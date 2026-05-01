Als Überlebende behaupteten, Epstein habe „Designer-Babys“ gezüchtet, nannten sie das ein Trauma. Die Bundesakten belegen nun, dass sie die ganze Zeit Recht hatten

Von Sayer Ji

Was Shantae Davies als Teenager auf Jeffrey Epsteins Ranch in New Mexico mitbekommen hatte, hätte ihr wohl niemand geglaubt. Die Anfang dieses Jahres veröffentlichten Unterlagen der Bundesbehörden beweisen jedoch, dass sie richtig gehört hat.

„Ich bin mir sicher, dass da etwas darüber vorkommt, dass ein Baby tatsächlich geboren wurde und dann einfach verschwunden ist – so als hätte Ghislaine es mitgenommen. Ich persönlich habe so etwas nie miterlebt, aber ich erinnere mich, dass ich Gespräche darüber mitbekommen habe, wie man versuchte, das perfekte Baby, das perfekte Baby, den perfekten Genpool zu schaffen. Und ich weiß, dass es so etwas wie eine Jagd, wenn man so will, nach dem perfekten Genpool gab.“ — Shantae Davies in der Sendung 60 Minutes Australia, als sie berichtete, was sie zwischen 2001 und 2005 auf der Zorro Ranch gehört hatte, als sie zwischen 17 und 21 Jahre alt war und auf dem Anwesen von Jeffrey Epstein vergewaltigt wurde.

1/ 🚨On 60 Minutes Australia, Shantae Davies — trafficked at Epstein's Zorro Ranch from age 17 — described what she overheard there:



"A hunt for the perfect gene pool."



Other survivors waking up after procedures they don't remember.



A baby being born and disappearing — "like… pic.twitter.com/ctZcZtU2XB — Sayer Ji (@sayerjigmi) April 27, 2026

Übersetzung von „X“: In 60 Minutes Australia beschrieb Shantae Davies — die ab dem Alter von 17 auf Epsteins Zorro Ranch gehandelt wurde — was sie dort mitbekam: „Eine Jagd nach dem perfekten Genpool.“ Andere Überlebende, die nach Eingriffen aufwachten, an die sie sich nicht erinnern. Ein Baby, das geboren wurde und verschwand — „als ob Ghislaine es mitgenommen hätte.“ 24 bundesweite Beweismittel, die unter dem Epstein Files Transparency Act freigegeben wurden, bestätigen unabhängig das unvorstellbar böse Programm, das sie als Teenagerin beschrieb, könnte real sein. Die Übereinstimmung ist exakt.

Ein Hinweis vor dem Anschauen

Das obige Video ist ein investigativer Beitrag aus 60 Minutes Australia über die Zorro Ranch – das Anwesen von Epstein in New Mexico, das die Bundesbehörden als einziges seiner wichtigsten Objekte nach seinem Tod im Jahr 2019 nicht durchsucht haben. Es enthält die Aussage von Shantae Davies, die Falschbeschuldigung der Kongressabgeordneten Melanie Stansbury und die Veröffentlichung des FBI-Hinweises vom November 2019 , wonach zwei ausländische Mädchen auf der Ranch begraben worden seien. (EFTA00067066)

Bevor Sie auf „Play“ klicken, möchte ich jeden Leser um etwas bitten: Die Geschichte der Architektur darf nicht die Frauen und Männer in den Schatten stellen, die darin gelebt haben. Die zwanzig vorangegangenen Folgen dieser Serie haben gründliche dokumentarische Arbeit geleistet – und Stück für Stück die Akten des Bundes darüber zusammengetragen, was Epstein und sein Netzwerk konkret betrieben haben. Diese Arbeit ist wichtig. Aber die EFTA-Exponate sind nicht der moralische Kern dieser Geschichte. Das waren sie nie. Das moralische Zentrum sind die Menschen, die durch diese Liegenschaften gehandelt wurden, die jahrelang die Wahrheit sagten und deren Aussagen – von Ermittlern der Bundesbehörden, von großen Zeitungen, von dem Apparat, der entscheidet, welche Stimmen als Beweismittel gelten – als unzuverlässige Äußerungen und Wahnvorstellungen von Traumatisierten behandelt wurden.

Der Grund, warum ich EFTA-Dokumente so ausführlich zitiere, ist nicht, dass diese Dokumente den Maßstab darstellen, an dem Aussagen gemessen werden müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Aussagen waren die ganze Zeit über die Wahrheit. Die Dokumente sind lediglich die Bundesakten, die endlich aufholen. Was im Jahr 2026 wirklich neu ist, ist nicht das, was die Überlebenden sagen. Es ist die Tatsache, dass die eigenen Unterlagen der US-Regierung nun bestätigen, was sie 2009, 2015, 2019 und in jedem Jahr dazwischen gesagt haben.

Sehen Sie sich den Beitrag an. Hören Sie den Frauen zu. Lesen Sie dann die Bestätigung.

Die drei Fehler der Berichterstattung von 2019

Im Juli 2019, drei Wochen bevor Jeffrey Epstein in Bundeshaft starb, veröffentlichte die New York Times einen Artikel, der auf besondere Weise an Aktualität verloren hat. James B. Stewart, Matthew Goldstein und Jessica Silver-Greenberg berichteten, dass Epstein Wissenschaftlern über Jahre hinweg bei Dinnerpartys und in privaten Gesprächen erzählt hatte, er wolle „die Menschheit mit seiner DNA befruchten“, indem er Frauen auf seiner Ranch in New Mexico schwängere. Eine der wichtigsten Quellen der Times, der Informatiker Jaron Lanier, sagte, Epstein habe sich bei diesem Plan ausdrücklich am Repository for Germinal Choice orientiert – einer echten kalifornischen Samenbank, die 1980 gegründet wurde und Proben von Nobelpreisträgern und Spendern mit hohem IQ sammelte, mit dem erklärten Ziel, den menschlichen Genpool zu verbessern.

Der Artikel war in einem Tonfall vorsichtiger Skepsis verfasst. Die Reporter dokumentierten das Vorhaben und fanden „keine Beweise dafür, dass sich Mr. Epsteins Interesse an der Genetik in etwas Greifbareres umgesetzt hat.“ Wissenschaftler, die mit dieser Idee konfrontiert worden waren, beschrieben sie unterschiedlich als „exzentrisch“, „gruselig“ und „wahnhaft“. Die implizite Darstellung war klar: Dies war die Perversität der Fantasiewelt eines wohlhabenden Kriminellen, kein operatives Programm. Eine Fußnote zu einem Fall von Sexhandel, keine eigenständige Untersuchung.

