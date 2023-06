Al Gores ungenaue Lügen über das arktische Eis wird nach 15 Jahren neu aufpoliert

Am 13. Dezember 2008 sagte der Schrott-Wissenschaftler Al Gore voraus, dass die Nordpolarkappe in fünf Jahren vollständig eisfrei sein würde.

Mit dieser Lüge begann die Hysterie um die globale Erwärmung.

Gore machte diese Vorhersage am 13. Dezember 2008 vor einem deutschen Publikum. Al warnte sie, dass „die gesamte nördliche ‚polare‘ Eiskappe in 5 Jahren verschwinden wird“. The Gateway Pundit berichtete damals darüber.

Fünf Jahre

Dies war nicht das einzige Mal, dass Al Gore seine eisfreie Vorhersage machte. Gore hatte das düstere Szenario seit 2007 vorausgesagt. Das bedeutet, dass der Nordpol schon vor über einem Jahrzehnt vollständig geschmolzen sein müsste.

Auch 2009 machte der Junk-Wissenschaftler Al Gore die gleiche Vorhersage.

Aus dem Video:

Der ehemalige Vizepräsident Al Gore bezieht sich auf Computermodelle, die darauf hindeuten, dass die nördliche Polkappe innerhalb der nächsten sieben Jahre praktisch ihr gesamtes Eis verlieren könnte. „Einige der Modelle deuten darauf hin, dass eine 75-prozentige Chance besteht, dass die gesamte Nordpolarkappe während einiger Sommermonate innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre vollständig eisfrei sein könnte“, so Gore.

Natürlich stellte sich heraus, dass dies nichts weiter als eine weitere verrückte Verschwörung war, um die globale Kontrolle über die Menschen voranzutreiben.

Mindestens 8 unheilvolle Vorhersagen aus dem Film von Al Gore sind nie eingetreten – nicht einmal annähernd.

Aber alte Medienverschwörungstheorien sterben NIE.

Die alten Medien haben diese alte Verschwörungstheorie wieder hervorgekramt und sie letzte Woche wieder aufgegriffen. Laut „Wissenschaftlern“ wird die Arktis bis zum Sommer 2030 völlig eisfrei sein.

Es kümmert sie nicht einmal, dass sie diesen Mist schon vor 16 Jahren verbreitet haben!

Axios berichtet:

Laut einer neuen Studie ist es zu spät, die sommerliche Meereisschmelze in der Arktis zu stoppen – selbst in einem emissionsarmen Szenario, das die globale Erwärmung auf das im Pariser Abkommen festgelegte Ziel von 1,5 °C begrenzt.

Warum das wichtig ist: Die von Experten begutachteten Ergebnisse zu den Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels in der Region, die in Nature Communications veröffentlicht wurden, legen nahe, dass der erste eisfreie Sommer in den 2030er-Jahren stattfinden könnte. Das ist ein Jahrzehnt früher als bisher angenommen.

Gedankenblase: Viele Studien haben vorausgesagt, wann das arktische Meereis saisonal eisfrei sein wird, und alle könnten sich angesichts der dem arktischen Klimasystem innewohnenden Nichtlinearität und Variabilität als falsch erweisen.

Eines ist jedoch sicher: Es wird Überraschungen geben, viele davon in einer wärmeren, weniger eisbedeckten Richtung. Der Einsatz verschiedener Techniken zur Untersuchung dieser Fragen ist wertvoll, da sich die Region bereits so schnell erwärmt. Das gilt für das Klima und die Geopolitik.

Was sie taten: Die Forscher untersuchten Satellitendaten und Klimamodelle von 1979 bis 2019, um festzustellen, wie sich das arktische Meereis verändert hat.

Anhand dieser Informationen modellierten sie das zukünftige Schmelzen.

Was sie fanden: Die Forscher fanden heraus, dass die Modelle das Tempo des Schmelzens im Vergleich zu den Beobachtungen des Eises in der Arktis während des untersuchten Zeitraums unterschätzten, heißt es in der Studie.