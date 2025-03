Algokratie: Regierung für die Neue Weltordnung

Von James Corbett

SHOW-HINWEISE/MP3-AUDIO/KOMMENTARE: https://corbettreport.com/algocracy/

Algokratie bedeutet „Herrschaft durch Algorithmen“, und wie James in der heutigen wichtigen Folge des Podcasts „The Corbett Report“ ausführlich erläutert, ist dies ein Wort, mit dem wir uns vertraut machen sollten. Und wie Sie in dieser Präsentation erfahren werden, wird Algokratie gerade jetzt von denselben Big-Tech-Broligarchen in das öffentliche Bewusstsein eingebracht, die nun in der Lage sind, ihren Plan umzusetzen, die Gesellschaft in einem von KI gesteuerten dystopischen Überwachungsalbtraum einzusperren.

ABSCHRIFT

MARC ANDREESSEN: Das ist meine Überzeugung und das versuche ich den Leuten in Washington zu sagen: Wenn Sie dachten, dass die Zensur in den sozialen Medien schlimm ist, dann hat das hier das Potenzial, tausendmal schlimmer zu sein. Und der Grund dafür ist, dass die sozialen Medien zwar wichtig sind, aber letztendlich „nur Menschen, die miteinander reden“. KI wird die Kontrollschicht für alles sein. Richtig? KI wird also die Kontrollschicht dafür sein, wie Ihre Kinder in der Schule lernen. Sie wird die Kontrollschicht dafür sein, wer Kredite bekommt. Sie wird die Kontrollschicht dafür sein, ob sich Ihr Haus öffnet, wenn Sie zur Haustür kommen. Sie wird die Kontrollschicht für alles sein. Richtig? Wenn das also in das politische System eingebunden wird, so wie es die Banken und die sozialen Medien getan haben, dann steht uns eine sehr schlechte Zukunft bevor. Und das ist eine große Sache, die wir zu verhindern versucht haben – das zu verhindern. SOURCE: Joe Rogan Experience #2234 – Marc Andreessen

JAMES CORBETT: Willkommen zurück, Freunde. Willkommen zurück zu „The Corbett Report“. Ich bin James Corbett von corbettreport.com und melde mich wie immer aus den sonnigen Gefilden Westjapans, hier im März 2025, mit Episode 473 des Podcasts „The Corbett Report“, „Algocracy: Government for the New World Order“.

Diese gruseligen einleitenden Worte, die beschreiben, wie eine Regierung durch Algorithmen aussehen könnte, erreichen uns über Marc Andreessen im Podcast „The Joe Rogan Experience“, in dem Marc uns vor den Möglichkeiten nicht nur der Zensur und Kontrolle von sozialen Medien, sondern auch der Zensur und Kontrolle durch KI warnt und wie viel schlimmer das sein wird, wenn KI eine Schicht auf allem ist, was wir tun und was wir nutzen.

Nun gut, beginnen wir mit unserer heutigen Erkundung – die zweifellos darauf eingehen wird, warum ich Marc Andreessen nicht zutraue, uns vor den kommenden technokratischen KI-Oberherren zu schützen – indem wir unsere Begriffe definieren.

Wahrscheinlich ist dies ein neuer Begriff für die meisten Menschen im Publikum: „Algokratie“. Dies ist ein Begriff, den wir zumindest aus der Etymologie ableiten können. Kratos ist natürlich das griechische Wort für „Herrschaft“, von dem wir zum Beispiel „Demokratie“ ableiten: demos kratos – Herrschaft durch das Volk.

Oder zum Beispiel „Autokratie“ – der Autokrat. Das ist Herrschaft durch „Selbst“ – Selbstherrschaft. Nun, in diesem Fall bezieht sich die Selbstherrschaft natürlich auf die Herrschaft eines Diktators, der allein regiert. Oder, wie ich vermute, gibt es die „Kleptokratie“ – die Herrschaft der Diebe. Oder, wie meine Zuhörer inzwischen hoffentlich wissen, die „Kakistokratie“ – die Herrschaft der Schlechtesten oder Bösesten, was eine treffende Beschreibung von Regierungssystemen im Allgemeinen sein mag, aber auf jeden Fall …

„Algokratie“ bedeutet also die Herrschaft des Algorithmus. Und wenn Sie denken, dass so etwas eine weit entfernte, seltsame Fantasie ist, die … wer um alles in der Welt spricht überhaupt darüber? Nun, darf ich Ihnen … oh, ich weiß nicht, … einen völlig anderen Clip aus The Joe Rogan Experience mit Marc Andreessen präsentieren.

JOE ROGAN: Ich habe öffentlich gesagt – und das war nur ein Scherz – dass wir eine KI-Regierung brauchen. Es klingt verrückt, das zu sagen, aber anstatt dass dieser eine Alpha-Schimpanse den Menschenstamm anführt, wie wäre es, wenn wir ein wirklich logisches, faktenbasiertes Programm hätten, das es auf eine Art und Weise vernünftig und gerecht macht, der wir alle zustimmen können. Lasst uns die Dinge auf diese Weise regeln. QUELLE: Joe Rogan Experience #2234 – Marc Andreessen

Hmm. Interessant. Ja, lassen Sie mich das für alle, die es nicht bemerkt haben, noch einmal verdeutlichen. Ja, das ist genau dasselbe Paar von Leuten – d. h. Marc Andreessen und Joe Rogan –, die im Eröffnungsclip vor den Gefahren einer Welt warnten, in der die KI-Regierung jeden Aspekt unseres Lebens mit KI überlagert. Ist das nicht eine beängstigende Aussicht? Aber ja, das ist genau dasselbe Paar, das jetzt darüber kichert, wie verrückt es klingt, das zu sagen, aber wir brauchen eine KI-Regierung.

Und, ja, anstatt so etwas wie diesen Alpha-Schimpansen zu haben, der den Menschenstamm anführt [kichert], wie wäre es, wenn wir ein wirklich logisches, faktenbasiertes, Sie wissen schon, Programm [yep!] hätten, das, Sie wissen schon, es wirklich vernünftig und gerecht macht, so dass wir uns alle darauf einigen können, die Dinge auf diese Weise zu regeln.

Wow. Ja, klar. Okay, das sind die Leute, die Sie vor dem KI-Albtraum der Zukunft retten werden. Denn keine Sorge, Andreessen und sein Team technokratischer Kreuzritter werden Sie vor dieser aufgeweckten liberalen KI retten und sie durch die coole trumpistische KI ersetzen. Juhu! Ich bin dabei!

Okay, falls Sie wissen müssen, was hier vor sich geht, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Serie lenken, von der ich aufrichtig hoffe, dass meine Zuhörer bereits damit vertraut sind, aber wenn nicht, werden Sie es jetzt sein. Sie heißt „Der dunkle MAGA-Technokrat in der Regierung und im Unternehmen“. Sie wurde von Iain Davis verfasst, einem früheren Gast von The Corbett Report, und ist auf Unlimited Hangout verfügbar – bisher Teil 1 und Teil 2. Ich hoffe aufrichtig, dass Sie diese Serie verfolgen.

