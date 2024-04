Als Nixon die “israelische” Lobby in Amerika erklärte

Übersetzung des unten eingebundenen Videos:

Es geht nicht darum, ob es ein Gefühl ist.

Tatsache ist, dass die amerikanischen Juden Israel unterstützen, und das habe ich verstanden. Und Tatsache ist, dass jeder jüdische Premierminister, den ich kenne, die amerikanischen Juden mobilisiert hat, um im politischen Prozess so viel Druck wie möglich auf die amerikanischen Präsidenten auszuüben.

Das ist verständlich.

Ich habe nichts dagegen.

Aber manchmal darf ein Präsident nicht mitmachen.

Lassen Sie mich etwas zu dem sagen, was in diesem Land die jüdische Lobby genannt wird.

Erstens.

Juden, verständlicherweise in den Vereinigten Staaten, aufgrund dessen, was im Zweiten Weltkrieg vorgefallen ist, aufgrund des Holocaust, werden das Überleben Israels zur Priorität machen.

Nun, als gute Amerikaner, die sie sind, glauben sie, dass das Überleben und die Sicherheit Amerikas direkt mit Israel verbunden sind.

Mit anderen Worten, sie sind davon überzeugt, dass Israel an erster Stelle stehen muss.

Es bedeutet nicht, dass Amerika an zweiter Stelle steht, weil sie glauben, dass beides zusammengehört.

Aber ein amerikanischer Präsident muss es anders machen.

Meiner Meinung nach muss er immer zuerst daran denken, was das Beste für Amerika ist.

Und das gilt für die Israelis als auch für die Iren oder die Deutschen oder was auch immer oder die Polen und so weiter.

Normalerweise ist das Beste für Amerika auch das Beste für Israel und umgekehrt.

Aber manchmal muss unter anderem ein amerikanischer Präsident eine Entscheidung treffen, die den Israelis keinen Freibrief gibt.

Und ein Beispiel dafür ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe.

Ich habe früh in unserer Regierung entschieden, dass wir gute Beziehungen zu Ägypten und anderen Nachbarn Israels anstreben.

Vielen meiner israelischen Freunde hat das nicht gefallen, weil sie eine besondere Beziehung zu Israel und nur zu Israel wollten.

Aber ich habe immer gesagt, dass Israels Interessen besser gedient ist, wenn die Vereinigten Staaten mit Israels Nachbarn und potenziellen Feinden befreundet sind, als wenn ein Vakuum entsteht, das von der Sowjetunion ausgefüllt wird.

Das glaube ich immer noch, und ich glaube, das sollte die amerikanische Politik heute sein.

Nixon Explains the 'israel' lobby in America



It isn't a question of whether I felt it.

The fact is that american Jews support Israel, and I understood that.

And the fact is that every jewish prime minister that I have known has enlisted american Jews to bring as much pressure as… pic.twitter.com/NomOpbWbdZ