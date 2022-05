Als die Weißen zu einer bedrohten Art wurden

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Als die Sonne nach dem nuklearen Winter, der auf den Atomkrieg des 21. Jahrhunderts folgte, wieder auftauchte, gab es kein Leben mehr in den ehemaligen Ländern Europa, Großbritannien, USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan. Japaner gab es nicht mehr. Die einzigen weißhäutigen Menschen waren russische und amerikanische/europäische Auswanderer, die in Südamerika, Afrika, Thailand und anderen Teilen Asiens lebten.

Wildtierorganisationen erklärten die Weißen zu einer „gefährdeten Art“. Die wenigen Überbleibsel außerhalb Russlands, das nun zusammen mit China die Weltmacht war, wurden zusammengetrieben und in Zoos untergebracht. Es wurden Programme entwickelt, um sie zu züchten und die Weißen in ihren früheren Gebieten wieder anzusiedeln, sobald die Strahlung nachgelassen hatte. Die Russen wurden als „nicht-weiß“ bezeichnet, da sie jahrhundertelang unter asiatischer Herrschaft gelebt hatten. Kratzt man einen Russen, findet man einen Tarter (Mongolen)“, genügte einer der herrschenden Mächte, um der Bezeichnung „weiß“ zu entgehen.

Aufgrund der Verantwortung der amerikanischen Neokonservativen für den Atomkrieg wurden nichtjüdische Weiße, obwohl es zionistische Juden hätten sein müssen, für den Krieg verantwortlich gemacht, um die amerikanische Hegemonie zu erlangen. Es gab heftige Debatten darüber, ob die Erhaltung der weißen Rasse sinnvoll oder sogar zulässig sei, wenn man ihre Verbrechen bedenkt, die vom 1619 Project der New York Times dokumentiert wurden, die Lehrpläne von Harvard, Yale und den Universitäten der Ivy League und das Beharren der westlichen Medien, dass alle Weißen „Rassisten“ seien. Viele wandten ein, dass die Erhaltung der weißen Rasse dasselbe sei wie die Erhaltung Adolf Hitlers.

Weiße sind die Menschen, die laut ihren eigenen, von Weißen verfassten und von weißen Schulbehörden verabschiedeten Schulbüchern für die Versklavung der Schwarzen, die Unterdrückung von Frauen, Homosexuellen, Transsexuellen und Menschen, die ihr eigenes Geschlecht nicht kennen, verantwortlich waren. Die Weißen waren schuld an der Verwendung von Geschlechterpronomen, die das Geschlecht ungerechterweise auf männlich und weiblich beschränkten, eine Beschränkung der Spezies, die so alt ist, dass sie sogar biblisch ist.

Die relativ wenigen Weißen, die als repatriierte Herren in weniger bedeutenden Teilen der Welt gelebt hatten, fanden sich nun als Tiere wieder, die Zoowärtern unterstellt waren. Würden sie als bedrohte Art überleben oder als gefährliche Spezies ausgerottet werden? Die Reicheren, die Goldmünzen in ihrem persönlichen Besitz hatten, setzten sich in den Ländern, in denen sie lebten, für Gesetze ein, die sie als gefährdete Art schützten. In Afrika züchteten die Schwarzen die Weißen als Sklaven.

Russland und China, die Hegemonialmächte, trafen die Entscheidung, dass die Weißen zu einer gefährdeten Spezies erklärt würden, da es ein Jahrhundert und mehr dauern würde, bis ihre verringerte Zahl zu einer Bevölkerung irgendeiner Größe führen könnte. In dieser Zeit würden die Weißen zu permanenten Selbstzweifeln erzogen, wie es die Amerikaner im 20. Jahrhundert den Deutschen angetan haben.