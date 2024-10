Covid-Maskerade: Der bisher verheerendste Bericht

Von Redaktion

Das Repräsentantenhaus des US-Kongresses hat einen Bericht über die„COVID-19 Public Health Campaign“ des US-Gesundheitsministeriums (HHS)veröffentlicht.

Lesen Sie nachstehend einen Überblick über das Dokument von Dr. Jayanta Bhattacharya (Epidemiologe und Professor an der Stanford Medical School), das vom Brownstone Institute am 27. Oktober 2024veröffentlicht wurde und das wir für die Leser von ActiveNews übersetzt haben.

*

Der Bericht des Repräsentantenhauses über die COVID-Propaganda des US-Gesundheitsministeriums (HHS) ist niederschmetternd.

Die Regierung Biden hat fast eine Milliarde Dollar ausgegeben, um das amerikanische Volk mit falschen Informationen über „COVID-Impfstoffe, Auffrischungsimpfungen“ und Masken zu belügen.

Wäre diese Propaganda von einem großen Pharmaunternehmen durchgeführt worden, wären die Geldstrafen so hoch gewesen, dass sie das Unternehmen in den Ruin getrieben hätten.

Das Gesundheitsministerium beauftragte eine PR-Firma, nämlich die Fors Marsh Group (FMG), mit dieser Kampagne. Das Hauptziel der Kampagne bestand darin, die Akzeptanz des Impfstoffs auf dem Markt zu erhöhen.

Die Strategie sah wie folgt aus:

1. Übertreibung des Sterberisikos von Covid;

2. Herunterspielen der Tatsache, dass es keine ernsthaften Beweise dafür gibt, dass der Covid-Impfstoff die Übertragung verhindert.

„Einem von der Kommission untersuchten Bericht zufolge gab die FMG durchschnittlich 20 Millionen Dollar pro Monat für die Planung und Durchführung der Kampagne aus.

„In ihren Vorschlägen für die Reihenfolge der Einsätze erklärte das Unternehmen, dass die ASPA von einer Mischung aus bezahlten und erfassten Medien profitieren könnte, mit exklusiven Radiopartnerschaften, maßgeschneiderten Botschaften auf der Grundlage von Forschungsergebnissen und der Verstärkung der Botschaften durch Wiederholung durch vertrauenswürdige Einflussnehmer, Prominente und Sportler.

„Die Strategien der FMG-Kampagne basierten auf verschiedenen Theorien über Verhaltensänderung und Kommunikation, wobei die Erwartung bestand, dass die Exposition gegenüber den Botschaften der Kampagne eine Veränderung in der Wahrnehmung des Einzelnen bewirken würde, bevor die von der Kampagne angestrebte Verhaltensänderung eintritt.

Das von der Kampagne verwendete Modell der gesundheitsbezogenen Überzeugungen besagt, dass „der Glaube einer Person an die Bedrohung durch eine Krankheit zusammen mit dem Glauben der Person an die Wirksamkeit des empfohlenen Heilverhaltens oder der empfohlenen Maßnahme die Wahrscheinlichkeit vorhersagt, dass die Person dieses Verhalten annehmen wird“.

Die Propagandakampagne ging über die Einnahme von Impfstoffen hinaus, indem sie die Wirksamkeit von Masken übertrieb und für soziale Distanzierung und Schulschließungen warb.

Da die Botschaften nicht der Realität entsprachen, zerstörte die Kampagne letztlich das Vertrauen der Öffentlichkeit in die öffentlichen Gesundheitsdienste.

„Im Laufe ihres Bestehens wurde die Kampagne zu einem wichtigen Instrument für die Verbreitung der Botschaften der Regierung Biden-Harris über Masken, soziale Distanzierung, die Wirksamkeit von Impfstoffen, die von COVID-19 ausgehenden Risiken für Kinder sowie die Bedingungen für die Wiedereröffnung von Schulen an Schulen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft.

„Da die Kommission für die öffentliche Gesundheit zuständig ist, ist es für die Kommission – und für die Bundesbehörden im Bereich der öffentlichen Gesundheit – wichtig zu verstehen, warum die Kampagne zu einem Vertrauensverlust in das HHS und seine Behörden geführt hat, und Reformen zu erwägen, die eine Wiederholung eines solchen Versagens im Falle künftiger Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit verhindern würden.

