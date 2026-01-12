Doug Casey über den Tod der Privatsphäre … und was als Nächstes kommt

Doug Casey

International Man: In praktisch jedem Land werden die zulässigen Höchstgrenzen für Bargeldabhebungen und -transaktionen immer weiter gesenkt.

Darüber hinaus senkt die grassierende Geldentwertung den realen Wert dieser lächerlichen Limits weiter.

Warum sind Regierungen so entschlossen, Bargeld schrittweise abzuschaffen? Was steckt wirklich hinter diesem koordinierten Vorgehen?

Doug Casey: Lassen Sie mich Ihre Aufmerksamkeit auf drei Wahrheiten lenken, die mein Freund Nick Giambruno über Geld auf Bankkonten aufgezeigt hat.

#1. Das Geld gehört Ihnen nicht wirklich. Wenn die Bank pleitegeht, sind Sie nur ein ungesicherter Gläubiger.

#2. Das Geld ist tatsächlich gar nicht da. Es wurde an Kreditnehmer verliehen, die illiquide oder insolvent sind.

#3. Das Geld ist eigentlich kein Geld. Es ist aus dem Nichts geschaffener Kredit.

Der Punkt ist: Bargeld ist Freiheit. Und wenn der Staat den Nutzen von Bargeld – physischen Dollars, die keine elektronische Spur hinterlassen – einschränkt, dann schränkt er Ihre persönliche Handlungsfreiheit ein und untergräbt Ihre Privatsphäre. Regierungen sind naturgemäß gegen persönliche Freiheit und persönliche Privatsphäre, weil diese ihre Kontrolle begrenzen – und Regierungen drehen sich ganz um Kontrolle.

International Man: Regierungen werden wahrscheinlich digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) als „Lösung“ vorschreiben, wenn die nächste echte oder inszenierte Krise eintritt – was vermutlich nicht mehr lange dauern wird.

Wie sehen Sie das? Welche Folgen hat das für die finanzielle Privatsphäre?

Doug Casey: CBDCs werden als Lösung vorgeschlagen, sind in Wahrheit aber ein gigantisches Problem.

Der Staat ist nicht Ihr Freund, und CBDCs sind keine Lösung.

Wenn CBDCs erfolgreich eingeführt werden, bedeutet das, dass alles, was Sie kaufen oder verkaufen, und jedes Einkommen, das Sie erzielen, über CBDCs läuft. Sie werden keinerlei wirksame Privatsphäre mehr haben. Die Behörden werden automatisch wissen, was Sie besitzen, und sie werden in der Lage sein, Ihre Vermögenswerte zu kontrollieren. Sofort.

Sie werden in der Lage sein, begünstigten Personen CBDCs auf deren Konten gutzuschreiben und bei jenen, die ihnen nicht genehm sind, Beträge abzuziehen oder den Zugang zu blockieren. Digitale Dollars werden leicht umzusetzen sein, da jeder bereits einen staatlichen Ausweis und eine Sozialversicherungsnummer hat. Jeder hat ein Smartphone. Bald wird auch jeder ein CBDC-Konto haben. Wenn Ihnen eines dieser Dinge fehlt, wird das mit Sicherheit Ihre kommende Sozialkredit-Bewertung verschlechtern.

Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass digitale Zentralbankwährungen und digitale „Gesundheitspässe“ möglicherweise die gefährlichsten Bedrohungen für die Freiheit und Unabhängigkeit des durchschnittlichen Menschen in der modernen Geschichte sind. Sie werden es dem Staat ermöglichen, leicht zu kontrollieren, wohin Sie gehen können, was Sie tun dürfen und was Sie besitzen. Beides sind sehr große Themen – und sie werden zum alltäglichen Bestandteil des Lebens werden.

In der heutigen Welt wird es zunehmend gefährlich, Dinge zu sagen, die dem widersprechen, was als politisch korrekt gilt. Wenn man etwas nicht sagen darf, ist es viel schwieriger, etwas zu tun. Und Indoktrination durch Bildung und Medien macht es schwer, überhaupt noch zu denken. Wir werden bald in einer Gesellschaft leben, in der man weder denken, noch sagen, noch tun kann, was nicht politisch korrekt ist. Wieder einmal wird das Problem als Lösung verkauft.

Es ist sehr ähnlich zu dem, was während der großen COVID-Hysterie geschah, die aus medizinischer Sicht ein relativ geringes Problem war. Die staatliche „Lösung“ waren Massenlockdowns und Massenimpfungen. Die Lösungen waren weitaus schlimmer als das Problem.

