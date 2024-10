Guillain-Barré-Syndrom in Verbindung mit 17 Impfstoffen, einschließlich COVID- und Grippeimpfungen

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Eine neue Langzeitstudie, die den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und gemeldeten Fällen des Guillain-Barré-Syndroms (GBS) untersucht, ergab, dass „die meisten Impfstoffe“ mit GBS in Verbindung gebracht werden und dass die Berichte über impfstoffassoziiertes GBS „im Laufe der Zeit stetig zugenommen haben“.

Die Studie, die am 19. Oktober in der Zeitschrift „Scientific Reports“, die zur Springer Nature-Zeitschriftenfamilie gehört, veröffentlicht wurde, untersuchte weltweite Fälle von GBS zwischen 1967 und 2023. Die Autoren stellten fest, dass von den 19 untersuchten Impfstoffen 17 Impfstoffe – darunter COVID-19 und Influenza-Impfstoffe – potenziell mit GBS in Verbindung gebracht werden können.

Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Berichte über impfstoffbedingte GBS nach der Einführung des Schweinegrippeimpfstoffs im Jahr 2009 und des Impfstoffs gegen COVID-19 im Jahr 2020 stark anstiegen.

Diese Ergebnisse veranlassten die Autoren der Studie zu der Empfehlung, dass Angehörige der Gesundheitsberufe „die Möglichkeit in Betracht ziehen sollten, dass Impfstoffe ein Faktor bei GBS-Fällen sein könnten, insbesondere bei älteren Patienten, bei denen in den vorangegangenen zwei Wochen in einer klinischen Umgebung geimpft wurde.“

GBS ist eine seltene Erkrankung, die das periphere Nervensystem angreift. Sie kann zu plötzlicher Taubheit und Muskelschwäche in weiten Teilen des Körpers führen. Jährlich werden etwa 1–2 GBS-Fälle pro 100.000 Menschen gemeldet.

GBS kann tödlich sein. Laut der Cleveland Clinic sterben „weniger als 2 % der Menschen in der akuten Phase“ der Krankheit an GBS, wenn die Symptome ihren Höhepunkt erreichen. Laut einer 2021 in The Lancet veröffentlichten Studie kann die Sterblichkeitsrate bei GBS in Ländern mit „begrenzten Ressourcen“ jedoch bis zu 17 % betragen.

Laut dem Datensatz der Studie wurden 117 Todesfälle unter den 15.377 Fällen von impfstoffassoziiertem GBS gemeldet, wobei 87 Todesfälle (74,6 %) bei Menschen ab 65 Jahren und zwei Todesfälle (1,69 %) bei Kindern bis 11 Jahren auftraten.

Die Forscher führten den „Mangel an Daten“, die GBS mit Impfungen in Verbindung bringen, als eine der Begründungen für die Durchführung der Studie an, neben den Bemühungen, „die Impfskepsis zu bekämpfen“.

Basierend auf Daten aus einer Datenbank der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ergab die Studie einen bemerkenswerten Anstieg von impfstoffassoziiertem GBS seit der Einführung der COVID-Impfstoffe im Jahr 2020.

Die Autoren der Studie – ein Team von 14 Forschern, die mit Institutionen in Südkorea, den USA, Australien, Frankreich, dem Iran und dem Vereinigten Königreich verbunden sind – identifizierten zwischen 1978 und 2023 15.377 Fälle von impfstoffassoziiertem GBS unter den 22.616 Berichten über alle arzneimittelbedingten GBS-Fälle in diesem Zeitraum.

Die Forscher gaben jedoch an, dass Studien „durchweg ein höheres GBS-Risiko“ durch COVID-19 und Grippeinfektionen im Vergleich zu Impfungen gezeigt haben. Sie sagten, dass die Forschung auf eine vier- bis siebenfache Zunahme von GBS nach einer Grippeinfektion hindeutet.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei Children’s Health Defense (CHD), lobte die Autoren der Studie für ihren „Umfang und Ehrgeiz“ bei der Untersuchung der GBS-Inzidenz nach Impfstoff und im Laufe der Zeit. Er stellte jedoch wichtige Aspekte der Methodik der Forscher in Frage.

„Ich bin überrascht, dass Nature diesen Artikel veröffentlicht hat“, sagte Jablonowski. ‚Die Fehler beim Schreiben, bei der Datenpräsentation und die extrem voreingenommene Natur der zugrunde liegenden Daten machen dies nicht zu einer großartigen Arbeit, obwohl der ehrgeizige Umfang der Arbeit bewundernswert ist‘, sagte Jablonowski.

