Das mit Spannung erwartete Treffen der BRICS-Staatschefs im russischen Kasan hat nicht enttäuscht. Die multilaterale Institution hat endlich Biss und Substanz in viele der globalen finanziellen und politischen Probleme gebracht, die eine echte Neugestaltung der Weltordnung lange Zeit herausgefordert haben.

Pepe Escobar

Die russische Präsidentschaft der BRICS 2024 hätte keinen multikulturelleren Ort für die Ausrichtung eines Gipfels wählen können, der mit enormen Erwartungen der globalen Mehrheit verbunden ist. Die südwestrussische Stadt Kasan an den Ufern der Flüsse Wolga und Kasanka ist die Hauptstadt der halbautonomen Republik Tatarstan, die für ihre lebendige Mischung aus tatarischer und russischer Kultur bekannt ist.

Obwohl der BRICS-Gipfel in der Kazan Expo stattfand – einer Art mehrstöckigem Bahnhof, der mit dem Flughafen und der Aero-Express-Verbindung in die Stadt verbunden ist – war es der Kasaner Kreml, eine jahrhundertealte befestigte Zitadelle und Weltkulturerbe, der sich als globales Bild für BRICS 2024 aufdrängte.

Jahrhundert über die bulgarische Kultur, die Goldene Horde und das Khanat des 15. und 16. Jahrhunderts bis zum modernen Tatarstan.

Der Kasaner Kreml ist die letzte tatarische Festung in Russland mit Resten der ursprünglichen Stadtplanung. Die weltweite muslimische Ummah hat nicht übersehen, dass dies die nordwestliche Grenze der Ausbreitung des Islam in Russland ist. Die Minarette der Kul-Scharif-Moschee im Kreml haben in der Tat eine ikonische Dimension erlangt – sie symbolisieren ein kollektives, kulturübergreifendes, zivilisatorisch-staatliches Bestreben, eine gerechtere Welt aufzubauen.

Es war eine außergewöhnliche Erfahrung, das ganze Jahr über zu verfolgen, wie es der russischen Diplomatie gelang, Delegationen aus 36 Nationen – 22 davon vertreten durch Staatsoberhäupter – sowie sechs internationale Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, erfolgreich zum Gipfel in Kasan zusammenzubringen.

Diese Delegationen kamen aus Ländern, die fast die Hälfte des weltweiten BIP repräsentieren. Das bedeutet, dass ein Tsunami von Tausenden Sanktionen, die seit 2022 verhängt wurden, und das unablässige Geschrei über Russlands „Isolation“ einfach im Strudel der Bedeutungslosigkeit verschwanden. Das trug zu der immensen Verärgerung bei, die der kollektive Westen über diese bemerkenswerte Zusammenkunft zeigte. Wichtigster Subtext: Es gab keine einzige offizielle Präsenz der Five Eyes in Kasan.

Natürlich steckt der Teufel noch im Detail: Wie werden die BRICS und der Outreach-Mechanismus mit seinen 13 neuen Partnern die höfliche und detaillierte Kasaner Erklärung – mit über 130 operativen Absätzen – sowie weitere Whitepaper in eine konkrete Plattform umsetzen, die von kollektiver Sicherheit über umfassende Vernetzung bis hin zu waffenfreiem Handel und geopolitischer Bedeutung reicht? Der Weg dorthin wird lang, kurvenreich und voller Hindernisse sein.

Aufbruch, von Asien in die muslimische Welt

Die BRICS-Outreach-Sitzung war einer der erstaunlichen Höhepunkte von Kasan: ein großer runder Tisch, der den postkolonialen Meilenstein von Bandung 1955 auf Steroiden nachstellte, wobei der russische Präsident Wladimir Putin die Sitzung eröffnete und dann das Wort an die Vertreter der anderen 35 Nationen, einschließlich Palästina, übergab.

Die erste Runde der BRICS-Erweiterung im vergangenen Jahr konzentrierte sich vorwiegend auf Westasien und Nordostafrika (Iran, VAE, Ägypten und Äthiopien, wobei über den endgültigen Status von Saudi-Arabien noch entschieden wird). Jetzt umfasst die neue „Partner“-Kategorie – 13 Mitglieder – unter anderem vier südostasiatische Großmächte, darunter Malaysia und Indonesien, die beiden führenden Mächte im Kernland, Kasachstan und Usbekistan, sowie das NATO-Mitglied Türkei.

