COVID-19 mRNA-Impfstoffe können in das menschliche Genom integriert werden

Neue Forschungsergebnisse haben die Mechanismen einer möglichen Integration von mRNA-Impfstoffen in Gene beleuchtet. Diese Forschung trägt zur laufenden Debatte darüber bei, ob mRNA-Impfstoffe die menschliche DNA verändern können. In dem Bemühen, die unkontrollierbare Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen, wurden mRNA-Impfstoffe in großem Umfang an die Weltbevölkerung verabreicht. Die mRNA-Technologie ermöglichte zwar die rasche Entwicklung und den Einsatz der dringend benötigten Impfstoffe, doch ihre langfristige Sicherheit steht nun im Vordergrund der Bedenken.

COVID-19 verbreitete sich weltweit mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. Regierungen und Gesundheitsbehörden waren nicht ausreichend auf die Bekämpfung eines hoch ansteckenden, infektiösen und übertragbaren viralen Erregers vorbereitet. SARS-CoV-2 verhält sich zwar ähnlich wie die bekannten Influenzaviren, doch die vorhandenen Impfstoffe waren nicht in der Lage, eine Immunität dagegen zu erzeugen, da die viralen Strukturen und molekularen Wechselwirkungen so unterschiedlich sind. Die Entwicklung eines neuen Impfstoffs wurde zur obersten Priorität und erforderte einen kurzen Zeitrahmen, um so viele Leben wie möglich zu retten.

BNT162b2 von Pfizer/BioNTech und mRNA-1273 von Moderna (Spikevax) sind zwei zugelassene und weitverbreitete mRNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2. Diese Impfstoffe verwenden eine mRNA-Kopie des Spike-Proteins, um die intrazelluläre Produktion des Proteins zu steuern und so eine Immunreaktion auszulösen. mRNA-Impfstoffe können schneller als herkömmliche Impfstoffe entwickelt und in großem Maßstab eingesetzt werden, sodass sie sich für Pandemien eignen. Ein zweiter angeführter Vorteil ist, dass mRNA-Impfstoffe im Gegensatz zu DNA-basierten Impfstoffen (z. B. Plasmid-DNA oder virale Vektoren) nicht in das Genom integriert werden können.

mRNA-Impfstoffe wurden in der Vergangenheit noch nicht in so großem Umfang an die Allgemeinheit verabreicht. Es handelt sich vielmehr um eine relativ neue Impfstofftechnologie. Die Erforschung der langfristigen Wirksamkeit und der Nebenwirkungen der COVID-19-mRNA-Impfstoffe ist noch nicht abgeschlossen.

Eine frühere Forschungsstudie stellt die Vorstellung infrage, dass eine Genomintegration bei mRNA-Impfstoffen unmöglich ist. In dieser Studie fanden die Autoren heraus, dass Impfstoff-mRNA durch einen Prozess namens reverse Transkription in DNA umgewandelt werden kann, bei dem zelluläre Enzyme bestimmte mRNA-Stränge erkennen und sie in DNA umwandeln können, anstatt sie zur Herstellung funktioneller Proteine zu verwenden. Dies ist nur noch ein Schritt von einer möglichen Genomintegration entfernt.

mRNA-Impfstoff-Retroposition: Mögliche Ursache und Wirkung

Einem Vorabdruck-Forschungsartikel aus dem Jahr 2021 zufolge wurde die Möglichkeit der Retroposition von mRNA-Impfstoffen weitgehend übersehen, obwohl in der wissenschaftlichen Gemeinschaft das Wissen über mRNA-Retroposition allgemein anerkannt ist.

Retroposition liegt vor, wenn mRNA revers transkribiert und in das Genom eingefügt wird. Dieser Vorgang kommt bei bestimmten Säugetieren, einschließlich des Menschen, natürlich und sehr häufig vor.

