Alarm: Gates Foundation erhält diplomatische Immunität in Kenia

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Nach dem neuen Status sind die Bill & Melinda Gates Foundation und ihre Mitarbeiter von rechtlichen Schritten für Handlungen befreit, die sie in Kenia im Rahmen ihrer offiziellen Stiftungsaufgaben ausführen. Wird dieser Schritt einen Präzedenzfall für andere milliardenschwere Philanthropen schaffen?

Kenia hat der Bill & Melinda Gates Foundation und ihren Mitarbeitern, oder „Dienern“, letzte Woche diplomatische Immunität gewährt, wie Tim Schwab auf Substack berichtete.

Nach dem neuen Status sind die Stiftung und ihre Mitarbeiter von rechtlichen Schritten für Handlungen befreit, die sie im Rahmen ihrer offiziellen Pflichten als Stiftung ausführen. Sie sind auch von der Zahlung von Steuern auf ihre Gehälter befreit und haben nun das Recht, Eigentum in Kenia zu besitzen.

„Während Nationen auf der ganzen Welt Bill Gates schon lange wie ein Staatsoberhaupt behandeln, ist dies in Kenia jetzt praktisch gesetzlich verankert“, schrieb Schwab, Autor von ‚The Bill Gates Problem: Reckoning with the Myth of the Good Billionaire‘ (Das Problem mit Bill Gates: Abrechnung mit dem Mythos des guten Milliardärs).

Schwab sagte, die Entscheidung habe im Land und auf der ganzen Welt ‚Alarmglocken‘ ausgelöst. Ein öffentlicher Fürsprecher hat bereits im Rahmen eines Antrags nach dem Freedom of Information Act bei der Regierung Unterlagen im Zusammenhang mit der Entscheidung angefordert

Andere befürchten, dass die Entscheidung, Immunität zu gewähren, einen Präzedenzfall für andere milliardenschwere Philanthropen schaffen könnte.

Es wurden auch Bedenken geäußert, dass andere Nationen unter Druck gesetzt werden könnten, dem Beispiel Kenias zu folgen und der Gates Foundation Immunität zu gewähren, um weiterhin Zugang zu den enormen Ressourcen zu erhalten, die die Stiftung in andere afrikanische Länder investiert.

Die Ankündigung der kenianischen Regierung, so Schwab, kommt nur eine Woche, nachdem Bauernverbände und religiöse Führer auf dem gesamten Kontinent Reparationen für die Schäden gefordert haben, die die Stiftung der afrikanischen Landwirtschaft durch ihr sogenanntes „Green Revolution“-Programm zugefügt hat.

Es heißt, die Stiftung fördere die industrielle Landwirtschaft auf Kosten lokaler Praktiken und afrikanischer Ökosysteme.

Ein Großteil der Investitionen der Gates Foundation in die afrikanische Landwirtschaft erfolgt über die in Nairobi ansässige AGRA, die früher als „Alliance for a Green Revolution in Africa“ bekannt war. Die Stiftung ist Mitbegründer und größter Geldgeber von AGRA. Sie hat der Organisation mindestens 872 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, wie Schwab berichtet.

AGRA sagt, dass es „dafür da ist, eine Vision zu verwirklichen, in der Afrika sich selbst ernähren kann“, doch es verwendet seine Mittel zur Unterstützung einer input- und ressourcenintensiven Landwirtschaft.

Die Allianz fördert die Verwendung von synthetischen Düngemitteln und kommerziellem Saatgut, das von Big Ag kontrolliert wird, die Umstrukturierung der Saatgutgesetze, um den Handel mit nicht von Big Ag zertifiziertem Saatgut zu kriminalisieren, und unterstützt Saatguthändler, die für Unternehmensprodukte werben.

Die Stiftung unterhielt in der Vergangenheit finanzielle Beziehungen zu Unternehmen wie Monsanto (jetzt Bayer), deren Saatgut sie afrikanischen Landwirten aufdrängte.

Die Praktiken von Gates/AGRA werden seit langem von Menschenrechts- und Umweltgruppen in Afrika und weltweit kritisiert. Unabhängige Untersuchungen zeigen, dass von AGRA unterstützte Initiativen gescheitert sind und manchmal zu mehr Hunger geführt haben.

Daniel Maingi, Koordinator der Kenya Food Rights Alliance, sagte gegenüber Schwab, dass mit Gates‘ diplomatischer Immunität „Kenia zum Versuchsfeld wird … Das ist ein großes, großes Problem. Es ist eine große rote Flagge.“

„In Bezug auf die Ernährungssouveränität wird Afrika, wenn wir Gates diese Privilegien und Immunitäten gewähren, nicht ernährungssouverän, nicht samen-souverän sein – wir werden Sklaven und Herren der großen Konzerne sein“, fügte er hinzu.

