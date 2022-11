Am Rande der schlimmsten Obdachlosenkrise in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten und es soll noch schlimmer werden

Am Rande der schlimmsten Obdachlosenkrise in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten

Wenn Sie in einem größeren städtischen Gebiet leben, haben Sie vielleicht bemerkt, dass um Sie herum „Zeltstädte“ auftauchen. Die schlimmste Inflationskrise seit Jahrzehnten hat in Verbindung mit der schlimmsten Drogenkrise, die wir je erlebt haben, zu einer noch nie dagewesenen Obdachlosenkrise geführt. Jede Nacht schließen sich noch mehr Amerikaner den rasch wachsenden „nicht genehmigten Lagern“ an, die in unseren größten Städten immer mehr Grundstücke einnehmen. Wenn es jetzt schon so schlimm ist, wie viele unserer Mitbürger werden dann auf der Straße schlafen, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen in ein oder zwei Jahren noch viel schlechter sind? Wir sollen die großartigste Nation auf dem Planeten sein, aber mit jedem Tag, der vergeht, werden mehr Zeltstädte errichtet. Unser System versagt, und das weitverbreitete wirtschaftliche Leid, das wir im Moment erleben, ist wirklich schwer zu begreifen.

Sehen Sie sich nur an, was in Sacramento passiert. Es ist die Hauptstadt Kaliforniens, und überall werden Zeltstädte errichtet.

Es wird sogar berichtet, dass die Zahl der Obdachlosen in Sacramento allein seit 2019 um fast 70 Prozent gestiegen ist…

Während der Pandemie ist die Zahl der Obdachlosen in ganz Kalifornien in die Höhe geschnellt, aber der Anstieg in Sacramento war besonders atemberaubend. Die Region hat seit 2019 einen Anstieg der Obdachlosigkeit um fast 70 Prozent zu verzeichnen und zählt nun mehr Menschen ohne Obdach als San Francisco.

Natürlich sind die absurden Wohnungspreise einer der Hauptgründe dafür, dass so viele Menschen auf die kalte Straße getrieben werden…

Die Hauptursache für den dramatischen Anstieg sind laut der Zählung zum Jahresende 2022 die hohen Wohnungskosten. Der Durchschnittspreis für ein Haus im Bezirk hat 500.000 Dollar überschritten, und die monatliche Durchschnittsmiete liegt bei 2.774 Dollar, das sind mehr als 5 % mehr als im Vorjahr. Einige Studios in der Innenstadt kosten 2.000 Dollar im Monat, sagte Crystal Sanchez, die Vorsitzende der Sacramento Homeless Union, während Tausende von Menschen draußen schlafen.

Die meisten Familien aus der Mittelschicht können es sich kaum leisten, jeden Monat 2.000 Dollar oder mehr für eine Wohnung zu bezahlen.

Und diejenigen, die arm sind, haben keine Chance.

In Portland, Oregon, sind die Bedingungen sehr ähnlich. Die Wohnungspreise sind ins Unermessliche gestiegen, und die Obdachlosigkeit breitet sich wie ein Lauffeuer aus.

Laut Bürgermeister Ted Wheeler gibt es derzeit „fast 800 nicht genehmigte Lager“, die über die ganze Stadt verteilt sind…

Fast 800 nicht genehmigte Lager sind über die 146 Quadratmeilen der Stadt Portland verteilt“, sagte Wheeler. „Es muss sich etwas ändern. Aber viele Portlander haben das Vertrauen in die Stadtverwaltung verloren.

In einer kürzlich von The Oregonian durchgeführten Umfrage sagten fast 75 Prozent der Wähler von Portland, die Stadt sei auf dem falschen Weg.

Inzwischen ist es so weit gekommen, dass man die Zeltstädte einfach nicht mehr vermeiden kann.

Die Lage ist derzeit so schlimm, dass es möglich ist, dass der Staat Oregon im November tatsächlich einen republikanischen Gouverneur wählen könnte…

Das Rennen um den Gouverneursposten bleibt ein Unentschieden, wobei eine neue Umfrage einen knappen Vorsprung für den republikanischen Kandidaten in einem Bundesstaat zeigt, der seit 1982 keinen republikanischen Gouverneur mehr gewählt hat. Laut einer neuen Umfrage von Nelson Research liegt die Republikanerin Christine Drazan mit 44 zu 41 Prozent vor der Demokratin Tina Kotek, berichtet KOIN.

Damit liegt Drazan im RealClearPolitics-Umfragedurchschnitt 2 Punkte vorn, nachdem sie in allen Umfragen dieses Herbstes knapp geführt hatte.

Ich dachte, dass wir in diesem Bundesstaat nie wieder einen republikanischen Gouverneur sehen würden.

Es sieht so aus, als hätte ich mich geirrt.

