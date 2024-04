Neue Kampagne fordert Göteborger auf, nicht länger als drei Minuten zu duschen

Im Vorfeld des Eurovision Song Contests in Malmö sind die Einwohner Göteborgs aufgerufen, “zu einem Lied zu duschen”, also nicht länger als drei Minuten. Wer kürzer duscht, spart Wasser und schont die Umwelt, so die Botschaft der Stadt an ihre Einwohner. Denn die Stadt wächst zu schnell.

Nach Angaben der Stadt Göteborg verbraucht der durchschnittliche Göteborger 140 Liter Wasser pro Tag, die durchschnittliche Duschzeit beträgt sechs Minuten, was etwa 60 Litern Wasser entspricht. Eine Halbierung der Duschzeit würde also 30 Liter Wasser sparen.

Die Göteborger sollten nicht nur schneller duschen, sondern auch undichte Wasserhähne reparieren, mit Regenwasser gießen und ihre Geschirrspüler und Waschmaschinen füllen.

Unser Ziel ist ein Verbrauch von 100 Litern pro Person und Tag”, sagt Josefin Lundberg Abrahamsson, Leiterin der Trinkwasserproduktion bei Kretslopp och vatten.

100 Liter sollen so viel sein, wie die Dänen verbrauchen, “und die haben den gleichen Lebensstandard wie wir in Schweden”.

Bevölkerungswachstum

Der Grund für die Kampagne ist nicht Wassermangel, sondern das Wachstum der Stadt und die Notwendigkeit, mehr Menschen mit ausreichend Trinkwasser aus den Wasserwerken zu versorgen. Der Ausbau von Wasserwerken und Netzen wird als ökologische und ökonomische Belastung beschrieben.

Würden die Göteborger dem Aufruf folgen, so Josefin Lundberg Abrahamsson, wäre dies ein Schritt in Richtung des Ziels der Stadt, bis 2030 nahezu keine Kohlenstoffemissionen zu verursachen.

Trinkwasser ist Luxus

Die Kampagne wird von drei Göteborger Bürgern unterstützt, die am Melodifestivalen teilgenommen haben. Einer von ihnen ist Peter Samuelsson, Bassist aus Barbados.

Trinkwasser aus der Leitung ist ein Luxus, den wir uns in Schweden leisten. Es ist ganz natürlich, an etwas zu sparen, das in anderen Teilen der Welt nicht selbstverständlich ist. Wenn man sich dessen bewusst wird, trifft man Entscheidungen, die weniger Wasser verbrauchen”, sagt Peter Samuelsson.