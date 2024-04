Alles, was jetzt passiert, ist Teil des Rockefellers-Plans der 1950er-Jahre, die Weltherrschaft zu übernehmen

Der Soziopath John D. Rockefeller glaubte, dass es eine neue Weltordnung geben müsse, damit die Elite die ganze Welt regieren könne. Seine fünf Söhne gründeten zu diesem Zweck den Rockefeller Brothers Fund und machten aus ihren Plänen kein Geheimnis, sagte der Biochemie-Ingenieur Ivor Cummins im Podcast “Ask Dr. Drew. Drew”.

In den 1950er-Jahren arbeiteten sie ihre Pläne sorgfältig aus. Sie wurden in vier Kategorien unterteilt: Klimakatastrophen, Pandemien, Finanzkrisen und Terrorismus. Schritt 1: Ein Problem schaffen. Schritt 2: Überzeuge die Menschen, dass sie eine Weltregierung benötigen, um das Problem zu lösen.

Heute sind 70 Jahre vergangen und sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Sie wussten, dass es ein halbes bis ein ganzes Jahrhundert dauern würde, ihre Pläne zu verwirklichen.

Sie begannen, alle möglichen Organisationen und Aktivistengruppen zu finanzieren, mit dem Ergebnis, dass viele „Klimawissenschaftler“ jetzt glauben, dass es eine „Klimakrise“ gibt. Zu diesem Zweck wurden unter anderem der Weltklimarat IPCC und der Club of Rome gegründet.

Als die Schweinegrippe „ausbrach“, begannen die Medien schnell, die „Pandemie“ infrage zu stellen. Sie haben das Spiel durchschaut und ihre Pläne sind gescheitert. In der Folge wurden alle großen Medien gekauft oder bestochen, um eine Wiederholung zu verhindern.

2006 erstellte die amerikanische Denkfabrik RAND Corporation im Auftrag des Weltwirtschaftsforums eine Risikoanalyse für die 2020er-Jahre. Die Denkfabrik, die enge Beziehungen zum Pentagon und zur Rüstungsindustrie unterhält, sah in einer Pandemie die größte Bedrohung.

Was in einem solchen Fall passieren sollte, ist laut RAND – und das beschreibt auch das “Lock Step”-Szenario der Rockefeller Foundation aus dem Jahr 2010 -, dass Regierungen autoritäre Maßnahmen ergreifen, um die Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen und “Desinformation” zu bekämpfen.

Cummins bestätigte, dass RAND diese Analyse bereits 2006 vorgelegt habe.

Sie hätten aus der Vergangenheit gelernt und ihre Pläne perfektioniert, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Cummins wies auch darauf hin, dass das WEF seit 1993 rund 4.000 Young Global Leaders indoktriniert habe, darunter Bill Gates, Justin Trudeau, Jacinda Ardern, Emmanuel Macron und eine Reihe anderer Schurken. Sie wurden rechtzeitig in Schlüsselpositionen gebracht, um ihre Rolle im Jahr 2020 zu übernehmen.