Iain erklärt genau, wer Andreessen ist und welche Verbindungen er hat. In diesem Abschnitt über „Der Mythos des Techno-Populisten“ schreibt Iain zum Beispiel:

Anstelle von Technopopulisten sind es die „TechnoKings“ [Sie müssen Teil 1 der Serie gesehen haben, um diesen Bezug zu verstehen], die Trump bei der Auswahl des Personals seiner Regierung „unterstützt“ haben. Musks Einfluss ist bekannt, aber Marc Andreessen, der Risikokapitalgeber und Mitbegründer von Andreessen Horowitz, ist ein weiterer Einflussnehmer. Andreessen war nicht nur an Trumps Auswahl für technologie- und wirtschaftsbezogene Positionen beteiligt – Bereiche, in denen er vielleicht über Fachwissen verfügt –, sondern auch für US-Verteidigungs- und Geheimdienstposten. Die machiavellistischen Gründe von Andreessen für die Unterstützung von Trump liegen auf der Hand. Wie von The Verge berichtet, erklärte Andreessen im Juli 2024, dass er und seine Partner Trump unterstützten, nicht weil sie die von den republikanischen Wählern geäußerten Bedenken teilten, sondern weil sie die Trump-Regierung nutzen könnten, um das regulatorische Umfeld zu schaffen, das sie sich für den Erfolg ihres Projekts wünschten. Dieses Projekt ist ein Gov-Corp-Technate. Nicht Technopopulismus, sondern Techno-Optimismus. Im Jahr 2023 veröffentlichte Marc Andreessen „The Techno-Optimist Manifesto“. Er erklärte genau, warum er und seine TechKing-Partner ihre Chance ergriffen haben: „Wir können zu einer weitaus besseren Lebens- und Seinsweise aufsteigen. [. . .] Wir glauben, dass es kein materielles Problem gibt – sei es von der Natur oder von der Technologie verursacht –, das nicht mit mehr Technologie gelöst werden kann. [. . .] Wir haben ein Problem mit Armut, also erfinden wir Technologien, um Überfluss zu schaffen. Nennen Sie uns ein Problem aus der realen Welt, und wir können Technologien erfinden, die es lösen werden. „[. . .] Kombiniert man Technologie und Märkte, erhält man das, was Nick Land als Techno-Kapital-Maschine bezeichnet hat, den Motor der fortwährenden materiellen Schöpfung, des Wachstums und des Überflusses. [. . .] Wir glauben an den Akzelerationismus – den bewussten und absichtlichen Antrieb der technologischen Entwicklung –, um [. . .] sicherzustellen, dass die Techno-Kapital-Aufwärtsspirale für immer anhält. [. . .] „Wir glauben, dass sich die Intelligenz in einer Aufwärtsspirale befindet, [. . .] da Menschen symbiotische Beziehungen mit Maschinen eingehen und so neue kybernetische Systeme schaffen. [. . .] Wir glauben, dass künstliche Intelligenz unsere Alchemie ist, unser Stein der Weisen. [. . .] Wir glauben genauso sehr an erweiterte Intelligenz wie an künstliche Intelligenz. Intelligente Maschinen erweitern intelligente Menschen und treiben eine geometrische Erweiterung dessen voran, was Menschen tun können.“ QUELLE: Der dunkle MAGA-Technokrat in der Regierung und im Unternehmen- Teil 2

Und dann schreibt Iain: „Das ist reine beschleunigungistische Neoreaktion, die stark von Technokratie beeinflusst ist.“

Wenn Sie keines dieser Wörter in diesem Satz verstehen, dann gehen Sie zumindest zurück zu Teil 1 dieser Serie und lesen Sie die gesamte Serie durch und machen Sie dann damit weiter, indem Sie …

. . . ich weiß nicht, geben Sie das Wort „Technokratie“ in meine Suchleiste ein. Beginnen Sie vielleicht mit meinen Fragen an Corbett zum Thema „Was ist Technokratie?“ und folgen Sie dem Faden von dort aus, denn dies sind einige sehr wichtige Begriffe, die, wie ich hoffe, dass Sie sie allmählich verstehen, immer wichtiger werden.

Wie Iain hier zusammenfasst, zumindest in diesem Abschnitt seines sehr umfangreichen Artikels:

Sie [wie Thiel, Andreessen und Musk] wollen die Dunkle Aufklärung umsetzen und sind wild entschlossen, Technokraten in Regierung und Unternehmen zu etablieren. Ihr Oligarchen-Netzwerk ist nicht von der Trump-Administration zu unterscheiden. Derzeit ist die mächtigste Nation der Welt in ihren Händen.

Und es gibt Belege, die all dies untermauern, einschließlich einiger der Belege, auf die Iain in diesen wenigen Absätzen Bezug genommen hat, ganz zu schweigen von den vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Verweisen in der gesamten Serie.

Zum Beispiel berichtete The New Republic: „Hier sind alle Tech-Bros, die Elon Musk dabei helfen, die Regierung auszuhöhlen.“ Und natürlich erwähnen sie, dass Marc Andreessen zu denjenigen gehörte, die direkt an der „Rekrutierung und Befragung für Positionen in [Trumps] neuer Regierung“ beteiligt waren. Sie nennen ihn sogar direkt einen „Technokraten“: „Der Technokrat ist die eine Hälfte von Andreessen Horowitz.“

Und wir können dieses Zitat auch in The Washington Post finden (“Democracy Dies in Darkness!“), in der es heißt:

Andreessen hat im Stillen und erfolgreich Kandidaten für Positionen in der neuen Regierung rekrutiert und interviewt. [.] [. . .] Die Reichweite des Risikokapitalgebers beschränkt sich nicht nur auf Entscheidungen in Bezug auf technisches und wirtschaftliches Personal, sagte eine Person, die regelmäßig mit Trump spricht. Andreessen hat die neue Regierung auch bei der Besetzung von Stellen im Verteidigungsministerium und in Geheimdiensten beraten, sagte diese Person.

Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel. Und warum, warum um alles in der Welt, sollten wir diesem wunderbaren technokratischen Risikokapitalgeber nicht vertrauen, der ganz offen sagt, dass KI ihre „Alchemie und der Stein der Weisen“ ist und dass sie „Menschen zu kybernetischen Systemen erweitern“ werden? Warum sollten wir jemandem wie ihm nicht vertrauen, der im Herzen der Trump-Administration sitzt und bestimmt, wer verschiedene Behörden besetzen wird?

Nun, ein Hinweis darauf könnte dieser Artikel in The Verge mit dem Titel „Der moralische Bankrott von Marc Andreessen und Ben Horowitz: Zwei der berühmten Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley plädieren für die Unterstützung von Trump, da ihrer Meinung nach nur ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen, zählt“ sein.

Es seziert eine Ausgabe von The Ben & Marc Show, dem Podcast, den sie zusammen machen, in dem sie ihre Gründe ziemlich verblüffend und ziemlich offen darlegten – die genauen Gründe, warum sie im Herzen der Regierung sitzen und Regierungsbehörden leiten wollen, sind, dass sie sich tiefer in den Prozess des Regierens über Individuen und letztlich über den Planeten selbst einnisten können.

Um ihre techno-optimistische Agenda umzusetzen, Leute! Es geht nicht um Technokratie und es geht nicht um eine Herrschaft von Technokraten. Nein, nein, nein. Es geht um Techno-Optimismus. Sie werden die Welt zu einem besseren Ort machen! Und warum sollte man ihnen nicht vertrauen?

Na gut. Ich vertraue darauf, dass Sie als gut informierte Zuhörer des Corbett Report bereits eine gewisse Ahnung haben, dass dies vielleicht keine gute Sache ist. Aber, aber, ich meine, kommen Sie schon! Das ist doch alles nur hochtrabendes Sci-Fi-Gerede. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand im Moment tatsächlich KI im Herzen der Regierung einsetzt, oder?

