Stoppt den Diebstahl: Projektion, Vergeltung und der Diebstahl unserer Republik

Von John und Nisha Whitehead

„Der Demagoge ist jemand, der Lehren predigt, von denen er weiß, dass sie unwahr sind, vor Menschen, von denen er weiß, dass sie Idioten sind… Sein öffentliches Leben ist eine endlose Reihe von Ausflüchten und falschen Vorwänden. Er ist bereit, jedes noch so idiotische Thema anzunehmen, das ihm Stimmen einbringt, und er ist bereit, jedes noch so fundierte Prinzip zu opfern, das ihm Stimmen kosten würde … Er kann einerseits ein Faulenzer an einer Straßenkreuzung sein, der danach strebt, in die Legislative des Bundesstaates zu gelangen … oder er kann andererseits der Präsident der Vereinigten Staaten sein.“ – H. L. Mencken

Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt: Wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück.

Psychologen bezeichnen dies als Projektion – den Vorgang, andere genau der Verfehlung zu bezichtigen, die man selbst begeht.

Zwar machen sich Politiker aller politischen Richtungen der Projektion schuldig, doch Donald Trump, der treffend als „Meister der Projektion” bezeichnet wird, könnte eine Meisterklasse darin geben, andere der Verfehlungen zu bezichtigen, derer er sich selbst schuldig macht.

Trump hat sich wiederholt als Opfer von Korruption dargestellt, während er die Maschinerie der Regierung für persönliche, politische und finanzielle Vorteile instrumentalisiert hat. Er wettert gegen Zensur, während er Journalisten bedroht, Anwaltskanzleien auf schwarze Listen setzt und Andersdenkende bestraft. Er prangert politische Verfolgung an, während er die Macht des Bundes nutzt, um sich an Kritikern und Whistleblowern zu rächen, und „manipulierte Systeme” verurteilt, während er Gerichte besetzt, Regeln umschreibt und Loyalität über das Gesetz stellt.

Nirgendwo wird diese Heuchelei deutlicher als in Trumps „Stop the Steal”-Kampagne – einem Slogan, der sich zu einem gewaltsamen Angriff auf demokratische Normen ausweitete und in einem Aufstand gipfelte, als Trumps Anhänger gewaltsam in das US-Kapitol eindrangen, um den Kongress daran zu hindern, die Wahlstimmen in einer Wahl zu bestätigen, die Trump verloren hatte.

Fünf Jahre nach dem 6. Januar befinden wir uns in einer seltsamen und gefährlichen neuen Realität:

Ein Präsident, der Tausende von Randalierern begnadigt, die Polizeibeamte gewaltsam angegriffen haben, während er gleichzeitig harte Strafen gegen Demonstranten androht, die in anderen Zusammenhängen die Autorität der Regierung in Frage stellen.

Ein Präsident, der einen verurteilten Drogenhändler begnadigt, während er die Entführung und unbefristete Inhaftierung anderer ohne ordentliches Gerichtsverfahren genehmigt.

Ein Präsident, der ausländische Regierungen über die Unterdrückung abweichender Meinungen belehrt, während er gleichzeitig versucht, Proteste, Meinungsäußerungen und Vereinigungen im eigenen Land unter Strafe zu stellen.

Ein Präsident, der behauptet, die amerikanische Souveränität zu verteidigen, während er sein öffentliches Amt ausnutzt, um Ressourcen, Gefälligkeiten und Zugeständnisse für private und politische Zwecke zu erlangen.

Ein Präsident, der sich für „Recht und Ordnung” einsetzt, während er das Gesetz selektiv durchsetzt – indem er Loyalität belohnt, Opposition bestraft und Kontrollen der Exekutivgewalt abbaut.

Stoppt den Diebstahl, in der Tat.

Trumps zweite Amtszeit ist zu einer schmerzhaften Lektion darüber geworden, wie es aussieht, wenn eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk unter dessen Augen gestohlen und durch eine Regierung der Reichen, durch die Reichen und für die Reichen ersetzt wird.

Das ist keine Regierungsführung.

Es ist Projektion als Waffe, normalisierte Vergeltung und Orwellsche Doppelzüngigkeit, die zur offiziellen Politik erhoben wird.

Dieses Muster der Projektion wird am gefährlichsten, wenn es auf den demokratischen Prozess selbst abzielt.

