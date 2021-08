COVID-Impfpflicht wird in Europa und den USA heftig abgelehnt, da die Zahl der Impfschäden zunimmt

Seitdem viele Regierungen im Jahr 2020 Pandemielockdowns wegen des Coronavirus verhängt haben, protestieren Menschen auf der ganzen Welt weitgehend friedlich gegen beispiellose soziale Einschränkungen, die die globale Wirtschaft zerstören und das Leben der Menschen ruinieren.1,2,3,4 Am 24. Juli 2021, dem Welttag der Freiheit, gingen in Australien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Griechenland und Deutschland Hunderttausende von Menschen aller Altersgruppen auf die Straße, um öffentlich gegen die repressiven Gesundheitsgesetze zu protestieren.5,6 Sie wurden aufgefordert, neue Gesetze zu befolgen, nach denen sie sich mit COVID-19-Impfstoffen impfen lassen müssen, um öffentliche Räume betreten oder einer Arbeit nachgehen zu dürfen.

Die Botschaften auf den Schildern, die sie trugen, waren unterschiedlich, aber sie waren sich einig, dass sie sich gegen die Übergriffe der Regierung wehren wollten. Die mutige Entschlossenheit von Menschen in Demokratien auf der ganzen Welt, die öffentlich die bürgerlichen Freiheiten – Gedanken-, Rede-, Gewissens- und Versammlungsfreiheit – und das Menschenrecht auf eine informierte Zustimmung, bevor man medizinische Risiken eingeht, verteidigen, zeigt, dass der Geist der Freiheit in den Herzen und Köpfen der Menschen überall lebt. Sowohl diejenigen, die sich auf den öffentlichen Plätzen der großen und kleinen Städte versammeln, als auch diejenigen, die zuschauen, werden von diesem Engagement für die Verteidigung der Freiheit inspiriert.

In den Vereinigten Staaten gab es bisher keine großen Demonstrationen, aber Umfragen zeigen, dass die Nation in Bezug auf die COVID-19-Impfpflicht tief gespalten ist. Eine Politico/Harvard-Umfrage von Ende Juni 2021 ergab, dass Amerikaner in der Frage, ob Kinder den COVID-19-Impfstoff für den Schulbesuch benötigen, geteilter Meinung sind. Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Amerikaner lehnt die COVID-19-Impfung als Voraussetzung für die Ausübung eines Berufs ab, während fast 70 Prozent der Amerikaner den Nachweis einer COVID-19-Impfung für den Zutritt zu einem Geschäft oder einer Firma ablehnen.7 Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des CS Mott Children’s Hospital ergab, dass mehr als die Hälfte der Eltern in den USA mit Kindern im Alter zwischen drei und 11 Jahren es für unwahrscheinlich halten, dass sie ihre Kinder gegen COVID-19 impfen lassen.8

Australien: „Der Lockdown bringt uns um, nicht COVID“

Bei einer Bevölkerung von 25 Millionen Menschen wurden die Australier in den vergangenen 18 Monaten wiederholt strengen Abriegelungsmaßnahmen unterworfen. Anfang Juli 2021 verhängte die Regierung in New South Wales, Victoria und Südaustralien, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes lebt, den „Bleibt zu Hause“-Lockdown. Die 30-tägigen rigiden sozialen Distanzierungsmaßnahmen wurden erlassen, nachdem im ganzen Land täglich 176 neue Infektionen registriert worden waren.9

Daraufhin versammelten sich am 24. Juli Tausende von Australiern in Sydney, Melbourne und Brisbane, um gegen die Abriegelung zu protestieren. Zu den auferlegten Beschränkungen der sozialen Distanzierung gehören die verpflichtende Maskierung in allen Innenräumen, die keine Privatwohnungen sind, die Schließung der meisten Schulen, die Beschränkung der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, das Verbot, zur Arbeit zu gehen, mit Ausnahme von „unverzichtbaren“ Angestellten (die alle drei Tage getestet werden müssen), die Beschränkung von Sport und Versammlungen im Freien auf Zweiergruppen, die Beschränkung von Einkäufen auf das Nötigste, die Beschränkung der Teilnahme an Beerdigungen auf zehn Personen, während Hochzeiten verboten sind, und andere Beschränkungen der sozialen Interaktion von Mensch zu Mensch.