Und nun zu Elon Musk, dem CEO von Tesla und Leiter von DOGE, der diese Woche für allerlei Schlagzeilen gesorgt hat. Die neueste ist sein Vorstoß, Künstliche Intelligenz für die Leitung von Bundesbehörden einzusetzen. Nachdem Zehntausende von Bundesangestellten entlassen wurden, verlangt DOGE nun von den verbleibenden Mitarbeitern, ihre wöchentlichen Leistungen per E-Mail zu erläutern. Musk nutzt KI, um die E-Mail-Antworten zu verarbeiten und zu bestimmen, wer weiter beschäftigt werden soll. DOGE hat außerdem einen KI-Chatbot für Bundesangestellte eingeführt, der Berichten zufolge für die Ausführung allgemeiner Aufgaben eingesetzt wird. Berichten zufolge nutzen Mitarbeiter den DOGE-Chatbot, um E-Mails zu verfassen, Gesprächsthemen zu erstellen und Entwürfe zusammenzufassen. Unterdessen plant das Außenministerium, mithilfe von KI Social-Media-Beiträge von in den USA ansässigen Visuminhabern zu scannen, um festzustellen, ob sie Terrorgruppen wie die Hamas unterstützen. QUELLE: Musk will, dass KI entlassene Bundesangestellte ersetzt, und startet DOGE-Chatbot

Ja, eine Eilmeldung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Die algorithmische Übernahme von Regierungsbehörden durch KI ist bereits im Gange, dank des Co-Präsidenten Elon „Hipster Soros“ Musk. Nun, jedenfalls können wir den Faden dieser Kekskrümelspur anhand einer Vielzahl von Geschichten verfolgen.

Zunächst, ganz am Anfang des Monats Februar: „Elon Musk Ally Tells Staff ‚AI-First‘ Is the Future of Key Government Agency“ (Elon Musks Verbündeter sagt Mitarbeitern, dass „KI zuerst“ die Zukunft der wichtigsten Regierungsbehörde ist), in dem es heißt:

In einer Versammlung am Montagmorgen teilte Thomas Shedd, der kürzlich ernannte Direktor für Technology Transformation Services und Verbündeter von Elon Musk, den Mitarbeitern der General Services Administration mit, dass der neue Administrator der Behörde eine „KI-First-Strategie“ verfolge.

Wenige Tage später folgt dann dies: „Elon Musks DOGE speist sensible Bundesdaten in die KI ein, um Kürzungen vorzunehmen“:

Vertreter von Elon Musks US-amerikanischem DOGE Service haben sensible Daten aus dem gesamten Bildungsministerium in eine Software für künstliche Intelligenz eingespeist, um die Programme und Ausgaben der Behörde zu untersuchen. [. . .] Das DOGE-Team verwendet KI-Software, auf die über den Cloud-Computing-Dienst Azure von Microsoft zugegriffen wird, um jeden Dollar, den das Ministerium ausgibt, zu durchleuchten, von Verträgen über Zuschüsse bis hin zu Ausgaben für Dienstreisen, so eine der Personen.

Wie wollen Sie sich sonst all diese Daten ansehen?

Kurz darauf folgte: „DOGE wird KI einsetzen, um die Antworten von Bundesangestellten zu bewerten, die aufgefordert wurden, ihre Arbeit per E-Mail zu rechtfertigen“, wobei angemerkt wurde:

Die Antworten auf die von Elon Musk an Regierungsangestellte gerichtete E-Mail, in der sie gefragt wurden, welche Arbeit sie in der letzten Woche geleistet haben, sollen in ein System der künstlichen Intelligenz eingespeist werden, um festzustellen, ob diese Arbeiten notwendig sind, so drei Quellen, die mit dem System vertraut sind. Die Informationen werden in ein LLM (Large Language Model) eingespeist, ein fortschrittliches KI-System, das riesige Mengen an Textdaten untersucht, um die menschliche Sprache zu verstehen, zu generieren und zu verarbeiten, so die Quellen. Das KI-System wird bestimmen, ob die Arbeit einer Person geschäftskritisch ist oder nicht.

Gefolgt von [diesem]: „DOGEs Pläne, Menschen durch KI zu ersetzen, sind bereits in Arbeit: Der öffentliche Dienst wird an Maschinen übergeben“, in dem es heißt:

Die Trump-Administration testet einen neuen Chatbot mit 1.500 Bundesangestellten in der General Services Administration und wird ihn möglicherweise schon diesen Freitag für die gesamte Behörde freigeben. [. . .] Der Bot, den die GSA-Führung als Produktivitätssteigerer für Bundesangestellte anpreist, ist Teil eines umfassenderen Plans von DOGE und seinen Verbündeten. Thomas Shedd, ein ehemaliger Tesla-Ingenieur, der kürzlich zum Direktor der Technology Transformation Services (TTS), der IT-Abteilung der GSA, ernannt wurde, sprach bei einer Mitarbeiterversammlung im vergangenen Monat über die umfassenderen Pläne der GSA und sagte, dass die Agentur auf eine „KI-First-Strategie“ dränge. In der Besprechung, von der ich eine Aufzeichnung erhalten habe, sagte Shedd: „Da wir die Gesamtgröße der Bundesregierung verringern, gibt es, wie Sie alle wissen, immer noch eine Menge Programme, die es geben muss, was eine riesige Chance für Technologie und Automatisierung ist, um voll zum Tragen zu kommen.“ Er schlug vor, dass „Coding Agents“ in der gesamten Regierung eingesetzt werden könnten – ein Hinweis auf KI-Programme, die anstelle eines Menschen Code schreiben und möglicherweise einsetzen können. Darüber hinaus sagte Shedd, dass KI „Analysen von Verträgen durchführen“ könnte und dass Software zur „Automatisierung“ der „Finanzfunktionen“ der GSA eingesetzt werden könnte.

Was zum Teufel ist hier los? Wie kann es sein, dass die gesamte Regierung von diesen KI-besessenen Technokraten-Oligarchen übernommen und ersetzt wird?

Nun, das ist eine Frage, für die sich endlich auch die linke Seite des falschen Links-Rechts-Raubvogels – man höre und staune, kaputte Uhr zweimal im Jahrzehnt richtig – plötzlich interessiert.

Jetzt haben wir also [das]: „Demokraten bitten Bundesbehörden um Zusicherung, dass DOGE nicht willkürlich Daten in die KI einspeist“ . . . weil sie nicht einmal wissen, was passiert:

Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses haben Briefe an 24 Bundesbehörden geschickt und um Zusicherungen gebeten, dass das DOGE-Team von Elon Musk keine sensiblen Regierungsdaten in „nicht genehmigte und nicht rechenschaftspflichtige“ KI-Systeme einspeist […]. [. . .] Die Gesetzgeber sagen, es wäre unangemessen, wenn die persönlichen Daten von Amerikanern [Sozialversicherungsnummern, Bank- und Transaktionsdaten usw.] von solchen Systemen durchsucht würden. [Gerald E.] Connolly, ranghöchstes Mitglied des House Committee on Oversight and Government Reform, äußerte sich ebenfalls besorgt über Berichte, wonach DOGE auf Anraten nicht überprüfter KI-Systeme Kürzungen bei vielen Behörden vorgeschlagen hat. [. . .] In dem Schreiben wurde auch der unabhängige Analyst Cyberintelligence Brief zitiert, der behauptete, dass die Supply-Chain-Management-Plattform Inventry.ai Regierungsdaten aufnimmt. Der Analyst behauptet, dass „mehrere IP-Adressen der US-Regierung auf ihre REST-API verweisen“.