Die Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit sind überall Teil der BRICS-Bestrebungen; parallel dazu wird Asien als Ganzes schnell zu einem bevorzugten BRICS-Gebiet.

Seit Februar wird in der BRICS-Matrix intensiv darüber diskutiert, wie ein neues globales Finanz- und Zahlungsverkehrssystem praktisch von Grund auf entwickelt werden kann – ein zentrales Element der Entwestlichung -. Anfang Oktober kündigte das russische Finanzministerium den Start von BRICS Bridge an – inspiriert von Projekt mBridge: eine digitale Zahlungsplattform für den grenzüberschreitenden Handel in nationalen Währungen.

Die westlichen Hegemonen sind bereits verängstigt. Die in der Schweiz ansässige Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erwägt nun die Schließung von mBridge, die unter anderem von Geschäftsbanken der BRICS-Mitglieder China und VAE, dem BRICS-Partner Thailand, dem Quasi-BRICS-Mitglied Saudi-Arabien und der Hongkonger Währungsbehörde unterstützt wird.

Die Ausrede lautet „geopolitische Risiken“ – ein Euphemismus dafür, dass mBridge die Durchsetzung einseitiger, rechtswidriger Sanktionen der USA und der EU erschwert. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass der globale Bankenriese HSBC offiziell Chinas grenzüberschreitendem Interbankenzahlungssystem (CHIPS) beitritt, das dem russischen SPFS ähnelt. Von CHIPS/SPFS zur BRICS-Brücke ist es nur ein kleiner Schritt.

Die Schlüsselfrage – eine ernste Sorge für die globale Mehrheit – ist, wie Handelsüberschüsse und -defizite ausgeglichen werden können. Bei Initiativen wie BRICS Bridge und BRICS Pay – der Testlauf der BRICS-Pay-Karte fand eine Woche vor Kasan statt – ist das keine technische Frage.

Es geht nicht so sehr darum, wie man eine Währung versendet, sondern was man am anderen Ende mit dieser Währung macht. Das ist eine eminent politische Angelegenheit, aber es gibt Möglichkeiten, sie zu umgehen, da das vorherrschende, westlich kontrollierte SWIFT-System sehr primitiv ist.

Die BRICS-Arbeitsgruppen haben sich auch intensiv mit der Erleichterung von Investitionen befasst; es handelt sich um offene Systeme, die für die BRICS-Mitglieder und -Partner gut sind. Sobald Unternehmen aus allen Breitengraden beitreten, ist die kritische Masse für Wachstum/Investitionen nur noch einen Schuss entfernt.

All dies verkörpert den Geist der BRICS, die ab 2024 – angetrieben durch die russische Präsidentschaft – als ein globales Laboratorium fungieren, in dem jedes mögliche Modell, ob alt oder neu, getestet wird, das auf multinodale Weise angewendet werden kann. Auf diplomatischer Ebene heißt es in der Erklärung von Kasan, dass den Vereinten Nationen und der G20 neue Ansätze vorgestellt werden sollten; realistischerweise gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass der kollektive westliche Block sie mit offenen Armen empfangen wird.

Die Entdollarisierung in allen Einzelheiten

Neben der Gründung der 13 neuen Partner – die de facto eine große, transkontinentale BRICS-Zone bilden – hat Kasan zwei wichtige Plattformen entwickelt: BRICS Clear und die BRICS-(Rück-)Versicherungsgesellschaft.

BRICS Clear ist ein multilaterales Abwicklungs-/Clearingsystem sowohl für den Handel der BRICS-Staaten als auch für den Handel zwischen den BRICS-Staaten und ihren Partnern (in seiner jetzigen Form gilt es für 22 Länder). Das Hauptziel ist auch hier die Umgehung von SWIFT.

BRICS Clear wird nationale Währungen für den internationalen Handel verwenden. Alles wird über einen Stablecoin – eine Rechnungseinheit – abgewickelt, die von der NDB, der in Shanghai ansässigen BRICS-Bank, verwaltet wird.