Die britische Zeitung „Daily Mail“ beschrieb das Zusammentreffen von „rasenden Menschenmengen“ am 24. Juli. Schätzungen zufolge marschierten bis zu 10.000 Demonstranten vom Victoria Park zum Rathaus im zentralen Geschäftsviertel. Sie trugen Schilder, auf denen sie „Freiheit“, „Wahrheit“, „Ich stimme nicht zu“, „Wach auf, Australien!“, „Wir sind eure Arbeitgeber, wir sind nicht eure Sklaven“, „Unmaskiert, ungetestet, ungeimpft, ohne Angst“, „Ich bin kein biologisches Risiko“, „Unsere Kinder sind nicht eure Versuchskaninchen“, „Keine falschen Tests, keine falschen Fälle, keine Abriegelungen“ forderten, und einer der Demonstranten sagte: „Es ist uns egal, Kumpel, diese Abriegelung bringt uns um“. Ein anderer stimmte zu: „Ich bin gegen Lockdowns, sie machen mein Geschäft kaputt.“

Dutzende von Demonstranten kletterten auf die Dächer eines Bahnhofs und eines Woolworths-Geschäfts, während sich die Menge vor dem Rathaus versammelte und die australische Nationalhymne sang. Ein Beobachter schrieb in den sozialen Medien: „Der Protest erstreckt sich über den gesamten Broadway! Absolut massive Beteiligung“. Die Proteste in Sydney verliefen größtenteils friedlich, doch als berittene Polizisten die Demonstranten aufforderten, sich zu zerstreuen, da sie sonst Pfefferspray einsetzen würden, durchbrachen einige von ihnen eine Polizeiabsperrung und warfen Plastikflaschen und Pflanzen auf die Beamten. Der Polizeiminister von New South Wales bestätigte, dass 57 Personen verhaftet und angeklagt wurden und dass eine „Eingreiftruppe eingerichtet wurde, um zu untersuchen, wer an der Demonstration teilgenommen hat“.10

Am 28. Juli rief der australische Premierminister das Militär zur Durchsetzung der sozialen Distanzierungsmaßnahmen in Sydney auf und verlängerte den Lockdown um einen weiteren Monat, nachdem innerhalb von 24 Stunden 239 neue Fälle von COVID-19 in der Fünf-Millionen-Stadt festgestellt worden waren. Die Bewohner sind gezwungen, außerhalb ihrer Häuser eine Maske zu tragen,b müssen sich in einem Umkreis von drei Meilen um ihr Haus aufhalten und dürfen nur für „wesentliche“ Aktivitäten wie Lebensmitteleinkäufe das Haus verlassen.11

Am 30. Juli setzte die australische Regierung Hubschrauber und die Armee ein, um die Polizei bei der Durchsetzung des „Zero Covid“-Lockdowns in Sydney zu unterstützen und 500 Dollar Strafe für das Nichttragen von Masken zu verhängen.12 Die BBC berichtete, dass Soldaten der „Australian Defense Force“ in dieser Woche damit beginnen werden, unbewaffnete Patrouillen auf den Straßen durchzuführen.13 Medienberichten zufolge waren in der ganzen Stadt Sirenen zu hören, und die Hubschrauber verkündeten die Botschaft: „Dies ist eine Anordnung der öffentlichen Gesundheit – brechen Sie nicht die Regeln – Sie werden gefunden und bestraft.“ Als Reaktion auf die öffentlichen Demonstrationen Anfang der Woche wurden Straßensperren in einer militärischen Machtdemonstration errichtet, obwohl die Soldaten der Polizei unterstellt sind. Ab dieser Woche wird die Polizei von Militärangehörigen begleitet, die von Tür zu Tür gehen, um sicherzustellen, dass Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, isoliert werden.14

Reuters berichtet, dass die australische COVID-19-Impfquote bei Erwachsenen bei 18 Prozent liegt und der Premierminister erklärt hat, dass 80 Prozent der Erwachsenen geimpft werden müssen, bevor die Grenze, die seit Beginn der Pandemie geschlossen ist, wieder geöffnet wird.15