Und wenn Sie möchten, können Sie sich anschließend einen der versandten Briefe ansehen. Zum Beispiel dieser hier an „The Honorable Howard Lutnick“ (Der ehrenwerte Howard Lutnick). Ich denke, „ehrenwert“ ist ein … nun, vielleicht nicht das richtige Wort, um es hier zu verwenden. Wie auch immer, Sie können nachlesen, welche Art von Informationen die andere Hälfte des vermeintlichen Regierungssystems nicht einmal weiß, was diese Hälfte tut – oder zumindest, was Elon Musk anordnet.

Aber es ist natürlich nicht nur Elon Musk. Er ist nicht der einzige milliardenschwere Tech-Oligarch, der in diesem speziellen Kuchen seine Nase hat und nicht nur hinter den Daten jedes einzelnen Amerikaners und aller anderen her ist, die von der US-Regierung gesammelt werden, sondern, was noch wichtiger ist, KI-Codierungsagenten auf all diese Daten loszulassen, um alle Informationen zu erhalten und die Dinge miteinander zu verknüpfen.

Sie wissen genau, wonach der Schattenstaat mit seinem 2002/2003 auf Eis gelegten Programm gelüstete: das Total Information Awareness Office. Erinnern Sie sich daran – mit dem allsehenden Auge des Horus, das die ganze Erde erleuchtet?

Erinnern Sie sich daran, wie sie sich zurückziehen mussten: „Okay, Leute, das war nicht so gemeint!“

Und wer hat dieses Programm übernommen? Und wer hat die Lücke gefüllt? Oh, plötzlich, sobald [schnippt mit den Fingern] die TIA weg war, bekam Palantir plötzlich CIA-Verträge. Und Peter Thiel und Alex Karp waren zur Stelle, um genau die Dienstleistungen zu erbringen, nach denen Poindexter und die anderen bei DARPA in diesem speziellen Programm lechzten.

Wow, was für ein Zufall. Sie können alles darüber in meiner dreiteiligen Serie [Teil 1, Teil 2, Teil 3] über Peter Thiel und natürlich in meinem vorherigen Leitartikel über Palantir selbst erfahren.

Aber machen wir weiter. Wie gesagt, das sind nicht die einzigen Beteiligten. Nur für den Fall, dass Sie vielleicht denken: „Wow, vielleicht hat Trump keine Ahnung, dass das alles vor sich geht …“ Nein! Er ist sich dessen durchaus bewusst – oder zumindest sind sich die Person oder Personen, die ihn steuern, dessen durchaus bewusst.

[Aus dem Weißen Haus]: „Fact Sheet: Präsident Donald J. Trump ergreift Maßnahmen, um Amerikas KI-Führungsrolle zu stärken.“

„America First“, womit ich ‚AI First‘ meine, womit ich ‚BlackRock First‘ meine. Wie auch immer, und wenn Sie sich all diese schrecklichen Biden-Exekutivanordnungen zur KI durchlesen, dann sind wir alle schwach und so. Wir werden eine schöne, starke KI für Amerikas neue KI-Führung haben.

Und natürlich:

Präsident Trump ergriff im Jahr 2020 auch Exekutivmaßnahmen, um die ersten Leitlinien für die Einführung von KI durch Bundesbehörden zu erstellen, um den amerikanischen Bürgern effektivere Dienstleistungen zu bieten und das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese entscheidende Technologie zu stärken. QUELLE: Fact Sheet: Präsident Donald J. Trump ergreift Maßnahmen, um Amerikas Führungsrolle im Bereich KI zu stärken

Ihr solltet dem besser glauben, Leute.

Und, ach ja: Was geschah am zweiten Tag der neuen Trump-Regierung? Am zweiten Tag. Ach ja, richtig. Die große Ankündigung der 500 Milliarden Dollar schweren KI-Investition in das Projekt Stargate, bei der Trump an der Seite seiner besten Kumpels Masayoshi Son und Sam „Stare into the Orb“ Altman und Larry „CIA Deep State Oracle“ Ellison erschien, um diese wunderbare bahnbrechende KI-Technologie anzukündigen, die Amerika wieder an die Spitze bringen und großartig machen wird und all das.

Und woran arbeiten sie mit dieser KI-Technologie noch mal konkret?

LARRY ELLISON: Eines der spannendsten Projekte, an denen wir arbeiten, ist wiederum ein Krebsimpfstoff, bei dem wir die von Sam und Masa bereitgestellten Tools verwenden. Das ist sehr interessant. Es hat sich herausgestellt – ich fasse mich kurz –, dass alle unsere Krebserkrankungen, Krebstumore, kleine Fragmente dieser Tumore, in Ihrem Blut herumschwimmen. Man kann also eine Krebsfrüherkennung durchführen. Man kann eine Krebsfrüherkennung mit einem Bluttest durchführen. Und mit KI, die den Bluttest untersucht, können Sie die Krebsarten finden, die die Person tatsächlich ernsthaft bedrohen. Wir können also sagen, dass die Krebsdiagnose mit KI das Versprechen hat, nur ein einfacher Bluttest zu sein. Darüber hinaus können Sie, sobald wir die Gensequenz des Krebstumors haben, die Person impfen und einen Impfstoff für jede einzelne Person entwickeln, um sie gegen diesen Krebs zu impfen. Und Sie können diesen Impfstoff, diesen mRNA-Impfstoff, in etwa 48 Stunden robotergestützt – wiederum mithilfe von KI – herstellen. Stellen Sie sich also die Früherkennung von Krebs vor, die Entwicklung eines auf Sie zugeschnittenen Krebsimpfstoffs – und diesen Impfstoff in 48 Stunden verfügbar zu haben. Das ist das Versprechen der KI und das Versprechen der Zukunft. QUELLE: LIVE: Präsident Trump kündigt 500 Milliarden Dollar Investition in KI-Infrastrukturprojekt namens Stargate an

Es ist schockierend, ich weiß, dass Mr. Warp Speed MAGA Jab, der Präsident, der damit prahlte, dass der COVID-Impfstoff die größte Errungenschaft seiner Regierung sei, diese KI-Scharlatane dort oben haben würde, die uns von den Wundern der KI-Technik der nächsten Generation von mRNA-Impfstoffen – oder genetischen Eingriffen – erzählen.

Wunderbar. Wie könnte das schiefgehen? Und falls ihr denkt, dass das alles ein Schachmanöver der fünften Dimension ist, Leute, [kichert] macht euch keine Sorgen. Trump, der die mRNA eingeführt hat, hat die Operation Warp Speed genehmigt, um diese Impfungen direkt in eure Arme zu bringen. Er ist wirklich gegen diese Dinge, Leute. Nein, ist er nicht.

„Bill Gates über das Treffen mit Trump: ‚Ehrlich gesagt, war ich beeindruckt’“ vom 17. Januar dieses Jahres:

Der Milliardär, Philanthrop und Microsoft-Mitbegründer Bill Gates sprach in einem Interview mit dem Wall Street Journal über ein Abendessen, das er kürzlich mit dem designierten Präsidenten Trump hatte, und sagte, er sei von dem ehemaligen Präsidenten beeindruckt. Und während des Abendessens soll Trump ziemlich aufgeregt gewesen sein, als sie über die mögliche Entwicklung eines Heilmittels für HIV und über Maßnahmen zur Eindämmung von Polio sprachen. Er habe in den Tagen von COVID die Impfstoffinnovation beschleunigt, sagte Gates. Also fragte ich ihn, ob man hier vielleicht etwas Ähnliches tun könnte. Und ich glaube, wir waren beide ziemlich begeistert davon.

