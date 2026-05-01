Trump erwartet, dass die Benzinpreise nach Kriegsende „wie ein Stein“ fallen – während ein Senator mit der republikanischen Linie zur Kriegsbefugnis bricht und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump: „Die [Preise für] Benzin und Öl werden rapide sinken, sobald der Krieg vorbei ist .“ Die republikanische Senatorin Collins ändert ihre Stimme zur Frage der Kriegsbefugnisse.

.“ Die republikanische Senatorin Collins ändert ihre Stimme zur Frage der Kriegsbefugnisse. Bessent auf X: „Angesichts der Auswirkungen von ‚Economic Fury‘ hat die iranische Währung ein Allzeittief erreicht . Das iranische Volk verdient eine neue Ära, die das korrupte und chaotische iranische Regime nicht bieten kann.“ Dies weckt Hoffnungen auf einen Aufstand und einen Regimewechsel .

. Das iranische Volk verdient eine neue Ära, die das korrupte und chaotische iranische Regime nicht bieten kann.“ Dies weckt Hoffnungen auf einen . Der israelische Verteidigungsminister Katz: „Bald werden wir erneut im Iran handeln müssen, um sicherzustellen, dass das Regime Israel in den kommenden Jahren nicht bedrohen kann .“ Der Ölpreis steigt aufgrund dieser Äußerung und neuer Berichte über israelische Verteidigungsaufstockungen in Häfen und Luftverkehrsknotenpunkten.

.“ Der Ölpreis steigt aufgrund dieser Äußerung und neuer Berichte über israelische Verteidigungsaufstockungen in Häfen und Luftverkehrsknotenpunkten. Kein Verzicht auf das Atomprogramm : Der Iran werde seine „fortschrittlichen Technologien“ ebenso „bewachen“ wie seine eigenen Grenzen, sagte Mojtaba Khamenei in einer schriftlichen Rede, die vom staatlichen Fernsehen vorgelesen wurde . Er werde „die Region am Persischen Golf sichern und die Ausbeutung dieser Wasserstraße durch den feindlichen Gegner zunichte machen.“

: Der Iran werde seine „fortschrittlichen Technologien“ ebenso „bewachen“ wie seine eigenen Grenzen, . Er werde „die Region am Persischen Golf sichern und die Ausbeutung dieser Wasserstraße durch den feindlichen Gegner zunichte machen.“ Das US-Militär deutet den Einsatz hochmoderner, noch nicht im Kampf getesteter Hyperschallraketen für den Nahen Osten an, während der CENTCOM-Chef Trump im Weißen Haus über weitere militärische Optioneninformieren wird.

***

Trumps „Zusicherungen“ an die Amerikaner, während die Republikaner in Panik geraten

Der Iran-Konflikt und die Sperrung der Straße von Hormus sind nach wie vor ein geopolitisches Spiel mit dem Feuer, bei dem jede Seite glaubt, der anderen mehr Schaden zufügen zu können und gleichzeitig länger durchzuhalten. Doch der Iran, der seit Jahren einem Sanktionsregime unterliegt und kürzlich einer groß angelegten Bombardierungskampagne der USA und Israels ausgesetzt war, orientiert sich nicht an vier- oder zweijährigen Wahlzyklen. Angesichts der im nächsten Herbst anstehenden Zwischenwahlen, die den Republikanern im Kongress bevorstehen, zeichnet sich ein zunehmend unangenehmer Trend ab: Der Durchschnittspreis für eine Gallone (3,8 Liter) Benzin in den Vereinigten Staaten hat laut der American Automobile Association (AAA) 4,30 Dollar erreicht, ein Anstieg von weniger als 3 Dollar vor dem Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran am 28. Februar.

Präsident Trump ging darauf ein, als er am Donnerstag im Oval Office Fragen beantwortete, und erklärte Reportern, dass die Benzinpreise „wie ein Stein fallen“ würden, sobald der Krieg gegen den Iran beendet sei.

„Die [Preise für] Benzin und Öl werden rapide sinken, sobald der Krieg vorbei ist“, erklärte er zuversichtlich – „wie ein Stein“, fügte er hinzu.

President Trump cuts off a reporter when informed that the average price of gas is now $4.30.