Großbritannien: „Keine Zwangstests, keine Zwangsimpfungen“

Im Mai 2021 endete eine 12 Meilen lange Prozession mit Zehntausenden von Menschen auf dem Parlamentsplatz, um gegen die anhaltenden Lockdowns und Impfpässe als Bedingung für den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen zu protestieren.16 Am 19. Juli hob die britische Regierung die COVID-19-Abriegelung auf, die seit über einem Jahr in Kraft war, und schaffte die Maskierungsanforderungen, die Arbeit von zu Hause aus und die Beschränkungen für die Anzahl der Personen, die sich versammeln können, ab, was die volle Öffnung von Restaurants und anderen öffentlichen Einrichtungen ohne Einschränkungen der sozialen Distanz ermöglichte.17

Nur fünf Tage nach der Aufhebung der Lockdownbeschränkungen machten sich am 24. Juli Tausende von Menschen auf den Weg zum Trafalgar Square, um ihren Widerstand gegen mögliche künftige Abriegelungen zu signalisieren und gegen das Vorzeigen des COVID-19-Impfpasses als Bedingung für das Betreten öffentlicher Plätze zu protestieren.18 Vor dem Rednerpult wurden Transparente mit der Aufschrift „Die Öffentlichkeit verlangt eine lebendige Debatte“ und „Wissenschaft ist keine Wissenschaft ohne Diskussion“ drapiert, und die Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift „Keine Zwangstests, keine Zwangsimpfungen“, „Wir sind die Löwen in einer Welt voller Schafe“ und „Wenn Sie das tolerieren, werden Ihre Kinder die nächsten sein“ hoch.19

Gegen Ende der Demonstration am 24. Juli sang die riesige Menschenmenge auf dem Trafalgar Square unisono „You’ll Never Walk Alone“.

When you walk through a storm

Hold your head up high,

And don’t be afraid of the dark.

At the end of a storm is a golden sky

And the sweet silver song of a lark.

Walk on through the wind,

Walk on through the rain,

Though your dreams be tossed and blown.

Walk on, Walk on

With hope in your heart

And you’ll never walk alone,

You’ll never walk alone.

Das Vereinigte Königreich mit seinen 57 Millionen Einwohnern gehört zu den 20 Ländern mit der höchsten COVID-Impfrate, die bei Erwachsenen über 57 Prozent beträgt.20

Frankreich: „Mein Körper gehört mir“ und „Es ist meine Entscheidung“

In Paris, Frankreich, sowie in den Städten Marseille, Montpelier, Nantes und Toulouse gingen am Welttag der Freiheit Zehntausende von Menschen auf die Straße, um gegen ein vorgeschlagenes Gesetz zu protestieren, nach dem sich alle Beschäftigten im Gesundheitswesen gegen COVID-19 impfen lassen müssen oder ihren Arbeitsplatz verlieren. Menschen, die nicht im Besitz eines Gesundheitspasses sind, der die COVID-19-Impfung, die Genesung von der Krankheit oder einen kürzlich durchgeführten negativen COVID-19-Test nachweist, wird der Zutritt zu Restaurants und anderen öffentlichen Einrichtungen verwehrt, so dass sie nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können. Eine Pflegehelferin in einem Straßburger Pflegeheim äußerte sich empört über das vorgeschlagene Gesetz und bezeichnete es als „Erpressung von Pflegekräften, die während der ersten Welle an vorderster Front standen und denen nun „keine Bezahlung mehr“ und sogar die Entlassung droht.21

Eine riesige Menschenmenge von 160.000 oder mehr Personen, von denen viele „Freiheit, Freiheit“ skandierten und Schilder mit den Aufschriften „Stoppt die Diktatur“, „Big Pharma fesselt die Freiheit“, „Nein zum Pass der Schande“, „Impfstoffe: falsche Freiheit“ und „Fasst unsere Kinder nicht an“ trugen, wurde von der Polizei mit Tränengas und einem Wasserwerfer bekämpft.22 Reuters berichtete, dass es auf den Champs-Elysees und dem Bahnhof Gare Saint-Lazare zu Handgemengen kam.23 Die Demonstranten trafen sich auf dem Bastille-Platz, marschierten durch den Osten von Paris und versammelten sich auch auf dem Place Trocadero in der Nähe des Eiffelturms, um gegen das vorgeschriebene Mitführen eines „Gesundheitspasses“ zu protestieren.24

Nur zwei Tage, nachdem mehrere hunderttausend Menschen ihren Widerstand gegen das vorgeschlagene neue Gesundheitsgesetz zum Ausdruck gebracht hatten, stimmte das französische Parlament am 26. Juli für das Gesetz, das diese Woche in Kraft treten wird.25,26