Wie in dem Artikel beschrieben, wird ein Großteil der Retroposition bei Säugetieren durch L1 vermittelt. L1 ist ein komplexer zellulärer Mechanismus, der mRNA-Sequenzen in DNA umwandelt und auch die Integration der umgewandelten DNA in zelleigene Gene vermittelt. Die L1-vermittelte Retroposition erkennt ein Motiv auf den Ziel-mRNA-Sequenzen, das als „Poly-A-Schwanz“ bezeichnet wird – ein langer Abschnitt, der überwiegend den RNA-Baustein Adenosin enthält.

Auch mRNA-Impfstoffe enthalten „poly-A-Schwänze“. Diese tragen dazu bei, die native menschliche mRNA zu imitieren, die effiziente Übersetzung in Proteine zu erhöhen und die Stabilität zu verbessern. Folglich könnte L1 in der Lage sein, den Poly-A-Schwanz eines mRNA-Impfstoffs zu erkennen und ihn in das Genom einzufügen.

Ein weiterer Vorabdruck-Artikel erörtert die möglichen Mechanismen und Auswirkungen der Integration von Impfstoff-mRNA in das menschliche Genom. Der Artikel stützt nicht nur die Rolle von L1 bei der Vermittlung der Retroposition, sondern befasst sich auch mit möglichen Zusammenhängen zwischen mRNA-Impfstoffen und Krankheiten, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.

Den Autoren zufolge wären Stammzellen und Gametozyten die Ersten, bei denen die normale Zellfunktion durch unerwünschte RNA-Einfügungen gestört wird. Sie verweisen auf die umfangreichen genetischen Veränderungen, die in die mRNA-Impfstoffpräparate eingeflossen sind, als einen großen Unsicherheitsfaktor, wenn es um langfristige gesundheitliche Auswirkungen geht. Stammzellen sind besonders besorgniserregend, weil das Spike-Protein in diesen Zellen die Krebsbildung auslösen kann.

Weitere Überlegungen

Unter den Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt scheint ein Konsens darüber zu bestehen, dass mRNA-Impfstoffe die menschliche DNA nicht verändern können, wie diese beiden Beispiele der US-amerikanischen Centers for Disease Prevention and Control (CDC) und des australischen Government Department of Health and Aged Care (DoH) zeigen.

Diese Haltung wird auch in den von Reuters geprüften Artikeln deutlich, darunter dieser Artikel über die in den sozialen Medien kursierenden Informationen über mRNA-Impfstoffe, die die menschliche DNA verändern, und die Antwort von Reuters auf die Forschungsergebnisse von Biologen des Massachusetts Institute of Tech (MIT). Das MIT-Team behauptet, dass das SARS-CoV-2-Virus selbst die menschliche DNA verändern kann und dass die Retroposition der SARS-CoV-2-Virusgene erklärt, warum bei einigen Patienten noch lange nach der Infektion eine positive virale RNA durch PCR nachgewiesen werden kann.

Ein weiterer Übersichtsartikel befasst sich mit dem komplexen Verhalten von mRNA-Impfstoffen im Körper und warnt davor, sie mit herkömmlichen Impfstoffen gleichzusetzen. Die Autoren vergleichen das Verhalten von mRNA-Impfstoffen eher mit dem eines Prodrugs als mit dem eines herkömmlichen Impfstoffs, da der mRNA-Impfstoff allein keine Immunreaktion auslösen kann, bis der Körper aus der mRNA-Vorlage ein Spike-Protein produziert. Der Artikel nimmt nicht direkt Stellung zu der Frage, ob mRNA-Impfstoffe die genomische DNA verändern können, aber die Autoren empfehlen weitere Studien zur Pharmakologie dieser neuartigen und komplexen Impfstofftechnologie.

Abschließende Überlegungen

Obwohl die Behauptung, dass die COVID-19-Impfstoffe die menschliche DNA nicht verändern können, in zahlreichen Quellen zu finden ist, scheint es, wie oben kurz erörtert, keine Primärforschung zu geben, die diese Behauptung stützt. Die Studien, die auf eine Retroposition hindeuten, könnten weitere Untersuchungen über die Retroposition von mRNA-Impfstoffen und die damit verbundenen langfristigen Auswirkungen rechtfertigen.