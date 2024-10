Sie säubern das Internet in diesem Moment.

Jeffrey A. Tucker

Die Zensur nimmt immer mehr zu, bis sie zur Normalität wird. Trotz laufender Rechtsstreitigkeiten und größerer öffentlicher Aufmerksamkeit war die Zensur in den sozialen Medien in den vergangenen Monaten so heftig wie nie zuvor. Podcaster wissen genau, was sofort gelöscht wird, und debattieren untereinander über Inhalte in Grauzonen. Einige wie Brownstone haben YouTube zugunsten von Rumble aufgegeben und opfern ein großes Publikum, nur um zu sehen, dass ihre Inhalte überleben und das Licht der Welt erblicken;

Es geht nicht immer darum, zensiert zu werden oder nicht. Die heutigen Algorithmen umfassen eine Reihe von Instrumenten, die die Suchbarkeit und Auffindbarkeit beeinflussen. Das Interview von Joe Rogan mit Donald Trump beispielsweise wurde erstaunliche 34 Millionen Mal aufgerufen, bevor YouTube und Google ihre Suchmaschinen so optimierten, dass es nur noch schwer auffindbar war, und sogar eine technische Störung auftrat, die das Ansehen für viele Menschen unmöglich machte. Angesichts dieser Situation wandte sich Rogan an die Plattform X, um alle drei Stunden zu posten.

Sich in diesem Dickicht von Zensur und Quasi-Zensur zurechtzufinden, ist Teil des Geschäftsmodells alternativer Medien geworden.

Das sind nur die Fälle, die Schlagzeilen machen. Hinter den Schlagzeilen verbergen sich technische Ereignisse, die die Fähigkeit eines jeden Historikers, zurückzublicken und zu sagen, was vorgefallen ist, grundlegend beeinträchtigen. Unglaublicherweise hat der Dienst Archive.org, den es seit 1994 gibt, die Aufnahme von Bildern von Inhalten auf allen Plattformen eingestellt. Zum ersten Mal seit 30 Jahren haben wir eine lange Zeitspanne – seit dem 8. bis 10. Oktober – hinter uns gebracht, in der dieser Dienst das Leben des Internets in Echtzeit aufgezeichnet hat.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments haben wir keine Möglichkeit, die Inhalte zu überprüfen, die in den drei Wochen des Oktobers vor den umstrittensten und folgenreichsten Wahlen unserer Zeit veröffentlicht wurden. Dabei geht es nicht um Parteilichkeit oder ideologische Diskriminierung. Vielmehr werden Websites im Internet nicht so archiviert, dass sie für Nutzer zugänglich bleiben. Im Grunde ist der gesamte Speicher unseres wichtigsten Informationssystems derzeit ein großes schwarzes Loch.

Die Probleme von Archive.org begannen am 8. Oktober 2024, als der Dienst plötzlich von einer massiven Denial-of-Service-Attacke (DDOS) getroffen wurde, die nicht nur den Dienst lahmlegte, sondern auch zu einem Ausfall führte, der ihn fast vollständig ausschaltete. Archive.org arbeitete rund um die Uhr und kehrte als reiner Lesedienst zurück, wo er heute noch steht. Allerdings können Sie nur Inhalte lesen, die vor dem Angriff veröffentlicht wurden. Der Dienst hat noch keine öffentliche Anzeige der Spiegelung von Websites im Internet wiederaufgenommen;

Mit anderen Worten: Die einzige Quelle im gesamten World Wide Web, die Inhalte in Echtzeit widerspiegelt, wurde abgeschaltet. Zum ersten Mal seit der Erfindung des Webbrowsers wurde den Forschern die Möglichkeit genommen, vergangene mit zukünftigen Inhalten zu vergleichen – ein Vorgang, der für Forscher, die sich mit Regierungs- und Unternehmensmaßnahmen befassen, von zentraler Bedeutung ist.

Dank dieses Dienstes konnten die Brownstone-Forscher beispielsweise herausfinden, was genau die CDC über Plexiglas, Filtersysteme, Briefwahlen und Mietmoratorien gesagt hatte. Diese Inhalte wurden später aus dem Internet entfernt, so dass wir nur durch den Zugriff auf Archivkopien die Wahrheit herausfinden und überprüfen konnten. Das Gleiche gilt für die Weltgesundheitsorganisation und ihre Verunglimpfung der natürlichen Immunität, die später geändert wurde. Nur dank dieses Instruments, das jetzt deaktiviert ist, konnten wir die sich ändernden Definitionen dokumentieren.

