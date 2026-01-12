Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

… etwas Großes – und keiner ist darauf vorbereitet | Exklusivinterview Eric Trump

Ernst Wolff | Was steht wirklich im Hintergrund? | Was wird geplant?

Max Blumenthal: Venezuela – Deals, Raubzug & Rechtsstaat

Trump zieht die Dollar-Grenze: Venezuela, Öl & Europas Absturz | Thomas Bachheimer

Von Corona zum Digitalen Gefängnis: AfA über Machtstrukturen | Dr. Hingerl & Jürgen Müller

Der Ukraine-Krieg als Ponzi-System: Wer zahlt die Milliarden?

USA eskaliert gegen Khamenei | Von Rainer Rupp

Tucker Carlson says „War is coming“ and Trump is preparing

Ex-Oberst Wilkerson – Venezuela, Deutschland & der Zerfall des US-Imperiums

22. AZK: „Parental Alienation Syndrome (PAS) als Täterschutzstrategie Pädophiler entlarvt“ von Corinne Ioli

Impfpflicht, Geldstrafe, Gefängnis – was sagt das Recht?

Die Vergangenheit ist der Prolog: Warum Charlie Kirk ermordet wurde | Candace Ep 287

Link zum Video

So wird Masse gelenkt und kriegsbereit manipuliert – durch Angstpsychologie & Ideologisierung

Jahresrückblick: Wieso Politiker lügen und die Presse ihren Job nicht mehr macht (Commitment-Problem

Das Ende der Islamischen Republik Iran?

Tacheles # 187