Trumps Besessenheit von Wahlbetrug verschleiert einen stilleren, folgenschwereren Diebstahl: die absichtliche Manipulation des Wahlsystems.

Während Donald Trump und seine Verbündeten unermüdlich davor warnen, dass Wahlen „manipuliert” seien, haben sie aggressiv daran gearbeitet, Wahlbezirke neu zu zeichnen, Wahlregeln umzustrukturieren und die Wahlkarte vor den Zwischenwahlen 2026 zu manipulieren – nicht um den Willen des Volkes widerzuspiegeln, sondern um Ergebnisse vorab zu bestimmen.

Das ist keine Wahlsicherheit. Das ist Wahlkontrolle.

Indem er Wahlbezirke neu gestaltet und Regeln umschreibt, während er Wahlbetrug beklagt, beschuldigt Trump andere, Wahlen zu stehlen, während er selbst stillschweigend das System manipuliert.

In einer auffälligen Eskalation dieses Musters hat Trump sogar die Idee ins Spiel gebracht, zukünftige Wahlen abzusagen – indem er andeutete, dass die Zwischenwahlen 2026 möglicherweise nicht stattfinden müssten, und dann schnell zurückruderte, indem er die Kommentare als rhetorisch oder an politische Gegner gerichtet darstellte.

Dies ist ein bekanntes Muster.

Trump hat wiederholt radikale oder verfassungswidrige Ideen als Witze, Hypothesen oder Provokationen in den Raum gestellt – nur um später, nachdem die öffentliche Empörung abgeklungen und der Widerstand nachgelassen hat, Versionen derselben Ideen als Politik, Gesprächsthemen oder Exekutivmaßnahmen voranzutreiben.

Was als rhetorischer Versuchsballon beginnt, taucht oft als Fiat-Regierung wieder auf.

Selbst wenn sie mit Prahlerei, Sarkasmus oder falschem Humor getarnt sind, ist der Effekt derselbe: Sie untergraben das Vertrauen der Öffentlichkeit in freie und faire Wahlen und signalisieren gleichzeitig, dass demokratische Regeln verhandelbar sind, wenn sie das Streben nach Macht behindern. Wenn Wahlen jederzeit abgelehnt werden können, wenn die Ergebnisse unbequem sind, bricht die Grundvoraussetzung der Selbstverwaltung zusammen.

Wenn Projektion Kontrolle nicht mehr rechtfertigen kann, dient sie einem anderen Zweck: Ablenkung.

Nirgendwo wird dies deutlicher als in Trumps wiederholten Verweisen auf die Akten zu Jeffrey Epstein.

Trump hat lautstark und beharrlich – oft ohne Beweise – angedeutet, dass seine politischen Feinde in Epsteins Verbrechen verwickelt sind, während er sich selbst als unberührt von dem Skandal darstellt. Dabei ist Trump nach wie vor einer der am besten dokumentierten, langjährigen Weggefährten Epsteins, der über viele Jahre hinweg wiederholt auf Fotos, in Flugaufzeichnungen und zeitgenössischen Berichten auftaucht.

Anstatt sich diesen Tatsachen zu stellen, hat Trump die Epstein-Geschichte als Waffe eingesetzt, um die Aufmerksamkeit nach außen zu lenken – indem er seine Gegner diffamiert und einen Skandal um die Straffreiheit der Elite in eine parteipolitische Keule verwandelt.

Wieder einmal ersetzt Anschuldigung die Rechenschaftspflicht, und Projektion wird zu einem Mittel, um unangenehme Wahrheiten zu verschleiern.

Die gleiche Irreführung zeigt sich in Trumps Angriffen auf das Alter und die Eignung für das Amt.

Trotz seiner unerbittlichen Angriffe auf Präsident Joe Biden wegen dessen Gesundheit und kognitiver Fähigkeiten weicht Trump legitimen Fragen zu seinem eigenen geistigen und körperlichen Zustand aus und verweigert sinnvolle Transparenz über seine altersbedingte Ausdauer, Müdigkeit und Fitness.

Das Ergebnis ist nicht Rechenschaftspflicht, sondern Ablenkung: ein kalkulierter Versuch, die Aufmerksamkeit von der eigenen Verfassung des Präsidenten abzulenken, indem er Zweifel an der seines Gegners sät und den Wählern einheitliche Maßstäbe für die Bewertung derjenigen vorenthält, denen immense Macht anvertraut ist.