„Dieser Bericht ist eine chronologische Untersuchung der Anzeigen, Blog-Posts und anderer PR-Materialien, die für die We Can Do This-Kampagne produziert wurden, und überlagert die Aktivitäten der Kampagne mit wichtigen Ereignissen in der Reaktion der Biden-Harris-Regierung auf die Pandemie.„

Die PR-Firma FMG übernahm die meisten ihrer gefälschten „wissenschaftlichen“ Daten aus den „Richtlinien“ der CDC (Centers for Disease Control and Prevention), die nicht nur die Erkenntnisse der FDA (Federal Drug Administration) über die Grenzen von Impfstoffen ignorierten, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus anderen Ländern, die dem Gruppendenken der CDC widersprachen.

„Ein Großteil der wissenschaftlichen Inhalte, auf die in den Anzeigen und anderen Werbematerialien der Kampagne direkt Bezug genommen wird, stammt aus Empfehlungen, Richtlinien und Forschungsergebnissen der CDC, die sich in wesentlichen Teilen als äußerst fehlerhaft erwiesen haben.

„Das Versäumnis der CDC, ob irrtümlich oder nicht, diese Empfehlungen und Leitlinien entsprechend den Forschungsergebnissen zu aktualisieren, spiegelt sich in der Werbung und den Werbematerialien der Kampagne We Can Do This wider:

– Die CDC-Leitlinien, auf denen die Kampagne basierte, gingen über die Bedingungen der von der FDA an die Bundesstaaten erteilten Notfallgenehmigung (EUA) hinaus, indem sie ohne Beweise behaupteten, dass COVID-Impfstoffe hochwirksam gegen die Übertragung von Krankheiten seien. Als sich dies letztlich als unwahr herausstellte, hatte dies negative Auswirkungen auf das Vertrauen in den Impfstoff und die Glaubwürdigkeit der CDC.

– Die CDC gab widersprüchliche und fehlerhafte Botschaften über die Wirksamkeit der Verwendung von Masken heraus.

– Die CDC hat das Risiko von COVID-19 für Kinder ständig übertrieben dargestellt.

– Die CDC empfiehlt die COVID-Impfung bis heute allen Amerikanern ab einem Alter von 6 Monaten, was die Vereinigten Staaten von allen anderen Ländern weltweit in ihrer COVID-19-Politik unterscheidet“.

Der Bericht beschreibt die widersprüchlichen Positionen, die die CDC in der Maskenfrage im Laufe der Jahre eingenommen hat. Am ärgerlichsten ist die Besessenheit der CDC – bizarr, antiwissenschaftlich und menschenfeindlich -, Kleinkindern noch bis 2022 Lumpenmasken auf das Gesicht zu setzen.

„Die CDC änderte ihre Maskenpolitik erst 2022 und erkannte damit zum ersten Mal seit zwei Jahren an, dass Masken und andere Gesichtsverkleidungen aus Stoff ‚nicht den gleichen Schutz bieten wie chirurgische Masken oder Atemschutzmasken.‘

Zu diesem Zeitpunkt musste noch etwa die Hälfte der 53 Millionen Kinder des Landes Masken tragen.

„Viele Bundesstaaten folgten den Anweisungen der CDC und verlangten das Tragen von Masken für alle Schüler, unabhängig vom Alter oder sogar vom Impfstatus.

„Einige Gemeinden sind sogar noch weiter gegangen als die CDC-Anleitung und verlangen, dass die Kinder in den Pausen draußen Masken tragen.

„Die meisten Masken, die von den Kindern getragen wurden, waren aus Stoff, der, wie die CDC feststellte, keinen nennenswerten Schutz gegen die Verbreitung des Virus bot.

„Infolge der Änderung der CDC-Richtlinien änderten einige Bezirke im Januar 2022 ihre Richtlinien und tauschten die Stoffmasken in den Schulen gegen medizinische Masken von KN95 aus.“

Präsident Bidens Berater für Covid-Fragen, Ashish K. Jha, wartete bis Dezember 2022 (direkt nach seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst), um dem Land mitzuteilen, dass „es keine Studie auf der Welt gibt, die besagt, dass die Masken so gut funktionieren“. Warum hat er so lange gebraucht?

