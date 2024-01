Aktuelles WEF-Treffen in Davos. So soll unsere Welt in sechs Jahren aussehen

Wie sieht unsere Welt in sechs Jahren aus? Die „Experten“ des Global Future Councils des Weltwirtschaftsforums haben dazu 2016 acht Prognosen abgegeben.

Der aufstrebende Abgeordnete Pepijn van Houwelingen (FVD) äußerte sich zu einem Tweet des WEF, der später zu den Vorhersagen veröffentlicht wurde. In diesem Tweet hieß es: „Das WEF prognostiziert, dass Fleisch im Jahr 2018 zu einem besonderen Nahrungsmittel wird. Sechs Jahre später wird die niederländische Viehherde drastisch reduziert, unter dem absurden Vorwand der sogenannten ‚Stickstoffkrise‘, während der Direktor der WHO dazu aufruft, weniger Fleisch zu essen. Das ist wirklich überraschend!“

Van Houwelingen äußerte sich kritisch zu der Tatsache, dass der Direktor der Weltgesundheitsorganisation auch Empfehlungen zur Ernährung abgibt, die darauf hinauslaufen, auf Fleisch zu verzichten, um den Klimawandel zu bekämpfen, der wiederum die Gesundheit beeinträchtigt. Seiner Meinung nach sollte die Niederlande schnellstmöglich aus der WHO austreten.

Der Leiter der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärt den Krieg gegen Fleisch und traditionelle Landwirtschaft im Namen des Kampfes gegen den „Klimawandel“: „Unsere Ernährungssysteme schaden der Gesundheit von Menschen und Planeten. Ernährungssysteme tragen zu über 30% der Treibhausgasemissionen bei und sind für fast ein Drittel der globalen Krankheitslast verantwortlich.“

„Die Transformation der Ernährungssysteme ist daher unerlässlich, indem wir uns hin zu gesünderen, vielfältigeren und stärker pflanzenbasierten Diäten bewegen.“

WHO head, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declares war on meat and traditional agriculture, in the name of fighting "climate change":



"Our food systems are harming the health of people and planet. Food systems contribute to over 30% of greenhouse gas emissions, and account for… pic.twitter.com/7DTnd15jIJ