Alle Wege führen zur Schlacht um Kabul

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Eine Stadt nach der anderen ist von der Regierung an die Taliban gefallen, aber das Endspiel in Afghanistan ist noch unklar

Die ewig schwer fassbaren Verhandlungen über den afghanischen „Friedensprozess“ werden diesen Mittwoch in Doha von der erweiterten Troika – den USA, Russland, China und Pakistan – wieder aufgenommen. Der Kontrast zu den Fakten vor Ort könnte nicht krasser sein.

In einem koordinierten Blitzkrieg haben die Taliban in nur vier Tagen nicht weniger als sechs afghanische Provinzhauptstädte unterworfen. Die Zentralverwaltung in Kabul wird es schwer haben, ihre Stabilität in Doha zu verteidigen.

Es kommt noch schlimmer. Ominöserweise hat der afghanische Präsident Ashraf Ghani den Doha-Prozess so gut wie begraben. Er setzt bereits auf einen Bürgerkrieg – von der Bewaffnung der Zivilbevölkerung in den wichtigsten Städten bis hin zur weit verbreiteten Bestechung regionaler Kriegsherren in der Absicht, eine „Koalition der Willigen“ zur Bekämpfung der Taliban zu bilden.

Die Einnahme von Zaranj, der Hauptstadt der Provinz Nimruz, war ein großer Coup der Taliban. Zaranj ist das Tor für Indiens Zugang zu Afghanistan und weiter nach Zentralasien über den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC).

Indien hat für den Bau der Autobahn bezahlt, die den Hafen von Chabahar im Iran – den wichtigsten Knotenpunkt der ins Stocken geratenen indischen Version der Neuen Seidenstraße – mit Zaranj verbindet.

Hier geht es um einen wichtigen iranisch-afghanischen Grenzübergang und einen Transportkorridor nach Südwest- und Zentralasien. Doch jetzt kontrollieren die Taliban den Handel auf der afghanischen Seite. Und Teheran hat gerade die iranische Seite geschlossen. Niemand weiß, wie es weitergeht.

Die Taliban setzen akribisch einen strategischen Masterplan um. Es gibt noch keine eindeutigen Beweise, aber gut informierte Hilfe von außen – pakistanische ISI-Informationen? – ist plausibel.

Zunächst erobern sie die ländlichen Gebiete – was in mindestens 85 % des Territoriums praktisch schon geschehen ist. Dann kontrollieren sie die wichtigsten Grenzkontrollpunkte, wie zu Tadschikistan, Turkmenistan, Iran und Spin Boldak zu Belutschistan in Pakistan. Schließlich geht es darum, die Hauptstädte der Provinzen einzukesseln und methodisch einzunehmen – da sind wir jetzt.

Der letzte Akt wird die Schlacht um Kabul sein. Dies könnte bereits im September geschehen, in einer verzerrten „Feier“ zum 20. Jahrestag von 9/11 und der amerikanischen Bombardierung von Talibanistan 1996-2001.

Der strategische Blitzkrieg

Was sich im Norden abspielt, ist noch erstaunlicher als im Südwesten.

Die Taliban haben Sheberghan, ein stark usbekisch geprägtes Gebiet, erobert und keine Zeit verloren, Bilder von Kämpfern in gestohlenen Gewändern zu verbreiten, die vor dem inzwischen besetzten Dostum-Palast posieren. Der notorisch bösartige Warlord Abdul Rashid Dostum ist der derzeitige afghanische Vizepräsident.

Taliban posieren mit einem aus Dostums Palast in Sheberghan gestohlenen Militärgewand. Foto: Zur Verfügung gestellt

Der große Wurf der Taliban war der Einmarsch in Kundus, das noch immer nicht vollständig unterworfen ist. Kundus ist strategisch sehr wichtig. Mit 370.000 Einwohnern und ganz in der Nähe der tadschikischen Grenze ist es der wichtigste Knotenpunkt im Nordosten Afghanistans.

Die Regierungstruppen in Kabul sind einfach geflohen. Alle Gefangenen wurden aus den örtlichen Gefängnissen entlassen. Die Straßen sind blockiert. Das ist insofern von Bedeutung, als Kundus an der Kreuzung zweier wichtiger Korridore liegt – nach Kabul und Mazar-i-Sharif. Und, was besonders wichtig ist, es ist auch eine Kreuzung von Korridoren, die für den Export von Opium und Heroin genutzt werden.