Juhu, Leute. KI-gestützte mRNA-Impfstoffe kommen sofort. Mit freundlicher Genehmigung von Trumps guten Kumpels, wie Larry Ellison. Ja, derselbe Larry „Keine Sorge, Leute. Die KI wird euch auf der Toilette überwachen, damit die Polizeiarbeit verbessert wird“ Ellison. Ja, genau dieser Larry Ellison. Schaut es euch an. Wahre Geschichte, falls ihr den Clip noch nicht gesehen habt.

Aber lassen Sie uns nicht in der fernen Vergangenheit von 2024 verweilen und uns mit den Dingen befassen, die Larry Ellison damals über die KI sagte und wie sie die Regierung verändern würde.

Nein, wir können viel aktueller sein – genauer gesagt 2025, Februar 2025, als er auf dem Weltregierungsgipfel auftrat. Ja, derselbe Weltregierungsgipfel, auf dem Elon Musk, Co-Präsident Elon Musk, auftrat, um darüber zu sprechen, wie er „technischer Support des Weißen Hauses“ war – KI-basierter technischer Support – um die US-Regierung in eine Algokratie zu verwandeln.

Nun, Larry Ellison war auch dort und wurde von Tony (b)liar interviewt. Ja, der gute alte Ex-Premierminister Tony Blair, der seine böse Energie von der Bühne des Weltregierungsgipfels ausstrahlte. Und sie sprachen über die wunderbaren Möglichkeiten, wie KI die Regierung verändern kann, solange Regierungen auf der ganzen Welt einfach alle Daten ihrer Bürger in das KI-Biest einspeisen.

TONY BLAIR: Erzählen Sie uns ein wenig darüber, was – da Sie an vorderster Front dieser Revolution stehen – es für die Regierung bedeutet, was sie in Bezug auf ihre digitale Infrastruktur tun sollte – Sie wissen schon, Rechenzentren für digitale Ausweisdaten und so weiter. LARRY ELLISON: Mit anderen Worten: Okay, wenn KI wirklich so toll ist, wie kann ich sie nutzen? Denn die Auswirkungen sind enorm. Und das ist sehr interessant, denn darüber spricht fast niemand. Alle reden über – und ich werde die Frage gleich beantworten – alle reden über diese fantastischen NVIDIA-Chips, die es uns ermöglichen, diese riesigen KI-Modelle zu bauen. Oracle baut ein 2,2-Gigabyte-Rechenzentrum. [Es] kostet zwischen 50 Milliarden und bald 100 Milliarden Dollar, diese Rechenzentren zu bauen und diese Modelle zu trainieren. Da diese Modelle so teuer sind, wird man in der Regel keine eigenen erstellen. Es wird nur eine Handvoll dieser Modelle geben. Die Frage ist: Wie kann man diese unglaublichen KI-Modelle nutzen? Und das erste, was ein Land tun muss, ist, alle seine Daten zu vereinheitlichen, damit sie vom KI-Modell genutzt und verwendet werden können. Alle reden über das KI-Modell – und sie sind erstaunlich. Aber wie stellt man einen Kontext her? Ich möchte Fragen zu meinem eigenen Land stellen. Was passiert in meinem eigenen Land? Was passiert mit meinen eigenen Landwirten? Ich muss meine eigenen Klimadaten eingeben. Wahrscheinlich hat das KI-Modell Ihre Klimadaten bereits. Aber ich muss genau wissen, welche Pflanzen angebaut werden und auf welchen Farmen die Ernte prognostiziert werden soll. Also muss ich Satellitenbilder aufnehmen. Ich muss diese Satellitenbilder für mein Land aufnehmen und in eine Datenbank einspeisen, auf die das KI-Modell zugreifen kann. Im Grunde muss ich dem KI-Modell so viel wie möglich über mein Land erzählen. Mit diesen Satellitenmodellen erzählt man einen Teil der Geschichte. Man gibt ihm eine riesige Menge an Informationen. Man sagt ihm, wo Straßen sind, wo Grenzen sind, wo sich die Versorgungsleitungen befinden. Man muss also eine Karte seines Landes für die Farmen und die gesamte Versorgungsinfrastruktur und die Grenzen bereitstellen. All das muss man bereitstellen. Aber darüber hinaus müssen Sie, wenn Sie die Gesundheit der Bevölkerung verbessern wollen, alle Ihre Gesundheitsdaten, Ihre Diagnosedaten, Ihre elektronischen Gesundheitsakten und Ihre Genomdaten heranziehen. Im Nahen Osten, in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel, sind sie unglaublich reich an Daten. Sie verfügen über eine Menge Bevölkerungsdaten. Der NHS im Vereinigten Königreich verfügt über eine unglaubliche Menge an Bevölkerungsdaten. Aber sie sind fragmentiert. Sie sind für diese KI-Modelle nicht leicht zugänglich. Wir müssen all diese Daten, die wir in unserem Land haben, in eine einzige, wenn man so will, einheitliche Datenplattform überführen. So schaffen wir Kontext. Wenn wir eine Frage stellen wollen, haben wir diesem KI-Modell alle Daten zur Verfügung gestellt, die es braucht, um unser Land zu verstehen. Das ist der große Schritt. Das ist sozusagen das fehlende Bindeglied. Wir müssen alle nationalen Daten vereinheitlichen, sie in eine Datenbank einspeisen, wo sie für das KI-Modell leicht nutzbar sind, und dann jede beliebige Frage stellen. QUELLE: Reimagining Technology for Government: A Conversation with Larry Ellison and Tony Blair

Na also. Trumps bester Kumpel Larry Ellison spricht darüber, wie wunderbar KI sein und die Regierung verändern wird, solange sie jedes Stückchen an Daten, das eine Regierung über ihre Bürger, ihr Land, ihre Technologie, ihre Infrastruktur hat –alles – einsammeln kann. Man muss nur alles in das KI-Biest eingeben und kann es dann alles fragen! Und es wird einem die Antworten geben und sagen, was man kürzen und was man tun soll.

Algorithmus. Eine wunderbare Sache.

Okay, wie sieht das dann aus? Wenn wir all diese Daten in den Schlund des KI-Giganten einspeisen, der vor unseren Augen entsteht, was wird dann mit diesen Daten geschehen? Was kann getan werden? Wie können wir die Welt durch die liebevolle Umarmung dieser Technologie zu einem besseren Ort machen?

Nun, ich weiß es nicht. Wie wäre es, wenn wir uns eine Science-Fiction-Fantasiewelt vorstellen, in der es natürlich überall Videoüberwachungskameras gibt. Und natürlich können diese ganz einfach mit einem KI-Algorithmus verbunden werden, der jede einzelne Person scannen, sie und ihren Aufenthaltsort verfolgen, ihre Identität und alle ihre finanziellen und sonstigen Daten in Echtzeit erfassen kann, sodass das Gesichtserkennungssystem in der Lage ist, automatisch zu erkennen, wenn sie auch nur in einem nicht dafür vorgesehenen Bereich die Straße überquert, kann das Gesichtserkennungssystem dies automatisch erkennen und feststellen, wer die Person ist, sie identifizieren, ausfindig machen und dann in Echtzeit auf ihr Bankkonto zugreifen und das Geld abheben, sodass das Geld bereits weg ist, wenn die Person mit dem Überqueren der Straße fertig ist. Sie hat bereits eine Geldstrafe erhalten.

Ich weiß, das ist dystopischer Science-Fiction-Unsinn – dieses Big-Brother-1984-Zeug. Das passiert doch nicht wirklich in der Realität, oder? Nein, falsch. Es passiert nicht nur bereits, es passiert schon seit fast einem Jahrzehnt.