„Im Dezember 2022, nachdem er das Weiße Haus von Biden verlassen hatte, gab der ehemalige COVID-19-Koordinator Ashish Jha bereitwillig das zu, was viele Leute schon die ganze Zeit gesagt hatten: ‚Es gibt keine Studie auf der Welt, die besagt, dass Masken so gut funktionieren’“.

Im Jahr 2021 schrieb die ehemalige CDC-Direktorin Rochelle Walensky auf Wunsch der Nationalen Lehrergewerkschaft die CDC-Richtlinien zur sozialen Distanzierung um und garantierte, dass die Schulen noch viele Monate lang für den Präsenzunterricht geschlossen bleiben würden.

„Am 18. Februar 2021 veröffentlichte die CDC die Richtlinien für die Wiedereröffnung von Schulen, die, wenn sie umgesetzt würden, verhindert hätten, dass ‚mehr als 90 Prozent der Schulen in den Vereinigten Staaten, einschließlich in fast allen der 50 größten Bezirke der Nation, vollständig wiedereröffnet werden.‘

„Ärzte, die den Leitfaden studiert haben, äußerten ihre Verärgerung darüber, dass der neue CDC-Leitfaden die Schulen monatelang geschlossen hielt, selbst nachdem sie realistischerweise wieder geöffnet werden konnten.

„Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) und Nachforschungen des Kongresses ergaben später, dass die CDC-Anleitung zur Wiedereröffnung von Schulen unter dem Einfluss der Präsidentin der American Federation of Teachers (AFT), Randi Weingarten, verfasst worden war. Weingarten hatte direkten Zugang zur damaligen Direktorin des CDC, Rochelle Walensky.

„Durch diesen unterirdischen Kommunikationskanal mit der CDC war die AFT in der Lage, direkte Änderungen an den Richtlinien vorzunehmen und die Verlängerung der Schulschließungen zu erzwingen.“

Während dieser Zeit schaltete die PR-Firma FMG Anzeigen, in denen den Eltern mitgeteilt wurde, dass die Schulen wieder geschlossen würden, wenn die Kinder keine Masken tragen, sich von ihren Freunden fernhalten und sich gegen Covid impfen lassen würden.

Trotz aller gegenteiligen Beweise wurde in den Botschaften der Kampagne „We Can Do This“ immer wieder betont, dass die Schulen wieder geöffnet werden könnten, wenn die Eltern ihre Kinder nicht zwingen würden, Masken zu tragen, sich von ihren Freunden zu distanzieren und alle COVID-19-Impfungen auf den neuesten Stand zu bringen.

„Die Kampagne und die CDC beharrten auf diesen Botschaften, auch nachdem klar wurde, dass die Schulen keine Brutstätten für überhöhte Meldungen waren und dass für die Kinder kein erhöhtes Risiko einer schweren Erkrankung oder eines Todes durch COVID-19 bestand.“

Im März 2021, etwa zur gleichen Zeit, als die CDC den Amerikanern verkündete, dass Geimpfte keine Masken tragen müssten, schaltete die PR-Firma weiterhin Anzeigen, dass Masken immer noch erforderlich seien, sogar für Geimpfte. „Jetzt ist es nicht an der Zeit, aufzugeben “, wurde uns gesagt, obwohl es keinerlei Beweise dafür gab, dass die Masken irgendetwas bewirkten.

„18. März 2021: Around Here (Radiobotschaft) (Audio) (Skript) Meine Familie lebt seit sechs Generationen in dieser Stadt, daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns um unsere Nachbarn kümmern. Als COVID ausbrach, haben wir daher alles getan, um uns gegenseitig zu schützen. Jetzt sind die Impfstoffe gekommen, und einige Leute nehmen es gelassen, aber das ist ein großer Fehler. Denn es gibt diese neuen Formen des Virus, die sich sehr schnell ausbreiten.