Brian Hooker, Ph.D., Chief Scientific Officer von CHD, stellte die Schlussfolgerung der Forscher in Frage, dass eine Infektion ein größeres Risiko für GBS darstellt als eine Impfung.

„Die in diesem Artikel enthaltenen Verweise auf die vier- bis siebenmal höhere Inzidenz von GBS nach einer Influenza-Erkrankung im Vergleich zu Impfungen führen alle zu einem 2012 verfassten Übersichtsartikel von Greg Poland.“

Hooker fügte hinzu:

„Ich konnte weder eine Kopie des Review-Artikels noch eine Zusammenfassung dieses Artikels erhalten. Ich bezweifle jedoch, dass ein Review-Artikel Originaldaten zur Untermauerung dieser Behauptung enthalten würde. Ich bezweifle auch sehr, dass Dr. Poland – mit unzähligen Interessenkonflikten – die beste Person wäre, um über einen solchen Unterschied zu berichten.“

Die Autoren der Studie reagierten nicht auf die Bitte von The Defender um einen Kommentar.

GBS-Berichte nahmen nach der Einführung von COVID- und Schweinegrippe-Impfstoffen zu

Die Studie verwendete Daten aus VigiBase, der globalen Datenbank der WHO für Berichte über unerwünschte Ereignisse. Die Daten wurden verwendet, um „den Zusammenhang“ zwischen GBS und den 19 untersuchten Impfstoffen zu bewerten.

In Bezug auf den Anstieg der GBS-Fälle nach 2020 nach der weit verbreiteten COVID-19-Impfung sagten die Forscher, dass COVID-19-Impfstoffe „im Vergleich zu anderen Impfstoffen den geringsten Zusammenhang aufwiesen“.

Drei Arten von COVID-19-Impfstoffen – mRNA, Adenovirus-vektorisierter Typ 5 (Ad5) und inaktiviertes Vollvirus – „zeigten signifikante Assoziationen mit GBS“, ebenso wie der Varizella-Zoster-Impfstoff, so die Studie. Influenza-Impfstoffe „zeigten die höchste Assoziation“.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass COVID-19-Impfstoffe mit Ad5-Vektor „mit einer höheren Inzidenz von GBS in Verbindung gebracht werden“, insbesondere im Vergleich zu den mRNA-COVID-19-Impfstoffen.

Keiner der in den USA verwendeten COVID-19-Impfstoffe war mit dem Ad5-Vektor ausgestattet. Der COVID-19-Impfstoff von Janssen (Johnson & Johnson), der einen anderen Typ von Adenovirus-Vektor (Ad26) verwendete, wurde jedoch mit einer erhöhten Inzidenz von GBS in Verbindung gebracht.

Die Forscher befassten sich auch mit einem ähnlichen Anstieg der GBS-Fälle, der etwa 2010 einsetzte. Sie vermuteten, dass eine verstärkte Überwachung und „verstärkte Sensibilisierungs- und Berichterstattungsbemühungen“ nach der Grippepandemie 2009 zu diesem Anstieg beigetragen haben könnten.

Inzidenz von impfstoffbedingtem GBS wahrscheinlich höher als gemeldet

Die Ergebnisse der Studie deuteten nicht auf geschlechtsspezifische Risiken von GBS hin, stellten jedoch einen erhöhten Zusammenhang mit zunehmendem Alter fest, was laut den Forschern mit „natürlichen epidemiologischen Mustern übereinstimmt, einer Tendenz, die bei verschiedenen Einzelimpfstoffen wie Influenza, Varicella-Zoster, COVID-19-mRNA und ad5-vektoriellen COVID-19-Impfstoffen beobachtet wurde“.

Der durchschnittliche Zeitpunkt des GBS-Ausbruchs lag bei 5,5 Tagen – mit einer Standardabweichung von 41,72 Tagen. Laut Jablonowski bedeutet die „sehr hohe Standardabweichung“, dass es „viele Datenpunkte weit entfernt von der durchschnittlichen Anzahl“ gibt.

„Wenn solche Extremwerte häufig genug auftreten, um eine so große Standardabweichung zu verursachen, werden die interessanten Informationen nicht von diesen zusammenfassenden Statistiken erfasst“, sagte Jablonowski. “Es stellt sich die Frage, warum es eine so große Variabilität in der Zeit bis zum Ausbruch gibt. Man würde eine hohe Variabilität erwarten, wenn man nur wenige Datenpunkte hat, und eine geringere Variabilität, wenn man mehr Datenpunkte hat.“

Hooker sagte, dass die „Behauptung der Studie bezüglich einer ‚besseren Überwachung‘ von GBS ab 2010 nicht wirklich Sinn ergibt. Dies würde in erster Linie auf eine Zunahme der Grippeimpfungen zurückzuführen sein, insbesondere angesichts des starken Zusammenhangs zwischen Grippeimpfungen und GBS.