Trump: “Yeah. And you know what? We're not gonna have a nuclear weapon in the hands of Iran. The gas is gonna go down. As soon as the war’s over it’ll drop like a rock.” pic.twitter.com/0bCxak9d3w — The American Conservative (@amconmag) April 30, 2026

Übersetzung von „X“: Präsident Trump unterbricht einen Reporter, als er darauf hingewiesen wird, dass der durchschnittliche Benzinpreis nun bei 4,30 Dollar liegt. Trump: „Ja. Und wissen Sie was? Wir werden nicht zulassen, dass der Iran Atomwaffen besitzt. Der Benzinpreis wird sinken. Sobald der Krieg vorbei ist, wird er wie ein Stein fallen.“

Am Freitag dauert der Krieg jedoch schon fast 60 Tage an, und die Gesamtstrategie sowie der Zeitplan der USA sind nach wie vor alles andere als klar. Stattdessen beharrt Trump darauf, dass die Iraner militärisch „nichts“ zu bieten hätten, doch die Krise auf dem globalen Energiemarkt hält an, und die Operation „Epic Fury“ läuft weiter – trotz des verlängerten, unsicheren Waffenstillstands…

President Trump on Iran:



“They’re sitting in a cave and all their leaders are dead… They have no navy, they have no air force, they have no nothing. We can fly right over the middle of Tehran without being shot at because they have no anti-aircraft. They have nothing.” pic.twitter.com/L7AVoV90ZZ — The American Conservative (@amconmag) April 30, 2026

Übersetzung von „X“: Präsident Trump über den Iran: „Sie sitzen in einer Höhle und alle ihre Anführer sind tot … Sie haben keine Marine, sie haben keine Luftwaffe, sie haben gar nichts. Wir können direkt über das Zentrum von Teheran fliegen, ohne beschossen zu werden, weil sie keine Flugabwehr haben. Sie haben nichts.“

Unterdessen hat Hegseth diese Woche ein interessantes Argument vorgebracht (siehe unten), da der Kongress gemäß US-Recht über eine formelle Kriegserklärung abstimmen muss, sobald ein Auslandseinsatz die 60-Tage-Marke erreicht.

Undder erste republikanische Senator hat „die Seiten gewechselt“ und sich in Bezug auf Trumps Iran-Krieg und die Kriegserklärung durch den Kongress von der Führung der Republikaner distanziert:

Die gemäßigte Senatorin Susan Collins (R-Maine) brach am Donnerstag mit der Linie der republikanischen Führung und der meisten ihrer Parteikollegen, indem sie für eine von Senator Adam Schiff (D-Kalifornien) eingebrachte Resolution zu den Kriegsbefugnissen stimmte, die darauf abzielt, militärische Maßnahmen gegen den Iran zu stoppen; sie ist damit die erste republikanische Senatorin, die ihre Haltung hinsichtlich der Einschränkung der militärischen Befugnisse von Präsident Trump geändert hat.

Rand stand dort ganz allein bei der Verteidigung der Verfassung, doch je länger der Iran-Konflikt andauert – und je mehr die Amerikaner dies an der Zapfsäule zu spüren bekommen –, desto mehr republikanische Abgeordnete werden sich wahrscheinlich abwenden:

Collins schloss sich Senator Rand Paul (R-Ky.) an und stimmte für die Weiterleitung einer Resolution, die den Abzug der US-Streitkräfte aus dem Konflikt mit dem Iran vorsieht, sofern der Kongress nicht für die Genehmigung von Gewaltanwendung stimmt. Sie und Paul stimmten gemeinsam mit den meisten Demokraten für einen Antrag, die Resolution aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Senats zu entlassen, doch dieser scheiterte mit 47 zu 50 Stimmen. Es war das sechste Mal, dass die Republikaner im Senat eine Resolution gemäß dem War Powers Act von 1973 zur Einstellung weiterer Militäroperationen gegen den Iran abgelehnt haben.

HEGSETH: On Iran, we are in a ceasefire right now, which I understand means the 60 day clock pauses or stops



KAINE: I do not believe the statute would support that pic.twitter.com/1JGdThEdR9 — Aaron Rupar (@atrupar) April 30, 2026

Übersetzung von „X“: HEGSETH: Was Iran betrifft, befinden wir uns derzeit in einem Waffenstillstand, was ich so verstehe, bedeutet, dass die 60-Tage-Uhr pausiert oder anhält KAINE: Ich glaube nicht, dass das Gesetz das unterstützen würde

Bessent frohlockt über den Zusammenbruch der iranischen Währung und signalisiert Hoffnung auf einen Aufstand

Während Gerüchte kursieren, dass Israel sich auf erneute Angriffe auf den Iran vorbereiten könnte, und Trump angeblich über begrenztere Schläge nachdenkt – während gleichzeitig die USS Gerald R. Ford nach einem rekordverdächtigen Einsatz in die Vereinigten Staaten zurückkehrt –, signalisiert der Iran, dass er zu einem langen Krieg bereit ist und die US-Seeblockade noch lange Zeit aushalten kann. Es gibt jedoch auch unbestätigte Berichte aus Pakistan, wonach Teheran bereits an diesem Wochenende einen weiteren Entwurf für einen Friedensvorschlag vorlegen könnte. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian erklärte am Donnerstag, die Blockade sei trotz des von Trump verkündeten verlängerten Waffenstillstands faktisch eine „Ausweitung der Militäroperationen“ durch Washington.