„Sie wollen wissen, wie wir sie bekämpfen können? Tun Sie, was Sie bisher getan haben. Haben Sie eine Maske, die gut sitzt und nicht verrutscht? Perfekt. Halten Sie mindestens einen halben Meter Abstand zu Ihren Nachbarn, meiden Sie Menschenansammlungen und gehen Sie nicht in die Häuser anderer Leute. Das ist alles sehr gut und heute wichtiger denn je. Ich werde auf jeden Fall meine Chance bekommen, wenn ich an der Reihe bin, aber jetzt ist nicht die Zeit, unsere Wachsamkeit oder unsere Maske fallen zu lassen.“

Um den Vorstoß von Biden und Harris für eine Impfpflicht im Jahr 2021 zu unterstützen, verbreitete die PR-Firma die falsche Vorstellung, dass der Impfstoff die Covid-Übertragung verhindert. Als sich die Menschen auch nach der Impfung ansteckten, brach das Vertrauen der Öffentlichkeit in das öffentliche Gesundheitssystem zusammen.

„Selbst als es zwischen CDC-Direktor Walensky und CDC-Wissenschaftlern zu Unstimmigkeiten kam, übernahm die Kampagne We Can Do This zwischen März 2021 und frühestens Januar 2022, als die Impfpflicht in Kraft trat, häufig die Botschaft von Direktor Walensky, dass COVID-Impfstoffe die Übertragung stoppen.

„Im Frühjahr stützten sich die Botschaften der Kampagne, die vom HHS und dem CDC gesponsert wurden, stark auf die irrige Annahme, dass COVID-19-Impfstoffe die Übertragbarkeit verringern.

„Die Biden-Harris-Regierung, das HHS und die CDC setzten ihre Glaubwürdigkeit bei der amerikanischen Bevölkerung in der Frage der COVID-19-Impfung aufs Spiel, indem sie von der Prämisse ausgingen, dass geimpfte Personen COVID-19 nicht auf andere übertragen können.

„Dies erwies sich nur wenige Monate später als Kardinalfehler, als überall Fälle von geimpften Personen, die sich mit COVID-19 infiziert hatten, gemeldet wurden.“

Später, als die FDA den Impfstoff für 12- bis 15-Jährige zugelassen hatte, teilte die PR-Firma den Eltern mit, dass die Schulen im Herbst 2021 wieder öffnen könnten, aber nur, wenn sie ihre Kinder impfen ließen. In diesen Anzeigen wurden die unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs, wie Herzmuskelentzündung, nicht erwähnt.

„Am 10. Mai 2021 verlängerte die FDA ihre Notfallzulassung (EUA) für den Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech auf Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren.

„Zwei Tage später, am 12. Mai, gab das Advisory Committee on Immunisation Practices (ACIP) seine vorläufige Empfehlung für die Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren heraus.

„Die zentrale Prämisse der Kampagne zur Notwendigkeit der Impfung von 12- bis 15-Jährigen war, dass die Impfung der Schlüssel zur Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs im Herbst sei.

„Das Beharren der CDC darauf, dass die Schulen nicht gefahrlos geöffnet werden könnten, wenn die Schüler nicht geimpft seien (von denen die überwiegende Mehrheit in der Tat kein Risiko für irgendeine schwere Form von COVID-19 aufwies), deutet darauf hin, dass die Biden-Harris-Regierung eine Politik umsetzte, die von ihren politischen Verbündeten in den Lehrergewerkschaften diktiert wurde und nicht von den damals verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen.“

Das HHS hat seine Propagandaanzeigen aus dieser Zeit von seiner eigenen Website gelöscht. Es ist leicht zu erkennen, warum. Sie sind peinlich. Sie forderten Kinder auf, andere Kinder als biologisches Risiko zu behandeln, wenn sie nicht geimpft waren.

„Die HHS-Kampagne, die von Steuergeldern bezahlt wurde, setzte emotional manipulative Anzeigen ein, um den Menschen einzubläuen, dass sie nur dann ihre Freunde sehen, ausgehen, sich verabreden, zu Partys oder in den Urlaub fahren oder übernachten können, wenn sie geimpft werden.

„Im Sommer 2024 wurde das YouTube-Material der HHS-Kampagne privat gemacht und ist nicht mehr öffentlich zugänglich.