Als Reaktion auf die Kritik an ihrer neuen diplomatischen Immunität in Kenia gab die Stiftung eine Erklärung ab, in der sie ihr Engagement für eine Partnerschaft mit der kenianischen Regierung bekräftigte.

„Unsere Vereinbarung, in Kenia tätig zu sein, wurde in Übereinstimmung mit dem Privilegien- und Immunitätsgesetz der kenianischen Regierung getroffen. Wir arbeiten gemäß den typischen Vereinbarungen, die Kenia mit anderen Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen trifft“, sagte Buhle Makamanzi, stellvertretender Direktor für globale Kommunikation der Gates Foundation in Afrika, in der Erklärung.

Schwab sagte, dass der Schritt der kenianischen Regierung und die von Kritikern geäußerten Bedenken „den antidemokratischen Einfluss und die Macht von Gates auf den Punkt bringen, die zumindest in Kenia ein neues Niveau zu erreichen scheinen“.

„Niemand hat Gates jemals gewählt oder ernannt, um die Welt zu führen – in keinem Bereich“, sagte Schwab. “Doch durch seinen großen Reichtum und seine Art von Philanthropie, Geld in die Politik zu stecken, kann er sich einen Platz am demokratischen Entscheidungstisch erkaufen – und anscheinend auch diplomatische Immunität.“

Nicht nur Big Ag – Gates‘ Investitionen umfassen Impfstoffe, digitale Ausweise und GVO-Mücken

Gates‘ massive Investitionen in Afrika erstrecken sich über die Landwirtschaft hinaus auf das öffentliche Gesundheitswesen und seit kurzem auch auf digitale Ausweise in Kenia.

Dazu gehört auch das Projekt „Target Malaria“, das die Ausrottung der Malaria durch die Einführung genetisch veränderter oder gentechnisch veränderter Mücken vorsieht. Kritiker sagen, das Programm basiere auf „fehlerhaftem ökologischem Denken“ und werde „von denselben Agrarindustrie-Interessen unterstützt, die die agrarökologischen Anbausysteme zerstört haben“.

Schwab wies auch auf die weit verbreitete Kritik an Gates‘ Programm zur Massenbeschneidung in Swasiland und Sambia hin, um die Übertragung von HIV einzudämmen.

Einige der weitreichendsten Investitionen von Gates in Afrika und im globalen Süden im Allgemeinen flossen jedoch in die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen.

So ist die Gates Foundation beispielsweise der weltweit größte Geldgeber für Polioinitiativen. Im April 2013 erklärte Gates, die Ausrottung der Kinderlähmung sei seine „oberste Priorität“ – obwohl es in diesem Jahr weltweit nur 19 Fälle gegeben hatte.

Seitdem ist es weltweit zu einer explosionsartigen Zunahme von Poliofällen gekommen, die nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2017 überwiegend durch einen Stamm verursacht wurden, der aus dem Impfstoff selbst stammt.

Kritiker, darunter viele Wissenschaftler, die in einkommensschwachen Gebieten arbeiten, haben darauf hingewiesen, dass, während Geld für Polio verschwendet wird, Millionen von Kindern einer Reihe von oft tödlichen, vermeidbaren Krankheiten ausgesetzt sind.

Gates förderte auch die Verwendung einer gefährlichen Version des Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfstoffs (DPT) in Afrika, nachdem dieser in den USA verboten worden war. In einem auf YouTube weit verbreiteten Video erklärte Robert F. Kennedy Jr. Gates‘ Arbeit in Afrika im Zusammenhang mit DPT-Impfstoffen, anderen Impfstoffen und in der Landwirtschaft.

Bill Gates is behind moves to reduce Africa's population 💔.



Repost Widely. Every African should Watch this 😱 pic.twitter.com/4mj8Y63Ctr — Zoom Afrika (@zoomafrika1) October 28, 2024

Übersetzung von „X“: Bill Gates steht hinter den Bestrebungen, die Bevölkerung Afrikas zu reduzieren. Weiter verbreiten. Jeder Afrikaner sollte sich das ansehen.

Im Jahr 2009 finanzierte die Gates Foundation Tests mit experimentellen HPV-Impfstoffen an 23.000 Mädchen im ländlichen Indien. Mindestens 1.200 von ihnen erlitten schwere Nebenwirkungen, darunter Autoimmun- und Fruchtbarkeitsstörungen, und sieben starben.

