, aber nur, wenn alles perfekt ist.“

Nein – das ist kein Krieg.

Man bekommt einen Auftrag, man geht. Den Leuten ganz oben ist völlig egal, was es kostet. Man weiß, dass man Leute verlieren wird.

Und das ist Teil des Problems:

Es gibt keinen Sieg ohne Opfer.

Wir reden uns ein, dass diese Boutique-Truppen mit Technologie und Spezialfähigkeiten quasi unverwundbar sind. Dass niemand stirbt.

Das ist gefährlich.

Das ist falsch.

Das ist irreführend.

Macgregor (fortfahrend):

All diese Wahnvorstellungen sind selbsttragend, miteinander verflochten und extrem schwer zu zerstören.

Die Menschen klammern sich daran.

Schauen Sie sich den Prince of Wales und den Kreuzer an, der ihn nach Singapur begleitete.

Alle Admiräle warnten Churchill:

Wenn Sie diese Schlachtschiffe ohne ausreichenden Luftschutz schicken, werden die Japaner sie versenken.

Er war überzeugt, sie seien unsinkbar – ein Produkt des Ersten Weltkriegs, einer Ära, in der Schlachtschiffe dominierten.

Was geschah?

Die Admiräle hatten recht.

Beide Schiffe gingen verloren.

Meine Botschaft ist:

So wollen wir in Zukunft keine Geschäfte mehr machen.

Aber Illusionen sind mächtig – und später extrem schwer zu überwinden.

Die Antwort darauf lautet dann immer:

Lasst uns noch mehr Geld ausgeben.

Noch 5 oder 7 Billionen.

Noch eine halbe Billion für Verteidigung.

Aber Geld auszugeben und echte Kriegsführungsfähigkeit zu erzeugen, sind nicht dasselbe.

Waren sie nie.

Werden sie nie sein.

Dan (Moderator):

Ein Teil dieser Wahnvorstellung betrifft auch den Russland-Ukraine-Krieg.

Es war ein effektiver TV-Moment. Kurzfristig erfolgreich. Die Leute glauben, es gehe in eine positive Richtung.

Aber wie Sie sagen – es war nur Schaufensterdekoration.

Russland konzentriert sich weiter auf die Realität vor Ort und rückt nach Westen vor.

Was glauben Sie, wird 2026 passieren?

Macgregor:

Die eigentliche Gefahr ist, dass Präsident Putin und seine Kollegen den Schalter umgelegt haben.

Sie hören uns nicht mehr zu.

Sie vertrauen uns nicht mehr.

Sie haben gesehen, wie Witko und Kushner das letzte Mal nach Moskau kamen.

Die Russen waren höflich – und stellten dann fest, dass es um 200.000 Acres Land ging und darum, wie BlackRock und andere die Kontrolle in der Ukraine bekommen sollten.

Da wurde klar:

Diese Leute sind nicht ernsthaft.

Es geht um Selbstbereicherung.

Um Selbstlob.

Nicht um legitime Vertretung des amerikanischen Volkes.

Ich glaube, die Russen haben uns lange mehr moralische Substanz zugeschrieben, als wir verdient haben.

Jetzt ist das vorbei.

Ich glaube nicht, dass sie uns noch zuhören.

Und ich glaube nicht, dass die Chinesen künftig viel auf das geben werden, was wir sagen.

Macgregor (fortfahrend):

Schauen Sie, was wir mit diesen Öltankern gemacht haben.

Werden Russland oder China deswegen Krieg beginnen?

Nein.

Aber sie sind jetzt überzeugt:

Wir sind kein vertrauenswürdiger Partner mehr.

Und das macht künftige Verhandlungen extrem schwierig.

Der Tag wird kommen, an dem wir ihr Wohlwollen brauchen.

Und es wird nicht da sein.

Dan (Moderator):

Und dann kam gestern Nacht Präsident Trump und sagte:

„Wie wäre es mit einem Verteidigungshaushalt von 1,5 Billionen Dollar?“

Tucker Carlson reagierte sofort:

„Das ist ein Kriegsbudget. Kein Friedenshaushalt. Ein großes Kriegsbudget in Richtung Weltkrieg.“

Akzeptieren Sie das?

Macgregor:

Wir können nicht einmal den aktuellen Pentagon-Haushalt prüfen.

Er ist nicht auditierbar.

Wir wissen nicht, wohin das Geld geht.

Unter normalen Umständen müsste das Kapitol sagen:

Stopp. Kein weiterer Dollar.

Aber das passiert nicht.

Warum?

Weil dieses Geld Teil der Selbstverherrlichungsmaschine in Washington ist.

Mehr Geld bedeutet:

mehr Geld für Wähler,

mehr Geld für Spender,

mehr Geld für Politiker.

Ja, es ist ein Kriegsbudget – vom Umfang her.

Aber die Leute verstehen nicht, was Krieg bedeutet.

Dan (Moderator):

Was bedeutet Krieg konkret?

Macgregor:

Krieg bedeutet massiven Einsatz von Feuerkraft.

Zerstörung von Leben und Eigentum.

Was ist mit Verlusten im Maßstab der Ukraine?

1,5 Millionen tote ukrainische Soldaten – wie viele US-Armeen sind das?

Drei? Vier?

Das ist unrealistisch.

Diese Leute wissen nicht, was sie tun.

Deshalb ist es eher ein Geldbetrug als alles andere.

Trump denkt:

Viel Geld = noch besser = mehr Venezuela-Operationen.

Das ist kein Krieg.

Er glaubt auch, dass hohe Ausgaben Abschreckung bedeuten.

Aber irgendwann schlägt Angst in Hass um.

Und dann kämpfen die Leute gegen uns.

Dan (Moderator):

Historisch gesehen sind Überdehnung und Überspenden der Anfang vom Ende von Imperien.

Was bedeutet das wirtschaftlich für uns?

Macgregor:

Hören Sie Ray Dalio, Warren Buffett, Nassim Taleb, James Grant.

Die Warnungen sind seit Jahren da.

„Es ist noch nicht passiert“ ist keine Entwarnung.

Das ist wie bei terminalem Krebs.

Reshoring hätte Priorität gehabt.

Produktionsbasis aufbauen.

Das ist nicht passiert.

Der Verteidigungshaushalt ist heute eine Meile breit und einen Zoll tief.

3–4 Wochen Krieg – dann ist alles verbraucht.

Wird 1,5 Billionen das ändern?

Nein.

Weil der Fokus im Kapitol gleich bleibt:

Geldfluss aufrechterhalten.

In seiner ersten Amtszeit wollte Trump diesen Geldfluss stören.

Jetzt umarmt er ihn.

Er glaubt, das macht ihn populär.

Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird.