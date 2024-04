Russische Truppen zerstören Zug mit westlichen Waffen in der Ukraine

Die russische Armee hat in der Ukraine mit Flugzeugen, Raketen und Artillerie einen Zug mit westlichen Waffen und Ausrüstung zerstört. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Der Angriff ereignete sich am Donnerstag in Udachne in der Provinz Donezk.

In der Region Charkiw wurde ein Zug mit ukrainischen Soldaten der 67. mechanisierten Brigade und deren Ausrüstung angegriffen.

Die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia bestätigte einen Angriff am Donnerstag. Eine ukrainische Sicherheitsquelle sagte, Russland wolle mit den Angriffen „den Transport von Militärgütern lahmlegen“.