Die Projektion hört nicht zu Hause auf.

Während Trump sich als Isolationist präsentiert, der „endlose Kriege beenden“ will, hat er die Rolle eines globalen Vollstreckers und Expansionisten übernommen. Er kontrolliert andere Nationen, droht mit Interventionen und setzt wirtschaftliche und militärische Macht ein, um Gehorsam zu erzwingen, während er gleichzeitig darauf besteht, dass Amerika sich aus der internationalen Verantwortung zurückziehen muss. Er verurteilt ausländische Regierungen für Unterdrückung, während er dieselben Missbräuche im eigenen Land entschuldigt – oder sogar selbst praktiziert. Und nun scheint er sich einer „Donroe-Doktrin“ verschrieben zu haben, die darauf abzielt, die Kontrolle über einen Großteil der westlichen Hemisphäre zu erlangen.

Er verkündet „America First“, während er routinemäßig seinen eigenen Reichtum, seine Interessen und seine politischen Vorteile in den Vordergrund stellt – und Außenpolitik, Handel und Diplomatie für persönliche und parteipolitische Zwecke nutzt.

Selbst Trumps wirtschaftlicher Nationalismus beruht auf Doppelzüngigkeit. Er wirbt mit „Made in America“, während er die Produktion auslagert, Materialien importiert und von der Fertigung in Übersee profitiert.

Trumps Projektion erreicht ihre zynischste Form in seiner Aneignung des Christentums und der Sprache des Friedens. Während er sich selbst zum Verteidiger des Christentums erklärt, hat Trump den Abbau von Wohltätigkeitsprogrammen, sozialer Unterstützung und humanitären Schutzmaßnahmen vorangetrieben, die die Prinzipien widerspiegeln, für die Jesus gelebt hat und gestorben ist: Mitgefühl für die Armen, Barmherzigkeit für die Schwachen und Demut gegenüber der Macht.

Was als Glaube gepredigt wird, wird als Rache praktiziert.

Gleichzeitig stilisiert sich Trump zum „Friedenspräsidenten“, obwohl seine Regierung Militärschläge durchgeführt hat, bei denen Zivilisten im Ausland getötet wurden, und den Einflussbereich des amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes erweitert hat.

Auf diese Weise wird Frieden zu einem bedeutungslosen Slogan, während Gewalt als Stärke umgedeutet wird.

Auch dies ist Projektion: moralische Autorität beanspruchen, während man moralische Verpflichtungen verrät; sich auf den Glauben berufen, während man ihn aushöhlt; Frieden verkünden, während man Zerstörung sät.

Vielleicht gibt es keinen Slogan, der Trumps Vertrauen in Projektion besser zum Ausdruck bringt als sein langjähriges Versprechen, „den Sumpf trockenzulegen”.

Trump kam an die Macht, indem er Washington als einen Sumpf der Korruption darstellte – und behauptete, nur er könne die Regierung von selbstbereichernden Eliten und festgefahrenen Interessen säubern. Doch einmal im Amt, hat er den Sumpf nicht trockengelegt; er ist hineingezogen, hat ihn erweitert und sich selbst in sein Zentrum gestellt. Lobbyisten, Spender, politische Getreue und Unternehmensinsider florierten, während öffentliche Ämter zu einem Mittel zur Bereicherung und Begünstigung wurden.

Was Trump bei anderen als Korruption bezeichnete, wurde in seiner eigenen Regierung zur gängigen Praxis.

Die Reformrhetorik verschleierte die Verwandlung der Regierung in ein Pay-to-Play-Unternehmen, in dem Zugang, Immunität und Einfluss die Belohnung für Loyalität waren.

„Den Sumpf trockenlegen“ war nie ein Reformversprechen: Es war eine Warnung darüber, wer ihn kontrollieren würde.

All dies führt zu einer einzigen Schlussfolgerung: Der größte Diebstahl der Trump-Ära war nicht eine gestohlene Wahl, sondern die systematische Demontage der konstitutionellen Republik selbst.

Allein im letzten Jahr hat die Regierung die Regeln der Regierungsführung neu geschrieben – und dabei die verfassungsmäßigen Leitplanken über Bord geworfen, wann immer sie Macht, Profit oder politische Rache im Weg standen.