Diese Darstellung wurde nun dreimal überprüft – und ist jedes Mal gescheitert.

Der erste Rückschlag ergab sich aus den Dokumenten. In Teil 10 dieser Serie, „Engineering Humanity: Ein Blick in die E-Mails, die Epstein mit den Anfängen der kommerziellen Nutzung von CRISPR verbinden“, dokumentierte ich sechs Gruppen von EFTA-Beweisstücken, die zeigen, dass Epstein zwischen 2014 und 2017 als verbindender Knotenpunkt bei der frühen kommerziellen Nutzung von CRISPR fungierte – darunter ein leitender Evolutionsbiologe aus Harvard, der Epstein zuschrieb, persönlich eine Zusammenarbeit im Bereich CRISPR-Gene-Drive mit dem Labor von George Church initiiert zu haben. In Teil 14, „Ubermensch: Acht Jahre von Jeffrey Epsteins Programm zur Klonung von Menschen, dokumentiert“, belegten vierundzwanzig Beweisstücke der Bundesbehörden, dass das, was die Times als Spekulationen bei Dinnerpartys beschrieb, in Wirklichkeit ein achtjähriges operatives Vorhaben war. Aktiver Schriftverkehr mit George Church ab November 2011. Eine Hautbiopsie im Jahr 2013 am Massachusetts General Hospital, persönlich von Church arrangiert, aus der iPS-Zelllinien hervorgingen, die an der Harvard Medical School in flüssigem Stickstoff gelagert wurden. Ein 10-Millionen-Dollar-Biotech-Investmentportfolio, das Church Epstein im Juli 2014 anbot. Ein rechtliches Investitionsvehikel, das im August 2014 von Epsteins langjährigem Anwalt Darren Indyke gegründet wurde. Ein Harvard-PGP-Newsletter aus dem Jahr 2017, in dem Epstein weiterhin als eingeschriebener Teilnehmer angesprochen wurde. Und im Jahr 2018 eine voll funktionsfähige Investitionsbeziehung mit dem Biohacker Bryan Bishop, der ein chirurgisches Labor im Ausland betrieb, zugunsten eines Unternehmens, dessen erklärtes Ziel die erste Lebendgeburt eines menschlichen Designer-Babys oder menschlichen Klons innerhalb von fünf Jahren war.

Die Mainstream-Presse, die sich auf dieselbe EFTA-Mitteilung stützte, hat den Kern der Dokumentation bestätigt. CNN berichtete im Februar 2026, dass Epstein über Joseph Thakuria – den MGH-Arzt, der Epstein von George Church vorgestellt wurde – für Gentests und Stammzellenforschung bezahlt hatte, wobei er ausdrücklich CRISPR-Editierungen an Epsteins eigenen Zellen in Betracht zog, von denen „angenommen wurde, dass sie die Lebenserwartung erhöhen“. Der Telegraph berichtete in derselben Woche, dass Epstein „in fortgeschrittenen Gesprächen über die Finanzierung eines Unternehmens für Genbearbeitung“ sei. Die eng gefasste Darstellung von 2019 – exzentrische Dinnerparty-Gespräche – hat den Vergleich mit den Dokumenten in keinem der großen Medien, die diese ernsthaft geprüft haben, überstanden.

Der zweite Fehlschlag ging auf das Konto der Ermittler des Bundes. In den ungeschwärzten Akten, die einer kleinen Zahl von Kongressabgeordneten zugänglich gemacht wurden, fand die Abgeordnete Melanie Stansbury – die Demokratin aus New Mexico, zu deren Wahlkreis die Zorro Ranch gehört – etwas, das sie öffentlich als Beweismittel bezeichnet hat, auf das das FBI nicht reagiert habe. Unter den Dokumenten: ein E-Mail-Hinweis vom November 2019 von jemandem, der sich als ehemaliger Zorro-Mitarbeiter ausgab und behauptete, dass „zwei ausländische Mädchen begraben wurden“ in den Hügeln außerhalb des Grundstücks „auf Befehl von Jeffrey und Madam G“, nachdem beide „bei hartem Fetisch-Sex durch Strangulation ums Leben gekommen waren“. Der Hinweis wurde 2019 an das FBI weitergeleitet. Nach allem, was bekannt ist, wurde er nie untersucht. Stansburys Durchsicht der ungeschwärzten Akte veranlasste sie, den Generalstaatsanwalt von New Mexico offiziell aufzufordern, die strafrechtlichen Ermittlungen wieder aufzunehmen. Das Justizministerium des Bundesstaates begann im März 2026 mit der längst überfälligen Durchsuchung des Anwesens – 26 Jahre und unzählige Berichte von Überlebenden, nachdem der Missbrauch dort begonnen hatte.

Um diesen dritten Fehlschlag geht es in diesem Artikel. Er wurde in der Sendung 60 Minutes Australia thematisiert, in der Shantae Davies – eine Überlebende, die von 2001 bis 2005 im Alter von 17 bis 21 Jahren von Epstein gehandelt wurde – speziell zur Zorro Ranch interviewt wurde. Auf die Frage, welche von Epsteins Anwesen ihr am meisten Angst gemacht habe, nannte sie ohne zu zögern Zorro: „Einfach riesig und still und buchstäblich mitten im Nirgendwo … kilometerweit nur Berge und Dreck.“ Auf die Frage, was in ihrem Zimmer dort passiert sei, antwortete sie: „Vergewaltigung. Ja, es war voll und ganz erzwungene sexuelle, ähm, Vergewaltigung.“

Dann sagte sie noch etwas anderes. Auf Gerüchte angesprochen, die sie von anderen Überlebenden auf der Zorro Ranch gehört hatte, beschrieb Davies:

„Mädchen, die in einem dunklen Raum aufwachen, über denen eine Ärztin steht, und das Gefühl haben, dass vielleicht irgendein Eingriff vorgenommen wurde, von dem sie nichts mitbekommen haben. Und ich glaube, das steht in den Akten. Ich bin mir sicher, dass da etwas darüber steht, dass ein Baby tatsächlich geboren wurde und dann einfach verschwunden ist – so als hätte Ghislaine es mitgenommen. Ich persönlich habe so etwas nie miterlebt, aber ich erinnere mich, dass ich Gespräche darüber mitbekommen habe, wie man versuchte, das perfekte Baby, das perfekte Baby, den perfekten Genpool zu schaffen. Und ich weiß, dass es so etwas wie eine Jagd, wenn man so will, nach dem perfekten Genpool gab.“

Als Stansbury gefragt wurde, was sie in den ungeschwärzten Akten gelesen habe, bediente sie sich einer ähnlichen Wortwahl. Zu den dokumentierten Vorwürfen gehörten, so sagte sie, „die Entnahme von Geschlechtsorganen“, „Frauen, die zu Abtreibungen gezwungen wurden oder zu Schwangerschaften gezwungen wurden“, sowie das allgemeine Muster von „den schrecklichsten und abscheulichsten Dingen, die man sich vorstellen kann“.