16. Juni 2021: Ja (Videobotschaft)

„Sag Ja. Sag Ja, um Freunde zu treffen. Sag ja zum Ausgehen. Sag ja zum Urlaub. Sag ja zu einer Übernachtung. Stellen Sie sich vor, wie gut es sich anfühlen wird, wenn Sie nach einem Jahr des Neinsagens wieder Ja sagen. Jeder, der 12 Jahre oder älter ist, hat jetzt Anspruch auf COVID-Impfstoffe.“

„Als es nach der Delta-Variante aussah, verstärkte die PR-Firma massiv die Kampagne der Angst, der Maskierung und der sozialen Distanzierung.

„19. Juli 2021: Zwei Radiospots, die sich an indianische Eltern richten

Spiel zwei, Mama (Audio) (Drehbuch)

„Meine Mutter ist interessant; sie geht in den Supermarkt und kauft immer zwei von irgendetwas. Ich frage sie, ‚Was ist los?‘ Und sie sagt mir, dass es nichts Schlimmeres gibt, als das Abendessen für die Familie zu kochen und festzustellen, dass man nicht genug hat. Sie sagte, sie würde lieber zwei nehmen und den Rest behalten, nur um sicher zu gehen. Ich verstehe, was Sie meinen.

„Das Gleiche mache ich jetzt mit der Pandemie. Ich weiß, dass sich viele Leute impfen lassen, aber es sind neue Formen des Virus aufgetaucht, und ich will das Risiko nicht eingehen. Ich trage eine eng anliegende Maske, stehe einen halben Meter entfernt und meide Menschenansammlungen – so verdopple ich meinen Schutz vor dem Virus. Wir müssen unsere Menschen und Stammesgemeinschaften weiterhin schützen.

„Helfen Sie mit, die Ausbreitung neuer Formen des Virus zu verhindern, indem Sie Ihre Maske weiterhin dicht über dem Gesicht tragen, einen Meter Abstand zu anderen halten und sich, wenn Sie an der Reihe sind, impfen lassen.

Mach zwei daraus, Dad. (Audiobotschaft) (Skript)

„Ich ging mit meinem Sohn zum Einkaufen, als er mich fragte, warum ich immer eine zusätzliche Tüte Erdnüsse und eine zusätzliche Flasche Wasser mitnehme. Nun, zur Sicherheit, sagte ich ihm. Man nimmt zwei mit, damit man später abgesichert ist.

„Dann fragte er mich, warum ich weiterhin überfüllte Plätze meide und die Maske trage, obwohl ich bereits geimpft bin. Ich sagte: ‚Mein Sohn, das ist der doppelte Sicherheitseffekt. Es bedeutet, dass du deinen Teil dazu beiträgst, was getan werden muss, um uns zu schützen. Es gibt neue Formen des Virus, also müssen wir die Sicherheit verdoppeln, um sie zu besiegen.“

Im September 2021 lehnte CDC-Direktor Walensky die Empfehlung externer Experten ab Auffrischungsimpfungen nur älteren Menschen und nicht allen Erwachsenen zu verabreichen. Das Vorgehen des Direktors war „höchst ungewöhnlich“ und ging über die Empfehlungen der FDA hinaus, die eine Auffrischung nur für ältere Menschen forderte.

„Am 22. September 2021, neun Tage nach der Veröffentlichung des Lancet-Artikels, änderte die FDA die EUA-Notfallzulassung für den Impfstoff von Pfizer dahingehend, dass eine einmalige Auffrischungsdosis mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Injektion bei älteren Menschen, bei Personen mit individuellem Risiko für schwere COVID-19 und bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren, die ihre erste Impfserie abgeschlossen haben, aber aufgrund einer institutionellen oder beruflichen Exposition ein hohes Risiko für schwere COVID-19-Komplikationen haben, verabreicht werden darf.

„Am nächsten Tag genehmigte der ACIP die Verwendung einer einzigen Pfizer-Auffrischungsdosis bei älteren Menschen und Personen mit hohem Risiko für eine schwere COVID-19-Infektion. Die ACIP stimmte jedoch gegen die Empfehlung von Auffrischungsdosen für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren, die die primäre Impfserie abgeschlossen haben und die in ihrem institutionellen oder beruflichen Umfeld COVID-19 ausgesetzt sein könnten.