In der Nähe des Flughafens von Kundus befand sich früher ein Militärstützpunkt der Bundeswehr, in dem heute das 217. afghanische Armeekorps untergebracht ist. Die wenigen verbliebenen afghanischen Regierungstruppen haben sich dorthin zurückgezogen.

Die Taliban sind nun bestrebt, das historisch legendäre Mazar-i-Sharif zu belagern, die große Stadt im Norden, die noch wichtiger ist als Kundus. Mazar-i-Sharif ist die Hauptstadt der Provinz Balkh. Der oberste örtliche Warlord ist seit Jahrzehnten Atta Mohammad Noor, den ich vor 20 Jahren kennen gelernt habe.

Jetzt schwört er, „seine“ Stadt „bis zum letzten Tropfen meines Blutes“ zu verteidigen. Das allein deutet schon auf ein großes Bürgerkriegsszenario hin.

Das Endspiel der Taliban besteht darin, eine West-Ost-Achse von Sheberghan nach Kunduz und dem ebenfalls eroberten Taloqan, der Hauptstadt der Provinz Takhar, über Mazar-i-Sharif in der Provinz Balkh und parallel zu den nördlichen Grenzen zu Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan zu errichten.

Sollte dies geschehen, würde dies eine unumkehrbare, logistische Wende bedeuten und praktisch den gesamten Norden der Kontrolle Kabuls entziehen. Die Taliban werden auf keinen Fall über diesen Sieg „verhandeln“ – weder in Doha noch anderswo.

Der Leiter des Taliban-Verhandlungsteams Mullah Abdul Ghani Baradar, Mitte, nach der Abschlusserklärung der Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban in Katars Hauptstadt Doha am 18. Juli 2021. Bild: AFP / Karim Jaafar

Erstaunlich ist auch, dass es in all diesen Gebieten keine paschtunische Mehrheit gibt, anders als in Kandahar im Süden und Lashkar Gah im Südwesten, wo die Taliban immer noch um die vollständige Kontrolle kämpfen.

Die Kontrolle der Taliban über fast alle internationalen Grenzübergänge, die Zolleinnahmen abwerfen, wirft die Frage auf, wie es mit dem Drogengeschäft weitergeht.

Werden die Taliban erneut die Opiumproduktion verbieten, wie es der verstorbene Mullah Omar Anfang der 2000er Jahre tat? Es ist gut möglich, dass der Vertrieb innerhalb Afghanistans nicht erlaubt wird.

Schließlich können die Exportgewinne nur der Bewaffnung der Taliban zugute kommen – gegen künftige amerikanische und NATO-„Einmischungen“. Und die afghanischen Landwirte können mit dem Schlafmohnanbau viel mehr verdienen als mit anderen Feldfrüchten.

Das klägliche Versagen der NATO in Afghanistan ist in jeder Hinsicht sichtbar. In der Vergangenheit haben die Amerikaner Militärbasen in Usbekistan und Kirgisistan genutzt. Die Bundeswehr nutzte jahrelang den Stützpunkt in Termez, Usbekistan.

Termez wird jetzt für gemeinsame Manöver von Russland und Usbekistan genutzt. Und die Russen haben ihren Stützpunkt in Kirgisistan verlassen, um gemeinsame Manöver in Tadschikistan durchzuführen. Der gesamte Sicherheitsapparat in den benachbarten zentralasiatischen „Stans“ wird von Russland koordiniert.

Chinas oberste Sicherheitspriorität besteht indessen darin, künftige Dschihadisteneinfälle in Xinjiang zu verhindern, die extrem schwierige Bergüberquerungen von Afghanistan nach Tadschikistan und dann ins Niemandsland des Wakhan-Korridors erfordern. Die elektronische Überwachung Pekings verfolgt alles, was sich in diesem Teil des Daches der Welt bewegt.

Diese Analyse einer chinesischen Denkfabrik zeigt, wie das sich bewegende Schachbrett verfolgt wird. Die Chinesen sind sich des „militärischen Drucks auf Kabul“, der parallel zur diplomatischen Offensive der Taliban läuft, durchaus bewusst, ziehen es aber vor, ihr „Auftreten als aggressive Kraft, die bereit ist, das Regime zu übernehmen“ zu betonen.

Die chinesische Realpolitik erkennt auch an, dass „die Vereinigten Staaten und andere Länder die Operation in Afghanistan nicht ohne weiteres für viele Jahre aufgeben werden und nicht bereit sind, Afghanistan in die Einflusssphäre anderer Länder fallen zu lassen.“

Dies führt zu der für die chinesische Außenpolitik typischen Vorsicht, wobei den Taliban praktisch geraten wird, „nicht zu groß zu werden“ und zu versuchen, „die Regierung Ghani auf einen Schlag zu ersetzen“.

