Aktuelle Studie aus Dänemark zeigt die negative Wirksamkeit des Impfstoffs

Forscher des Statens Serum Institut in Dänemark veröffentlichten eine Pre-Print-Studie, die darauf hindeutet, dass die zweite Dosis der Impfstoffe von Pfizer und Moderna die Wahrscheinlichkeit einer Infektion nach 90 bis 150 Tagen erhöhen kann. Dieselbe Studie legt nahe, dass eine dritte Pfizer-Impfung die Wirksamkeit auf unbestimmte Zeit wiederherstellt.

Die große Zahl der so genannten Durchbruchsinfektionen nach der zweiten Impfstoffdosis deutet darauf hin, dass die Wirksamkeit von Impfstoffen in klinischen Studien möglicherweise falsch eingeschätzt wurde.

Die dänische Studie

Die Studie, die im Dezember im Medrxiv-Vorabdruck veröffentlicht wurde, um auf die Prüfung durch Fachkollegen zu warten, untersucht den Schutz vor einer Infektion mit den Omikron oder Delta-Varianten von SARS-CoV-2 fünf Monate nach einer Dosis der Impfstoffe von Pfizer oder Moderna.

Der Hauptautor, Dr. Christian Holm Hansen, Assistenzprofessor für Medizinische Statistik und Epidemiologie an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, und seine Mitautoren gehören der Abteilung für Epidemiologie und Prävention von Infektionskrankheiten und der Abteilung für die Vorbereitung auf Infektionskrankheiten am Statens Serum Institut in Dänemark an. Die Studie erhielt keine externe Finanzierung.

Die Autoren entnahmen den dänischen Registern zwischen dem 20. November und dem 12. Dezember 2021 Daten über positive Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Testergebnisse und Impfdaten. Die Autoren verglichen die Rate der COVID-19-Infektionen, sowohl der Omikron als auch der Delta-Variante, bei ungeimpften Personen mit denen, die zwei Dosen der Impfstoffe von Pfizer oder Moderna erhalten hatten.

Bis zum 12. Dezember gab es in Dänemark 5.767 Omikron-Fälle. Die Forscher fanden heraus, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Omikron bei 55 % (Pfizer) bzw. 37 % (Moderna) lag. Die Wirksamkeit des Impfstoffs nahm innerhalb von fünf Monaten rasch ab.

Zu Beginn betrug die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Delta 87 % bei Pfizer und 88 % bei Moderna, nahm aber im Laufe der fünf Monate auf 54 % bzw. 65 % ab.

Die Studie ergab, dass die VE nach einer Pfizer-Auffrischungsimpfung wieder auf 55 % gegen Omikron und 81 % gegen die Delta-Varianten anstieg. Die Autoren stellten fest, dass ihnen ähnliche Daten über Moderna fehlten.

Kontroverserweise stellten die Autoren eine negative Impfstoffwirksamkeit – eine höhere Infektionswahrscheinlichkeit – gegen Omikron im Zeitraum zwischen 90 und 150 Tagen nach der Impfung fest. Die Autoren berechneten für Pfizer eine Impfstoffwirksamkeit von -76,5 % und für Moderna eine von -39 % in diesem Zeitraum.

„Die negativen Schätzungen im letzten Zeitraum deuten auf unterschiedliche Verhaltens- und/oder Expositionsmuster in den geimpften und ungeimpften Kohorten hin, die zu einer Unterschätzung der VE führen“, so die Autoren, was bedeutet, dass ungeimpfte Personen sich möglicherweise vorsichtiger verhalten und sich einem geringeren Risiko ausgesetzt haben oder dass sich mehr geimpfte Personen auf COVID-19 testen ließen oder Verhaltensweisen an den Tag legten, die sie einem höheren Risiko aussetzten.

Daten des britischen Office for National Statistics (ONS) zeigen, dass vollständig geimpfte Personen und solche, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, mehr als viermal so häufig positiv auf Omikron getestet werden als Ungeimpfte. Obwohl diese Daten nur vorläufig sind, stützen sie die Behauptung, dass Omikron sich den Impfstoffen entzieht. Die Daten sagen nichts über den Schweregrad der Omikron-Fälle aus oder darüber, ob die Impfstoffe vor schweren Infektionen und schweren Symptomen schützen.