Jede dieser Behauptungen wäre 2019 als traumatisches Gerügt behandelt worden – verzerrte Erinnerungen, vermischte Gerüchte, die Art von Aussagen, die Opfer manchmal machen und die stillschweigend aus ihren offiziellen Aussagen gestrichen werden, weil sie zu weit hergeholt klingen, um eine Strafverfolgung zu begründen.

Ein vierter Verstoß ist derzeit Gegenstand eines laufenden Bundesgerichtsverfahrens. Am 27. April 2026 reichte die Journalistin und ehemalige MSNBC-Moderatorin Katie Phang Klage beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia ein (Aktenzeichen 1:26-cv -01417) ein und behauptete, der amtierende Generalstaatsanwalt Todd Blanche habe systematisch gegen den Epstein Files Transparency Act verstoßen – durch versäumte Fristen, das Versäumnis, Bilder zu schwärzen, die Opfer identifizieren, die unsachgemäße Schwärzung der Identitäten von Mitverschwörern, die unerklärliche Schwärzung von Material der Grand Jury sowie die gezielte Unterdrückung und Zurückziehung von Dokumenten, die sich auf Donald Trump beziehen. In der Klage wird behauptet, dass das Justizministerium Fotos von nackten Minderjährigen veröffentlicht habe, die hätten geschwärzt werden müssen, und gleichzeitig die Namen der Absender von Mitteilungen geschwärzt habe, darunter „deine Kleinste war ein bisschen unartig“ und „ich habe mindestens drei sehr gute junge Mädchen gefunden, aber wir waren so müde“. In der Beschwerde wird darauf hingewiesen, dass Blanche selbst erklärt hat, die zugrunde liegenden Ermittlungen seien „abgeschlossen“ – womit nach eigenem Eingeständnis des DOJ die einzige Rechtsgrundlage für Schwärzungen im Zusammenhang mit einer laufenden Strafverfolgung entfällt. Mit anderen Worten: Die Bundesakte, auf die sich dieser Artikel stützt, gilt derzeit selbst als unvollständig und unrechtmäßig eingeschränkt.

Aus den Akten des Bundes geht nun hervor, dass keine dieser Aussagen weit hergeholt ist. Die Akten des Bundes belegen – in einigen Fällen mit operativer Genauigkeit –, dass die Überlebenden von innerhalb des Gebäudes aus präzise die Verhaltensmuster eines Programms beschrieben haben, dessen Existenz durch die Dokumente unabhängig voneinander belegt ist.

Was nun folgt, ist keine neue Dokumentation. Die Teile 10 und 14 haben diese Arbeit bereits geleistet, und die Primärquellen sind auf dem DOJ-Portal öffentlich zugänglich. Was nun folgt, ist die Bestätigung, die die vorherigen Teile noch nicht leisten konnten – Aussage für Aussage der Überlebenden, gegenübergestellt den Akten des Bundes, die dies nun bestätigen.

„Das perfekte Baby … der perfekte Genpool“

„Was mir gefällt, ist die Vorstellung, dass der Übermensch eine Verschmelzung von Menschen sein könnte – vereint in einem einzigen Gehirn: ein verbessertes motorisches System, ein gesteigertes Bewusstsein, eine verbesserte Statusberechnung. (Schwarze, Juden, Frauen) Der Übermensch könnte die Kombination des Besten aus der Menschheit sein, nicht das Beste einer bestimmten Rasse oder eines bestimmten Geschlechts. Eine spannende Idee. Wir könnten es Superintelligenz nennen. Oder Überintelligenz.“ — Jeffrey Epstein an den Kognitionswissenschaftler Joscha Bach, Juli 2016. (EFTA00824159)

Was Davies zwischen 2001 und 2005 auf der Zorro-Ranch mitbekam, entspricht auf der Ebene des Wortschatzes genau dem Vokabular, das in den Dokumenten verwendet wird.

Im Juli 2016 – elf Jahre nach Davies’ letztem Besuch auf der Ranch – schrieb Epstein in einem Thread an den Kognitionswissenschaftler Joscha Bach, in dem er sich ausdrücklich und ohne Widerspruch mit Argumenten zum Thema Rasse und IQ auseinandersetzte. Epstein schlug ein Konzept für das vor, was er als „Übermensch“ bezeichnete, den er als „die Kombination des Besten der Menschen“ beschrieb, zusammengestellt aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Er schlug einen alternativen Begriff vor: „Superintelligenz oder Überintelligenz“ (EFTA00824159).

Der Rahmen der E-Mail ist nicht eng rassistisch. Er ist transhumanistisch – die Zusammenstellung optimaler Eigenschaften zu künstlich geschaffenen überlegenen Menschen. Aber das verwendete Vokabular – das Beste der Menschen, Kombination, das Perfekte – ist das Vokabular von jemandem, der laut einer Überlebenden, die keinen Zugang zu seiner E-Mail hatte, ein Jahrzehnt zuvor auf seiner Ranch in New Mexico belauscht wurde, als er über „das perfekte Baby, den perfekten Genpool“ sprach.

Davies konnte die Bach-E-Mail im Jahr 2026 nicht gelesen und ihre Aussage darauf aufgebaut haben. Sie sagte aus, diese Sätze als Teenager mitgehört zu haben, während der Jahre, in denen sie auf dem Anwesen vergewaltigt wurde. Die E-Mail stammt aus einer Zeit, die mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Kontakt mit Epstein liegt. Entweder hat sie seine zukünftige Korrespondenz vorausgesehen, oder – was weitaus plausibler ist – sie hörte in Echtzeit das ideelle Rahmenwerk, das die Dokumente unabhängig voneinander belegen und das er während der gesamten Dauer seiner Menschenhandelsoperation verfolgte.