In jedem Fall stirbt die Meinungsfreiheit durch Cancel Culture, Triggerwarnungen, Safe Spaces und Strafen für sogenannte Hassrede. Meinungsfreiheit sollte absolut sein – einschließlich sogenannter Hassrede.

Ich möchte noch einmal betonen, dass „Hassrede“ zwar typischerweise unhöflich, unangenehm und scharf ist, aber vielleicht paradoxerweise etwas Gutes darstellt. Warum? Weil sie erkennen lässt, was im Kopf der Person vorgeht, die sie äußert. Und ich möchte sehr viel lieber wissen, was jemand denkt und wozu jemand wahrscheinlich fähig ist, als einen dichten Deckel auf sogenannte Hassrede zu legen. Ich ziehe es vor zu wissen, mit wem ich es zu tun habe und was diese Person denkt und fühlt.

International Man: Es geht nicht nur um finanzielle Privatsphäre, sondern um Privatsphäre insgesamt, die begraben wird.

Mobiltelefone, sogenannte „smarte“ Haushaltsgeräte, Elektrofahrzeuge, soziale Medien und andere elektronische Geräte schaffen ein allumfassendes Überwachungssystem, in das sich die meisten Menschen freiwillig einklinken.

Was passiert hier wirklich?

Doug Casey: Es wurde gesagt, dass Kunst das Leben imitiert, aber auch das Leben die Kunst imitiert. Besonders wenn wir auf George Orwells berühmten Roman 1984 blicken. In dem Buch überwachte Big Brother mit allgegenwärtigen Bildschirmen das Verhalten der Plebs. Heute haben wir Hunderte Millionen Kameras auf der ganzen Welt – ganz zu schweigen von Milliarden weiterer in Smartphones. Universelle Überwachung sorgt für sehr düstere Zeiten.

Kürzlich sagte Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, alles werde „transparent“ sein – ein Euphemismus für dunklere Dinge. Aber keine Sorge: Man habe nichts zu befürchten, sagte er, wenn man nichts falsch mache. Das ist lächerlich. Genau das haben auch die Stasi, der KGB und die Gestapo gesagt.

Ich frage mich, ob Schwab bereit wäre, eine Kamera in seinem Badezimmer und Schlafzimmer zu dulden, wenn er sein Schließfach besucht oder private Gespräche mit Freunden – oder Mitverschwörern – führt. Natürlich nicht. Transparenz gilt nur für die potenziell gefährlichen Plebs, die möglicherweise nicht die Ansichten ihrer Bessergestellten teilen.

Einer der Unterschiede zwischen einer zivilisierten Gesellschaft und einer primitiven, barbarischen Gesellschaft ist Privatsphäre. In primitiven Gesellschaften existiert Privatsphäre nicht. Man hat papierdünne Wände in der Hütte. Jeder sieht alles, was man tut, und jeden, mit dem man spricht.

Eines der schönen Dinge an Zivilisation ist, dass man sich von anderen Menschen zurückziehen und verhindern kann, dass sie einen beobachten. Privatsphäre ist eines der zentralen Elemente der Zivilisation selbst.

Die Abschaffung von Privatsphäre – ob persönlich oder finanziell – ist nicht nur ein Angriff auf den Einzelnen, sondern zerstört die Zivilisation selbst. Schwabs „Transparenz“ ist ein Rückschritt in Richtung Barbarei.

International Man: Es scheint, als sei Privatsphäre für die meisten Menschen tot.

Wenn das so ist, was kommt als Nächstes? Wohin entwickelt sich dieser Trend?

Doug Casey: Das erste Mal, dass mir das auf persönlicher Ebene bewusst wurde, war auf einer Polizeiwache in Washington, D.C., wo ich eine Geldstrafe wegen eines Verkehrsverstoßes bezahlte. Ich kam mit dem Polizisten hinter dem Computerbildschirm ins Gespräch. Das war vor langer Zeit, Ende der 1970er-Jahre.

Und während wir redeten, sagte er freundlich: „Sehen Sie, Sie haben keine Ahnung, wie viele Informationen wir über Sie haben – aber es ist eine Menge.“

Er wollte mich nicht einschüchtern; er stellte einfach eine Tatsache fest. Und das war vor langer Zeit.

Vor etwa 25 Jahren machte Larry Ellison, der Chef der Oracle Corporation, eine schockierende Aussage sinngemäß: „Privatsphäre existiert nicht, vergessen Sie sie.“ Damals dachte ich, es klang so, als würde Ellison das gutheißen, aber heute glaube ich das nicht mehr. Er stellte einfach eine Realität fest.

