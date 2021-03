Amazons neues App musste im Design korrigiert werden, weil es Hitler ähnelte

Amazon war gezwungen, ein neues Logo für seine App zu entwerfen, nachdem Twitter-Nutzer behaupteten, dass das Bild Adolf Hitler ähnelte.

Ja, wirklich.

Das neu überarbeitete App-Logo, das im Januar veröffentlicht wurde, zeigte einen designten Papp-Karton mit einem blauen Klebestreifen drauf darauf.

Nach der veröffentlichung beschwerten sich Twitter-Nutzer, da das Bild sie an den Zahnbürsten-Schnurrbart des Nazi-Diktators erinnerte.

My parents use Amazon nearly every day. They’re going to be lost for the next few days. When they ask where Amazon’s gone, I’ll tell them to look for the cardboard Hitler… https://t.co/u1YcJUBNSN