„Außerdem war das ungefähr zur gleichen Zeit wie die weltweite Verteilung von H1N1-Impfstoffen“, sagte Hooker.

Die Internistin Dr. Meryl Nass erklärte gegenüber The Defender, dass der „übereilt zusammengebraute … Schweinegrippe-Impfstoff von 2009/10 eine hohe Akzeptanz hatte“ und dass er trotz „minimaler Tests“ freigegeben wurde und dass die europäischen Regulierungsbehörden „die massiv gestiegenen Nebenwirkungen“ dieses Impfstoffs vertuschten.

Jablonowski sagte: „Aus den Daten in dieser Veröffentlichung lässt sich nicht ableiten, ob die Zunahme der GBS-Meldungen auf eine Änderung des Meldeverhaltens oder auf eine Änderung des Krankheitsbildes zurückzuführen ist.“

Er sagte, dass es auch unwahrscheinlich sei, dass die Überwachungssysteme für Impfsicherheitssignale das volle Ausmaß der Häufigkeit unerwünschter Ereignisse erfassen.

„VigiBase ist das Endprodukt der passiven Überwachung und wird die Berichterstattungsverzerrungen eines solchen Systems verkörpern“, sagte Jablonowski.

Albert Benavides, Gründer von VAERSAware.com, das Berichte über unerwünschte Ereignisse verfolgt, die bei VAERS, dem von der US-Regierung betriebenen Vaccine Adverse Event Reporting System, eingereicht wurden, sagte gegenüber The Defender, dass passive Überwachungssysteme wie VigiBase und VAERS – die auf freiwilligen Meldungen beruhen – GBS-Fälle wahrscheinlich unterzählen.

„GBS ist eine dieser klinischen Diagnosen, die meiner Meinung nach unterrepräsentiert sind, einfach weil die Meldungen eingereicht werden, bevor eine klinische Diagnose gestellt wird“, sagte Benavides. ‚GBS ist ähnlich, es gibt Tausende, wenn nicht Hunderttausende von Opfern, die Schwäche, Taubheit und irgendeine Form von Lähmung haben.“

Er fügte hinzu: ‘Die klinische Diagnose von GBS dauert oft sechs Wochen oder länger, was ein weiterer Grund dafür ist, dass Impfstoffmeldungen im Allgemeinen seltener gemeldet werden.“

Jablonowski sagte, dass in den letzten drei Jahrzehnten 47 % der afrikanischen Bevölkerung eine Gelbfieberimpfung erhalten haben, aber in den 56 Jahren der Überwachung nur 32 GBS-Berichte – oder 0,21 % der VigiBase-Berichte – für den gesamten Kontinent registriert wurden.

„Es gibt eine klare Verzerrung bei der Berichterstattung, sowohl zeitlich als auch geografisch“, sagte Jablonowski.

Jablonowski stellte auch den methodischen Ansatz der GBS-Forscher in Frage.

„Die Berechnung, dass COVID-Impfstoffe in geringem Zusammenhang mit GBS stehen, verwendet ein gemeldetes Odds Ratio (ROR). Das bedeutet, dass der Zusammenhang im Verhältnis zu den anderen Meldungen steht, die für die COVID-Impfstoffe eingereicht wurden“, sagte Jablonowski.

„Wenn die Nebenwirkungen eines Impfstoffs hauptsächlich GBS wären, wäre der Zusammenhang sehr hoch“, fügte er hinzu. “Wenn die Nebenwirkungen eines Impfstoffs die gleiche Rate an GBS, aber zusammen mit einem Dutzend anderer Erkrankungen umfassen würden, wäre der Zusammenhang gering, obwohl die Inzidenzrate zwischen den beiden Impfstoffen gleich ist.“

Daher wird „ein mRNA-COVID-Impfstoff mit einer Vielzahl bekannter unerwünschter Wirkungen – wie Myokarditis, Perikarditis, Dyspnoe, akutes Lungenversagen, akutes Nierenversagen und Hypoxie – eine niedrige ROR für GBS aufweisen“, selbst wenn die tatsächliche Inzidenzrate von GBS hoch ist.

Laut den Forschern ist weitere Forschung erforderlich, „um die zugrunde liegenden Mechanismen zu klären, die Impfstoffe und GBS miteinander verbinden.“