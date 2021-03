Keine Impfung, kein Hadsch: Alle Muslime, die eine Pilgerfahrt nach Mekka planen, müssen vorher gegen Covid geimpft sein

Die Gesundheitsbehörden in Saudi-Arabien verlangen, dass jeder Muslim, der die jährliche Hadsch-Pilgerfahrt nach Mekka durchführen möchte, zuerst den Nachweis erbringen muss, dass er gegen Covid-19 geimpft worden ist.

Das saudi-arabische Gesundheitsministerium bestätigte die Entscheidung am Dienstag in einer Erklärung und sagte, dass die Impfung die Hauptbedingung für die Teilnahme“ sei, nachdem Gesundheitsminister Tawfiq Al Rabiah gesagt hatte, dass eine obligatorische Impfung“ für alle Pilger erforderlich sei.

Alle Muslime, die den Hadsch durchführen können, müssen dies mindestens einmal in ihrem Leben tun. Die Pilgerfahrt besteht aus einer Reihe von Ritualen die innerhalb von Tagen durchgeführt werden. Diese werden von zwei Millionen Menschen in und um Mekka, der spirituellen Heimat des Islam, vollzogen. Muslime glauben, dass die Rituale eine Chance bieten, vergangene Sünden abzuwaschen und vor Gott neu zu beginnen.

Das Ministerium gab nicht an, ob der diesjährige Hajj, der am Abend des 17. Juli beginnen soll, Pilger von außerhalb des Königreichs ausschließen würde, um die Ausbreitung von Covid zu verhindern. Im letzten Jahr waren die Rituale auf nur 1.000 Pilger beschränkt, die in Saudi-Arabien lebten.

Das Königreich begann sein Impfprogramm am 17. Dezember, wobei die Impfstoffe von Moderna, Pfizer und AstraZeneca zugelassen wurden.

Bislang gab es laut saudischen Behörden 377.700 Fälle von Coronavirus und das Königreich meldete etwa 6.500 damit verbundene Todesfälle.