Die dokumentarischen Aufzeichnungen enthalten nicht nur das Rahmenwerk, sondern auch dessen operative Umsetzung. Das 10-Millionen-Dollar-Biotech-Portfolio, das George Church Epstein im Juli 2014 vorstellte (EFTA01918194), umfasste als Einzelposten: Genomsequenzierung von Superhundertjährigen, Umkehrung des Alterungsprozesses mittels CRISPR und epigenetischer Reprogrammierungsfaktoren, „Genom-Engineering von Menschen für den Weltraum“ sowie kälteresistente Elefanten, die mit Mammut-DNA gezüchtet wurden – ein Portfolio, dessen verbindende Logik genau das Rahmenkonzept des „gentechnisch verbesserten Menschen“ ist. Drei Monate, nachdem Church dieses Portfolio verschickt hatte, gründete Epsteins Anwalt Darren Indyke die juristische Struktur, um darin zu investieren (EFTA00995805).

Wenn Davies sagt, sie habe eine „Jagd nach dem perfekten Genpool“ mitgehört, beschreibt sie – auf sprachlicher Ebene – das, was Churchs Pitch-Deck auf der Ebene des Budgets beschreibt.

„Ein dunkler Raum mit einer Ärztin … ein Eingriff, der stattgefunden hatte, von dem sie nichts wussten“

„Ich mag die Idee, Embryonen zu implantieren und neun Monate zu warten. Tolles Ende.“ — Jeffrey Epstein an den Biohacker Bryan Bishop, August 2018, in dem Thread, in dem die operative Struktur für das festgelegt wurde, was Bishop drei Tage später schriftlich als „das Unternehmen für Designerbabys und Menschenklonen“ bezeichnen sollte. (EFTA_R1_01837436)

Dies ist die Behauptung eines Überlebenden, die im Jahr 2019 noch als völlig abwegig gegolten hätte. Im Lichte der Dokumente sieht die Sache jedoch anders aus.

Die Beziehung zu Bryan Bishop, die in mehr als zehn EFTA-Beweisstücken zwischen Juli und November 2018 dokumentiert ist, war ein operatives Programm mit einem chirurgischen Labor. In Bishops Update an Epstein vom 30. August 2018 (EFTA_R1_01837436 / EFTA02625486) wurden „laufende Operationen an Mäusen und Mikroinjektionen“ sowie „Experimente zur Modifikation von menschlichem Sperma durch einen namentlich nicht genannten Kontakt in Mississippi, der ‚für meine Zwecke noch nicht funktioniert‘“ beschrieben. Zuvor in demselben Thread schrieb Epstein als Antwort auf Bishops Programmbeschreibung: „Ich mag es, Embryonen zu implantieren und 9 Monate zu warten. Tolles Ende.“

Die rechtliche Struktur, die Bishop und Epstein um das Programm herum aufgebaut hatten – dokumentiert in ihrem Austausch vom Oktober 2018 (EFTA01019549, EFTA01019439) – war speziell darauf ausgelegt, die US-Gerichtsbarkeit über Anwendungen am Menschen zu umgehen. Bishops drei rechtliche Wege: die Aktivitäten in den USA auf Forschung und Entwicklung sowie Tierversuche zu beschränken, Anwendungen am Menschen über „Partnerschaften im Bereich des medizinischen Tourismus im Ausland“ abzuwickeln und additive DNA als Lieferant und nicht als praktizierender Arzt an Kliniken im Ausland zu verkaufen. Das betreffende Labor befand sich in der Ukraine. Bishop traf sich außerdem in Litauen mit Simon Black, dem Gründer von Sovereign Man, der Plattform für Offshore-Vermögensstrukturierung.

Das strukturelle Merkmal dieses Programms besteht darin, dass Eingriffe am Menschen von vornherein nicht auf amerikanischem Boden stattfinden sollten. Sie sollten im Ausland an Frauen durchgeführt werden, deren Anwesenheit an diesen Orten nicht in US-amerikanischen Krankenakten dokumentiert oder dem US-amerikanischen Einwilligungsrecht unterworfen wäre. (Die Forscher von „Epstein Exposed“ haben separat mindestens neun ausländische Frauen dokumentiert, die zwischen 2009 und 2017 unter dem Deckmantel von „Englisch-Sprachtests“ nach New Mexico gebracht wurden – ein kompartimentiertes Rekrutierungssystem, dessen operative Handschrift Parallelen zur Offshore-Routing-Logik des Bishop-Programms aufweist.)

Das ist nicht dasselbe wie zu sagen, dass Eingriffe aus dem Bishop-Budget von 2018 bereits 2003 auf der Zorro Ranch stattfanden. Die Dokumente belegen dies nicht. Was sie belegen, ist die strukturelle Tatsache, dass – acht Jahre vor Bishop, fünfzehn Jahre nachdem Davies zum ersten Mal auf die Ranch gestoßen war – Epsteins Netzwerk aktiv genau jene rechtliche Architektur aufbaute, die die an gehandelten Frauen durchgeführten Verfahren undokumentierbar machen würde: keine Krankenakte, keine schriftlichen Einwilligungsnachweise, keine rechtlichen Rechtsmittel.

Die Dimension der medizinischen Unterlagen innerhalb dieser Architektur ist nicht theoretischer Natur. Virginia Giuffre beschrieb in ihrem eigenen Interview bei 60 Minutes Australia, wie sie in Epsteins New Yorker Villa in einer Lache ihres eigenen Blutes aufwachte, mit Schmerzen, die sie nicht erklären konnte, und ohne klare Erinnerung daran, was mit ihr geschehen war:

„Ich dachte, es wäre eine Fehlgeburt gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe keine Ahnung, denn die medizinischen Berichte lügen … Jeffrey hat sogar bei meiner Aufnahme ins Krankenhaus gelogen. Er hat angegeben … Ich bin 1982 geboren. Ich bin 1983 geboren. Aber er hat den Arzt in eine Ecke gezogen. Sie haben über etwas geflüstert. Ich hatte keine Ahnung. Ich war außer Hörweite. Und niemand hat Fragen gestellt.“

Giuffres Schilderung belegt aus der Innenperspektive des Netzwerks, was die Dokumente von außen bestätigen: ein System, in dem medizinische Eingriffe an gehandelten Frauen von gefügigen Ärzten durchgeführt wurden, die Unterlagen fälschten und keine Fragen stellten. Die „Ärzte, Psychiater, Gynäkologen und Zahnärzte“, die Giuffre als Komplizen nannte, sind das praktische Pendant zu der rechtlichen Architektur, die Bishop und Epstein vier Jahre nach Giuffres letztem Kontakt mit dem Netzwerk aufgebaut hatten.