„CDC-Direktor Walensky unterstützte die ACIP-Empfehlungen für die Verwendung von Auffrischungsimpfungen bei älteren Menschen. In einer höchst ungewöhnlichen Geste lehnte Direktorin Walensky jedoch die Forderung des ACIP ab und gab ihre eigene Empfehlung bezüglich der Verabreichung von Auffrischungsdosen an gesunde Personen ab, die institutionell oder beruflich einer COVID-19-Infektion ausgesetzt sind.

„Walenskys Entscheidung, sich gegen die Experten ihrer eigenen Behörde zu stellen, überraschte nicht nur ACIP-Mitglieder, sondern auch Mitglieder ihres eigenen Teams und andere Experten.

„Ein ACIP-Mitglied, das gegen die Empfehlung von Auffrischungsimpfungen für jüngere Personen mit beruflichem Risiko gestimmt hat, erklärte, dass ‚das Komitee in eine emotionale Situation hineingezogen wurde, obwohl es sich auf die Wissenschaft hätte konzentrieren müssen‘, und dass die Wissenschaft die Verwendung von Auffrischungsimpfungen bei jüngeren Personen nicht unterstützt„.“

Die PR-Kampagne und die CDC haben das Sterblichkeitsrisiko einer Covid-Infektion bei Kindern ständig übertrieben, um Eltern zu erschrecken, damit sie ihre Kinder impfen lassen.

„Die CDC und die Kampagne haben das von COVID-19 ausgehende Risiko für Kinder ständig übertrieben dargestellt, angeblich um Eltern zu erschrecken, damit sie ihre Kinder impfen lassen. Sie haben diese Botschaften fortgesetzt, obwohl es immer mehr wissenschaftliche Beweise dafür gibt, dass das Virus ein minimales Risiko für Kinder darstellt.

„Im März 2022 gab die CDC zu, die Zahl der COVID-19-Todesfälle übertrieben zu haben. Diese Überzählung stand im Zusammenhang mit einem Fehler im Algorithmus der COVID Data Trackers Mortalitätsdatenbank der CDC. Die Überzählung betraf Todesfälle in allen Altersgruppen, auch bei Kindern.

„Nach der Neuzählung gingen die pädiatrischen Todesfälle um 24 % zurück. Gleichzeitig zeigten die Daten der American Academy of Paediatrics, dass die Zahl der pädiatrischen Todesfälle 0,26 % aller COVID-19-Todesfälle ausmachte.

„Eine unabhängige Analyse ergab 25 Fälle von statistischen Berichts- und Zahlenfehlern in den CDC-Daten zu COVID-19. Achtzig Prozent dieser Fehler überschätzten die Schwere der COVID-19-Situation.“

Im August 2021 schrieb die Armee die Covid-Impfung für das Personal vor, was zur Folge hatte, dass 8.300 Soldaten entlassen wurden.

Seit 2023 versucht das Verteidigungsministerium, die Entlassenen zur Rückkehr in den Dienst zu bewegen. Welchen Schaden hat die Pflichtimpfung dem nationalen Sicherheitssystem zugefügt?

„Am 25. August 2021 erließ der Verteidigungsminister Lloyd Austin einen Befehl, der die Impfung für die Mitglieder der Streitkräfte zur Pflicht machte. Der Erlass verlangte auch, dass jeder Rekrut vollständig geimpft sein musste, einschließlich Auffrischungsimpfungen. Diese Vorschrift führte dazu, dass 8 300 Personen den Militärdienst verließen, weil sie die Impfung verweigerten.

„Die Impfpflicht galt bis zum 23. Dezember 2022, als sie auf Drängen der Republikaner im Kongress durch den National Defense Authorisation Act for Fiscal Year 2023 aufgehoben wurde. Seit der Aufhebung hat das Verteidigungsministerium wiederholt Anstrengungen unternommen, ungeimpfte Veteranen wieder in die Reihen der Streitkräfte aufzunehmen.“

Die Regierung Biden/Harris hat die Impfung über die OSHA (Occupational Safety and Health Administration), CMS (Centers for Medicare&Medicaid Services) und beim Militär durchgesetzt, obwohl die CDC wusste, dass der Impfstoff keine Immunität gegen die Delta-Variante bietet.