Wie ein Bürgerkrieg verhindert werden kann

Ist Doha also ein Auslaufmodell? Die Akteure der erweiterten Troika tun, was sie können, um das Abkommen zu retten. Es gibt Gerüchte über fieberhafte „Konsultationen“ mit den Mitgliedern des in Katar ansässigen politischen Büros der Taliban und mit den Verhandlungsführern in Kabul.

Den Auftakt bildet ein Treffen der USA, Russlands, der Nachbarländer Afghanistans und der UNO am kommenden Dienstag. Doch schon vorher hat der Sprecher des politischen Büros der Taliban, Naeem Wardak, Washington vorgeworfen, sich in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einzumischen.

Pakistan ist Teil der erweiterten Troika. Die pakistanischen Medien betonen mit Nachdruck, dass der Einfluss Islamabads auf die Taliban „jetzt begrenzt ist“. Als Beispiel wird angeführt, dass die Taliban den wichtigen Grenzübergang in Spin Boldak – eigentlich ein Schmuggelhafen – geschlossen haben und von Pakistan eine Lockerung der Visabestimmungen für Afghanen fordern.

Das ist ein echtes Schlangennest. Die meisten Taliban-Führer der alten Schule sitzen im pakistanischen Belutschistan und überwachen aus sicherer Entfernung in Quetta, was an der Grenze ein- und ausgeht.

Ein zusätzliches Problem für die erweiterte Troika ist die Abwesenheit des Iran und Indiens am Verhandlungstisch. Beide haben wichtige Interessen in Afghanistan, vor allem wenn es um die hoffentlich neue friedliche Rolle des Landes als Transitknotenpunkt für Verbindungen zwischen Zentral- und Südasien geht.

Moskau wollte von Anfang an, dass Teheran und Neu-Delhi Teil der erweiterten Troika sind. Das ist unmöglich. Der Iran setzt sich nie mit den USA an einen Tisch und umgekehrt. Das ist jetzt in Wien bei den JCPOA-Verhandlungen der Fall, wo sie über die Europäer „kommunizieren“.

Neu-Delhi weigert sich seinerseits, sich mit den Taliban an einen Tisch zu setzen, die es als terroristischen pakistanischen Stellvertreter betrachtet.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif, links, und sein indischer Amtskollege Subrahmanyam Jaishankar in Teheran. Foto: AFP / Iranisches Außenministerium

Es besteht die Möglichkeit, dass der Iran und Indien sich zusammentun, und das würde sogar eine eng verbundene Position in Bezug auf das afghanische Drama beinhalten.

Als der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar letzte Woche an der Amtseinführung von Präsident Ebrahim Raisi in Teheran teilnahm, betonten sie eine „enge Zusammenarbeit und Koordination“ auch in Bezug auf Afghanistan.

Dies würde bedeuten, dass Indien in naher Zukunft verstärkt in den INSTC und den indisch-iranisch-afghanischen Korridor der Neuen Seidenstraße investieren würde. Doch das wird nicht geschehen, solange die Taliban Zaranj kontrollieren.

Peking seinerseits konzentriert sich darauf, seine Verbindungen mit dem Iran über einen Korridor, den man als persisch gefärbt bezeichnen könnte und der Tadschikistan und Afghanistan einschließt, auszubauen. Dies wird wiederum davon abhängen, inwieweit die Taliban die Region kontrollieren.

Aber Peking kann mit einer Reihe von Vorteilen rechnen: Plan A ist schließlich ein erweiterter chinesisch-pakistanischer Wirtschaftskorridor (CPEC), an den Afghanistan angeschlossen wird, egal wer in Kabul an der Macht ist.

Klar ist, dass die erweiterte Troika nicht die kompliziertesten Details der zukünftigen eurasischen Integration gestalten wird. Das wird die Aufgabe der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) sein, der Russland, China, Pakistan, Indien, die zentralasiatischen „Stans“ sowie Iran und Afghanistan als derzeitige Beobachter und künftige Vollmitglieder angehören.

Die Zeit ist also reif für den ultimativen Test der SCO: Wie kann man eine fast unmögliche Vereinbarung über die Teilung der Macht in Kabul zustande bringen und einen verheerenden Bürgerkrieg mit imperialen B-52-Bombardements verhindern?