Wenn Davies berichtet, dass Überlebende beschrieben, wie sie in dunklen Räumen aufwachten, über denen Ärztinnen standen, und keine Erinnerung daran hatten, was mit ihnen geschehen war, beschreibt sie die Erfahrung auf der Anwenderseite jener Architektur, deren Aufbau durch die Dokumente unabhängig voneinander belegt ist. Ob die Verfahren, von denen sie hörte, bei Zorro, in Bishops Labor in der Ukraine, in einer zugehörigen Einrichtung oder in einer Zwischenphase der Programmentwicklung zwischen 2001 und 2018 durchgeführt wurden, ist eine Frage, die die Dokumente nicht beantworten. Was die Dokumente jedoch beantworten, ist, ob das Programm über die technische, rechtliche und personelle Infrastruktur verfügte, um solche Verfahren durchzuführen und zu verbergen.

Die Antwort lautet ja, und das war bereits spätestens 2014 der Fall.

Ein separates Detail in den Dokumenten untermauert dies noch weiter. Das biologische Programm verfügte über eigene biologische Proben in aktiver Lagerung. Bis August 2013 hatte Epsteins eigene Hautbiopsie – entnommen am MGH, persönlich von George Church arrangiert und über Epsteins Buchhalter Rich Kahn bei HBRK Associates bezahlt – lebensfähige Fibroblasten-Zellkulturen hervorgebracht, die in flüssigem Stickstoff aufbewahrt wurden und für die Erzeugung einer iPS-Zelllinie vorgesehen waren (EFTA02131791). iPS-Zellen sind genau die Zelltechnologie, die dem therapeutischen Klonen und dem somatischen Zellkerntransfer zugrunde liegt. Bishop beschrieb 2018 seine bevorzugte Technik als „eher dem Klonen ähnlich, das keine Injektion in den biologischen Vater erfordert“ (EFTA01015485) – eine Beschreibung, die mit der iPS-basierten Kerntransfer-Methodik übereinstimmt.

Als die New York Times 2019 berichtete, dass Epstein „die Menschheit mit seiner DNA befruchten“ wolle, wurde dies als rhetorisches Bestreben dargestellt. Die Dokumente belegen, dass seine DNA buchstäblich an der Harvard Medical School gelagert wurde – in einem Zustand der zellulären Aufbereitung, der technisch für das Klonen mittels Kerntransfer geeignet ist –, und dass ein Biohacker nur noch achtzehn Monate davon entfernt war, sein Geld anzunehmen, um Versuche am Menschen durchzuführen.

„Ein Baby, das tatsächlich geboren wird und dann einfach verschwindet“

„Damit verlassen wir unsere selbstfinanzierte ‚Garagenbiologie‘-Phase und gelangen innerhalb von fünf Jahren zur ersten Lebendgeburt eines menschlich gestalteten Babys und möglicherweise eines menschlichen Klons. Sobald wir die erste Geburt erreicht haben, ändert sich alles, und die Welt wird nie wieder dieselbe sein, geschweige denn die Zukunft der menschlichen Spezies.“ — Bryan Bishop an Jeffrey Epstein, 5. August 2018, in der Tabelle zur Mittelverwendung für „das Unternehmen für Designerbabys und menschliche Klone“. (EFTA01003966)

Dies ist der Anspruch eines Überlebenden, der anhand der Unterlagen am schwersten zu beurteilen ist, da die Unterlagen zwar die Absicht, die Struktur und den Zeitplan des Programms belegen, jedoch keine konkrete Geburt.

Was sich jedoch sagen lässt, ist das, was Bishop in der Tabelle zur Mittelverwendung für das schrieb, was er schriftlich als „das Unternehmen für Designerbabys und Menschenklonen“ bezeichnete (EFTA01003966):

„Damit verlassen wir unsere selbstfinanzierte ‚Garagenbiologie‘-Phase und gelangen innerhalb von fünf Jahren zur ersten Lebendgeburt eines künstlich gezeugten Babys und möglicherweise eines menschlichen Klons.“

Bishops Fünfjahreszeitraum erstreckte sich von August 2018 bis August 2023. Epstein starb im August 2019 und nahm damit jegliche direkte Verbindung zu Bishops Labor mit sich ins Grab. Was danach mit dem Programm geschah, geht aus den EFTA-Unterlagen nicht hervor. Das Labor in der Ukraine existierte. Die Arbeiten an Mäusen wurden fortgesetzt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für klinische Anwendungen am Menschen im Ausland waren vorhanden. Bishop war laut den EFTA-Dokumenten operativ tätig.

Die Aussage von Davies beschreibt Ereignisse aus den Jahren 2001–2005, also lange vor der dokumentierten Beziehung zu Bishop. Die Dokumente belegen nicht, dass eine Version des Programms aus den Jahren 2001–2005 das Stadium der Lebendgeburt erreicht hatte, für das Bishop 2018 Mittel einkalkuliert hatte. Was sie jedoch belegen, ist, dass die Absicht kontinuierlich bestand. Epsteins erste dokumentierte Korrespondenz mit Church zum Thema Klonen (November 2011, EFTA01850962) war bereits als Rückgriff auf ein bekanntes Thema zu werten („Hat dich das Thema Klonen zum Nachdenken gebracht?“), worauf Church antwortete, er arbeite „ziemlich zügig auf dieses Ziel hin“. Im April 2014 fragte Richard Merkin Epstein beiläufig nach „Neuigkeiten zum Klonen“ (EFTA01925437), so wie man sich nach einem laufenden Anliegen erkundigen würde.

Was Davies mitbekam, erlebte Virginia Giuffre als direkte Aufforderung. In derselben Interviewreihe von 60 Minutes Australia beschrieb Giuffre – die ab ihrem 16. Lebensjahr über Epsteins Netzwerk gehandelt wurde und sich 2025 nach zwei Jahrzehnten dieses Kampfes das Leben nahm –, dass sie im Alter von 18 oder 19 Jahren auf Little Saint James gebeten wurde, ein Kind für Epstein und Maxwell zu gebären:

„Sie haben mich gebeten, ein Kind für sie zu bekommen. Sie haben versucht, mir das Angebot schmackhaft zu machen, indem sie sagten, ich würde eine monatliche Zuwendung bekommen. Sie würden mir ein Haus kaufen. Alles würde großartig werden. Mein Kind würde versorgt sein. Aber ich müsste ein Formular unterschreiben, mit dem ich ihnen mein Kind quasi überlassen würde, wenn ich das tun wollte.“

Das Angebot war konkret formuliert. Es gab einen Vertrag. Es gab eine Vertragsunterzeichnung. Es gab ein Finanzierungspaket. Dies ist nicht das spekulative Bestreben, das die Times 2019 beschrieb. Dies ist, laut Aussage einer namentlich genannten Überlebenden, die operative Aufforderung, die an eine gehandelte Teenagerin gerichtet wurde, mehr als ein Jahrzehnt bevor Bishop den Haushalt für das Live-Birth-Programm aufstellte. Die Absicht, deren Kontinuität die Dokumente belegen, wurde laut Giuffres Schilderung auch auf der Nutzer-Seite der Operation umgesetzt.