Ebenfalls am Donnerstag deutete US-Finanzminister Scott Bessent an, dass der Plan der US-Regierung offenbar darin bestehe, den Iran in den wirtschaftlichen Ruin zu treiben, in der Hoffnung, eine Art Aufstand hin zu einem Regimewechsel auszulösen. Doch genau dieselbe „Vorhersage“ und derselbe Plan galten bereits in den ersten Tagen des Krieges – und haben sich nie bewahrheitet. Einerseits scheint er in seiner untenstehenden Nachricht auf X sich hämisch darüber zu freuen, dem zerbombten Land weitreichendes Elend zuzufügen, während er andererseits behauptet, dem iranischen Volk zu helfen und es zu unterstützen, indem er sagt, es „verdiene eine neue Ära“.

Wie wir bereits berichteten, brach die iranische Währung am Mittwoch auf ein Rekordtief ein und stürzte angesichts des anhaltenden Krieges zwischen den USA und Israel sowie des unsicheren Waffenstillstands auf 1,8 Millionen Rial pro Dollar ab, während gleichzeitig die steigenden globalen Energiepreise die Wirtschaft belasteten. Der Rial begann zwei Tage zuvor nach Wochen künstlicher Stabilität stark abzurutschen. In der Anfangsphase des am 28. Februar begonnenen Krieges blieb die Währung aufgrund eines fast vollständigen Importstopps und begrenzter Marktaktivität stabil.

„Wir glauben, der Preis war es wert“ Stimmung…

Amid the impact of Economic Fury, Iran’s currency has hit an all-time low.



The Iranian people deserve a new era, which the corrupt and shambolic Iranian regime cannot provide.



With their oil industry closing and their currency plummeting, it is past time for the Iranian regime… pic.twitter.com/k7QvKoWbl2 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 30, 2026

Übersetzung von „X“: Zum Auswirkungen des Wirtschaftszorns hat die Währung Irans einen historischen Tiefststand erreicht. Das iranische Volk verdient eine neue Ära, die das korrupte und chaotische iranische Regime nicht bieten kann. Mit ihrer schließenden Ölindustrie und ihrem abstürzenden Währung ist es höchste Zeit, dass das iranische Regime zugibt, dass das Volk Irans viel Besseres verdient als die Trümmer des derzeitigen Regimes bieten können.

Ölpreis steigt nach Drohungen des israelischen Verteidigungsministers mit neuen Angriffen

Der israelische Verteidigungsminister Katz erklärte laut einem lokalen Reporter bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: „Es ist möglich, dass wir bald erneut im Iran handeln müssen, um sicherzustellen, dass das Regime Israel in den kommenden Jahren nicht bedrohen kann.“

Weiters sagte er, dass Israel zwar die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten gegenüber dem Iran unterstütze, aber „bald erneut handeln muss“, um die „existenzielle Bedrohung“ durch die Islamische Republik zu beseitigen.

„Der Iran hat im vergangenen Jahr extrem schwere Schläge erlitten, Schläge, die ihn in allen Bereichen um Jahre zurückgeworfen haben“, fuhr Katz bei einer militärischen Zeremonie fort. „US-Präsident Trump leitet in Abstimmung mit Premierminister Benjamin Netanjahu die Bemühungen, die Ziele der Kampagne so zu verwirklichen, dass der Iran für kommende Generationen keine Bedrohung mehr für die Existenz Israels, der Vereinigten Staaten und der freien Welt darstellt“, fügte er hinzu. „Wir unterstützen diese Bemühungen und leisten die notwendige Unterstützung, aber wir könnten bald erneut handeln müssen, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden.“ Die Ölpreise schießen aufgrund dieser Schlagzeile wieder in die Höhe, und während israelische Medien über eine neue militärische Aufrüstung und US-Verteidigungshilfe in den Häfen des Landes berichten…

Der folgende Bericht stammt von AP und befasst sich mit einem „neuen Plan“, über den Trump nachdenkt:

Dem Plan zufolge würden die Vereinigten Staaten ihre Blockade der iranischen Häfen fortsetzen und sich gleichzeitig mit ihren Verbündeten abstimmen, um dem Iran höhere Kosten für seine Versuche aufzuerlegen, den freien Energiefluss zu behindern, so ein hochrangiger Regierungsvertreter. Trump erwäge mehrere diplomatische und politische Optionen, um den Iran dazu zu bewegen, seine Blockade der Wasserstraße zu beenden, sagte der Vertreter, der anonym bleiben wollte, da er nicht befugt war, sich öffentlich zu äußern.

***

Weitere ältere Nachrichten hier.