Fünf Tage später, am 31. Juli, strömten erneut mehrere hunderttausend Franzosen aller Altersgruppen mit Schildern wie „Wir sind keine Versuchskaninchen“, „Es ist unsere Entscheidung“, „Mein Körper gehört mir“, „Gesundheitsterror – ich werde mich nicht fügen“ und „Die vierte Welle sind wir“ gegen den neuen COVID-19-Impfstoff und den Impfpass auf die Straßen von Paris.27 Medienberichten zufolge zogen vier Demonstrationszüge zum Place de la Bastille, wobei einige von ihnen von Mitarbeitern des Gesundheitswesens in weißen Kitteln angeführt wurden. Sie wurden von wartenden Trupps von Gendarmen und der CRS-Bereitschaftspolizei mit Wasserwerfern empfangen. Die Demonstranten versammelten sich auch am Arc de Triomphe an der Spitze der Champs-Elysees und an der U-Bahn-Station Villiers im Nordwesten von Paris.

Berichten zufolge fanden etwa 150 weitere Protestveranstaltungen in Städten in ganz Frankreich statt. Frankreich hat eine Bevölkerung von etwa 67 Millionen Menschen und eine geschätzte COVID-Impfrate von 47,5 Prozent28 oder mehr.

Italien: „Genug der Diktatur: Keine grünen Pässe“

Tausende von Menschen versammelten sich am 24. Juli in Rom, Genua, Mailand, Neapel, Turin und zahlreichen anderen Städten Italiens, um ihren Widerstand gegen die von der Regierung auferlegte soziale Distanzierung und die COVID-19-Impfpflicht für die Bürger zum Ausdruck zu bringen, einschließlich der Verpflichtung, den „Grünen Pass“ mit sich zu führen, der eine Erweiterung des digitalen COVID-Zertifikats der Europäischen Union darstellt.29 Der „Grüne Pass“ wird benötigt, um Kinos, Museen, Hallenbäder, Sportstadien zu betreten oder in Restaurants zu essen, wobei nachgewiesen werden muss, dass die Person geimpft ist, kürzlich einen negativen COVID-19-Test hatte oder sich von der Coronavirus-Infektion erholt hat.30

Mit Sprechchören und Schildern mit der Aufschrift „Freiheit“, „Kein grüner Pass“, „Nieder mit der Diktatur“, „Lieber frei sterben, als wie Sklaven leben“, „Gegen die Impfpflicht“, „Die Regierung betreibt Terrorismus“ und „Schande, Schande“31,32 fanden Berichten zufolge in etwa 80 Städten Italiens Demonstrationen am Welttag der Freiheit statt. Darunter befanden sich schätzungsweise 9000 Menschen in Mailand, die in einer Prozession zur Piazza Duomo, zur Galleria Vittoria Emanuele und zur Piazza Scala vor dem Rathaus zogen. Auf einem Transparent stand „Big Pharma raus aus dem Staat. Nein zu multinationalen Konzernen.“

Etwa fünftausend Menschen versammelten sich auf der Piazza Castello in Turin mit Schildern, auf denen stand: „Wir wollen die Freiheit haben zu wählen – die Freiheit zu gehen, wohin wir wollen, ohne an ein Laken gebunden zu sein.“ In Rom, wo es im vergangenen Jahr Demonstrationen gegen die Schließung von Cafés, Bars und Restaurants gab33, demonstrierten schätzungsweise zweitausend Menschen, und die Polizei griff mit gepanzerten Fahrzeugen ein, um die Menge zu vertreiben.34

Italien hat eine Bevölkerung von etwa 60 Millionen Menschen, von denen fast 52 Prozent gegen COVID-19 geimpft sind.35

Griechenland: „Hände weg von unseren Kindern“

Tausende von Menschen versammelten sich am 24. Juli auf dem Omonia-Platz im Zentrum von Athen, um ihren Widerstand gegen die COVID-19-Impfpflicht der Regierung zum Ausdruck zu bringen. Sie trugen Schilder mit den Aufschriften „Keine Zwangsimpfungen“, „Keine Erpressung zur Entlassung“ sowie „Keine Trennung der Griechen“ und „Hände weg von unseren Kindern“. Der Anführer der Anti-COVID-Impfbewegung in Griechenland, der Kardiologe Dr. Faidon Vovolis, sprach zu der riesigen Menschenmenge, zu der laut Athens News „nicht nur Impfgegner, sondern auch Lebensmittel- und Tourismusunternehmer, Geistliche, Bürger, die von der allgemeinen Regierungsführung in Bezug auf die Pandemie unzufrieden sind sowie geimpfte Bürger gehhörten, die die jüngsten Maßnahmen der Regierung als antidemokratisch betrachten“.36