Das bedeutet Folgendes: Jede Website kann heute irgendetwas veröffentlichen und es morgen wieder löschen, ohne dass ein Benutzer einen Screenshot davon macht. Selbst dann gibt es keine Möglichkeit, die Authentizität zu überprüfen. Die übliche Vorgehensweise, um herauszufinden, wer was wann gesagt hat, gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, dass das gesamte Internet bereits in Echtzeit zensiert wird, so dass in diesen entscheidenden Wochen, in denen weite Teile der Öffentlichkeit ein falsches Spiel erwarten, jeder in der Informationsindustrie mit allem davonkommen kann, ohne erwischt zu werden.

Wir wissen, was Sie jetzt denken. Sicherlich war dieser DDOS-Angriff kein Zufall. Der Zeitpunkt war einfach zu perfekt. Und vielleicht ist das richtig. Wir wissen es einfach nicht. Hat Archive.org einen Verdacht in dieser Richtung? Hier ist, was sie schreiben:

Letzte Woche wurde das Javascript auf der Website des Internet Archive durch einen DDOS-Angriff und die Offenlegung von E-Mail-Adressen und verschlüsselten Passwörtern beschädigt, was uns dazu veranlasste, die Website herunterzufahren, um Zugang zu erhalten und unsere Sicherheit zu verbessern. Die gespeicherten Daten des Internet-Archivs sind sicher und wir arbeiten daran, die Dienste sicher wieder aufzunehmen. Diese neue Realität erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Cybersicherheit und wir reagieren darauf. Wir entschuldigen uns für die Auswirkungen der Nichtverfügbarkeit dieser Bibliotheksdienste.

Tiefer Staat? Wie bei all diesen Dingen kann man es nicht wissen, aber das Bestreben, die Fähigkeit des Internets, eine überprüfte Geschichte zu haben, zu zerstören, passt genau in das Stakeholder-Modell der Informationsverteilung, das auf globaler Ebene eindeutig Vorrang hat. Die Erklärung zur Zukunft des Internet macht dies sehr deutlich: Das Internet sollte „durch den Multi-Stakeholder-Ansatz geregelt werden, bei dem Regierungen und relevante Behörden mit Akademikern, der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor, der technischen Gemeinschaft und anderen zusammenarbeiten.“ Alle diese Akteure profitieren von der Möglichkeit, online zu handeln, ohne Spuren zu hinterlassen.

Ein Bibliothekar von Archive.org hat geschrieben: „Während die Wayback Machine im Nur-Lese-Modus war, wurden das Crawlen und die Archivierung fortgesetzt. Diese Materialien werden über die Wayback Machine verfügbar sein, sobald die Dienste gesichert sind.“

Wann? Wir wissen es nicht. Vor den Wahlen? In fünf Jahren? Dafür mag es technische Gründe geben, aber wenn das Web-Crawling hinter den Kulissen weiterläuft, wie in der Notiz angedeutet, könnte auch das jetzt im Nur-Lese-Modus verfügbar sein. Das ist nicht der Fall.

Beunruhigender Weise findet diese Löschung des Internetgedächtnisses an mehr als einer Stelle statt. Viele Jahre lang bot Google eine im Cache gespeicherte Version des gesuchten Links direkt unter der Live-Version an. Sie haben ausreichend Serverplatz, um das jetzt zu ermöglichen, aber nein: dieser Dienst ist jetzt komplett verschwunden. Tatsächlich endete der Google-Cache-Dienst offiziell nur ein oder zwei Wochen vor dem Zusammenbruch von Archive.org, Ende September 2024.

Somit verschwanden die beiden verfügbaren Werkzeuge für die Suche nach zwischengespeicherten Seiten im Internet innerhalb weniger Wochen und innerhalb weniger Wochen nach den Wahlen am 5. November.