In Washington D.C. gibt es zwar nicht so viele „nicht genehmigte Lager“ wie in Portland, aber die New York Post berichtet, dass die Zahl der Zeltstädte in der Hauptstadt unseres Landes inzwischen auf 120 angestiegen ist…

In den letzten zwei Jahren sind die Obdachlosenlager in Washington D.C. regelrecht explodiert, da sowohl die Stadt- als auch die Bundesregierung während der COVID-19-Pandemie die Maßnahmen zur Durchsetzung der Vorschriften aufhoben – und es den Wanderern leicht machten, sich niederzulassen, indem sie für ihre Bedürfnisse sorgten. Bei einem Rundgang, den The Post diese Woche durch die wichtigsten Touristengebiete des Bezirks unternahm, wurden mindestens 35 Landstreicher auf einem Gelände des National Park Service zwei Blocks vom Weißen Haus entfernt, mehr als 20 in den Grünanlagen rund um den Komplex des Außenministeriums und fünf auf der anderen Straßenseite des berüchtigten Watergate-Hotels festgestellt.

Und diese Orte machen weniger als 5 Prozent der geschätzten 120 Zeltstädte in Washington D.C. aus.

Vor über einem Jahrzehnt arbeitete ich im Herzen Washingtons.

Und während meiner gesamten Zeit dort habe ich nicht einen einzigen Obdachlosen gesehen, der in einem Zelt lebte.

Aber jetzt gibt es überall Zeltstädte.

Natürlich geht ein Anstieg der Kriminalität oft mit einer Explosion der Obdachlosigkeit einher.

In New York City sorgt die Vergewaltigung einer Joggerin durch einen Obdachlosen, der bereits 25 Mal verhaftet wurde, diese Woche für Schlagzeilen…

Laut Polizei war das Opfer gegen 5:30 Uhr am Pier 45 in der Nähe der West und Christopher Street im West Village unterwegs, als der Mann, Carl Phanor, 29, sie von hinten packte und würgte, bis sie ohnmächtig wurde, berichtet die New York Post. Phanor, der 25 Vorstrafen hat und wegen mindestens zwei weiterer Sexualverbrechen gesucht wird, zog sie dann aus, vergewaltigte sie und floh mit ihren Kopfhörern, ihrem Handy und ihrer Brieftasche auf einem Citi Bike vom Tatort.

Das erschütterte Opfer wurde von einem Mitjogger entdeckt und von Ersthelfern in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Traurigerweise nimmt die Zahl der Obdachlosen in New York City mit jedem Tag weiter zu.

Das Problem ist sogar so gravierend, dass die Nationalgarde gerufen wurde, um die Krise zu bewältigen…

Die Stadt New York hat die Nationalgarde einberufen, um der zunehmenden Migrantenkrise Herr zu werden, die Obdachlosenunterkünfte und -einrichtungen überfordert, da das Personal nicht in der Lage ist, den Ansturm zu bewältigen. Reservisten der Nationalgarde werden eingesetzt, um den täglichen Betrieb in vielen Unterkünften zu unterstützen, u. a. bei der Verwaltung der Kapazitäten, der Verteilung von Lebensmitteln und der Überbrückung von Personalengpässen.

In den Obdachlosenunterkünften von New York City leben derzeit mehr als 62.000 Menschen, darunter fast 13.000 Migranten, wie das Department of Homeless Services mitteilt.

Aber das ist erst der Anfang.

Ich erwarte, dass in den nächsten Jahren Millionen von Amerikanern ihren Arbeitsplatz verlieren werden.

Und die Wahrheit ist, dass dies bereits zu geschehen beginnt. Gerade heute haben wir erfahren, dass Stripe etwa 14 Prozent seiner gesamten Belegschaft entlassen wird…

Der Online-Zahlungsriese Stripe entlässt rund 14% seiner Mitarbeiter, schrieb CEO Patrick Collison am Donnerstag in einem Memo an die Belegschaft. In dem Memo sagte Collison, die Kürzungen seien angesichts der steigenden Inflation, der Angst vor einer drohenden Rezession, höherer Zinsen, Energieschocks, knapper werdender Investitionsbudgets und spärlicherer Startup-Finanzierung notwendig. Zusammengenommen signalisieren diese Faktoren, „dass das Jahr 2022 den Beginn eines anderen Wirtschaftsklimas darstellt“, sagte er.

Ja, wie ich in meinem brandneuen Buch ausführlich darlege, liegt ein „anderes Wirtschaftsklima“ definitiv vor uns.

Wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern, wird die Zahl der Zeltstädte noch viel größer werden.

Die kalte, harte Realität ist also, dass sich unsere Obdachlosenkrise fortan nur noch verschärfen wird.

Ich weiß, dass diese Nachricht vielleicht schwer zu hören ist, aber die Wahrheit ist, dass dies schwierige Zeiten sind.