Die griechische Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zu vertreiben, die sich vor dem Parlamentsgebäude versammelt hatten, um gegen die COVID-19-Impfpflicht für Arbeitnehmer, etwa im Gesundheitswesen, zu protestieren. Reuters zufolge sind etwa 45 Prozent der 11 Millionen Einwohner Griechenlands bereits geimpft.37

Deutschland: „Für Frieden, Freiheit, Wahrheit“

Berlin war im vergangenen Jahr Schauplatz mehrerer Großdemonstrationen gegen Lockdowns und COVID-Impfpässe.38 Am 1. August 2021 demonstrierten Zehntausende von Bürgern in den Straßen Berlins gegen Lockdowns, die das Essen in Restaurants oder den Aufenthalt in einem Hotel einschränken, gegen die Forderung, einen COVID-Impfnachweis vorzulegen und widersetzten sich damit einem Verbot öffentlicher Demonstrationen durch die deutschen Ober- und Unterverwaltungsgerichte.39 Das Berliner Verwaltungsgericht hatte sich geweigert13, Demonstrationen zu genehmigen, von denen einige von der Anti-Blockade-Bewegung „Querdenker“ organisiert worden waren.40

Die Berliner Polizei setzte mehr als 2.000 Beamte ein, die mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern bewaffnet waren, als sich die Menschenmenge vom Berliner Stadtteil Charlottenburg über den Tiergarten bis zum Brandenburger Tor bewegte. Berichten zufolge zerrten Polizisten in schwer bewaffneten Lieferwagen die Demonstranten über die Straßen und in die Lieferwagen, während die Demonstranten Freiheit, die Aufhebung der Maskenpflicht und des Reiseverbots forderten. Die Demonstranten marschierten am Abend weiter durch die Straßen der Stadt und 600 Menschen wurden festgenommen.41

In Deutschland leben 83 Millionen Menschen, von denen 52 Prozent vollständig geimpft sind.42

Human Rights Watch: COVID-19 löst Welle der Übergriffe auf die freie Meinungsäußerung aus

Am 11. Februar 2021 veröffentlichte „Human Rights Watch“ einen Bericht, in dem ein Ende der exzessiven Einschränkungen der Meinungsfreiheit und der friedlichen Demonstration gefordert wird. Die Organisation kritisiert die COVID-19-Lockdowns, die Maskenpflicht und andere soziale Distanzierungsvorschriften, die die bürgerlichen Freiheiten einschränken. Die Menschenrechtsorganisation sagte43:

Mindestens 83 Regierungen weltweit haben die Covid-19-Pandemie als Rechtfertigung für die Verletzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit benutzt … Die Behörden haben Kritiker angegriffen, inhaftiert, strafrechtlich verfolgt und in einigen Fällen getötet, friedliche Proteste aufgelöst, Medien geschlossen und vage Gesetze erlassen, die Äußerungen kriminalisieren, die ihrer Meinung nach die öffentliche Gesundheit gefährden. Zu den Opfern gehören Journalisten, Aktivisten, Mitarbeiter des Gesundheitswesens, politische Oppositionsgruppen und andere, die die Reaktionen der Regierung auf das Coronavirus kritisiert haben … Die Regierungen und andere staatliche Behörden sollten die übermäßigen Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Namen der Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 unverzüglich beenden.