Die PR-Kampagne vermied es peinlich genau, die Amerikaner darüber zu informieren, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe angesichts dieser Varianten schwand.

„Die Impfpflicht der Regierung Biden/Harris war eine fehlerhafte Politik, die das Misstrauen in die öffentlichen Gesundheitsdienste schürte. Sie war unpopulär und schürte die Impfstoffskepsis weiter, zumal die amerikanische Öffentlichkeit bereits Anzeichen von Pandemiemüdigkeit zeigte.

„Erschwerend kam hinzu, dass die COVID-19-Impfanordnungen auf falschen oder veralteten Annahmen über die COVID-19-Pandemie beruhten.

„Als die Impfpflicht verhängt wurde, war zum Beispiel die Delta-Variante bereits die vorherrschende Variante im Umlauf. Die drei COVID-19-Impfstoffe waren an den vorherigen Varianten getestet worden, die im März 2021 im Umlauf waren.

„Die Impfstoffe waren bei der Verhinderung einer Infektion mit der Delta-Variante deutlich weniger wirksam. Das Risiko des Auftretens einer neuen Variante, die die durch die Impfung erworbene Immunität umgeht, war dem CDC und anderen medizinischen Experten bewusst, wurde aber der amerikanischen Öffentlichkeit nicht richtig vermittelt.“

Für die Propagandakampagne wurden Prominente und Meinungsbildner angeheuert, um Kinder davon zu „überzeugen“, sich gegen Covid impfen zu lassen.

Ich glaube, dass ein Prominenter, der Geld erhält, um für ein fehlerhaftes Produkt zu werben, mitverantwortlich für den Schaden ist, den dieses Produkt den Menschen zufügt.

„Die Blogs und Vlogs enthielten nicht nur Informationen darüber, wo Kinder im ganzen Land den COVID-19-Impfstoff erhalten können, sondern versuchten auch, Eltern und Jugendliche mit emotionalen Argumenten zu überzeugen, indem sie irreführende Statistiken, anekdotische Geschichten über persönliche Tragödien und sogar finanzielle Anreize verwendeten.

„Die Kampagne gab Steuergelder für Prominente und Social Media Influencer aus, wohl wissend, dass nach internen Untersuchungen nur 8 % der Erwachsenen jeden Monat nach COVID-19-Informationen von Prominenten oder Social Media Influencern suchten.

„Während die Kampagne für Inhalte warb, die berechtigte Kinder über 5 Jahren dazu ermutigten, sich impfen zu lassen, begann sie damit, Eltern auf die Impfung von Kindern unter 5 Jahren vorzubereiten, indem sie ankündigte, dass die FDA kurz davor stehe, auch hierfür eine Freigabe zu erteilen.

„Zusätzlich zu den Influencern, die auf lokaler Ebene mit den Eltern zusammenarbeiten, rekrutierte die Kampagne prominente Mütter wie America Ferrar und Kelly Rowland, um für die Impfung von jüngeren Kindern im Alter von 2 bis 4 Jahren zu werben, für die das Risiko einer Erkrankung oder eines Todes durch COVID-19 vernachlässigbar war.

„In jedem Fall wurde der Influencer für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgewählt (z. B. Afroamerikaner, Latinos, asiatische Amerikaner, Ureinwohner Hawaiis oder pazifische Insulaner). Zu einer Zeit, in der die Amerikaner nach Beruhigung, Qualitätsinformationen und wissenschaftlicher Strenge suchten, entschieden sich CDC und HHS durch die Kampagne dafür, Hollywood-Sprecher zu engagieren, um den Einfluss einer Kampagne aufrechtzuerhalten, die nichts mit den Fakten zu tun hatte.“

In Ermangelung von Beweisen hat die Propagandakampagne Anzeigen geschaltet, in denen Eltern erzählt wurde, dass der Impfstoff ihre Kinder vor „Long Covid“ schützen würde.

„22. August 2022: Fragen Sie einen Arzt: Wird der Impfstoff mein Kind vor COVID schützen?

