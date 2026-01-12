Das wahre tyrannische Regime

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es tyrannisch ist, in ein Land einzumarschieren, zahlreiche Menschen zu ermorden und dessen Anführer zu entführen, um die Kontrolle über dessen Ressourcen an sich zu reißen.

Caitlin Johnstone

Rechte Politiker sagen: „Hört auf die Venezolaner! Nein, nicht auf die Venezolaner, die auf den Straßen Maduros Rückkehr fordern. Nein, nicht auf die Umfragen, die besagen, dass die meisten Menschen in Venezuela gegen einen Regimewechsel durch die USA sind. Das sind die falschen Venezolaner. Ich meine, hört auf den Venezolaner, der aus seiner Villa in Miami mit Fox News spricht.“

Sie sagen so etwas wie: „Trump musste in Venezuela einmarschieren und dessen Präsidenten entführen, weil dieses arme Land sonst den Launen eines despotischen Tyrannen zum Opfer gefallen wäre!“

Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das wirklich tyrannische Regime dasjenige ist, das behauptet, die gesamte westliche Hemisphäre sei sein persönliches Eigentum und es könne kontrollieren, was in jedem Land auf der Hälfte des Planeten geschieht.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es tyrannisch ist, in ein Land einzumarschieren, Dutzende Menschen zu ermorden und dessen Anführer zu entführen, um die Kontrolle über dessen Ressourcen an sich zu reißen.

Ich denke, der wahre Tyrann in dieser Situation ist derjenige, der versucht, die Welt zu beherrschen, und aggressiv gegen jedes Land auf diesem Planeten vorgeht, das sich dieser Agenda widersetzt.

Ein wirklich gutes Beispiel für Tyrannei wäre vielleicht, ständig Regierungen zu stürzen, Angriffskriege zu beginnen, die Zivilbevölkerung mit Hungersnöten zu bestrafen, Stellvertreterkriege zu führen, Bomben abzuwerfen, sich in Wahlen einzumischen, den Planeten mit Hunderten von Militärstützpunkten zu umzingeln und daran zu arbeiten, jede Bevölkerung überall auf der Erde zu töten, zu unterwerfen und zu unterjochen, wenn sie sich deinen Befehlen widersetzt.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tyrann, um den wir uns tatsächlich Sorgen machen müssen, derjenige ist, der das tut.

❖

Ich muss mir die Haare waschen, wenn sie noch fettiger werden, kommt die Delta Force und bricht meine Tür auf, um sie zu stehlen.

❖

Die Demokraten haben mehr als ein Jahrzehnt lang behauptet, Trump sei ein böser Faschist, und als er dann in ein souveränes Land einmarschiert und dessen Staatschef entführt, sagen sie nur: „Oh Gott, ich wünschte, er wäre dabei höflicher vorgegangen, er hätte zuerst den Kongress fragen sollen.“ Sie sind einfach nur Trump mit einer Regenbogenfahne.

❖

Fassen wir also zusammen:

Russland marschiert in die Ukraine ein und behauptet, dass sich direkt an seiner Grenze eine NATO-Stellvertreterstreitmacht befindet = Verrückt. Bösartig. Schlimmer als Hitler.

Die USA marschieren in Venezuela ein und behaupten, China würde dort, Tausende Kilometer von der US-Grenze entfernt, Energieabkommen schließen = Gut. Normal. Monroe-Doktrin. Ich wünschte nur, er hätte den Kongress gefragt.

❖

Dieser machohafte Chauvinismus à la „FUCK YEAH! AMERICA! NEHMT IHNEN IHR ÖL WEG!“ von rechten Kommentatoren wie Nick Fuentes, Matt Walsh und Tim Pool wirkt wie geplant. Er passt zu perfekt zum Rebranding des Verteidigungsministeriums als Kriegsministerium und zu all Hegseths Slogans über eine mega-badass Armee mit FAFO-Tödlichkeit. Es scheint sich um eine bewusst inszenierte PR-Kampagne zu handeln, um die MAGA-Anhänger voll und ganz für den militärischen Interventionismus der USA zu gewinnen, gegen den Trump zuvor Wahlkampf gemacht hatte.

Das geschieht aus einem bestimmten Grund. Das Imperium hat Pläne. Die Kriegstreiber lüstern bereits offen nach einem Regimewechsel im Iran und in Kuba. Da die Anti-Interventionisten in Trumps Anhängerschaft mit einfachen Angriffen wie der Bombardierung der iranischen Energieinfrastruktur und der Entführung des venezolanischen Präsidenten mit ins Boot geholt wurden, ist nun zu erwarten, dass sie künftig kostspieligere Interventionen viel stärker unterstützen werden.

Genau so wurde Kuwait übrigens genutzt. Nach dem Golfkrieg verkündete der ältere Präsident Bush bekanntlich: „Es ist ein stolzer Tag für Amerika, und bei Gott, wir haben das Vietnam-Syndrom ein für alle Mal besiegt.“ Vietnam-Syndrom bezog sich auf die allgemeine Kriegsmüdigkeit der amerikanischen Öffentlichkeit nach dem Albtraum des Vietnamkriegs. Bush meinte damit, dass der Golfkrieg den Amerikanern gezeigt habe, dass Kriege tatsächlich einfache, klare Siege sein können und keine kostspieligen, schrecklichen Sumpfgebiete, sodass sie in Zukunft eher bereit wären, einen Krieg zu unterstützen.

Wir alle wissen, was danach geschah. Der erste Krieg gegen den Irak verlief so erfolgreich, dass die gesamte Nation einer Wiederholung zustimmte, diesmal mit dem Ziel eines Regimewechsels. Das war natürlich eine totale Katastrophe, und es sieht so aus, als würden wir uns wieder auf etwas Ähnliches vorbereiten.

❖

Ich habe gesehen, dass viele Leute die Schüsse der ICE in Minneapolis mit den Übergriffen der IDF vergleichen, und ich verstehe vollkommen, warum sie das tun, aber man muss sich bewusst sein, dass solche Vorfälle zwar sehr israelisch sind, aber auch sehr, SEHR amerikanisch.