Dezentralisierte Behörden in den USA erschweren eine nationale COVID-19-Impfpflicht

Im Gegensatz zu zentralisierten Regierungen in Europa und vielen anderen Teilen der Welt haben die Gründer der Vereinigten Staaten von Amerika in der US-Verfassung sichergestellt, dass die Gesetzgebungsbefugnis in diesem Land zwischen der nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Regierung aufgeteilt ist.44 Die Tatsache, dass die Gesetzgebungsbefugnis in den USA nicht allein bei der Bundesregierung liegt, die sich aus der Legislative (US-Kongress), der Exekutive (Präsident/Bundesbehörden) und der Judikative (Bundesgerichte) zusammensetzt, hat die US-Bevölkerung bisher davor bewahrt, denselben Arten von einheitlichen Sperrmaßnahmen und jetzt auch denselben COVID-19-Impfvorschriften unterworfen zu werden, wie sie in den Ländern der Europäischen Union und anderen Nationen mit zentralisierten Bundesregierungen eingeführt werden.

Da die meisten Gesetze zur öffentlichen Gesundheit in den USA in die rechtliche Zuständigkeit der Bundesstaaten fallen, kann ein Einwohner, der mit der Quarantäne, der Maskierung, der sozialen Distanzierung oder den COVID-19-Impfvorschriften in dem Staat, in dem er lebt, nicht einverstanden ist, einfach in einen anderen Staat ziehen, der nicht dieselbe Art von repressiven Gesetzen zur öffentlichen Gesundheit hat. Dies ist ein Grund dafür, dass es in den letzten 15 Monaten in den USA zwar kleinere Demonstrationen gegen das Einsperren und die COVID-19-Impfpflicht gegeben hat, von denen einige gegen die COVID-19-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen protestierten45, aber bisher keine landesweiten Massendemonstrationen, wie sie in Europa und anderen Teilen der Welt stattfinden.

US-Regierung drängt auf eine 85-prozentige COVID-19-Impfquote

Mit Stand vom 28. Juli hatten etwa 60 Prozent der 332 Millionen US-Bürger ab 12 Jahren mindestens eine Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten, und Berichten zufolge sind 50 Prozent, d. h. etwa 165 Millionen Amerikaner, „vollständig“ geimpft.46 Als drittgrößtes Land der Welt haben die USA im Vergleich zu anderen Ländern eine hohe COVID-19-Impfrate, wobei nur 25 Länder eine höhere Impfrate als die USA aufweisen.47

Nach Angaben des „Coronavirus Resource Center“ der Johns Hopkins Universität hat das Land mit der größten Bevölkerung der Welt (1,5 Milliarden Menschen) – China – eine COVID-Impfrate von 16 Prozent; das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt (1,4 Milliarden Menschen) – Indien – hat eine COVID-Impfrate von 7,4 Prozent; und Russland mit einer Bevölkerung von 146 Millionen Menschen hat eine COVID-Impfrate von 17.48

US-Regierungsbeamte drängen jedoch auf eine 85-prozentige COVID-Impfrate in den USA49, obwohl ein ehemaliger FDA-Beauftragter sagt, dass eine Kombination aus natürlich erworbener und durch Impfung erworbener Immunität wahrscheinlich schnell eine 85-prozentige Herdenimmunität mit der Delta-Variante in der US-Bevölkerung erreicht.50

Die Hälfte bis zwei Drittel der Amerikaner lehnen strafende COVID-19-Impfvorschriften ab, während die Unternehmen beginnen, Impfungen vorzuschreiben

Obwohl Umfragen zeigen, dass je nach Umfeld die Hälfte bis zwei Drittel der Amerikaner gegen eine COVID-19-Impfung sind51, kündigte der Präsident am 29. Juli an, dass alle Bundesbediensteten und Auftragnehmer jederzeit einen Nachweis über die COVID-19-Impfung oder eine Maske tragen, sich an soziale Distanzierungsmaßnahmen halten und sich regelmäßig testen lassen müssen.52 Die Bundesregierung drängt auch Unternehmen, lokale und staatliche Regierungsbehörden, medizinische Einrichtungen und andere Institutionen, die Impfung zur Bedingung für eine Beschäftigung zu machen.