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind sicher ist; Impfstoffe und Auffrischungsdosen schützen Ihr Kind vor COVID-Symptomen, die noch Wochen und sogar Monate nach der Infektion auftreten können. Dies wird manchmal als Langzeit-COVID bezeichnet. Nach der Einnahme von COVID können Kinder und Jugendliche eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen haben, die ihre Lebensqualität beeinträchtigen können, wie z. B. extreme Müdigkeit oder Schwierigkeiten beim Denken und Konzentrieren.“

Da das Vertrauen der Öffentlichkeit in die CDC stark gesunken ist, haben Eltern begonnen, die Ratschläge der CDC zu hinterfragen. Die Propagandakampagne des Gesundheitsministeriums hat vorhersehbar zu einem Rückgang der Zahl der Kinder geführt, die sich mit den üblichen Kinderimpfstoffen impfen lassen.

„Im Dezember 2022 erschien in der Öffentlichkeit ein Interview mit dem ehemaligen NIH-Direktor Francis Collins, der ‚zugab, dass sie während der Covid-19-Pandemie eine sehr enge, sehr unglückliche Sichtweise hatte, die sie und andere Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens daran hinderte, die potenziellen Kollateralschäden ihrer Entscheidungen zu analysieren.‘

„Die fortgesetzte Empfehlung der CDC, 6 Monate alten Kindern Auffrischungsimpfungen zu verabreichen, deutet darauf hin, dass die Behörde nicht von ihrer Politik abgewichen ist und keine Lehren aus ihrer eigenen Engstirnigkeit gezogen hat.

„Gesundheitsexperten warnen, dass die CDC mit diesen Empfehlungen einen langfristigen Glaubwürdigkeitsschaden erleiden wird. Das Beharren der CDC auf einem Impfstoff mit marginaler positiver Wirkung hat leider dazu geführt, dass die Öffentlichkeit andere Empfehlungen der CDC in Frage stellt, etwa die Notwendigkeit regelmäßiger Impfungen von Kleinkindern gegen Masern oder mit anderen lebensrettenden Impfstoffen, darunter MMR, DTaP, Polio und Varizellen, da heute weniger Kinder mit diesen Produkten geimpft werden als vor der Pandemie.

„Gleichzeitig ist die Zahl der Kindergartenkinder, die eine Befreiung von einer oder mehreren Impfungen beantragen, im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie auf den höchsten Stand aller Zeiten gestiegen.„

Der Bericht enthält mehrere Empfehlungen, darunter die Definition der Kernaufgabe der CDC als Prävention, die Verpflichtung des HHS, seine Propaganda auf die Vorschriften zur Kennzeichnung von FDA-zugelassenen Produkten zu beschränken, und die energische Wiederaufnahme des Prozesses zur Überprüfung der Impfstoffsicherheit.

– Der Kongress sollte in Erwägung ziehen, die CDC formell zu ermächtigen und die Kernaufgabe dieser Behörde klar zu definieren.

– Das HHS und seine Behörden sollten sich an die FDA-Vorschriften zur Kennzeichnung von medizinischen Produkten halten. Dem HHS und seinen Agenturen sollte es untersagt sein, Informationen über ein von der FDA reguliertes Produkt zu verbreiten, die nicht dem Etikett der FDA entsprechen.

– Der Kongress sollte in Erwägung ziehen, die Zuständigkeiten für die Bewertung der Sicherheit von Impfstoffen und die Zugänglichkeit der derzeitigen Meldesysteme zur Erfassung von durch Impfungen verursachten Krankheiten und unerwünschten Ereignissen zu klären.

– Das HHS und seine Behörden sollten eine Kultur der Transparenz und Rechenschaftspflicht einführen.

– Das HHS und die Gesundheitsbehörden sollten nicht versuchen, abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Schweigen zu bringen.

– Das HHS und seine Behörden sollten den Archivierungsprozess auf ihren eigenen Websites nach dem Vorbild früherer Verwaltungen des Weißen Hauses überarbeiten.

Die vielleicht wichtigste Empfehlung lautet wie folgt:

Das HHS darf nie wieder die Politik verfolgen, abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Schweigen zu bringen, indem es bei der CDC die Illusion eines Konsenses zugunsten eines Gruppendenkens erzeugt.

Das HHS muss diesen Bericht ernst nehmen, wenn es jemals das Vertrauen der Öffentlichkeit wiedergewinnen will.