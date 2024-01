US-Geheimdienst will Objekte anhand von Videos und Sensoren selbstständig wiedererkennen und kartieren

Spione werden Spione sein: Die IARPA sucht seit langem nach Möglichkeiten, Menschen und Dinge zu verfolgen: Perspektive

Die US-Forschungsbehörde IARPA will mit einem neuen Forschungsprogramm Objekte aus Videosensorsammlungen selbstständig wiedererkennen und ihre Bewegungen kartieren.

Die US Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) wird am 7. Februar einen Tag der Antragsteller für ihr geplantes Programm Video Linking and Intelligence from Non-Collaborative Sensors (Video LINCS) abhalten.

In der Ankündigung heißt es:

„Das Video-LINCS-Programm zielt auf die Entwicklung neuartiger Fähigkeiten zur autonomen Re-Identifizierung von Objekten in verschiedenen Videosensor-Sammlungen und zur Zuordnung aller Objekte zu einem gemeinsamen Referenzrahmen.“

We're talking #ComputerVision at #WACV24! Our new program, Video LINCS, aims to create ways to autonomously re-identify objects across diverse #video #sensor collections and map all objects to a common reference frame. Register for Feb 7 Proposers' Day! https://t.co/zC63tmRIgI pic.twitter.com/sXzHSb2cQr — IARPA (@IARPAnews) January 4, 2024

Re-Identifizierung (ReID) bedeutet laut IARPA „den Prozess des Abgleichs desselben Objekts in einer Videosammlung, um festzustellen, wo das Objekt im gesamten Video erscheint“.

Für das Video-LINCS-Programm werden „ReID-Technologien zunächst für bestimmte Objektklassen entwickelt, die im Voraus bekannt sind, wie z. B. Personen und Fahrzeuge, und schließlich auf alle Objekte im Videomaterial ausgedehnt, ohne dass bestimmte Objektarten im Voraus bekannt sind.

„Es wird auch die Fähigkeit entwickelt, Objektpositionen autonom von einzelnen Kamerareferenzrahmen auf einen einzigen gemeinsamen Referenzrahmen umzulegen.“

Zu guter Letzt:

„IARPA sucht nach technischen Ansätzen, die eine autonome Erkennung in einer offenen Welt ermöglichen, in der keine Vorkenntnisse über die Sensoren, die Szene, den Inhalt oder die Geometrien der Videosammlung vorhanden sind.“

Für eine Spionagebehörde hätte die Möglichkeit, Objekte von einer Videokamera zu einer anderen oder von verschiedenen Sensoren zu anderen zu verfolgen, Vorteile, z. B. bei der Verfolgung von Fahrzeugen von Interesse oder der Überwachung verdächtiger Pakete oder Aktivitäten.

Diese Technologie kann auch zum Aufspüren und Verfolgen von Personen eingesetzt werden, was den Strafverfolgungsbehörden helfen könnte, Verbrecher zu fassen oder Spionen dabei zu helfen, die Pläne ihrer Gegner zu vereiteln.

Gleichzeitig könnten die Werkzeuge und Techniken von Video LINCS auch zum Stalking, Profiling oder zur Belästigung missbraucht werden, wenn sie in die falschen Hände geraten oder von öffentlichen oder privaten Einrichtungen für schändliche Zwecke eingesetzt werden.

Die IARPA sucht schon seit langem nach Möglichkeiten, Menschen und Dinge zu verfolgen und aufzuspüren; das ist die Aufgabe von Spionageagenturen.

Im Jahr 2021 sagte IARPA-Direktorin Catherine Marsh, dass IoT-Geräte eine wachsende Quelle für die Datensammlung der US-Geheimdienste seien, um die Absichten ihrer Gegner zu erfahren.

Vergangenes Jahr kündigte die IARPA ihr „Hidden Activity Signal and Trajectory Anomaly Characterization (HAYSTAC)“-Programm an, das darauf abzielt, „Systeme zu entwickeln, die in der Lage sind, Bewegungsmuster der Bevölkerung rund um den Globus zu modellieren„, und zwar mithilfe von KI und Sensoren, die mit dem Internet der Dinge (IoT) und intelligenten Städten verbunden sind.

2022 gab die IARPA grünes Licht für ihr Programm SMART ePANTS (Smart Electrically Powered And Networked Textile Systems), das darauf abzielt, versteckte Spionagetechnik wie Kameras, Mikrofone und Geolokalisierungssensoren in Kleidung einzubauen, die für zivile, militärische und polizeiliche Zwecke genutzt werden kann.

A lot of IARPA programs sound like they come straight out of science fiction, but we’re working to make them a reality! For instance, did you know that SMART ePANTS aims to make clothes smarter, with built-in sensor systems? https://t.co/9Ir0mnGvvk #ScienceFictionDay pic.twitter.com/LdFJxMNmYH — IARPA (@IARPAnews) January 2, 2024

Im Jahr 2019 startete die IARPA ihren Activities in Extended Video (ActEV) Prize Challenge, um Kameraleute dabei zu unterstützen, schnell zu erkennen, was genau Menschen in Videoaufnahmen tun.

Im selben Jahr kündigte die IARPA ihr Programm Biometric Recognition and Identification at Altitude and Range (BRIAR) an, um Personen von Drohnen und Dächern aus genau zu identifizieren, indem mehrere biometrische Signaturen, wie Gesichts- und Gangerkennung, zusammengeführt werden.

Wenn man alle IARPA-Programme zum Aufspüren und Verfolgen von Personen zusammenfasst, von denen viele hier in diesem Artikel nicht erwähnt werden, erhält man ein massives Überwachungssystem, das gegen amerikanische Gegner eingesetzt werden soll.

Aber dieselben Technologien könnten leicht als Waffe gegen die Bürger eingesetzt werden, vor allem, wenn das Etikett „Extremist“ jemals verwendet wird.

Spione werden Spione sein.