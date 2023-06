Klaus Schwab: Weltregierung ist einzige Lösung für Klimakrise

In einem Gespräch mit der ehemaligen Greenpeace-Direktorin Jennifer Morgan in Davos sagte Klaus Schwab, dass er sich seit 1973 mit dem Thema „Klimawandel“ beschäftigt und dem Club of Rome seine erste große Plattform gegeben hat.

Ich denke, wir können solche Probleme nur lösen, wenn wir unsere globale Architektur und unser globales System in Ordnung bringen“, sagte Schwab.

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, prahlt damit, dem Club of Rome – den ursprünglichen Architekten des ClimateScam – seine erste große Plattform zu geben, und deutet weiter an, dass Global Governance die einzige Lösung für die nicht existierende Klimakrise sei.

World Economic Forum founder, Klaus Schwab, brags about giving the Club of Rome—the original architects of the #ClimateScam—their first big platform, going on to hint that global governance is the only solution to the non-existent climate crisis.



Source: https://t.co/6pK85ej9G5… pic.twitter.com/jshAhdropg — Wide Awake Media (@wideawake_media) June 10, 2023

„Klaus Schwab gibt damit selbst zu, dass die Initialzündung für die sogenannte ‚Klimakrise‘ bereits in den 1970er-Jahren von ihm und dem ‚Club of Rome‘ ausging, ein Schwindel, auf dessen Grundlage derselbe Klaus Schwab jetzt für ‚Global Governance‘, also eine Weltregierung, eintritt“, sagt der Abgeordnete Pepijn van Houwelingen (FVD).

Zuvor hatte der britische Redner David Icke, wir erinnern uns, dass der in den Niederlanden nicht mehr willkommen war, gesagt, dass der Club of Rome 1968 mit einem einzigen Ziel gegründet wurde: die Umwelt als Vorwand zu nutzen, um die Gesellschaft zu verändern. Also: Um den Planeten zu „retten“, müssen alle möglichen drastischen Maßnahmen ergriffen werden.

Und da der Planet als Ganzes auf dem Spiel steht, muss die Macht zentralisiert werden, so der Gedanke dahinter.

Der Club of Rome ist die treibende Kraft hinter dem Klimawandel, erklärte Icke. Seine Pläne wurden in der Agenda 21, die jetzt Agenda 2030 heißt, konkretisiert.

„Die Agenda 2030 diktiert jeden Aspekt unseres Lebens, einschließlich der Bildung“, sagte er. „Und das alles angeblich, um den Planeten zu retten. Es ist ein psychologisches Spiel.“