Arnold Schwarzenegger machte während der COVID-Hysterie eine Werbung. Er sagte: „Zur Hölle mit eurer Freiheit“, und ermutigte die Menschen, nicht mehr gegen die Impfungen zu protestieren.

Kinder sagen heute nicht mehr: „Hey, wir leben in einem freien Land“, wenn jemand etwas sagt oder tut, was einem anderen nicht gefällt.

Die Menschen wurden darauf programmiert, Privatsphäre nicht ernst zu nehmen. Schlimmer noch: Sie stehen ihr inzwischen misstrauisch gegenüber und akzeptieren passiv die Tatsache, dass sie nicht existiert.

Mit Chinas Sozialkreditsystem wird alles, was man tut, überall wohin man geht und sogar alles, was man sagt, aufgezeichnet und gemeldet. Wir werden unsere eigene Version davon bekommen. Man wird belohnt oder bestraft – je nachdem, was die herrschende Elite für gut oder schlecht hält.

Die Frage lautet also: Wann – wenn überhaupt – wird sich dieser Trend umkehren? Nun, ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt noch eine Frage des „Wann“ ist. Es ist eher eine Frage des „Ob“ – zumindest innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens. Der Trend ist nicht nur in Bewegung, sondern beschleunigt sich. Ein Mangel an Privatsphäre bedeutet einen Mangel an Freiheit. Und ein Mangel an Freiheit ist das, was einen Leibeigenen kennzeichnet – auch wenn man heute ein Leibeigener mit hohem Lebensstandard ist.

International Man: Wie kann der Durchschnittsbürger seine Privatsphäre schützen und seine Aussetzung gegenüber staatlicher und unternehmerischer Überwachung begrenzen?

Doug Casey: Beschränken Sie es, Ihre persönlichen Gedanken und Handlungen auf Facebook, LinkedIn und ähnlichen sozialen Medien zu verbreiten. Alles ist für jeden zugänglich und macht es dem Staat sehr viel leichter, Sie zu kontrollieren.

In meinem Fall habe ich einen Teil meines Lebensunterhalts damit verdient, genau das Gegenteil von dem zu tun, was man eigentlich tun sollte. Ich verstehe, dass das ein Widerspruch ist. Es ist der Weg, den ich gewählt habe. Aber aus Sicht der persönlichen Freiheit ist es kein kluger Weg. Ungern sage ich das, aber ich würde anderen raten, ihn nicht zu wählen. Es kommt dem gleich, sich selbst eine Zielscheibe auf den Rücken zu malen.

Wenn Sie derzeit Ihre persönliche Freiheit maximieren wollen, sollten Sie in Erwägung ziehen, in einem Land zu leben, dessen Staatsbürger Sie nicht sind. Denn Regierungen betrachten Bürger als ihre Untertanen, ihre Vermögenswerte, ihr Eigentum. Wenn Sie jedoch als ausländischer Staatsbürger in einem fremden Land leben, betrachtet Sie die lokale Regierung eher als Nicht-Bedrohung, fast als Nicht-Person. Traurig, aber wahr: In der heutigen Welt ist man aus Sicht der persönlichen Freiheit besser dran, nicht im eigenen Land zu leben. Das gilt ganz sicher für die USA und Kanada.

Aus finanzieller Sicht ist es sehr wichtig, dass Sie physisches Gold und Silber besitzen und halten – physisch in Ihrem eigenen Besitz, nicht elektronisch. Papier- oder elektronische Konten sind in Ordnung zum Spekulieren. Aber Sie sollten einen beträchtlichen Bestand an physischen Metallen zur Sicherheit haben. Außerdem werden sie irgendwann wieder zu alltäglichem Geld werden.

Schließlich: Legen Sie eine Schutzschicht zwischen sich und die Bösewichte. Scheuen Sie sich nicht, Unternehmen und Trusts in den richtigen Rechtsordnungen zu nutzen. Errichten Sie Barrieren, um es den Bösewichten schwerer zu machen herauszufinden, wem etwas gehört und wo diese Person sich wirklich aufhält.

Anmerkung der Redaktion: Das politische und wirtschaftliche Klima verändert sich ständig – und nicht immer zum Besseren. Die Vorteile politischer Diversifikation durch einen zweiten Pass zu erlangen, ist entscheidend, um nicht Opfer einer verzweifelten Regierung zu werden.

Deshalb haben Doug Casey und sein Team gerade einen neuen kostenlosen Bericht veröffentlicht: „Der einfachste Weg zu einem zweiten Pass“. Er enthält alle Details über eines der einfachsten Länder, um einen zweiten Pass zu erhalten. Klicken Sie hier, um ihn jetzt herunterzuladen.