Die indische Regierung warf den von Gates finanzierten Forschern weitreichende ethische Verstöße vor: Sie hätten schutzbedürftige Dorfmädchen unter Druck gesetzt, an der Studie teilzunehmen, Eltern eingeschüchtert, Einverständniserklärungen gefälscht und den verletzten Mädchen die medizinische Versorgung verweigert.

Die Gates Foundation ist auch einer der größten Geldgeber für die WHO, UNICEF, PATH und GAVI, die Impfallianz, die Hand in Hand arbeiten, um Impfstoffe als primäre Maßnahme im Bereich der öffentlichen Gesundheit im globalen Süden zu verteilen.

Trotz der problematischen Vorgeschichte von Gates mit dem HPV-Impfstoff in Indien kündigte Gavi mit finanzieller Unterstützung von Gates an, mehr als 600 Millionen US-Dollar zu investieren, um sein Ziel zu erreichen, bis 2025 86 Millionen Mädchen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen – einschließlich Indien – gegen HPV zu impfen.

Der HPV-Impfstoff wurde mit unzähligen unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht, die weltweit gemeldet wurden, darunter dauerhaft behindernde Autoimmun- und neurologische Erkrankungen.

Gates finanzierte auch die Studien von GSK für seinen experimentellen Malaria-Impfstoff, der 151 afrikanische Säuglinge tötete und bei 1.048 der 5.949 Kinder schwere Nebenwirkungen wie Lähmungen, Krampfanfälle und Fieberkrämpfe verursachte. Und sie unterstützte eine MenAfriVac-Kampagne zur Zwangsimpfung Tausender afrikanischer Kinder gegen Meningitis, die bei vielen der Kinder Lähmungen verursachte.

Während der COVID-19-Pandemie investierte die Gates Foundation in die mRNA-Impfstoffproduktion mit mehreren afrikanischen Herstellern.

COVAX, ein Versuch, die Entwicklung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen im globalen Süden zu beschleunigen – der letztlich scheiterte – wurde von der WHO, Gavi, CEPI und UNICEF gemeinsam geleitet, die alle von Gates unterstützt werden.

Und das sind nur einige Beispiele.

Anfang dieses Jahres stellte Gavi einen ehrgeizigen Plan in Höhe von 11,9 Milliarden US-Dollar vor – einschließlich 9 Milliarden US-Dollar an neuen Finanzmitteln –, um bis 2030 500 Millionen Kinder mit bestehenden und neuen Impfstoffen zu impfen.

Bis heute hat Gavi rund 23 Milliarden US-Dollar für die Erhöhung der weltweiten Impfungen bereitgestellt, mit Mitteln von Gates und großen Regierungen, darunter die USA und das Vereinigte Königreich.

Pläne, jedem Neugeborenen eine digitale ID zuzuweisen

Anfang dieses Monats berichtete Business Daily Africa, dass die Gates Foundation Kenia bei der Einführung eines neuen digitalen ID-Systems namens Maisha Namba beraten wird.

Laut Reclaim the Net sieht der Plan vor, dass jedem Neugeborenen eine Maisha Namba zugewiesen wird, die es sein ganzes Leben lang begleitet.

Die stellvertretende Kommissarin des Landkreises Nyandarua, Rukia Chitechi, sagte: „Das System soll in Schulen eingeführt werden, indem sichergestellt wird, dass jedem geborenen Kind eine Maisha Namba zugewiesen wird.“

Angesichts der langen Geschichte umstrittener und oft gescheiterter Interventionen in den Bereichen Landwirtschaft, öffentliche Gesundheit und Impfungen – und jetzt auch bei digitalen IDs – und auch angesichts der Tatsache, dass Gates wegen seiner Beteiligung am COVID-19-Impfstoff mindestens eine Klage droht, warfen Kritiker die Frage auf, ob die Gates gewährte Immunität nicht Anlass zu ernsthaften Bedenken gibt.

Dr. Mumbi Seraki, Moderatorin einer beliebten YouTube-Show, fragte auf X: „Wenn sie es gut mit uns meinen würden, bräuchten sie dann Immunität? Es sieht so aus, als würden wir an den Meistbietenden verkauft“, fügte sie hinzu.

While the Netherlands, Japan and Germany are getting ready to sue bill gates, Kenya is busy giving the gates foundation immunity to finish us off! Moving forward Moses kuria pic.twitter.com/PVNvu5R6AD — Dr. Mumbi Seraki🇰🇪 (@DrMumbiSeraki) October 24, 2024

Übersetzung von „X“: Während die Niederlande, Japan und Deutschland sich darauf vorbereiten, Bill Gates zu verklagen, ist Kenia damit beschäftigt, der Gates Foundation Immunität zu gewähren, um uns den Rest zu geben! Vorwärts, Moses Kuria