Rechte wurden gestohlen, indem die Schutzmaßnahmen des Ersten Verfassungszusatzes ausgehöhlt und abweichende Meinungen unter Strafe gestellt wurden.

Das Recht auf ein ordentliches Verfahren wurde durch Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren und Bestrafungen aufgrund von Äußerungen gestohlen.

Die repräsentative Regierung wurde gestohlen, indem der Kongress an den Rand gedrängt und per Dekret der Exekutive regiert wurde.

Öffentliche Ressourcen wurden durch Pay-to-Play-Politik und Begünstigung von Unternehmen gestohlen.

Die Rechenschaftspflicht wurde gestohlen, indem Verbündete geschützt und die Strafverfolgung gegen Kritiker als Waffe eingesetzt wurde.

Eine nach der anderen wurden die Säulen der verfassungsmäßigen Regierung zerlegt.

Die Gerichte wurden von Kontrollinstanzen der Macht zu ideologischen Durchsetzungsmechanismen umgewandelt.

Die Gewaltenteilung wurde eher als Hindernis denn als Verpflichtung betrachtet.

Die Loyalität gegenüber dem Präsidenten ersetzte die Loyalität gegenüber der Verfassung.

Trump hat uns unsere Rechte genommen, indem er die Schutzbestimmungen des Ersten Verfassungszusatzes ausgehöhlt, Proteste unterbunden und abweichende Meinungen unter dem Deckmantel der „nationalen Sicherheit“ und der „öffentlichen Ordnung“ kriminalisiert hat. Meinungsäußerungen wurden verdächtig. Versammlungen wurden gefährlich. Politische Opposition wurde als Extremismus umgedeutet. Die Freiheiten, die ein freies Volk schützen sollten, wurden als Bedrohung für die Regierungsgewalt umgedeutet.

Trump hat uns das Recht auf ein ordentliches Verfahren geraubt, indem er Menschen auf unbestimmte Zeit inhaftierte, sie aufgrund ihrer Meinungsäußerungen ins Visier nahm und ohne Gerichtsverfahren bestrafte. Menschen wurden nicht wegen begangener Verbrechen inhaftiert, überwacht oder bestraft, sondern wegen ihrer geäußerten Ideen, ihrer Verbindungen oder ihrer Überzeugungen. Ihre Schuld wurde vorausgesetzt. Rechtsschutz wurde verzögert, verweigert oder aufgehoben.

Trump hat uns die repräsentative Regierung geraubt, indem er die Macht in der Exekutive konzentrierte und verfassungsrechtliche Beschränkungen eher als Unannehmlichkeiten denn als Verpflichtungen betrachtete. Behörden wurden als Waffen eingesetzt. Beamte wurden entlassen. Die Loyalität gegenüber dem Präsidenten ersetzte die Loyalität gegenüber der Verfassung. Die Regierung funktionierte nicht mehr als öffentliches Amt, sondern wurde zu einem Instrument der Kontrolle.

Trump hat öffentliche Ressourcen durch Pay-to-Play-Politik, Begünstigung von Unternehmen und eigennützige Geschäfte gestohlen, die politische Insider auf Kosten der Öffentlichkeit bereichert haben. Steuergelder, Regierungsaufträge, regulatorische Begünstigungen und öffentliche Grundstücke wurden nicht zum Wohle der Allgemeinheit, sondern zum privaten Profit und politischen Vorteil genutzt.

Trump hat die Rechenschaftspflicht unterlaufen, indem er Verbündete vor Strafverfolgung schützte, selektive Begnadigungen aussprach und die Strafverfolgung zu einem Instrument der politischen Durchsetzung machte. Freunde wurden geschützt. Kritiker wurden bestraft. Die Rechtsstaatlichkeit, die für alle gleichermaßen gelten sollte, wurde bedingt, transaktional und parteiisch.

Das war keine Misswirtschaft. Das war keine Inkompetenz. Das war kein Chaos.

Das war Diebstahl – methodisch, vorsätzlich und ideologisch.

Nicht Stimmzettel, sondern Freiheit. Nicht Wahlen, sondern eine verfassungsmäßige Regierung.

Nicht eine heimlich untergrabene Demokratie, sondern eine Republik, die vor aller Augen von denen zerstört wird, die eigentlich dafür zuständig sind, sie zu bewahren.

„Stop the Steal“ war nie eine Warnung. Es war ein Geständnis.