ASHLEE VANCE: Nun, Sie sind bei Rot über die Straße gegangen und hatten Gesichtserkennung? FREDERICK BRAVEY: Ich habe das tatsächlich bekommen. Ich bin also in Nanxian bei Rot über die Straße gegangen und plötzlich habe ich eine Geldstrafe auf meinem WeChat bekommen. JAMIE SALTER: War das sofort? BRAVEY: Ich schätze, es war etwa 20 Sekunden später. Ich hatte Geld auf meinem Konto und es wurde einfach direkt abgebucht. Und das ist das Unglaublichste daran. Es wurde einfach direkt abgebucht. SALTER: Ich habe es nicht einmal autorisiert. ANANT PATHAK: Das ist verrückt. VANCE: Es ist wahr. Wenn man in bestimmten Teilen von Shenzhen versucht, bei Rot über die Straße zu gehen, wird man von der Gesichtserkennung der Regierung entdeckt. Es gibt sogar eine Schandtafel, auf der die Gesichter der jüngsten Straftäter zu sehen sind. MIKE REED: Ich bin überrascht und sehr, sehr besorgt, dass sie Ihr Gesicht im Gesichtserkennungssystem haben. BRAVEY: Aber sie haben das Gesicht von jedem. Ich meine, wenn man über die Grenze geht, machen sie ein Foto. Ja, genau. Ja, also ist alles im System. Sie wissen, wo Sie sind. REED: Das ist beängstigend. QUELLE: Inside China’s High-Tech Dystopia

Oh, OK, ja, das passiert schon seit Jahren. Aber das ist in China. Ich meine, natürlich werden die Chinesen so etwas tun. Aber im Land der Freiheit, wo auch immer Sie glauben, dass das sein könnte – im Land der Freiheit können sie das nicht tun. Eine Regierung kann nicht einfach willkürlich einschreiten und beschließen, die Bankguthaben der Menschen zu beschlagnahmen, oder?

Oh, richtig. Die kanadischen Lkw-Fahrer. Na gut. Ja, okay. Ich meine, ich denke, das kann passieren. Aber das war ein Riesenaufstand, eine große rechtliche Sache – Notstandsgesetz, und sie mussten selbst zu den Banken gehen und diese massive Anstrengung koordinieren und Regulierungsbefugnisse und all diese Dinge nutzen. Ich meine, sie konnten nicht einfach in das Bankkonto greifen und die Gelder herausschöpfen. Das wäre verrückt.

Können Sie sich vorstellen, dass es jemanden gibt – sagen wir, einen technokratischen Milliardärs-Oligarchen, der zufällig gerade Co-Präsident der Vereinigten Staaten ist –, der die Mittel, das Motiv und die Möglichkeit hat, eine Art „Everything“-App zu entwickeln, eine Art WeChat für Amerika und den Rest der Welt, die alle Aspekte Ihrer digitalen Identität und Persona vereint, genau wie Klaus Schwab es für die Vierte Industrielle Revolution vorhergesagt hat. Alle Ihre Daten: Ihre digitale ID, Ihre Finanzdaten, Ihr Social-Media-Verlauf, mit wem Sie sprechen, wohin Sie gehen – all das zusammen in einer praktischen kleinen App.

Aber zum Glück müssen wir uns darüber keine Sorgen machen, oder?

INTERVIEWER: [Die] Möglichkeit, dass Twitter zu einer Art Super-App mit Zahlungsfunktion wird, vielleicht sogar DOGE oder so etwas – das scheint mir, basierend auf Ihrer Arbeit mit David bei PayPal, eine ziemlich brillante Idee zu sein. Was ist die Vision in Bezug auf – wenn Sie es kaufen könnten, vielleicht zum richtigen Preis? Wie würde es aussehen, wenn ich @Jason an @ElonMusk 10 Dollar oder so schicken könnte, wenn wir einen Scheck aufteilen würden oder so? ELON MUSK: Sicher. Nun, für diejenigen, die WeChat verwendet haben, denke ich, dass WeChat tatsächlich ein gutes Modell ist. Wenn man in China lebt, lebt man gewissermaßen auf WeChat. Es kann alles. Es ist eine Art Twitter plus PayPal plus eine ganze Reihe anderer Dinge in einem, mit einer wirklich großartigen Benutzeroberfläche. Es ist wirklich eine hervorragende App. Und so etwas gibt es außerhalb Chinas nicht. Ich denke also, dass eine solche App wirklich nützlich wäre – allein schon wegen der Spam-Freiheit, mit der man Kommentare abgeben und Videos posten kann. Ich denke, es ist wichtig, dass die Ersteller von Inhalten an den Einnahmen beteiligt werden. Das muss nicht unbedingt über Twitter geschehen. Es könnte über etwas geschehen, das von Grund auf neu geschaffen wird. Es könnte etwas Neues sein. Ich denke, dass es so etwas geben muss, sei es, dass Twitter zu einer Art allumfassender App umgebaut wird – einem digitalen Marktplatz, auf dem wichtige Ideen diskutiert werden, der maximal vertrauenswürdig und inklusiv ist. Wenn eine Situation mit hohem Vertrauen besteht, können Zahlungen, ob in Krypto- oder Fiat-Währung, sehr sinnvoll sein. Wir wollen einfach nur etwas, das unglaublich nützlich ist und das die Leute gerne benutzen. Entweder wandelt man Twitter in so etwas um oder man startet etwas Neues. Das sind die beiden Möglichkeiten. Aber es muss irgendwie passieren. QUELLE: Elon Musk über die Umwandlung von Twitter in WeChat

Ah, richtig. Okay. WeChat. Abgehakt. Überwachung. Abgehakt. Alle unsere Daten werden erfasst. Abgehakt. Wir werden mit KI-generierten mRNA-Impfstoffen gefüttert. Abgehakt. Ja, es passt alles zusammen. Wunderbar.

Was passiert also, wenn Ihnen die Richtung, in die sich die Dinge entwickeln, nicht gefällt? Was passiert, wenn Sie dagegen sind? Was würde passieren, wenn Sie sich der Algokratie widersetzen würden? Oh, keine Sorge. Die Algokratie ist darauf vorbereitet, denn, falls Sie es nicht wussten, der Tod durch Algorithmen ist auch schon eine Tatsache.

