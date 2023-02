Der ukrainische Präsident Zelensky wies Regierungsbeamte an, alle Informationen über Hunter Bidens Unternehmen Metabiota am selben Tag zu vernichten, an dem Russland in das Land einmarschierte.

Russland überfiel die Ukraine am 22. Februar 2022.

Zelensky verschickte dieses Dokument am 24. Februar 2022.

DC Draino berichtete heute über diese Entwicklung.

Hat Zelensky einige der belastenden Dokumente gegen Hunter bei Metabiota und Burisma aufbewahrt, um sie als Erpressung gegen Joe Biden zu verwenden, um mehr Geld und Waffen zu bekommen? Wir alle kennen die Antwort

Am 24. Februar 2022 erließ Zelensky einen Erlass, der die Regierungsbeamten aufforderte, alle Informationen über das Ukrainische Forschungsinstitut zur Bekämpfung der Seuche, das Mechnikov-Institut für Gesundheit der Ukraine und die regionalen Laborzentren des Gesundheitsministeriums der Ukraine in Zhytomyr zu vernichten, die alle mit Wissenschaftlern von Metabiota Inc. (Metabiota) zusammenarbeiteten.

Diese beiden Dokumente wurden ursprünglich im Juni 2022 veröffentlicht. Heute können wir jedoch bestätigen, dass diese Dokumente authentisch sind.

Und heute fügen wir Dokumente aus dem Laptop von Hunter Biden hinzu, in denen sein Eigentumsanteil an der Firma Metabiota und seiner Organisation diskutiert wird.

Dieses Regierungsdokument wird von XR Vision als authentisch bestätigt.

Übersetzt:

Zelensky versuchte, alle Dokumente zu löschen, die vor dem Krieg mit Russland mit Hunter Bidens Unternehmen Metabiota in Verbindung standen.

Und ukrainische Beamte begannen an diesem Tag mit der Verbrennung der Dokumente!

3) Erinnert ihr euch noch daran, als die Medien zeigten, wie das ukrainische Verteidigungsministerium und der militärische Geheimdienst Dokumente vor ihren Gebäuden verbrannten? Am 24.02.2022. Am selben Tag wie das oben gezeigte Zelensky-Dekret. Sie wollten ihre Verbindung zu den biologischen Vergehen der USA vertuschen.

Hier ist ein Bild von ukrainischen Beamten, die beim Einmarsch der Russen Dokumente verbrennen.

Dies war angeblich die Szene im Hauptquartier des militärischen Geheimdienstes.

Bioclandestine berichtete auf Substack am Juni 2022:

Ein ukrainisches Dokument, das an die russische Mediengruppe @izvestia weitergegeben wurde, zeigt den Erlass von Zelensky, alle Akten über ukrainische Verteidigungsangehörige, Angestellte und Mitarbeiter des Staates sowie jegliche Beteiligung an Hunter Bidens Biolabor METABIOTA am 24.02.22 zu vernichten, dem Tag, an dem die Luftangriffe auf die Ukraine begannen.

Siehe das Originaldokument oben links und die Übersetzung ins Englische auf der rechten Seite. Heiliger Strohsack, ist das ein Prachtstück. Aber warte, es gibt noch viel mehr.

Erinnern Sie sich an das berüchtigte Video der ukrainischen MIL, die Dokumente direkt vor dem Gebäude des ukrainischen Verteidigungsministeriums in Kiew verbrennt? Am 24.02.22, am selben Tag des Dekrets von ZELENSKY.

Jawohl. Die MSM sendeten ein Video der ukrainischen MIL, die Beweise für die Beteiligung des ukrainischen Staates an HUNTER BIDEN’S BIOLAB in der Ukraine zerstörte, als Russland gerade mit seinen Raketenangriffen begann.

Leute… wir haben sie alle erwischt. Wir haben sie am helllichten Tag auf MSM erwischt. Schaut es euch an.

Hier sind mehrere Dokumente aus Hunter Bidens Laptop, in denen sein Besitz und seine Verbindungen zu Metabiota beschrieben werden.