Einige Unternehmen wie Google, Facebook, Morgan Stanley, Ascension Health, The Washington Post, Saks Fifth Avenue, Lyft und Uber, Walmart und Disney haben ihren Mitarbeitern bereits vorgeschrieben, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, um weiter für sie arbeiten zu können.53,54 Am 30. Juli kündigten Broadway-Theater an, dass alle Zuschauer einen Nachweis über die COVID-19-Impfung vorlegen und immer eine Maske tragen müssen, außer beim Essen oder Trinken.55

Widerstand wächst, da die CDC einräumt, dass vollständig geimpfte Personen COVID-19 bekommen und effizient übertragen können

Nachdem die CDC im Mai 2021 die nationalen Maskierungsempfehlungen für COVID-geimpfte Personen mit der Zusicherung aufgehoben hatte, dass der Impfstoff eine symptomatische SARS-CoV-2-Infektion wirksam verhindere56, machten die CDC-Beamten am 27. Juli eine plötzliche Kehrtwende und erklärten, dass Amerikaner, ob geimpft oder nicht, in Innenräumen außerhalb ihrer Wohnungen an bestimmten Orten eine Maske tragen sollten.57,58 Sie begründeten diesen Kurswechsel mit neuen Informationen darüber, dass die COVID-19-Impfstoffe die Infektion und Übertragung der Delta-Variante von SARS-CoV-2 nicht zuverlässig verhindern und dass die Viruslast bei geimpften Personen, die sich infizieren, genauso hoch ist wie die Viruslast bei ungeimpften Personen, die sich infizieren.59,60

CDC-Beamte erklärten, dass die neue bundesweite Richtlinie zur Maskierung in Innenräumen insbesondere für Erwachsene in „Hochrisikogebieten“ gilt, in denen mehr Menschen mit der Delta-Variante infiziert sind. Die Maskierungsrichtlinie gilt auch für alle ungeimpften Kinder über zwei Jahren sowie für geimpfte Kinder über 12 Jahren, die eine Schule besuchen, und schließt außerdem alle Lehrer, Schulangestellten und Besucher von Schulen ein, unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht.61

Reuters berichtete am 24. Juli, dass 75 Prozent der kürzlich in Singapur festgestellten COVID-19-Fälle geimpfte Personen waren, die geimpften Fälle jedoch mit milden Symptomen verbunden waren:

Von den 1.096 lokal übertragenen Infektionen in Singapur in den letzten 28 Tagen betrafen 484 oder etwa 44 Prozent vollständig geimpfte Personen, während 30 Prozent teilweise geimpft und knapp über 25 Prozent ungeimpft waren.62

Das prozentuale Verhältnis von infizierten geimpften zu infizierten ungeimpften Personen in Singapur entspricht dem des jüngsten SARS-CoV-2-Ausbruchs in Massachusetts. Am 30. Juli berichtete „Associated Press“, dass aus CDC-Dokumenten hervorgeht, dass 75 Prozent des Ausbruchs in Provincetown bei vollständig geimpften Personen auftraten. Bei etwa 80 Prozent von ihnen traten COVID-19-Symptome auf, wobei die häufigsten Symptome Husten, Kopf- und Halsschmerzen, Muskelschmerzen und Fieber waren.63

US-Bundesstaaten wehren sich gegen COVID-19-Impfstoffvorgaben

Im vergangenen Jahr haben die Amerikaner auf staatlicher und lokaler Ebene Maßnahmen ergriffen, um die COVID-19-Impfpflicht zu verhindern. Eine Reihe von Bundesstaaten hat Gesetze erlassen, die COVID-19-Impfstoffverordnungen und „Impfpässe“, die Menschen den Zugang zu öffentlichen Räumen verwehren, einschränken. Zu den Bundesstaaten, die Gesetze zum Verbot von COVID-19-Impfpässen oder COVID-19-Impfvorschriften erlassen haben, gehören Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, Oklahoma, Florida, Idaho, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas und Utah. 64,65,66

Am 29. Juli unterzeichnete der Gouverneur von Texas eine Durchführungsverordnung, die es den staatlichen Behörden untersagt, die Verteilung des Impfstoffs gegen COVID-19 im Rahmen einer Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) vorzuschreiben, und die es öffentlichen oder privaten Einrichtungen, die staatliche Mittel erhalten, untersagt, nicht geimpften Personen den Zutritt zu verweigern, sowie Unternehmen, staatlichen und lokalen Behörden – einschließlich Schulbezirken – das Tragen von Masken vorzuschreiben. Er sagte, dass die Texaner „das individuelle Recht und die Verantwortung haben, für sich und ihre Kinder zu entscheiden, ob sie Masken tragen, ihre Geschäfte öffnen und Freizeitaktivitäten nachgehen wollen“.67