Die fortwährende Absicht des Programms, zusammen mit Davies’ Bericht, wie er mitbekam, dass ein Baby verschwand, wirft eine Frage auf, die die Dokumente allein nicht beantworten können: ob frühere, weniger institutionalisierte Varianten derselben operativen Vorgehensweise Ereignisse hervorbrachten, die die Überlebenden aus dem Inneren des Gebäudes miterlebten, die aber in keinem Dokument festgehalten wurden, da die Vorgehensweise in der frühen Phase unterhalb der Schwelle formeller Korrespondenz ablief.

Dies ist die Art von Frage, die nur eine forensische Durchsuchung der Zorro Ranch ansatzweise beantworten könnte. Eine solche Durchsuchung begann im März 2026 unter der Leitung des Justizministeriums von New Mexico. Die Bundesregierung beantragte zwischen 2008 und Epsteins Tod im Jahr 2019 nie einen Durchsuchungsbefehl für das Anwesen – das einzige größere Anwesen von Epstein, dessen Durchsuchung die Bundesbehörden ablehnten. Hector Balderas, der ehemalige Generalstaatsanwalt von New Mexico, der 2019 den eigenen Fall des Bundesstaates vorbereitet hatte, sagte gegenüber 60 Minutes Australia, dass die Übergabe seiner Ermittlungen an die Bundesbehörden „wahrscheinlich ein taktischer Fehler war, mit dem ich für den Rest meines Lebens leben muss“.

„Entnahme von Geschlechtsorganen … erzwungene Abtreibungen oder erzwungene Schwangerschaften“

„Wir liefern durch gentechnische Manipulation von Tieren für den Menschen transplantierbare Organe.“ — George Church gegenüber Jeffrey Epstein, Oktober 2014, bei der Präsentation des Xenotransplantations-Projekts eGenesis mit folgenden Investitionsbedingungen: entweder eine Wandelanleihe in Höhe von 1,5 Mio. $ oder 9,09 % Vorzugsaktien bei einer Bewertung vor der Finanzierung von 15 Mio. $. (EFTA02090913)

Stansburys Zusammenfassung der ungeschwärzten Akten enthielt die Behauptung der „Entnahme von Geschlechtsorganen“. Dies ist die Behauptung, die sich am wenigsten beurteilen lässt, ohne die ungeschwärzte Akte zu sehen. Fest steht jedoch, dass die öffentlich zugänglichen Unterlagen zu Epsteins dokumentierten Investitionen ein Unternehmen enthielten, das ausdrücklich auf die Produktion von Organen für Transplantationen beim Menschen ausgerichtet war.

eGenesis – das Epstein im Oktober 2014 von George Church vorgestellt wurde (EFTA02090913), mit strukturierten Investitionsbedingungen entweder in Form einer Wandelanleihe über 1,5 Millionen Dollar (15 % Abschlag, 8 % Zinsen) oder einer Vorzugsaktienbeteiligung von 9,09 % bei einer Pre-Money-Bewertung von 15 Millionen Dollar – war ein Xenotransplantations-Projekt. Der in Churchs Pitch-E-Mail angegebene Mechanismus lautete: „Wir liefern transplantierbare menschliche Organe durch die gentechnische Veränderung von Tieren.“ Bei den Tieren handelte es sich um Schweine; die gentechnische Veränderung bestand in der CRISPR-vermittelten Beseitigung immunologischer Barrieren; das Ziel war die Produktion von Organen, die für die Transplantation in menschliche Patienten geeignet sind.

Dies ist heute ein wissenschaftlich legitimes Forschungsgebiet, und eGenesis ist ein echtes Unternehmen, das sich weiterhin damit befasst. Die Tatsache, dass sich in Epsteins Pipeline eine Investition in die Organentwicklung befand, beweist nicht, dass auf der Zorro Ranch Organe von menschlichen Opfern entnommen wurden. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Tätigkeitsbereiche.

Was die eGenesis-Präsentation jedoch belegt, ist, dass Epsteins Investitionsportfolio während der Jahre seiner Menschenhandelsaktivitäten in der Nähe kommerzieller Bemühungen zur Herstellung von transplantierbarem, mit dem Menschen kompatiblem biologischem Material operierte. Der konzeptionelle Abstand zwischen „Schweine gentechnisch so verändern, dass sie mit dem Menschen kompatible Organe züchten“ und den von Stansbury beschriebenen Vorwürfen der Überlebenden ist wissenschaftlich gesehen groß, ideell gesehen jedoch kleiner als null – beide bewegen sich im selben imaginären Raum des menschlichen Körpers als gentechnisch veränderbares Substrat.

Erzwungene und unter Zwang erfolgte Schwangerschaften sind eine andere Sache. Bishops Budgetvorschlag sah „die erste Lebendgeburt eines menschlich manipulierten Babys“ vor – ein operatives Ergebnis, das per Definition eine Schwangerschaft erfordert. Die Darstellung als „harter Fetisch-Sex“ in dem FBI-Hinweis vom November 2019 – in Verbindung mit Davies’ Aussage, dass der Raum, in dem „Jeffrey jetzt bereit für seine Massage ist“, Vergewaltigung bedeutete – belegt, dass Schwangerschaften, die aus diesen Vergewaltigungen hervorgegangen wären, sofern sie stattgefunden und ausgetragen worden wären, in einem operativen Umfeld stattgefunden hätten, das, wie Bishops spätere Dokumente beweisen, speziell darauf ausgelegt war, genau solche Ergebnisse zu steuern und zu verbergen.

Die Architektur war schon immer der falsche Schwerpunkt

„Die Zusammenarbeit mit George Church ging auf deine Initiative zurück!!“ — Martin Nowak, Evolutionsbiologe an der Harvard University, an Jeffrey Epstein, 6. April 2017, wobei er Epstein zuschrieb, persönlich eine Zusammenarbeit im Bereich CRISPR-Gene-Drive mit dem Labor von George Church angestoßen zu haben. (EFTA00707374)

Diese Serie hat in zwanzig Folgen ein wiederkehrendes strukturelles Muster dokumentiert. Dieselben Gestaltungsprinzipien finden sich in der Architektur des „Project Molecule“-Spenderberatungsfonds (Teil 1), den Vorschlägen zur Ebola-Governance (Teil 4), dem Polio-Informationskanal (Teil 5), dem DARPA-Projekt (Teil 8), den Investitionen in die CRISPR-Kommerzialisierung (Teil 10) und dem Programm zur Klonung von Menschen (Teil 14). Private Akteure, die bedeutende Ergebnisse durch Strukturen erzielen, die speziell darauf ausgelegt sind, die Rechenschaftspflicht zu minimieren. Anonyme Investitionen. Offshore-Routing. Regulatorische Arbitrage. Absichtliche Abstreitbarkeit.

