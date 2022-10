Aldi in Großbritannien will Käfer als Lebensmittel verkaufen, um armen Menschen durch den Winter zu helfen

Der Supermarkt ist auch an einer TV-Spielshow beteiligt, in der Insekten-„Bauern“ die Käfer als das „nächste große Ding“ anpreisen werden.

Eine große Supermarktkette im Vereinigten Königreich plant, Insekten in ihre Regale zu stellen und sie als billige Nahrungsquelle für Menschen zu vermarkten, die angesichts der steigenden Inflation und der Lebenshaltungskostenkrise um die Ernährung ihrer Familien kämpfen.

Die Daily Mail berichtet, dass Aldi in Erwägung zieht, „essbare“ Käfer anzubieten und Eltern Rezept-Sets zur Verfügung zu stellen, mit denen sie Würmer und Grillen für ihre hungrigen Kinder zubereiten können.

Zu den möglichen Produkten im Sortiment gehören „nachhaltige“ Grillenburger sowie „Nuggets“ und „Hackfleisch“.

Lecker.

Du wirst die Käfer essen. Du wirst nichts besitzen. Und du wirst glücklich sein.

You will eat the bugs. You will own nothing. And you will be happy. pic.twitter.com/6Pkj5Ol4Td