Die Gouverneure mehrerer anderer Bundesstaaten haben ebenfalls Durchführungsverordnungen zum Verbot von COVID-19-Impfstoffen erlassen, und einige Kommunal- und Landesregierungen haben das Tragen von Masken untersagt.68,69 Einige Stadt- und Landesregierungen, wie New York City und Kalifornien, haben jedoch gesetzliche Vorschriften erlassen, die Staatsbedienstete dazu zwingen, sich impfen zu lassen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten.70

Am 26. Juli demonstrierte die landesweit größte Gewerkschaft für Beschäftigte im Gesundheitswesen, „United Healthcare Workers“, in New York City gegen die COVID-19-Impfpflicht für Angestellte.71 Bislang wird die COVID-19-Impfpflicht als Beschäftigungsbedingung auch von der „American Postal Workers Union“72, der „Federal Law Enforcement Officers Association“ und „United Auto Workers“ abgelehnt.73

Es liegt an Ihnen, jetzt zu handeln

Wenn Militärs in Sydney, Australien, auf den Straßen patrouillieren und mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Zehntausende von Menschen vorgehen, die auch in den Straßen von London, Paris, Rom, Athen und vielen anderen Städten in Europa gegen Impfpässe und COVID-19-Impfvorschriften protestieren, sollte es keinen Zweifel daran geben, wohin die Durchsetzung von Zwangsimpfungen in den USA führt, wenn die Amerikaner jetzt nicht proaktiv handeln.

Es steht außer Frage, dass wir es mit einem globalen Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechte zu tun haben, wenn die öffentliche Diskussion und Debatte über die Regierungspolitik zensiert wird und friedliche Meinungsverschiedenheiten als Verbrechen gelten. Gesetze für die öffentliche Gesundheit, die die bürgerlichen Freiheiten und die Ethik der informierten Zustimmung respektieren, können nur gewährleistet werden, wenn die von uns gewählten Gesetzgeber die bürgerlichen Freiheiten schätzen und die Rechte auf informierte Zustimmung verteidigen. Informieren Sie sich umfassend darüber, wen Sie wählen, und verpassen Sie keine Gelegenheit zur Stimmabgabe.

Ich und die Unterstützer der gemeinnützigen Organisation „National Vaccine Information Center“ (NVIC) arbeiten seit 1982 daran, Impfschäden und Todesfälle durch öffentliche Aufklärung zu verhindern. Wir haben den ethischen Grundsatz der informierten Zustimmung zum Eingehen medizinischer Risiken und andere Menschenrechte wie Gedanken-, Rede- und Gewissensfreiheit öffentlich verteidigt. Im Jahr 2010 haben wir das „NVIC Advocacy Portal“ gestartet, ein kostenloses Online-Kommunikations- und Advocacy-Netzwerk, das die Amerikaner befähigt, sich in ihren eigenen Gemeinden für den Schutz der aufgeklärten Einwilligung in den Gesetzen zur öffentlichen Gesundheit einzusetzen.

Jetzt ist es mehr denn je an der Zeit, Ihre gewählten Vertreter auf lokaler, regionaler und staatlicher Ebene kennenzulernen – von den Mitgliedern des Schulausschusses und den Bezirksaufsehern bis hin zu Ihrem örtlichen Sheriff und den Gesetzgebern – die Sie in Ihren lokalen und staatlichen Regierungen vertreten. Bauen Sie eine persönliche Beziehung zu denjenigen auf, die Gesetze erlassen, die für Sie und Ihre Familie gelten. Sprechen Sie jetzt mit ihnen darüber, warum Sie es für wichtig halten, die bürgerlichen Freiheiten und das Recht auf informierte Zustimmung zu Impfungen in den Gesetzen zur öffentlichen Gesundheit zu schützen. Geben Sie ihnen gut referenzierte Impfstoffinformationen von NVIC.org, registrieren Sie sich auf der Seite und schließen Sie sich Tausenden von anderen in Ihrem Staat an, die sich für den Schutz des Rechts auf eine freiwillige Impfentscheidung einsetzen, indem sie Nutzer des „NVIC Advocacy Portals“ unter NVICdvocacy.org werden.

Nehmen Sie aktiv am demokratischen Prozess teil, der seit der Ratifizierung der US-Verfassung im Jahr 1788 definiert, wer wir als konstitutionelle Republik sind. Seien Sie derjenige, der nie sagen muss, dass er heute nicht getan hat, was er hätte tun können, um morgen etwas zu ändern.