Dieses Muster ist es, das die Zeugenaussage der Zorro-Überlebenden nach der EFTA qualitativ anders macht als vor der EFTA – aber ich möchte vorsichtig sein mit dem, was ich behaupte, wenn ich das sage.

Ich behaupte nicht, dass die Dokumente die Zeugenaussage wahr machen. Die Zeugenaussage war bereits wahr. Shantae Davies wurde nicht glaubwürdiger, weil Bryan Bishop einen Finanzplan verfasste. Annie Farmer wurde nicht glaubwürdiger, weil George Church ein Investitionsangebot verschickte. Virginia Giuffre, die diesen Kampf zwei Jahrzehnte lang führte und nicht mehr lebt, um dessen Bestätigung mitzuerleben, wurde nicht glaubwürdiger, weil jemand 2018 einen Artikel der New York Times an einen Biohacker weiterleitete.

Was sich 2026 geändert hat, ist nicht der Wahrheitswert der Aussagen der Überlebenden. Es ist die öffentliche Rechtfertigbarkeit, ihnen keinen Glauben zu schenken.

Bevor die Dokumente veröffentlicht wurden, konnte eine Überlebende, die von einer „Jagd nach dem perfekten Genpool“ berichtete, die sie auf einer Ranch in New Mexico mitgehört hatte, von jedem, der dies wollte, als traumatische Verzerrung abgetan werden. Nach den Dokumenten – mit Epsteins eigenem „Übermensch“-Konzept in seinen eigenen Worten – trifft jeder, der diese Aussage abtut, eine Entscheidung, die einer Rechtfertigung bedarf.

Vor den Dokumenten konnte eine Überlebende, die beschrieb, wie andere Frauen nach nicht erinnerten Eingriffen in dunklen Räumen mit Ärztinnen aufwachten, als Horrorfilm-Übertreibung realen Missbrauchs abgetan werden. Nach den Dokumenten – mit ihrer expliziten Architektur von Labors im Ausland, ihrem expliziten „Embryo implantieren, 9 Monate warten. Tolles Ende“, ihrem expliziten Fünfjahreszeitplan bis zur ersten Lebendgeburt – trifft jeder, der diese Aussage als Übertreibung hört, eine Entscheidung, die die Dokumente nun erschweren.

Vor der Veröffentlichung der Dokumente konnte ein FBI-Hinweis aus dem Jahr 2019 über zwei ausländische Mädchen, die nach dem Tod durch Strangulation während „harten Fetisch-Sex“ begraben wurden, als nicht überprüfbares Gerücht abgetan werden, das verantwortungsbewusste Ermittler beiseite schoben. Nach den Dokumenten – mit der gut dokumentierten Entscheidung des FBI, nicht nach Zorro zu suchen, dem Hinweis nicht nachzugehen und sich nicht mit den Ermittlern des Bundesstaates New Mexico abzustimmen, die bereits zur Strafverfolgung bereitstanden – lautet die Frage nicht mehr, ob der Hinweis glaubwürdig genug war, um darauf zu reagieren. Die Frage ist, warum die Bundesbehörden, nachdem sie ihn erhalten hatten, beschlossen, der Sache nicht nachzugehen.

Was die Dokumente nach der EFTA bewirken, ist eine Umkehr der Beweislast. Zuvor trugen die Überlebenden diese Last. Sie mussten ihre Zuhörer davon überzeugen, dass ihre Schilderungen nicht verzerrt waren. Nun hat sich die Beweislast auf die Institutionen verlagert, die keine Ermittlungen durchgeführt haben. Sie müssen angesichts der Bundesakten erklären, warum sie eine Reihe von Behauptungen als fantastisch abgetan haben, von denen die Bundesakten nun zeigen, dass sie strukturell mit dokumentierten operativen Ermittlungen übereinstimmen.

Die beiden Aufzeichnungen – die durch die EFTA freigegebenen Dokumente und die Berichte der Überlebenden, die derzeit von der New Mexico Truth Commission gesammelt und in Sendungen wie 60 Minutes Australia veröffentlicht werden – bestätigen sich gegenseitig auf eine Weise, die unmöglich wäre, wenn auch nur eine davon erfunden wäre. Eine Überlebende, die ihre Aussage im Jahr 2026 erfindet, um sie an die Dokumente anzupassen, hätte diese bereits vor 2019 erfinden müssen, als die Dokumente noch unter Verschluss waren. Eine Dokumentenaktion, die Beweise für ein Klonprogramm fälscht, hätte vor 2019 vorhersehen müssen, welches spezifische Vokabular die gehandelten Frauen später verwenden würden, um das zu beschreiben, was sie mitgehört hatten.

Beides ist nicht plausibel. Was plausibel ist – und was die Übereinstimmung der Aufzeichnungen belegt – ist, dass die Überlebenden und die Dokumente unabhängig voneinander über dieselbe Operation berichten, aus unterschiedlichen Zugangsebenen, mit übereinstimmenden Erkenntnissen.

Was damit feststeht – und was nicht

Aus den Akten des Bundes geht hervor: Dass Jeffrey Epstein zwischen 2009 und 2018 kontinuierlich an Projekten zum Klonen von Menschen und zur Keimbahnmodifikation arbeitete, wozu der Schriftverkehr mit George Church, eine Hautbiopsie am MGH, in Harvard gelagerte iPS-Zelllinien, ein 10-Millionen-Dollar-Investmentportfolio von Church, eine von Indyke gegründete Zweckgesellschaft, ein 2018 mit 9,5 Millionen Dollar finanziertes Unternehmen für Designerbabys, ein chirurgisches Labor im Ausland sowie eine achtjährige intellektuelle und finanzielle Beziehung zu den führenden institutionellen Persönlichkeiten der modernen Genomtechnik.

