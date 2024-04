Anzeichen für Organentnahme in Massengräbern von Khan Yunis

Palästinensische Rettungsteams, die die Leichen von Zivilisten aus Massengräbern im Nasser Medical Complex im südlichen Gazastreifen bergen, haben laut Medienberichten vom Freitag Beweise für Organentnahmen durch die israelischen Streitkräfte gefunden.

Mindestens 392 Leichen seien nach dem Rückzug der israelischen Truppen aus der Stadt Anfang April aus drei Massengräbern im Krankenhaus von Khan Yunis geborgen worden, 165 seien bislang nicht identifiziert, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Sanitäter und Rettungskräfte berichteten, dass einige Leichen mit gefesselten Händen und aufgeschnittenen Bäuchen gefunden wurden, was auf Organraub schließen lässt.

Dutzende Leichen seien in Massengräbern entdeckt worden, nachdem die israelischen Streitkräfte den Al-Shifa Medical Complex in Gaza-Stadt und das Kamal Adwan Hospital im nördlichen Gazastreifen verlassen hätten, heißt es in dem Bericht.