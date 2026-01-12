Die Operation der CIA/des Mossad zur Auslösung einer Farbrevolution im Iran ist gescheitert

Larry C. Johnson

Der Plan der CIA/des Mossad, eine Farbrevolution im Iran auszulösen, der weltweite Aufmerksamkeit und eine Flut von Propagandabotschaften auf sich gezogen hat, in denen die iranischen Proteste als massive, unaufhaltsame Volksbewegung dargestellt wurden, ist gescheitert.

Zwar dauern die Proteste in einigen Teilen des Landes an, aber die iranischen Sicherheitskräfte haben die Samthandschuhe ausgezogen und schlagen zurück. Die Schätzungen über die Zahl der Opfer gehen weit auseinander … Sie reichen von Hunderten bis zu Tausenden von Toten. Iranische Beamte haben angekündigt, dass die mutmaßlichen Anführer der gewalttätigen Proteste ab Mittwoch öffentlich hingerichtet werden sollen.

Trump verspricht zwar nun, den Demonstranten zu Hilfe zu kommen, aber sein Versprechen scheint eher rhetorischer als substanzieller Natur zu sein. Laut einem Bericht der Jerusalem Post:

US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich den Iranern helfen, die landesweit gegen das Regime der Islamischen Republik protestieren, teilten mehrere mit den Details der Diskussionen der letzten Tage vertraute Quellen der Jerusalem Post am Sonntag mit.

„Trump hat im Wesentlichen beschlossen, den Demonstranten im Iran zu helfen. Was er noch nicht entschieden hat, ist das ‚Wie‘ und das ‚Wann‘“, sagten sie. . . .

„Das Spektrum reicht von einer militärischen Option, nämlich Angriffen auf Ziele des Regimes, über Cyber-Unterstützung gegen das Regime bis hin zur Bereitstellung von Starlink-Systemen, um den Demonstranten zu helfen“, sagte eine Quelle gegenüber der Post.

„Die Trump-Regierung glaubt zwar nicht, dass das iranische Regime zusammenbricht, sieht aber definitiv Probleme und Risse, die vor einer Woche noch nicht existierten“, fügte die Quelle hinzu.

Die britische Zeitung The Telegraph dämpft jedoch die Erwartungen, dass sofortige militärische Maßnahmen auf der Tagesordnung stehen:

US-Medien berichteten, dass Beamte Trump am Dienstag Optionen für eine Reihe nicht-tödlicher Maßnahmen vorlegen würden, darunter die Verstärkung der Kritik an der Regierung im Internet und der Einsatz geheimer Cyberwaffen gegen iranische Militär- und Zivilstandorte.

Marco Rubio, Außenminister Pete Hegseth und General Dan Caine, Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs, werden voraussichtlich an der Besprechung teilnehmen.

Kommandeure in der Region haben Beamten mitgeteilt, dass sie „die Positionen des US-Militärs konsolidieren und Verteidigungsmaßnahmen vorbereiten“ müssen, bevor sie Militärschläge gegen die Sicherheitsdienste durchführen können, die für die blutige Niederschlagung der Demonstrationen verantwortlich sind.

Ein Bericht in der Washington Post bestätigt den Bericht des Telegraph, dass die Trump-Regierung gerade erst damit beginnt, verschiedene Vorgehensweisen abzuwägen:

Zu den Optionen, die laut dem Journal geprüft werden, könnten der Einsatz von Cyberwaffen gegen iranische Militär- und Zivilobjekte, die Verhängung zusätzlicher Wirtschaftssanktionen gegen die iranische Regierung und die Durchführung militärischer Angriffe gehören.

Während CIA-Frontgruppen die westlichen Medien weiterhin mit Berichten über große Proteste in Städten wie Mashdad versorgen, sieht die Realität vor Ort anders aus. Hier ist ein Video aus Mashdad, das heute früh (in Iran war es Nacht) aufgenommen wurde und zeigt, wie regimetreue Kräfte den Platz füllen:

Die CIA und der Mossad scheinen vergessen zu haben, dass sie für einen erfolgreichen Regimewechsel das Militär und die Sicherheitsdienste unter Kontrolle haben müssen. Nehmen wir an, es gäbe insgesamt eine Million Demonstranten, verteilt auf die Städte des Iran. Das sind immer noch nur etwas mehr als 1 % der Gesamtbevölkerung des Iran. Zwar sind viele Iraner wütend oder desillusioniert über die Misswirtschaft der Regierung von Präsident Pezeshkian, aber das bedeutet nicht, dass die Mehrheit der Iraner bereit ist, Ayatollah Khameni die Schuld zu geben.

Was sind die Anzeichen dafür, dass die USA den Iran angreifen werden? Die USA müssten mindestens eine Flugzeugträger-Taskforce in der Region haben, mindestens ein paar Geschwader von Jagdflugzeugen/Bombern und die US-Militärstützpunkte in der Region müssten verstärkt oder evakuiert werden. Bislang gibt es keine Anzeichen für solche Aktivitäten.