Auch andere beunruhigende Trends führen dazu, dass die Internet-Suchergebnisse immer mehr zu KI-gesteuerten Listen mit vom Establishment genehmigten Erzählungen werden. Früher war es im Web Standard, dass die Rangfolge der Suchergebnisse durch das Nutzerverhalten, Links, Zitate usw. bestimmt wurde. Dies waren mehr oder weniger organische Metriken, die auf einer Zusammenstellung von Daten basierten, die anzeigten, wie nützlich ein Suchergebnis für Internetnutzer war. Einfach ausgedrückt: Je mehr Menschen ein Suchergebnis für nützlich hielten, desto höher wurde es eingestuft. Google verwendet nun sehr unterschiedliche Metriken, um Suchergebnisse zu bewerten, einschließlich dessen, was es als „vertrauenswürdige Quellen“ ansieht, und andere undurchsichtige, subjektive Festlegungen.

Ferner gibt es den am weitesten verbreiteten Dienst, der früher Websites auf der Grundlage des Verkehrsaufkommens einstufte, heute nicht mehr. Dieser Dienst hieß Alexa. Das Unternehmen, das ihn entwickelte, war unabhängig. Dann, eines Tages im Jahr 1999, wurde es von Amazon gekauft. Das schien ermutigend, denn Amazon war gut betucht. Die Akquisition schien das Tool zu kodifizieren, das jeder als eine Art Metrik für den Status im Web verwendete. Damals war es üblich, einen Artikel im Internet zur Kenntnis zu nehmen und ihn dann auf Alexa nachzuschlagen, um seine Reichweite zu sehen. Wenn er wichtig war, hat man ihn zur Kenntnis genommen, wenn nicht, hat es niemanden besonders interessiert.

So funktionierte eine ganze Generation von Webtechnikern. Das System funktionierte so gut, wie man es nur erwarten konnte.

Dann, im Jahr 2014, Jahre nach der Übernahme des Ranking-Dienstes Alexa, tat Amazon etwas Seltsames. Es brachte seinen Hausassistenten (und sein Überwachungsgerät) mit demselben Namen heraus. Plötzlich hatte jeder einen solchen Assistenten in seinem Haus und konnte alles herausfinden, indem er „Hey Alexa“ sagte. Irgendwie kam es Amazon seltsam vor, sein neues Produkt nach einem Unternehmen zu benennen, das es Jahre zuvor übernommen hatte. Zweifelsohne gab es eine gewisse Verwirrung aufgrund der Namensüberschneidung.

Was dann geschah, ist Folgendes. Im Jahr 2022 nahm Amazon das Web-Ranking-Tool aktiv herunter. Es hat es nicht verkauft. Sie hat die Preise nicht erhöht. Sie hat nichts damit gemacht. Es wurde plötzlich stockdunkel;

Keiner konnte sich erklären, warum. Es war der Industriestandard, und plötzlich war er weg. Nicht verkauft, sondern einfach weggesprengt. Niemand konnte mehr die verkehrsbasierten Website-Rankings von etwas herausfinden, ohne sehr hohe Preise für schwer zu verwendende proprietäre Produkte zu zahlen.

All diese Datenpunkte, die einzeln betrachtet unzusammenhängend erscheinen mögen, sind in Wirklichkeit Teil einer langen Entwicklung, die unsere Informationslandschaft in ein nicht wiederzuerkennendes Gebiet verschoben hat. Die Covid-Ereignisse von 2020 bis 2023 mit massiven globalen Zensur- und Propagandabemühungen haben diese Trends erheblich beschleunigt;

Man fragt sich, ob sich noch jemand daran erinnern wird, wie es einmal war. Das Hacken und Blockieren von Archive.org unterstreicht den Punkt: Es wird keine Erinnerung mehr geben;

Zu diesem Zeitpunkt sind ganze drei Wochen an Webinhalten bislang nicht archiviert worden. Was wir vermissen und was sich geändert hat, können wir nur vermuten. Und wir wissen nicht, wann der Dienst zurückkehren wird. Es ist möglich, dass er nicht wiederkommt, dass die einzige wirkliche Geschichte, auf die wir zurückgreifen können, die Zeit vor dem 8. Oktober 2024 ist, dem Tag, an dem sich alles geändert hat.

Das Internet wurde gegründet, um frei und demokratisch zu sein. Es wird jetzt herkulische Anstrengungen erfordern, um diese Vision wiederherzustellen, denn sie wird schnell durch etwas anderes ersetzt.