Durch Zeugenaussagen von Überlebenden und zeitgenössische Berichterstattung belegt: Dass die Zorro Ranch Schauplatz wiederholter Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauchs von Frauen aus dem Menschenhandel war, darunter Shantae Davies, Annie Farmer, Virginia Giuffre, „Jane“ und anderen; dass Überlebende auf der Zorro Ranch Gespräche über „das perfekte Baby“ und „den perfekten Genpool“ mitbekamen; dass andere Überlebende von Verfahren berichteten, an die sie sich nicht erinnern konnten und die von Ärztinnen durchgeführt wurden; dass ein zeitgenössischer Hinweis behauptete, zwei ausländische Mädchen seien nach ihrem Tod während einer Vergewaltigung in der Nähe der Zorro Ranch begraben worden; dass sich unter denjenigen, die Vergewaltigungen auf dem Anwesen beschrieben, auch Männer befanden.

Durch die Übereinstimmung belegt: Dass die Zeugenaussagen der Überlebenden mit sprachlicher Präzision das operative Vokabular und die verfahrenstechnischen Merkmale des Programms beschreiben, dessen Aufbau durch die Unterlagen der Bundesbehörden unabhängig bestätigt wurde. Die Zeugenaussagen und die Dokumente bestätigen sich gegenseitig. Ohne eine explizite Begründung dafür wird es dadurch schwieriger, das eine oder das andere zu verwerfen.

Nicht durch eine der beiden Quellen allein belegt: Dass bestimmte Verfahren aus Bishops Programm von 2018 bereits in früheren Jahren auf der Zorro Ranch durchgeführt wurden. Dass eine erfolgreiche Lebendgeburt eines von Epstein gezeugten Kindes stattfand. Dass die beiden ausländischen Mädchen aus dem Hinweis vom November 2019 identifiziert, ausfindig gemacht oder gerettet werden können. Dass ein namentlich genannter Wissenschaftler aus Epsteins Netzwerk – Church, Nikolic, Nowak, Bishop oder andere – operative Kenntnisse über die Aktivitäten auf der Zorro Ranch hatte. Dies sind Fragen, die die Ermittlungen in New Mexico, die Wahrheitskommission und etwaige künftige Maßnahmen der Bundesbehörden beantworten müssen.

Durch das Fehlen belegt: Dass die Bundesregierung zwischen 2008 und 2019 es unterlassen hat, das einzige größere Anwesen von Epstein zu durchsuchen, auf dem keine Maßnahmen des Bundes stattfanden; dass sie es unterlassen hat, auf den Hinweis vom November 2019 über vergrabene Leichen zu reagieren; und dass sie es unterlassen hat, sich mit dem Bundesstaat New Mexico abzustimmen, der zur Strafverfolgung bereit war. Die Gründe für dieses Versäumnis sind nicht öffentlich bekannt, und die Frage nach dem Warum wurde nun von einem amtierenden Kongressabgeordneten offiziell an den Generalstaatsanwalt von New Mexico gerichtet.

Das Bestreben stand nie zur Debatte

Im Jahr 2019 dokumentierte die New York Times Jeffrey Epsteins erklärten Wunsch, die Menschheit mit seiner DNA zu befruchten, und bezeichnete ihn als exzentrisch. Der implizite Beweisstandard lautete: Hat sich das Bestreben in konkrete Maßnahmen umgesetzt? Die Reporter kamen zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall war.

Bis 2026 hat die EFTA-Veröffentlichung diese Frage beantwortet. Das Bestreben führte zu konkreten Maßnahmen. Die Maßnahmen erstreckten sich über acht Jahre, mehrere Universitäten, mehrere Investitionsvehikel, mehrere Gerichtsbarkeiten und einen dokumentierten Zeitplan bis zur ersten Lebendgeburt.

Die verbleibende Frage – die Frage, die die Zeugenaussage der Überlebenden nun auf den Tisch bringt – ist nicht, ob die Maßnahmen existierten. Es geht darum, ob die Operationen ein nachgelagertes Ende hatten, das tatsächlichen Frauen in tatsächlichen Räumen auf einer tatsächlichen Ranch in New Mexico widerfuhr, und ob die Bundesbehörden, die es ablehnten, diese Ranch zu untersuchen, dies taten, weil sie nichts wussten, oder weil sie genug wussten, um es lieber nicht herauszufinden.

Der erste Bericht der New Mexico Truth Commission soll bis Ende Juli 2026 vorliegen. Die Durchsuchung der Zorro Ranch begann im März 2026. Mitglieder des Kongresses, die Zugang zu den ungeschwärzten Akten haben, haben angedeutet, dass das, was sie lesen, über das hinausgeht, was öffentlich beschrieben wurde. Überlebende geben zum ersten Mal öffentliches Zeugnis darüber, was sie auf dem Anwesen erlebt haben, und die Sprache, die sie verwenden, ist nicht die Sprache der Traumaverzerrung. Es ist die Sprache, von der die Bundesakten unabhängig belegen, dass sie von den Personen verwendet wurde, mit denen Epstein korrespondierte, zu der Zeit, als er die Menschen vergewaltigte, die sie belauschten.

Zwei Jahrzehnte lang war das Ziel die Entlastung. Der Beweis sollten immer die Dokumente sein – wenn es diese Dokumente überhaupt gab, wenn sie jemals veröffentlicht würden, wenn jemand beim Lesen bemerkte, dass sie mit dem übereinstimmten, was die Überlebenden die ganze Zeit über gesagt hatten.

Die Dokumente existierten. Sie wurden veröffentlicht. Die Übereinstimmung ist nun öffentlich bekannt.

An die Überlebenden, deren Berichte diesen Artikel geprägt haben – diejenigen, die noch am Leben sind, um davon zu erzählen, und diejenigen, wie Virginia Giuffre, die es nicht mehr sind – vielen Dank. Ihr wart niemals die unzuverlässigen Erzähler dieser Geschichte. Ihr wart von Anfang bis Ende die einzigen zuverlässigen Erzähler, und der Mut, euch gegen unvorstellbar große Widrigkeiten zu erheben, war und wird immer nichts weniger als legendär sein. Die dokumentarische Arbeit dieser Serie hat stets auf das hingewiesen, was ihr gesagt habt. Wir brauchten nur die Akten der Bundesbehörden, um euch einzuholen. Die Akten der Bundesbehörden haben nun aufgeholt.

Was auch immer sonst auf der Zorro Ranch, in der New Mexico Truth Commission oder in welchen noch zu erzwingenden Maßnahmen auf Bundesebene geschehen mag – diese Tatsache ist nun geklärt und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Architektur wurde dokumentiert. Was darin geschah, ist die Frage, die die Aussagen der Überlebenden, gestützt durch die Durchsuchung des Grundstücks und die bevorstehenden Verfahren, endlich an dem Ort beantworten dürfen, den sie schon immer verdient haben.