Reuters hat die Daten des ONS überprüft und behauptet, dass sie nicht zeigen, dass geimpfte Personen eher infiziert werden als ungeimpfte, sondern nur die Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierte Person mit Omikron infiziert wird. „Das heißt, es sagt uns nicht, dass die Impfungen die Situation insgesamt verschlimmern, sondern nur, dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine geimpfte Person mit Omikron infiziert ist.“

Ein anderes Pre-Print-Papier mit dem Titel „The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses“ (Der BNT162b2 mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 programmiert sowohl adaptive als auch angeborene Immunantworten) kommt zu dem Schluss, dass der Pfizer-Impfstoff eine Dysregulation des Immunsystems verursacht. Das Papier kommt zu dem Schluss, dass der Pfizer-Impfstoff die angeborenen Immunantworten umprogrammiert, „was zu einer verminderten angeborenen Immunantwort auf das Virus beitragen könnte“.

Machen uns Impfstoffe anfälliger?

Da sich die dänische Studie noch in der Vorauflage befindet und noch auf die Begutachtung durch Fachkollegen wartet, ist sie nicht abschließend. Die Studie untersuchte außerdem eine kleine Kohorte von Personen in Dänemark unter Verwendung öffentlich zugänglicher Daten und hat keinen großen Umfang.

Die negative Wirksamkeit des Impfstoffs könnte auf unterschiedliche Verhaltensweisen oder Expositionsmuster bei geimpften und ungeimpften Personen zurückzuführen sein, was zu einer „Unterschätzung der Wirksamkeit des Impfstoffs“ führt, so die Autoren, oder darauf, dass Omikron hochgradig übertragbar ist und sich schnell ausbreitet. Dr. Astrid Blicher Schelde vom Statens Serum Institut, eine der Autorinnen der Studie, schrieb PolitiFact eine E-Mail, in der sie weitere Gründe anführte, darunter höhere Testraten bei geimpften als bei ungeimpften Personen. Schelde sagte auch, dass die Daten der ersten Omikron-Fälle durch das vorsichtigere Verhalten von ungeimpften Auslandsreisenden verzerrt sein könnten.

Schelde sagte, dass geimpfte Personen nicht unbedingt häufiger mit Omikron infiziert werden, da mehr Impfungen und Auffrischungsdosen zur Bekämpfung von Omikron und anderen COVID-19-Varianten erforderlich sind.

Auch die britische Gesundheitsbehörde meldete, dass eine doppelte Impfdosis der Impfstoffe von AstraZeneca, Pfizer und Moderna nach fünf Monaten keine oder negative Ergebnisse brachte. Eine Auffrischungsdosis erhöhte die Wirksamkeit des Impfstoffs auf 40-60 %. In dem Bericht wird davor gewarnt, dass diese Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren sind, da die Anzahl der Impfungen gering ist und es möglicherweise zu Verzerrungen aufgrund von Bevölkerungsgruppen mit hoher Omikron-Exposition kommt.

Ein norwegischer Bericht, der im Dezember 2021 von Euro Surveillance veröffentlicht wurde, berichtete ebenfalls über eine negative Wirksamkeit von Impfstoffen gegen Omikron. Die norwegische Fallstudie konzentrierte sich auf ein „Super-Spreader“-Ereignis, bei dem Gäste einer Weihnachtsfeier mit Omikron infiziert wurden. Die Autoren vermuteten, dass diese hohe Übertragungsrate zwischen vollständig geimpften Personen auf den Veranstaltungsort, das Gedränge und die lauten Gespräche zurückzuführen war.

Sollten wir uns Sorgen machen?

Obwohl die Autoren der dänischen Studie den Grund für die negative Wirksamkeit des Impfstoffs in ihrer Studie erklärten, ergaben andere Studien ähnliche Ergebnisse, wobei die Wirksamkeit von Auffrischungsimpfungen abhing.