Wie der führende französische Wirtschaftswissenschaftler Jacques Sapir erwähnt hat, „erfordert der Handel Versicherungsdienstleistungen (sowohl für den Vertrag selbst als auch für den Transport); diese Versicherungsdienstleistungen beinhalten Rückversicherungsaktivitäten. Mit der BRICS (Re)Insurance Company baut BRICS seine Unabhängigkeit von westlichen Versicherungsunternehmen aus.“

BRICS Clear und BRICS (Re)Insurance werden kurz- bis mittelfristig enorme Auswirkungen auf den globalen Handel und die Verwendung von US-Dollar und Euro haben. Die Handelsströme innerhalb der BRICS-Staaten und zwischen den BRICS-Partnern – die bereits mindestens 40 Prozent des weltweiten Handelsvolumens ausmachen – könnten exponentiell ansteigen. Parallel dazu werden westlich kontrollierte Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen an Geschäft verlieren.

Das ist Entdollarisierung in der Praxis – wohl der Heilige Gral der BRICS. Natürlich sprechen Indien und Brasilien nie von einer Entdollarisierung im Sinne Russlands, Chinas und des Iran, aber sie unterstützen die BRICS klar.

Sapir sagt voraus, dass der BRICS-Clear-Effekt bis 2030 dazu führen könnte, dass der Dollaranteil an den Zentralbankreserven „von 58 Prozent auf etwa 35-40 Prozent“ fällt. Bezeichnenderweise würde dies „massive Verkäufe von Staatsanleihen nach sich ziehen, was zu einem Zusammenbruch des öffentlichen Anleihemarktes und zu erheblichen Schwierigkeiten für das US-Finanzministerium bei der Refinanzierung der US-Schulden führen würde.“ Das wird der Hegemon, gelinde gesagt, nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Laborversuche gegen Arroganz

Diese geoökonomischen Durchbrüche der BRICS – nennen wir sie Laborexperimente – spiegeln diplomatische Coups wider, wie z. B. die Ankündigung Indiens und Chinas, unter Vermittlung Russlands am Vorabend von Kasan bilaterale Probleme im Himalaja beizulegen, um die vereinigende, pan-kooperative BRICS-Agenda voranzutreiben.

Die Lösung geopolitischer Probleme zwischen den Mitgliedsländern ist eine der wichtigsten Prioritäten der BRICS. Das Beispiel China-Indien sollte auf Iran-Saudi-Arabien übertragen werden, wenn es um ihr Engagement im Jemen geht, und auf Ägypten-Äthiopien, wenn es um den umstrittenen Bau eines großen Staudamms am Nil geht. Die Sherpas der BRICS geben offen zu, dass die BRICS einen internen institutionellen Mechanismus brauchen, um schwerwiegende Probleme zwischen den Mitgliedsstaaten – und schließlich den Partnern – zu lösen.

Und damit sind wir bei der ultimativen glühenden Tragödie angelangt: Israels Militäroffensiven in Gaza, Palästina, Libanon, Jemen, Syrien und Iran.

BRICS-Sherpas verrieten, dass in den geschlossenen Sitzungen sowie in den bilateralen Treffen zwei Szenarien aktiv diskutiert wurden. Das erste sieht einen heißen Krieg zwischen Iran und Israel vor, bei dem der Libanon zu einem wichtigen Schlachtfeld wird und eine „Kettenreaktion“ auslöst, an der mehrere arabische Akteure beteiligt sind.

Das zweite Szenario sieht eine panwestasiatische Krise vor, in die nicht nur benachbarte Nationen verwickelt sind, sondern die sich zu Koalitionen zusammenschließen würde – eine pro-arabische, die andere pro-israelische. Man fragt sich, wo zwielichtige Akteure wie Ägypten und Jordanien hineinpassen würden. Es ist unklar, wie die BRICS als multilaterale Organisation auf beide Szenarien reagieren würde.

Die grausame Realpolitik machte auch nicht Halt, als der BRICS-Hochgeschwindigkeitszug den Bahnhof von Kasan verließ. Unmittelbar danach führte Israel seinen mickrigen Schlag gegen den Iran durch, und der kollektive Westen erklärte die Wahlen in Georgien für null und nichtig, weil ihm das Ergebnis nicht gefiel – obwohl die OSZE einen rationalen Bericht darüber veröffentlichte.

Das kollektive Unverständnis des Westens für das, was sich in den drei historischen Tagen in Kasan abgespielt hat, hat nur seine erstaunliche Arroganz, Dummheit und Brutalität unterstrichen. Das ist genau der Grund, warum die BRICS-Matrix so hart daran arbeitet, die Grundzüge einer neuen, fairen internationalen Ordnung zu entwerfen, und trotz einer Reihe von Herausforderungen weiter gedeihen wird.