VOX NARRATOR: Der Einsatz von KI durch die israelischen Streitkräfte ist nicht neu. TAL MIMRAN: Ich denke, der berühmteste Einsatz von KI durch die israelischen Streitkräfte ist natürlich der „Iron Dome“, ein Verteidigungssystem, das die Bedrohung durch Raketenangriffe abwehren soll. NARRATOR: Dieses System hat Israel im April 2024 teilweise vor den Drohnen- und Raketenangriffen des Iran geschützt. JOSEPH GEDEON: Die andere ist eine weitere selbst entwickelte Waffe, die sie SMASH von Smartshooter nennen, ein KI-Präzisions-Sturmgewehrvisier, das man an Handfeuerwaffen anbringen kann. Und was es tut, ist, dass es fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen verwendet, um ein Ziel zu erfassen, ähnlich wie ein automatisches Ziel in Call of Duty. ERZÄHLER: Eine weitere Art und Weise, wie Israel KI einsetzt, ist die Überwachung von Palästinensern in den besetzten Gebieten. PROF. LUCY SUCHMAN: Jedes Mal, wenn sie einen der Hunderte von Kontrollpunkten passieren, werden ihre Bewegungen registriert. Ihre Gesichtsbilder und andere biometrische Daten werden mit einer Datenbank abgeglichen. ERZÄHLER: Aber wir erfahren jetzt mehr über die KI-Systeme, die Bombenziele in Gaza auswählen, aus zwei Berichten in den israelischen Publikationen +972 und Local Call. „Gospel“ ist ein System, das Bombenziele für bestimmte Gebäude und Strukturen in Gaza auswählt. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit anderen KI-Tools. Und wie bei jedem KI-System ist der erste Schritt die groß angelegte Datenerfassung – in diesem Fall Überwachungs- und historische Daten über Palästinenser und militante Orte in Gaza. MIMRAN: Die bekannteste Anwendung ist Alchemist, eine Plattform, die Daten sammelt und den Datentransfer zwischen verschiedenen Abteilungen ermöglicht, die später auf eine andere Plattform namens Fire Factory übertragen werden. Die Fire Factory beobachtet die Daten und kategorisiert sie. ERZÄHLER: Die generierten Ziele werden im Allgemeinen in eine von vier Kategorien eingeordnet. Erstens taktische Ziele, zu denen in der Regel bewaffnete militante Zellen, Waffenlager, Abschussvorrichtungen und Hauptquartiere von Militanten gehören. Dann gibt es unterirdische Ziele, vor allem Tunnel unter zivilen Häusern. Die dritte Kategorie umfasst die Familienhäuser von Hamas- oder Islamischer-Dschihad-Aktivisten. Und die letzte Kategorie umfasst Ziele, die nicht offensichtlich militärischer Natur sind, insbesondere Wohn- und Hochhäuser mit Dutzenden von Zivilisten. Die IDF bezeichnet diese als „Power Targets“. Sobald die Daten organisiert sind, durchlaufen sie eine dritte Ebene, die als „Evangelium“ bezeichnet wird. MIMRAN: Das Evangelium erstellt eine Ausgabe, die spezifische mögliche Ziele, mögliche Munition, Warnungen vor möglichen Kollateralschäden usw. vorschlägt. ERZÄHLER: Dieses System produziert Ziele in Gaza schneller, als ein Mensch es könnte. Und innerhalb der ersten fünf Tage des Krieges stammte die Hälfte aller identifizierten Ziele aus der Kategorie „Power Targets“. Mehrere Quellen, die mit +972 sprachen, berichteten, dass die Idee hinter den Power Targets darin besteht, zivilen Druck auf die Hamas auszuüben. Hebas Haus war höchstwahrscheinlich eines der Power Targets, die vom Gospel-System erfasst wurden. QUELLE: Wie KI Israel sagt, wen es bombardieren soll

Ja, die digitale Infrastruktur für die totale Abriegelung und Unterdrückung der Gesellschaft und jeder Interaktion und Transaktion innerhalb dieser Gesellschaft ist bereits vorhanden. Die digitale Infrastruktur für das Aufspüren und Töten von Andersdenkenden dieses Systems ist bereits vorhanden.

Ich denke, wir müssen klären, worüber wir hier sprechen, denn ich weiß, dass sich einige Leute nur an dem Wort – an dem Begriff „KI“ – aufhängen werden.

„So etwas wie künstliche Intelligenz gibt es nicht.“ Großartig. Wunderbar. Es gibt jedoch Algorithmen, die bereits eingesetzt werden, um Menschen hier in der realen Welt ins Visier zu nehmen und zu töten. Die Diskussion über die Engel, die auf einem Stecknadelkopf tanzen, ist zweifellos faszinierend, aber sie ist völlig irrelevant für die Algokratie, die bereits existiert und sich in diesem Moment weiter ausbreitet.

Und so unfassbar es auch sein mag, darüber nachzudenken, nachdem wir bereits gesehen haben, was es bedeutet, es wird noch schlimmer. Es geht noch weiter in die Abgründe.

Was könnte schlimmer sein als das algorithmische Anvisieren und Töten von Menschen? „Nun, der Algorithmus hat mir gesagt, ich solle die Bombe dort abwerfen, also habe ich das getan.“ Was könnte schlimmer sein als das?

Nun, leider geht es bei all diesem KI-Apparat . . . dieser Maschinerie . . . dieser Infrastruktur nicht nur um Effizienz. Staatseffizienz – wie in besserer Effizienz beim Anvisieren, Aufspüren und Töten von Andersdenkenden, ganz zu schweigen von allem anderen, was der Staat tut.

Nein, es stellt sich heraus, dass derjenige, der den Ring der Macht der Algokratie, der algorithmischen Macht, trägt, letztlich nicht nur die Macht hat, zu formen, wer man als Individuum ist, sondern letztlich auch die Richtung der Menschheit als Ganzes zu bestimmen.

Glauben Sie nicht dem verrückten, durchgeknallten Verschwörungsrealisten James Corbett, der hier in Japan sitzt. Was weiß der schon?

Nein, nein, nein. Glauben Sie lieber Ihren neuen algorithmischen Oberherren: der vom Deep State geschaffenen globalistischen Insiderorganisation, die als Google bekannt ist.

REFERENT: Zunächst kann der Begriff eines zielorientierten Kontos benutzergesteuert sein. Als Organisation wäre Google dafür verantwortlich, geeignete Ziele für das Konto eines Nutzers anzubieten. Während der Begriff eines globalen Gutes problematisch ist, würden sich die Themen wahrscheinlich auf Gesundheit oder Umweltauswirkungen konzentrieren, um die Werte von Google als Organisation widerzuspiegeln. Sobald der Nutzer eine Absicht für sein Konto auswählt, kann jede Interaktion mit einer Reihe paralleler Optionen verglichen werden. Wenn eine dieser Optionen es dem Ledger ermöglicht, seinem Ziel näher zu kommen, wird sie dem Benutzer angeboten. Mit der Zeit kann sich das Verhalten des Benutzers durch die Auswahl dieser Optionen ändern und das Ledger nähert sich seinem Ziel. Wenn sich diese Denkweise beschleunigt und die Vorstellung eines zielorientierten Ledgers an Attraktivität gewinnt, können Vorschläge nicht mehr vom Benutzer, sondern vom Ledger selbst umgesetzt werden. In diesem Fall fehlt dem Ledger eine wichtige Datenquelle, die es benötigt, um diesen Benutzer besser zu verstehen. Um die Wissenslücke zu schließen, beginnt das Ledger mit der Suche nach einem Gerät, das bei Verwendung die erforderlichen Daten liefert. Aus dieser Liste beginnt das Ledger mit der Sortierung der Optionen, die den betreffenden Benutzer am ehesten ansprechen. In Situationen, in denen kein geeignetes Produkt gefunden wird, kann das Ledger eine maßgeschneiderte Lösung untersuchen. Durch die Analyse historischer Daten ist es zunehmend möglich, qualitative Informationen wie Geschmack und ästhetisches Empfinden zu erkennen, die bei der Erstellung eines Designvorschlags verwendet werden können. Mit dem Aufkommen von Technologien wie dem CNC-Fräsen und den aufkommenden Möglichkeiten des 3D-Drucks kann ein maßgeschneidertes Objekt erstellt werden, um das Interesse dieses Benutzers zu wecken. Auf diese Weise kann das Ledger Wissenslücken schließen und sein Modell des menschlichen Verhaltens verfeinern. Benutzerdaten können über die Grenzen unseres biologischen Selbst hinaus fortbestehen, ähnlich wie der genetische Code in der Natur freigesetzt und verbreitet wird. Betrachtet man diese Daten durch eine lamarckistische Linse, werden die kodifizierten Erfahrungen im Hauptbuch zu einer Ansammlung von Verhaltenswissen während des gesamten Lebens eines Individuums. Wenn man Nutzerdaten als generationenübergreifend betrachtet, können neu hinzukommende Nutzer vom Verhalten und den Entscheidungen der vorherigen Generation profitieren. Wenn neue Nutzer in ein Ökosystem eintreten, beginnen sie, ihre eigene Datenspur zu erstellen. Durch den Vergleich dieses entstehenden Kontos mit der Masse historischer Nutzerdaten können immer genauere Vorhersagen über Entscheidungen und zukünftiges Verhalten getroffen werden. Wenn sich die Zyklen der Datenerfassung und des Datenabgleichs ausdehnen, könnte es möglich sein, ein Verständnis auf Artenebene für komplexe Probleme wie Depressionen, Gesundheit und Armut zu entwickeln. Unsere Fähigkeit, Benutzerdaten zu interpretieren, in Kombination mit dem exponentiellen Wachstum von sensorgestützten Objekten, wird zu einer immer detaillierteren Darstellung dessen führen, wer wir als Menschen sind. Wenn diese Informationsströme zusammengeführt werden, vervielfacht sich der Effekt, neue Muster werden sichtbar und neue Vorhersagen werden möglich. Seit den 1970er Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, um das menschliche Genom zu sequenzieren. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Milliarden von Datenpunkten, ist diese Sequenz bekannt. Wenn wir eine ähnliche Perspektive auf Benutzerdaten einnehmen, können wir beginnen, ihre Rolle besser zu verstehen. So wie die Untersuchung von Proteinstrukturen den Weg für die genetische Sequenzierung ebnete, könnte die massenhafte Untersuchung von Handlungen und Ergebnissen über mehrere Generationen hinweg ein Modell der Verhaltenssequenzierung einführen. Da die Gensequenzierung eine umfassende Karte der menschlichen Biologie liefert, sind Forscher zunehmend in der Lage, Teile der Sequenz gezielt zu verändern, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Wenn sich in den Verhaltenssequenzen Muster abzeichnen, können auch diese gezielt verändert werden. Das Hauptbuch könnte einen neuen Fokus erhalten und sich von einem System, das nicht nur unser Verhalten verfolgt, sondern auch die Richtung zu einem gewünschten Ergebnis vorgibt, zu einem System entwickeln, das nicht nur unser Verhalten verfolgt, sondern auch die Richtung zu einem gewünschten Ergebnis vorgibt. Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Reise des Verstehens im Bereich der Benutzerdaten. Durch die Anwendung unseres Wissens über Epigenetik, Vererbung und Memetik auf diesem Gebiet können wir möglicherweise große Fortschritte in unserem Verständnis erzielen, die dieser Generation, zukünftigen Generationen und der Spezies als Ganzes zugutekommen könnten. QUELLE: The Selfish Ledger

Ich hoffe aufrichtig, dass die Menschen den Ernst der Lage verstehen. Übrigens ist dieses Video inzwischen fast zehn Jahre alt. Aber es ist der Plan für die Gestaltung der Menschheit aus erster Hand.

Die Dinge, zu denen eine solche algorithmische Steuerung fähig wäre, können wir kaum verstehen – wir können die Bedeutung kaum erfassen. Ich meine, maßgeschneiderte Produkte zu entwickeln, damit Sie sie eher kaufen, um dem Algorithmus die Art von Daten zuzuführen, die er will, basierend auf seinen Vorlieben für Sie und Ihr Leben.

Die Dinge werden sehr, sehr schnell sehr dunkel. Denn … keine Sorge, Leute, es ist zum Wohle der Menschheit, wie von … bestimmt. Lasst mich in meinen Notizen nachsehen – oh, richtig, Larry Ellison, Elon Musk [und] all diese anderen technokratischen Oberherren oder die Leute, die an ihren Fäden ziehen.

Hier geht es um alles oder nichts, und ich vertraue darauf, dass Sie mir bei all diesen Wendungen gefolgt sind. Und mehr als das. Mehr als nur gefolgt. Sie haben sich diese Informationen tatsächlich selbst durchgelesen und sind den Links gefolgt, die alle unter corbettreport.com/algocracy zu finden sind. All diese Informationen stehen Ihnen zur Verfügung, um sie zu überprüfen, zu verifizieren, zu verifizieren und selbst zu sehen, wohin die Reise geht.

Ich vertraue darauf, dass Sie, sobald Sie dies getan haben und feststellen, dass ich Sie nicht belüge – dass diese Informationen alle da draußen sind und sich zu diesem kommenden neuen Regierungsparadigma für die neue Neue Weltordnung summieren, in die wir im Stechschritt hineinmarschieren – den Ernst dieser Situation verstehen werden.

Aber das ist nur die halbe Miete, vielleicht nicht einmal das. Denn wie immer lautet die eigentliche operative Frage: Was tun wir dagegen? Was machen wir mit diesen Informationen?

Und leider werde ich Ihnen in den nächsten 10 Minuten keine einfache dreistufige Lösung für all diese Probleme präsentieren. Nein, leider glaube ich nicht, dass es so funktionieren wird.

Nun, ich nehme an, es gibt die einfachste Lösung. Einfach alle Technologie über Bord werfen. Den Algorithmen einfach keine Informationen mehr zuführen. Einfach komplett vom Netz gehen. Und wenn Sie das schaffen und Erfolg haben, dann herzlichen Glückwunsch. Ich würde Sie sicherlich nicht davon abbringen.

Allerdings kann ich nicht einmal meine Kollegen in den unabhängigen Medien davon überzeugen, Twitter nicht zu nutzen. Ich denke also, dass die Idee, unser digitales Leben komplett aufzugeben, wahrscheinlich nicht in naher Zukunft massenhaft oder auch nur von einzelnen Menschen umgesetzt werden wird.

Wir steuern auf die eine oder andere Weise auf diese digitale Dystopie zu. Was können wir also dagegen tun?

Ich bin ganz Ohr für Vorschläge. Und glauben Sie mir, wenn es gute Vorschläge gibt, liebe Mitglieder des Unternehmensberichts, dann hinterlassen Sie Ihre Ideen bitte im Kommentarbereich. Was genau tun, um dieses Problem anzugehen, wie dieses Problem lösen?

Sie können mir glauben, dass ich zu diesem Thema eine Menge #SolutionsWatch machen werde, wenn es gute Ideen gibt. Ich fürchte, ich sehe im Moment nicht viele gute Optionen, außer natürlich zu versuchen, das Biest auf jede erdenkliche Weise auszuhungern.

Aber eines weiß ich: Wir können unmöglich auch nur ansatzweise eine Agenda bekämpfen, die wir nicht benennen, die wir nicht identifizieren, die wir nicht auf den Punkt bringen und sagen können: „Schaut, das passiert gerade.“

Und deshalb hoffe ich zumindest, dass ich heute einen neuen Begriff auf den Tisch gebracht habe, den wir verstehen und mit dem wir anderen Menschen erklären können, was gerade passiert.

Algokratie.

Ich habe das Gefühl, dass dies ein wichtiges Wort für uns alle sein wird, wenn wir voranschreiten. Wie gesagt, alle Notizen zu allen Ressourcen, die wir heute durchgegangen sind, finden Sie unter corbettreport.com/algocracy. Und wie gesagt, die Mitglieder des Corbett Report sind herzlich eingeladen, sich einzuloggen und Ihre Vorschläge im Kommentarbereich zu hinterlassen. Ich bin ganz Ohr, und ich bin sicher, dass alle anderen es auch sind.

Aber das soll es für die heutige Erkundung gewesen sein. Ich bin James Corbett von corbettreport.com und danke Ihnen, dass Sie Ihre Zeit in dieses unglaublich wichtige Thema investiert haben. Ich freue mich darauf, in naher Zukunft wieder mit Ihnen zu sprechen.